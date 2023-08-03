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4K@144Hz対応 31.5インチモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

4K@144Hz対応 31.5インチモニター

32UQ750-W

4K@144Hz対応 31.5インチモニター

front view
LG UHD Monitor 4K

4K@144Hzのモニターが
仕事でもゲームでも活躍

LGの映像技術が凝縮された4K HDRモニター。広大な作業スペース、高精細で美しい映像表現はもちろん、4Kで144Hzの高リフレッシュレートに対応し、仕事もゲームも高いパフォーマンスをお楽しみいただけます。

This monitor offer clear visuals and the accurate vibrancy of color.

美しい 画質


31.5インチ 4K (3840x2160)
HDR10 DCI-P3 90%(標準値)
ゲーミング 機能


AMD FreeSync™ Premium
テクノロジー
4K@144Hz対応
ユーザーの 利便性


USB Type-C™ (PD65W)
MaxxAudio (5W 5W)
チルト、ピボット、高さ調整対応

※画像はイメージです。

4K解像度で144Hzに対応

一般的な4Kモニターの2.4倍となる毎秒144回コマの表示が可能。HDMIで可変リフレッシュレート(FreeSync Premium /VRR)に対応し、コンソールゲーム機でも120Hzまで対応しているので、高解像度と高リフレッシュレートをお楽しみいただけます。
また、DisplayPortでも最大144Hzのリフレッシュレートに対応。臨場感あふれる映像と滑らかな動きが、ゲーム世界をあたかも現実世界のように表現します。

Immersive gaming experience for console gamers through smooth and synchronized graphics images.

※最大144Hzの可変リフレッシュレート(VRR)をサポート。正常に動作させるには、HDMI2.1に対応している機器、DisplayPort1.4以降に対応している機器が必要です。各ケーブルはパッケージに同梱されています。※画像はイメージです。

AMD FreeSync premium offering Fluid and Rapid Motion.

AMD FreeSync™Premiumテクノロジー

高リフレッシュレート、低フレームレート補正(LFC)、低遅延が条件となる、AMD FreeSync™ Premiumテクノロジーに対応。 グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

※画像はイメージです。

  • On

    ※画像はイメージです。

  • 従来品
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DAS(Dynamic Action Sync)モード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

※画像はイメージです。

  • On

    *画像はイメージです。

  • Off
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。

※画像はイメージです。

Represents details in bright and dark parts of high dynamic range contents.
HDR10

映像をより鮮明に

従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。また、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。

※画像はイメージです。

繊細で正確な色彩表現
DCI-P3 90％

繊細で正確な色彩表現

10bitカラー(10.7億色)の繊細な階調表現と、sRGBよりも広色域なデジタルシネマ規格の色域「DCI-P3」90%をカバー。忠実で細やかな色合いの表示を可能にします。

ケーブル1本で
映像・音声入力、
データ転送、充電

映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電*(最大65W)が同時にできるUSB Type-C™に対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。

ディスプレイ

ディスプレイ

データ転送

データ転送

システムを充電

システムを充電

USB Type-C™ offering easy control and connectivity.

※付属のUSB Type-Cケーブルを使用することをお勧めします。付属品以外のケーブルを使用すると誤動作を引き起こす場合があります。※USB PD(Power Delivery)に対応した機器との接続が必要です。※画像はイメージです。

映像もサウンドも豊かに

HDMIとDisplayPortを搭載。PCゲームはもちろんコンソールも滑らかな動きで表示します。また、5W 5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載。さらにWaves Audio社「MaxxAudio®」を採用し、PCや映像機器と接続するだけで、迫力ある鮮明なステレオ音声をお楽しみいただけます。

Immersive experience in 4K HDR console gaming.

※画像はイメージです。

OnScreen Control offering Easier User Interface.
OnScreen Control

広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによってモニター画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードを自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。
広域な表示領域を有効活用 Onscreen Controlをダウンロード

※OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。 ※画像はイメージです。

人間工学に基づいたデザイン

画面をベストポジションで

110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：20°のチルト(縦角度調整)、右90°のピボットに対応しているので、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。

One Click Stand for an easy set-up of monitor without any other equipment.

ワンクリックスタンド

簡単に設置
The monitor offering tilt adjustment.

チルト

前 : -5、後 : 20°
The monitor offering pivot adjustment.

ピポット

右90°
The monitor offering height adjustment.

高さ調整

110mm

The monitor in the ergonomic design supporting tilt, pivot and height adjustment options and offering one click stand.

※画像はイメージです。

端子図
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

31.5

解像度

3840×2160

パネルタイプ

VA

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 90% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

400

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

144

応答速度

4ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

全てのスペック

その他

JANコード

49-89027-021921

情報

製品名

4K

発売

2022

安全規格

RoHS

CE

UL (cUL)

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

400

表示色

約10.7億色

色域(標準値)

DCI-P3 90% (CIE1976)

コントラスト比(標準値)

2,500:1

パネルタイプ

VA

画素ピッチ[mm]

0.18159×0.18159

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

144

解像度

3840×2160

応答速度

4ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

31.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

VRR(可変リフレッシュレート)

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

USB Type-Cケーブル

USB Type-Cケーブル

1 (1.5m)

保証書

サウンド

MaxxAudio®

内蔵スピーカー

5W+5W(ステレオ)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

180W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

85W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 20ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

821×226×507

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

714×420×46

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

714×488～598×239

梱包時重量[kg]

12.4

スタンド非装着時重量[kg]

6.8

スタンド装着時重量[kg]

8.7

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

2

ヘッドホン出力

3極

USB Type-C™

1

USB Type-C™ データ転送量

USB Type-C™最大解像度@リフレッシュレート

3840x2160@60Hz

USB Type-C™ PD(Power Delivery)

65W

USBダウンストリーム

2 (USB 3.0)