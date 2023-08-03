Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
23.7インチUltraFine™ 4Kモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

23.7インチUltraFine™ 4Kモニター

24MD4KL-B

23.7インチUltraFine™ 4Kモニター

macOSに最適化1
LG UltraFine™ディスプレイ

macOSに最適化

macOSに最適化。Macユーザーに快適なディスプレイ環境を提供します。
鮮やかで高精細 1
23.7インチIPS 4Kディスプレイ

鮮やかで高精細

23.7インチで4K(3840×2160)の高精細なIPSパネルが、Macの映像を高精細で鮮やかに表現。画像の表示や編集、映像鑑賞など、あらゆるシーンを快適にします。
ワイドカラー、高輝度1
DCI-P3、500cd/㎡

ワイドカラー、高輝度

500cd/㎡の高輝度に対応し、DCI-P3を98％カバーする忠実な色再現を実現。鮮やかで高精細な映像を提供します。
Macをより便利に使用できる互換性の高い端子類1
Thunderbolt™ 3

Macをより便利に使用できる互換性の高い端子類

デイジーチェーンでの4K2画面出力による幅広いワークステーション環境の構築だけでなく、映像を表示しながらMacの充電(最大85W)がケーブル一本で可能です。
生産性の高いワークステーション1
4K デイジーチェーン

生産性の高いワークステーション

Thunderbolt™3端子を2つ搭載し、デイジーチェーン接続でMacBook ProやMacBook AirなどThunderbolt™3を搭載したMacであれば、2画面の4K映像を表示することができます。

* パッケージに同梱のThunderbolt™3ケーブルで接続できます。

すべてのMacデバイスに対応1
Mac との互換性

すべてのMacデバイスに対応

24MD4KLのThunderbolt™3ポートは、Thunderbolt™3およびUSB-C™に対応するすべてのMacデバイスに接続できます。また、USB-C™端子は、互換性のあるデバイス、アクセサリーに接続でき、充電も可能です。

* MacやiPad Proに使用可能なUSB Type-C™は、パッケージに同梱のUSB Type-C™ケーブルで接続できます。

macOSに最適化1
ディスプレイコントロール

macOSに最適化

モニターの物理ボタンを使用することなく、macOSから輝度、音量、詳細なディスプレイの設定が出来ます。
画面をベストポジションで1
調整可能なスタンド

画面をベストポジションで

高さ調節(110mm)、チルト角調整(-5～25ﾟ)が可能なエルゴノミックスタンドで、ベストなポジションで画面をご覧いただけます。

お客様のために、できることの全てを

カスタマーサービス

詳しくはこちら

買ったあとも安心

安心保証･無輝点保証

詳しくはこちら

対象エリアぐんぐん拡大中！

無料出張修理サービス

詳しくはこちら

* VESA マウントブラケットはパッケージに含まれていません。

プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

23.74

解像度

3840×2160

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

14ms (GTG)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5°~後 : 25°) / 高さ調整(110mm)

全てのスペック

情報

製品名

4K

発売

2019

安全規格

RoHS

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

DCI-P3 98% (CIE1976)

コントラスト比(標準値)

1,200:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.1369×0.1369

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3840×2160

応答速度

14ms (GTG)

画面サイズ [インチ]

23.74

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(Energy Star標準)

34.2W(EPA7.0)

消費電力(最大値)

200W

消費電力(待機時)

1.0W

消費電力(標準値)

140W

タイプ

内蔵電源

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5°~後 : 25°) / 高さ調整(110mm)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

673×536×309

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

556×329×50

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

556×418～528×230

梱包時重量[kg]

11.1

スタンド非装着時重量[kg]

5.2

スタンド装着時重量[kg]

7

出入力端子

デイジーチェーン

○(3840×2160@60Hz)

Thunderbolt™

2(入力×1 / 出力×1)

Thunderbolt™ データ転送

Thunderbolt™ 最大解像度

3840×2160@60Hz

Thunderbolt™ Power Delivery

85W

USBダウンストリーム

USB Type-C™×3(USB 3.0)

USBアップストリーム

Thunderbolt™×1

サウンド

Rich Bass

内蔵スピーカー

5W+5W(ステレオ)

SMART機能

その他

JAN:49-89027-015852

アクセサリー

その他付属品

壁掛けカバー

電源コード

1

クイックセットアップガイド

Thunderboltケーブル

1 (2m)

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

ウォールマウントカバー

公式サイトで購入

24MD4KL-B

23.7インチUltraFine™ 4Kモニター

お取り扱い店舗