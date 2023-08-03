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IPS 4KパネルとHDRが実現するリアルな映像再現
表示
27インチ IPS UHD 4K (3840x2160)
3辺フレームレスデザイン
画質
IPSパネルDCI-P3 95% (標準値)
VESA DisplayHDR™ 400
機能
AMD FreeSync™
チルト調整に対応
VESA DisplayHDR™400
ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現。映像用のHDR10と、VESAが策定したモニター用のHDR規格DisplayHDR 400に対応。400cd/㎡の高コントラストに対応することで、より細部の表現力が大幅に高まり、リアリティあふれる映像を再現します。
*画像はイメージです。
-
SDR
-
HDR Effect ON
従来の映像も鮮やかに
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
美しい4Kゲームをもっと楽しく
Immersive experience in 4K HDR video gaming
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
*モード「オフ」 (左画像) と AMD FreeSync™ の比較
-
従来
-
DAS
映像をよりリアルタイムに表示
*画像はイメージです。
-
OFF
-
ON
暗いシーンの視認性を向上
*画像はイメージです。
もっと鮮やかに もっとリアルに
The monitor enabling users to enjoy 4K and HDR Contents
*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです
本製品はグリーン購入法の対象製品です。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
解像度
-
3840×2160
-
パネルタイプ
-
IPS
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整
全てのスペック
-
製品名
-
4K
-
発売
-
2021
-
JANコード
-
49-89027-018792
-
RoHS
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度 (最小) [cd/m²]
-
-
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域 (最小)
-
-
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 95% (CIE1976)
-
コントラスト比 (最小)
-
-
-
コントラスト比(標準値)
-
1,200:1
-
パネルタイプ
-
IPS
-
画素ピッチ[mm]
-
0.1554×0.1554
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
60
-
解像度
-
3840×2160
-
応答速度
-
5ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [cm]
-
-
-
画面サイズ [インチ]
-
27
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
色覚調整
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
VESA DisplayHDR™
-
DisplayHDR™ 400
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
ケーブルホルダー
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(Energy Star標準)
-
24W
-
消費電力(最大値)
-
44W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下(HDMI/DisplayPort接続時)
-
消費電力(標準値)
-
40W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
712×436×154
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
614×364×45
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
614×455×212
-
梱包時重量[kg]
-
6.4
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
3.8
-
スタンド装着時重量[kg]
-
4.3
-
DisplayPort
-
×1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
×2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
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