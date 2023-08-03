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IPS 4KパネルとHDRが実現するリアルな映像再現

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

IPS 4KパネルとHDRが実現するリアルな映像再現

27UP600-W

IPS 4KパネルとHDRが実現するリアルな映像再現

正面
LG UHD Monitor 4K
Gaming scene with exceptional clarity, and details in LG UHD 4K display

IPS 4K画面がさまざまな場面で活躍

LGの映像技術が凝縮された4Kモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、ゲーミング機能やビジネスにも配慮した機能を多数搭載し、あらゆる場面で活躍します。

表示

27インチ IPS UHD 4K (3840x2160)
3辺フレームレスデザイン

画質

IPSパネルDCI-P3 95% (標準値)
VESA DisplayHDR™ 400

機能

AMD FreeSync™
チルト調整に対応

VESA DisplayHDR™400

ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現。映像用のHDR10と、VESAが策定したモニター用のHDR規格DisplayHDR 400に対応。400cd/㎡の高コントラストに対応することで、より細部の表現力が大幅に高まり、リアリティあふれる映像を再現します。

  • SDR
  • HDR

*画像はイメージです。

  • SDR
  • HDR Effect ON

従来の映像も鮮やかに

従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像もピクチャーモードで"HDR効果"を選択すればHDR画質に。トーンマッピングやウルトラルミナンスなどの画質アルゴリズムにより、従来のコンテンツをHDR画質に変換できます。

*画像はイメージです。

IPS with DCI-P3 95% Typical offering True Colors and Wide View
IPSパネル

広色域 DCI-P3を95%カバー

デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3を95%(標準値)カバー。広域な色空間に対応することで、さまざまなコンテンツを忠実に再現します。

*画像はイメージです。

美しい4Kゲームをもっと楽しく

4K@60Hz対応のHDMIとDisplayPortを搭載。PCゲームはもちろんコンソールもなめらか動きで表示します。ティアリング､スタッタリングを抑えるAMD FreeSyncテクノロジー､画面出力までのラグを低減させるDASモード､暗い場面を見やすくするブラックスタビライザーなど各種ゲーミング機能に対応しています。

Immersive experience in 4K HDR video gaming

*画像はイメージです。

AMD FreeSync offering Fluid and Rapid Motion
AMD FreeSync™ テクノロジー

画面のずれや表示の遅延を軽減

AMD社のFreeSync™テクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させて、映像のちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を制御することができます。

*画像はイメージです。
*モード「オフ」 (左画像) と AMD FreeSync™ の比較

  • 従来
  • DAS

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

*画像はイメージです。

  • OFF
  • ON

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡

*画像はイメージです。

HDR

もっと鮮やかに もっとリアルに

ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

The monitor enabling users to enjoy 4K and HDR Contents

OnScreen Control offering Easier User Interface
広域な表示領域を有効活用

OnScreen
Control

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

3840×2160

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

400

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

全てのスペック

情報

製品名

4K

発売

2021

その他

JANコード

49-89027-018792

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

400

表示色

約10.7億色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1,200:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.1554×0.1554

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3840×2160

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

VESA DisplayHDR™

DisplayHDR™ 400

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

ケーブルホルダー

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(Energy Star標準)

24W

消費電力(最大値)

44W

消費電力(待機時)

0.5W以下(HDMI/DisplayPort接続時)

消費電力(標準値)

40W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

712×436×154

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×364×45

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×455×212

梱包時重量[kg]

6.4

スタンド非装着時重量[kg]

3.8

スタンド装着時重量[kg]

4.3

出入力端子

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

公式サイトで購入

正面

27UP600-W

IPS 4KパネルとHDRが実現するリアルな映像再現

お取り扱い店舗