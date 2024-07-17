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27インチ UHD 4K IPSモニター
デスク上に、フォトショップの作品が表示されたUltraFine Monitorが置かれている。モニターの隣には、デスクライト、マウス、紙、色鉛筆が置いてある。
*画像はイメージです。
映像美を楽しむ
シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみください。高精細な4K解像度、広い色域 DCI-P3 90%に対応。3辺フレームレスデザインを採用し、映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え、高い没入感を実現します。
快適な映像
27インチ
4K（3840×2160）
IPSパネル
高精細な画質
HDR10
DCI-P3 90％（標準値）
特長
3辺フレームレスデザイン
傾き調節可能
4Kの美しい映像美
優れた映像
LG UHD Monitor 4K、DCI-P3色空間に対応する色彩をご体感ください。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。
画面にUHD 4Kを表すさまざまな色が映し出され、右下にはHDRとDCI-P3 90%のロゴが表示されている。
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
人間工学に基づいたデザイン
快適な作業空間
3辺フレームレスデザインを採用。便利な傾き調節機能が、理想的な仕事環境を実現します。
*画像はイメージです。
仕様
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
614 × 455 × 215
-
スタンド装着時重量[kg]
5.5
-
解像度
3840×2160
-
表面処理
アンチグレア
全てのスペック
機能
-
フリッカーセーフ
○
-
ブラックスタビライザー
○
-
色覚調整
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
○
-
HDCP
○(HDCP2.2)
-
HDR
○(HDR10)
-
その他機能
LG Switch
-
ブルーライト低減モード
○
-
Smart Energy Saving
○
-
Super Resolution+
○
アクセサリー
-
HDMIケーブル
○(1.5m)
-
AC-DCアダプター
○
-
クイックセットアップガイド
○
-
保証書
○
出入力端子
-
DisplayPort入力
1(Ver.1.4)
-
HDMI入力
2
-
ヘッドホン出力 (ステレオミニジャック)
1
外形寸法 / 重量
-
梱包時外形寸法[mm]
690 × 447 × 167
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
614 × 364 × 45
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
614 × 455 × 215
-
梱包時重量[kg]
7.3
-
スタンド非装着時重量[kg]
4.8
-
スタンド装着時重量[kg]
5.5
情報
-
発売
2024
液晶パネル
-
アスペクト比
16:9
-
色域
DCI-P3 90%
-
コントラスト比(標準値)
1,000:1
-
表示色
約10.7億色
-
有効表示領域（幅x高さ）
597×336(mm)
-
輝度(標準値)
300cd/㎡
-
パネル・タイプ
IPS
-
画素ピッチ
0.1554×0.1554(mm)
-
解像度
3840×2160
-
応答速度（標準値）
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
-
画面サイズ
27インチ
-
表面処理
アンチグレア
-
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
筐体仕様
-
OSD操作ボタン
OSDジョイスティック
-
チルト角度
前：-5ﾟ～後：15ﾟ
-
マウント規格
100×100
その他
-
JANコード
49-89027-028623
電源
-
入力
100-240V,50/60Hz
-
消費電力(電源オフ時)
0.3W
-
省電力/スリープ・モード
0.5W
-
消費電力(オンモード)
25W
安全/不要輻射
-
CE
○
-
FCC-B
○
-
J-Moss
○
-
ROHS指令
○
-
TUV-TYPE
○
-
UL(cUL)
○
-
VCCI
クラスB
アプリケーションソフトウェア
-
Dual Controller
○
垂直走査周波数
-
HDMI
40-60Hz
-
DisplayPort
40-60Hz
保証
-
3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
-
無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。
おすすめ製品
-
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-
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