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4K@144Hz対応 31.5インチモニター
4K@144Hzのモニターが
仕事でもゲームでも活躍
This monitor offer clear visuals and the accurate vibrancy of color.
※画像はイメージです。
4K解像度で144Hzに対応
また、DisplayPortでも最大144Hzのリフレッシュレートに対応。臨場感あふれる映像と滑らかな動きが、ゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。
Immersive gaming experience for console gamers through smooth and synchronized graphics images.
※最大144Hzの可変リフレッシュレート(VRR)をサポート。正常に動作させるには、HDMI2.1に対応している機器、DisplayPort1.4以降に対応している機器が必要です。各ケーブルはパッケージに同梱されています。※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
-
On
※画像はイメージです。
-
従来品
映像をよりリアルタイムに表示
※画像はイメージです。
-
On
*画像はイメージです。
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Off
暗いシーンの視認性を向上
※画像はイメージです。
※画像はイメージです。
ケーブル1本で
映像・音声入力、
データ転送、充電
映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電*(最大65W)が同時にできるUSB Type-C™に対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。
USB Type-C™ offering easy control and connectivity.
※付属のUSB Type-Cケーブルを使用することをお勧めします。付属品以外のケーブルを使用すると誤動作を引き起こす場合があります。※USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。※画像はイメージです。
映像もサウンドも豊かに
Immersive experience in 4K HDR console gaming.
※画像はイメージです。
※OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。 ※画像はイメージです。
画面をベストポジションで
110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
The monitor in the ergonomic design supporting tilt, pivot and height adjustment options and offering one click stand.
※画像はイメージです。
仕様
-
画面サイズ [インチ]
-
31.5
-
解像度
-
3840×2160
-
パネルタイプ
-
VA
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
144
-
応答速度
-
4ms (GTG Faster設定時)
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)
全てのスペック
-
JANコード
-
49-89027-021921
-
製品名
-
4K
-
発売
-
2022
-
RoHS
-
○
-
CE
-
○
-
UL (cUL)
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
アスペクト比(水平:垂直)
-
16:9
-
輝度(標準値) [cd/m²]
-
400
-
表示色
-
約10.7億色
-
色域(標準値)
-
DCI-P3 90% (CIE1976)
-
コントラスト比(標準値)
-
2,500:1
-
パネルタイプ
-
VA
-
画素ピッチ[mm]
-
0.18159×0.18159
-
最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]
-
144
-
解像度
-
3840×2160
-
応答速度
-
4ms (GTG Faster設定時)
-
画面サイズ [インチ]
-
31.5
-
視野角(CR≧10)
-
178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)
-
フリッカーセーフ
-
○
-
AMD FreeSync™ テクノロジー
-
AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー
-
ブラックスタビライザー
-
○
-
工場出荷時キャリブレーション
-
○
-
色覚調整
-
○
-
DAS(Dynamic Action Sync)モード
-
○
-
HDR10
-
○
-
HDR10効果
-
○
-
ブルーライト低減モード
-
○
-
Smart Energy Saving
-
○
-
Super Resolution+
-
○
-
VRR(可変リフレッシュレート)
-
○
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
-
○
-
Dual Controller
-
○
-
HDMIケーブル
-
1 (1.5m)
-
AC-DC アダプター
-
1
-
DisplayPortケーブル
-
1 (1.5m)
-
電源コード
-
1 (1.5m)
-
クイックセットアップガイド
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
○
-
USB Type-Cケーブル
-
1 (1.5m)
-
保証書
-
○
-
MaxxAudio®
-
○
-
内蔵スピーカー
-
5W+5W(ステレオ)
-
AC入力
-
100~240V (50/60Hz)
-
消費電力(電源オフ時)
-
0.3W以下
-
消費電力(最大値)
-
180W
-
消費電力(待機時)
-
0.5W以下
-
消費電力(標準値)
-
85W
-
タイプ
-
外部電源アダプター
-
ディスプレイ位置調整
-
チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)
-
マウント規格
-
100×100
-
梱包時外形寸法[mm]
-
821×226×507
-
スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
714×420×46
-
スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]
-
714×488～598×239
-
梱包時重量[kg]
-
12.4
-
スタンド非装着時重量[kg]
-
6.8
-
スタンド装着時重量[kg]
-
8.7
-
DisplayPort
-
1
-
DisplayPortバージョン
-
1.4
-
HDMI
-
2
-
ヘッドホン出力
-
3極
-
USB Type-C™
-
1
-
USB Type-C™ データ転送量
-
○
-
USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート
-
3840x2160@60Hz
-
USB Type-C™ PD(Power Delivery)
-
65W
-
USBダウンストリーム
-
2 (USB 3.0)
-
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