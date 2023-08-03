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35インチ曲面型大画面、高解像度ウルトラワイドモニター。ゲームでも活躍するリフレッシュレート100Hzに対応

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

35インチ曲面型大画面、高解像度ウルトラワイドモニター。ゲームでも活躍するリフレッシュレート100Hzに対応

35WN75CN-B

35インチ曲面型大画面、高解像度ウルトラワイドモニター。ゲームでも活躍するリフレッシュレート100Hzに対応

35WN75CN-B
35インチ曲面 UltraWide™ モニター

プロが求める品質

プロが求める品質

ウルトラワイド画面
3440×1440

ウルトラワイド画面

2560×1440(QHD)の約133％横長いウルトラワイド画面によって、高精細かつ、広くて快適な作業空間と視野を提供します。
ゲームにも適した高速表示
リフレッシュレート100Hz

ゲームにも適した高速表示

高速な動きのゲームにも適したリフレッシュレート100Hzに対応。解像度に対応したゲームタイトルであれば、21:9の横長の画面によって視野が拡大し、16:9では表示できない範囲の敵をいち早く発見することができ、ゲームを有利に展開することができます。 また、映画のようなゲーム画面によって、没入感あふれるゲーム体験を提供します。

※Display Portは100Hzまで対応。HDMI接続時は85Hzまでの対応となります。

映像をより鮮明に
HDR 10

映像をより鮮明に

HDR対応モニターは従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。
USB 3.0を搭載、高速充電も可能

OnScreen Control機能で広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。
また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。
*OnScreen Controlはこちらからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです
AMD FreeSync™ によるさらにクリアでスムーズなイメージ
AMD FreeSync™テクノロジー

画面のずれや表示の遅延を軽減

AMD社のFreeSync™テクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させて、映像のちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を制御することができます。
ダイナミックアクション同期 (DAS)
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターがPCの映像データを画面に出力するまでに行われる、映像処理とフレームバッファ(モニター内部のメモリー)格納というプロセスを省略し、直接画面に出力。画面に出力するまでに発生するラグを最小限に抑え、よりリアルタイムな表示を実現しています。
ブラック スタビライザー
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。

画面をベストポジションで

高さ調節(110mm)、チルト角調整(-5~15ﾟ)が可能なエルゴノミックスタンドにより、ベストなポジションで画面をご覧いただけます。
35WN75C-B_tanshi
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

35

解像度

3440×1440

パネルタイプ

VA

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

曲率

1,800R

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

100

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前：-5ﾟ~後：15ﾟ) / 高さ調整(110mm)

全てのスペック

情報

製品名

LG UltraWide™

発売

2020

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

21:9

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

2,500:1

曲率

1,800R

パネルタイプ

VA

画素ピッチ[mm]

0.238×0.240

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

100

解像度

3440×1440

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

35

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

7W+7W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

170W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

45W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前：-5ﾟ~後：15ﾟ) / 高さ調整(110mm)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

1001×531×212

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

832×373×94

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

832×463～573×251

梱包時重量[kg]

12.2

スタンド非装着時重量[kg]

6.6

スタンド装着時重量[kg]

8.3

SMART機能

その他

JAN:49-89027-022881

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3440×1440@100Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

90W

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)

公式サイトで購入

35WN75CN-B

35WN75CN-B

35インチ曲面型大画面、高解像度ウルトラワイドモニター。ゲームでも活躍するリフレッシュレート100Hzに対応

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