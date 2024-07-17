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27インチ UHD 4K IPSモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

27インチ UHD 4K IPSモニター

27US500-W

27インチ UHD 4K IPSモニター

正面画像

LG UHD Monitor 4K

デスク上に、フォトショップの作品が表示されたUltraFine Monitorが置かれている。モニターの隣には、デスクライト、マウス、紙、色鉛筆が置いてある。

*画像はイメージです。

映像美を楽しむ

シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみください。高精細な4K解像度、広い色域 DCI-P3 90%に対応。3辺フレームレスデザインを採用し、映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え、高い没入感を実現します。

快適な映像

27インチ

4K（3840×2160）

IPSパネル

高精細な画質

HDR10

DCI-P3 90％（標準値）

特長

3辺フレームレスデザイン

傾き調節可能

4Kの美しい映像美

優れた映像

LG UHD Monitor 4K、DCI-P3色空間に対応する色彩をご体感ください。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。

画面にUHD 4Kを表すさまざまな色が映し出され、右下にはHDRとDCI-P3 90%のロゴが表示されている。

*画像はイメージです。

左側にはFHDの画像、右側には4K UHDの画像

広い視野角

鮮やかで自然な
美しい色合いのIPSパネル

あらゆる角度から見ても色変化の少なく､発色が鮮やかかつ自然な色合いを表示するIPSパネルを採用しています。

*画像はイメージです。

人間工学に基づいたデザイン

快適な作業空間

3辺フレームレスデザインを採用。便利な傾き調節機能が、理想的な仕事環境を実現します。

3辺フレームレスデザイン

チルト角度

-5〜15˚

*画像はイメージです。

LG Switchアプリ

より効率的な作業環境を提供

効率的で高い利便性を提供します｡本来は､モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定､画面上のウィンドウの並列､ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。

*画像はイメージです。　*最新のLG Switchをダウンロードするには、https://www.lg.com/jp/support/ にアクセスしてください。　

プリント

仕様

  • スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    614 × 455 × 215

  • スタンド装着時重量[kg]

    5.5

  • 解像度

    3840×2160

  • 表面処理

    アンチグレア

全てのスペック

機能

  • フリッカーセーフ

  • ブラックスタビライザー

  • 色覚調整

  • DAS(Dynamic Action Sync)モード

  • HDCP

    ○(HDCP2.2)

  • HDR

    ○(HDR10)

  • その他機能

    LG Switch

  • ブルーライト低減モード

  • Smart Energy Saving

  • Super Resolution+

アクセサリー

  • HDMIケーブル

    ○(1.5m)

  • AC-DCアダプター

  • クイックセットアップガイド

  • 保証書

出入力端子

  • DisplayPort入力

    1(Ver.1.4)

  • HDMI入力

    2

  • ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)

    1

外形寸法 / 重量

  • 梱包時外形寸法[mm]

    690 × 447 × 167

  • スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    614 × 364 × 45

  • スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

    614 × 455 × 215

  • 梱包時重量[kg]

    7.3

  • スタンド非装着時重量[kg]

    4.8

  • スタンド装着時重量[kg]

    5.5

情報

  • 発売

    2024

液晶パネル

  • アスペクト比

    16:9

  • 色域

    DCI-P3 90%

  • コントラスト比(標準値)

    1,000:1

  • 表示色

    約10.7億色

  • 有効表示領域（幅x高さ）

    597×336(mm)

  • 輝度(標準値)

    300cd/㎡

  • パネル・タイプ

    IPS

  • 画素ピッチ

    0.1554×0.1554(mm)

  • 解像度

    3840×2160

  • 応答速度（標準値）

    5ms(GTG 応答速度Faster設定時)

  • 画面サイズ

    27インチ

  • 表面処理

    アンチグレア

  • 視野角(水平/垂直)

    178°/ 178°(CR≧10)

筐体仕様

  • OSD操作ボタン

    OSDジョイスティック

  • チルト角度

    前：-5ﾟ～後：15ﾟ

  • マウント規格

    100×100

その他

  • JANコード

    49-89027-028623

電源

  • 入力

    100-240V,50/60Hz

  • 消費電力(電源オフ時)

    0.3W

  • 省電力/スリープ・モード

    0.5W

  • 消費電力(オンモード)

    25W

安全/不要輻射

  • CE

  • FCC-B

  • J-Moss

  • ROHS指令

  • TUV-TYPE

  • UL(cUL)

  • VCCI

    クラスB

アプリケーションソフトウェア

  • Dual Controller

垂直走査周波数

  • HDMI

    40-60Hz

  • DisplayPort

    40-60Hz

保証

  • 3年安心保証

    当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)

  • 無輝点保証

    ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。

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