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27インチ UHD 4K IPSモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

27インチ UHD 4K IPSモニター

27US550-W

27インチ UHD 4K IPSモニター

(0)
正面画像

LG UHD Monitor 4K

デスク上に、フォトショップの作品が表示されたUltraFine Monitorが置かれている。モニターの隣には、デスクライト、マウス、紙、色鉛筆が置いてある。

*画像はイメージです。

映像美を楽しむ

シャープな映像と鮮やかな色をお楽しみください。高精細な4K解像度、広い色域 DCI-P3 90%に対応。3辺フレームレスデザインを採用し、映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え、高い没入感を実現します。

快適な映像

27インチ

4K（3840×2160）

IPSパネル

高精細な画質

HDR10

DCI-P3 90％（標準値）

特長

3辺フレームレスデザイン

チルト、高さ調整、スイベル、ピボット対応

4Kの美しい映像美

優れた映像

LG UHD Monitor 4K、DCI-P3色空間に対応する色彩をご体感ください。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。

画面にUHD 4Kを表すさまざまな色が映し出され、右下にはHDRとDCI-P3 90%のロゴが表示されている。

*画像はイメージです。

左側にはFHDの画像、右側には4K UHDの画像

広い視野角

鮮やかで自然な
美しい色合いの
IPSパネル

あらゆる角度から見ても色変化の少なく､発色が鮮やかかつ自然な色合いを表示するIPSパネルを採用しています。

*画像はイメージです。

人間工学に基づくデザイン

快適な作業空間

人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、高さ調整、スイベル、ピボット対応が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。

チルト角度

前：-5ﾟ～後：21ﾟ

高さ調整

150mm

スイベル

左-45ﾟ/右-45ﾟ

ピボット対応

右90ﾟ

*画像はイメージです。

製品仕様

製品概要
製品型番
27US550-W		製品シリーズ
LG UHD Monitor 4K		JAN CODE
49-89027-029026		 

ディスプレイ
画面サイズ
27インチ		アスペクト比
16:9		パネルタイプ
IPS		表面処理
アンチグレア
有効表示領域(幅×高さ)
597×336(mm)		解像度
3840×2160		画素ピッチ
0.1554×0.1554(mm)		表示色
約10.7億色
視野角(水平/垂直)
178°/ 178°(CR≧10)		輝度(標準値)
300cd/㎡		コントラスト比
1,000:1		応答速度(標準値)
5ms(GTG 応答速度Faster設定時)
色域
DCI-P3 90%		   

垂直走査周波数
HDMI
40-60Hz		DisplayPort
40-60Hz		  

出入力端子
HDMI入力
2		DisplayPort入力
1(Ver.1.4)		ヘッドホン(ステレオミニジャック)
1		 

機能
HDR
○(HDR10)		HDCP
○(HDCP2.2)		フリッカーセーフ
ブルーライト低減モード
色覚調整
Smart Energy Saving
Super Resolution+
DAS Mode
ブラックスタビライザー
LG Switch
Dual Controller
 

筐体仕様
OSD操作
OSDジョイスティック		チルト角度
前：-5ﾟ～後：21ﾟ		スイベル角度
左-45ﾟ/右-45ﾟ		高さ調整
150mm
ピボット
右90ﾟ		マウント規格
100×100(mm)		  

寸法（幅 x 高さ x 奥行き）（mm）
セット(スタンド付き)
614 × 389～539 × 253		セット(スタンドなし)
614 × 364 × 45		梱包時
694 × 217 × 451		 

重量（kg）
セット(スタンド付き)
6.8		セット(スタンドなし)
4.2		梱包時
10.6		 

電源
電源入力
100-240V,50/60Hz		消費電力(オンモード)
25W		待機時
0.5W		オフ時
0.3W

アクセサリー
電源コード
○(1.5m)		AC-DC アダプター
HDMIケーブル
○(1.5m)		クイックセットアップガイド
保証書
   

安全規格
ROHS指令
J-Moss
グリーン購入法
VCCI
クラスB
UL(cUL)
TUV-TYPE
FCC-B
CE

保証
3年安心保証
当社の「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)		無輝点保証
ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、弊社のカスタマーセンターにお問い合わせください。		  
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