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大画面だからさまざまな用途が快適に。31.5インチ 4Kモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

大画面だからさまざまな用途が快適に。31.5インチ 4Kモニター

32UN500-W

大画面だからさまざまな用途が快適に。31.5インチ 4Kモニター

LG UHD Monitor 4K

Gaming scene with exceptional clarity, and details in LG UHD 4K display

31.5インチ 4K画面がさまざまな場面で活躍

映像やゲームは美しく。仕事は快適に。さまざまな用途に適した大画面 4Kモニター

表示

31.5インチ大画面
4K(3840×2160)

画質

IPSパネルDCI-P3 95% (標準値)
HDR10

機能

ブルーライト低減モード/フリッカーセーフ
ゲーミング機能
5W 5W内蔵スピーカー

美しい4Kゲームをもっと楽しく

4K@60Hz対応のHDMIとDisplayPortを搭載。PCゲームはもちろんコンソールもなめらか動きで表示します。ティアリング､スタッタリングを抑えるAMD FreeSyncテクノロジー､画面出力までのラグを低減させるDASモード､暗い場面を見やすくするブラックスタビライザーなど各種ゲーミング機能に対応しています。

Immersive true 4K HDR console gaming with the car scene with MAXXAUDIO®

* 画像はイメージです

4K HDR

もっと鮮やか もっとリアルに

ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

Playing a live football match in Ultra HD 4K HDR from the streaming service

* 画像はイメージです

The high resolution, fast-paced game scene with fluid and rapid motion compared to the conventional mode
AMD FreeSync™ テクノロジー

ゲームの映像をスムーズに表示

AMD社のFreeSyncに対応したAPU/GPUとの組み合わせで、グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。
The gaming scene with minimized input lag compared to the conventional mode
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）
The brighter dark scene in the gaming compared to the conventional mode
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。
人間工学に基づいたデザイン

仕事や趣味に。さまざまな用途に配慮したデザイン

映像への没入感を阻害するフレームを極限まで排除した3辺フレームレスデザインを採用。また、スタンドの取り付けはネジやドライバー不要で、外す時も背面のボタンひとつで取り外せます。

Tilt adjustment, One-Click stand, and 3-Side Virtually Borderless design

端子図

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

31.5

解像度

3840×2160

パネルタイプ

VA

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 90% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

350

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

応答速度

4ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

全てのスペック

情報

製品名

4K

発売

2020

その他

JANコード

49-89027-017610

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

350

表示色

約10.7億色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

DCI-P3 90% (CIE1976)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

3,000:1

パネルタイプ

VA

画素ピッチ[mm]

0.18159×0.18159

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

60

解像度

3840×2160

応答速度

4ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

31.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

5W+5W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

55W

消費電力(待機時)

0.5W

消費電力(標準値)

45W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

821×507×226

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

714×420×46

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

714×512×209

梱包時重量[kg]

10.7

スタンド非装着時重量[kg]

6.7

スタンド装着時重量[kg]

7.7

出入力端子

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

公式サイトで購入

32UN500-W

大画面だからさまざまな用途が快適に。31.5インチ 4Kモニター

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