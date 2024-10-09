We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27インチ UHD 4K IPSモニター
デスク上に、フォトショップの作品が表示されたUltraFine Monitorが置かれている。モニターの隣には、デスクライト、マウス、紙、色鉛筆が置いてある。
*画像はイメージです。
映像美を楽しむ
シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみください。高精細な4K解像度、広い色域 DCI-P3 90%に対応。3辺フレームレスデザインを採用し、映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え、高い没入感を実現します。
快適な映像
27インチ
4K（3840×2160）
IPSパネル
高精細な画質
HDR10
DCI-P3 90％（標準値）
特長
3辺フレームレスデザイン
チルト、高さ調整、スイベル、ピボット対応
4Kの美しい映像美
優れた映像
LG UHD Monitor 4K、DCI-P3色空間に対応する色彩をご体感ください。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。
画面にUHD 4Kを表すさまざまな色が映し出され、右下にはHDRとDCI-P3 90%のロゴが表示されている。
*画像はイメージです。
*画像はイメージです。
人間工学に基づくデザイン
快適な作業空間
人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、高さ調整、スイベル、ピボット対応が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
*画像はイメージです。
|製品仕様
製品概要
|製品型番
27US550-W
|製品シリーズ
LG UHD Monitor 4K
|JAN CODE
49-89027-029026
ディスプレイ
|画面サイズ
27インチ
|アスペクト比
16:9
|パネルタイプ
IPS
|表面処理
アンチグレア
|有効表示領域(幅×高さ)
597×336(mm)
|解像度
3840×2160
|画素ピッチ
0.1554×0.1554(mm)
|表示色
約10.7億色
|視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)
|輝度(標準値)
300cd/㎡
|コントラスト比
1,000:1
|応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
|色域
DCI-P3 90%
垂直走査周波数
|HDMI
40-60Hz
|DisplayPort
40-60Hz
出入力端子
|HDMI入力
2
|DisplayPort入力
1(Ver.1.4)
|ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1
機能
|HDR
○(HDR10)
|HDCP
○(HDCP2.2)
|フリッカーセーフ
○
|ブルーライト低減モード
○
|色覚調整
○
|Smart Energy Saving
○
|Super Resolution+
○
|DAS Mode
○
|ブラックスタビライザー
○
|LG Switch
○
|Dual Controller
○
筐体仕様
|OSD操作
OSDジョイスティック
|チルト角度
前：-5ﾟ～後：21ﾟ
|スイベル角度
左-45ﾟ/右-45ﾟ
|高さ調整
150mm
|ピボット
右90ﾟ
|マウント規格
100×100(mm)
寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
|セット(スタンド付き)
614 × 389～539 × 253
|セット(スタンドなし)
614 × 364 × 45
|梱包時
694 × 217 × 451
重量（kg）
|セット(スタンド付き)
6.8
|セット(スタンドなし)
4.2
|梱包時
10.6
電源
|電源入力
100-240V,50/60Hz
|消費電力(オンモード)
25W
|待機時
0.5W
|オフ時
0.3W
アクセサリー
|電源コード
○(1.5m)
|AC-DC アダプター
○
|HDMIケーブル
○(1.5m)
|クイックセットアップガイド
○
|保証書
○
安全規格
|ROHS指令
○
|J-Moss
○
|グリーン購入法
○
|VCCI
クラスB
|UL(cUL)
○
|TUV-TYPE
○
|FCC-B
○
|CE
○
保証
|3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)
|無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。
全てのスペック
おすすめ製品
-
製品の登録
長く安心して製品をお使いいただくための第一歩。ぜひご登録ください。
-
製品サポートFAQ
マニュアルダウンロード、トラブルシューティング、保証情報を検索する。
-
お買い物サポート
注文履歴・FAQ
-
修理のご相談・お申し込み
出張修理・宅配修理を承ります
-
Live chat *オンラインショップ専用
オペレーターとWebチャット
月～土(年末年始は除く) 10時～17時
-
LINE
オペレーターとLINE
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中
-
お電話
日本人スタッフが対応
月～土(年末年始は除く) 9時～18時
-
Eメール
月～日(年末年始は除く)
ご返信は9時～18時、メッセージは24時間受付中