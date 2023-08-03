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USB Type-C™を搭載したDisplayHDR™400対応IPS 4Kモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

USB Type-C™を搭載したDisplayHDR™400対応IPS 4Kモニター

27BP85UN-W

USB Type-C™を搭載したDisplayHDR™400対応IPS 4Kモニター

LG UHD モニター 4K

IPS 4K画面が
さまざまな場面で活躍

LGの映像技術が凝縮された4Kモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。

完璧な映像と正真正銘の鮮やかさを実現するモニター

表示

27 インチ IPS UHD 4K
3840 X 2160

画質

DCI-P3 95% (標準値)
VESA DisplayHDR™ 400

機能

AMD FreeSync™
高さ、ピボット、傾きの調節が可能なスタンド

※画像はイメージです。

VESA DisplayHDR™400

ブルーレイやVODサービス、PCゲームやコンソールゲームなど、コンテンツが増えつつあるHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。また、映像用のHDR10と、VESAが策定したモニター用のHDR規格DisplayHDR 400にも対応し、400cd/㎡の高コントラストにより、細部の表現力が大幅に高まり、リアリティあふれる映像表示を可能にします。

ダイナミックな映像の世界を体験できる VESA DisplayHDR™ 400 対応のモニター

※画像はイメージです。

  • HDR 効果 ON
  • HDR 効果 OFF
HDR効果

従来の映像も鮮やかに

従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像もピクチャーモードで"HDR効果"を選択すればHDR画質に。トーンマッピングやウルトラルミナンスなどの画質アルゴリズムにより、従来のコンテンツをHDRに近い画質に変換できます。

※画像はイメージです。

真の色彩とより広い視野角を実現する DCI-P3 95% 標準値の IPS

広色域 DCI-P3を95%カバー

デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3を95%(標準値)カバー。広域な色空間に対応することで、さまざまなコンテンツを忠実に再現します。

※画像はイメージです。

LG Calibration Studio のハードウェアキャリブレーションを使用してカラーパフォーマンスを最適化します
LG Calibration Studio

ハードウェアキャリブレーションに対応

ハードウェアキャリブレーションに対応。キャリブレーションセンサー(別売)を使用することで、経年的に変化した画面の色合いを整え、正確な色表示を保つことが可能です。下記のボタンより、キャリブレーションに必要な専用ソフトウェア(LG Calibration Studio)をダウンロードし、ご利用ください。
ハードウェアキャリブレーションに対応 LG Calibration Studioをダウンロード

※画像はイメージです。

ケーブル1本で
映像・音声入力、
データ転送、充電

映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電*(最大90W)が同時にできるUSB Type-C™に対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。

操作と接続が簡単な USB Type-C™

icon

ディスプレイ接続

icon

データ転送

icon

最大90W充電

※付属のUSB Type-Cケーブルを使用することをお勧めします。付属品以外のケーブルを使用すると誤動作を引き起こす場合があります。※USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。※画像はイメージです。

映像もサウンドも豊かに

HDMIとDisplayPortを搭載。PCゲームはもちろんコンソールも滑らかな動きで表示します。また、5W 5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。さらにWaves Audio社「MaxxAudio®」を採用し、PCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声をお楽しみいただけます。

4K HDR コンソールゲームの没入型体験

※画像はイメージです。

流れるような素早い動きの AMD FreeSync
AMD FreeSync™ テクノロジー

画面のずれや表示の遅延を軽減

AMD社のFreeSyncに対応したAPU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

※画像はイメージです。

  • ON
  • OFF
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

※画像はイメージです。

  • ON
  • OFF
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。

※画像はイメージです。

さらに簡単なユーザーインターフェイスを可能にするオンスクリーンコントロール

広域な表示領域を
有効活用

OnScreen Controlによってモニター画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードを自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。
広域な表示領域を<br>有効活用 OnScreen Controlをダウンロード

※OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。※使用するPCによっては、上記の機能は正常に動作しない場合があります。※画像はイメージです。

快適な画面配置が可能

110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

※画像はイメージです。

端子図

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

3840×2160

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

400

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

全てのスペック

その他

JANコード

49-89027-023604

情報

製品名

4K

発売

2021

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

400

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

コントラスト比(標準値)

1,200:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.1554×0.1554

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3840×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ハードウェアキャリブレーション

ハードウェアキャリブレーション対応

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

LG Calibration Studio

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

保証書

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

5W+5W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(Energy Star標準)

25.4W

消費電力(最大値)

185W

消費電力(待機時)

0.5W以下(HDMI/DisplayPort接続時)

消費電力(標準値)

44W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

694×496×212

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×364×45

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×459～569×239

梱包時重量[kg]

8.9

スタンド非装着時重量[kg]

4.1

スタンド装着時重量[kg]

5.9

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3840×2160@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

90W

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)