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23インチ地デジチューナー搭載LEDモニター JAN: 49-89027-006621

仕様

レビュー

サポート

23インチ地デジチューナー搭載LEDモニター JAN: 49-89027-006621

23MT55J-PM

23インチ地デジチューナー搭載LEDモニター JAN: 49-89027-006621

プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

23インチ

アスペクト比

16:9

パネル・タイプ

IPS（AH-IPS）

表面処理

アンチグレア

解像度

1920×1080

画素ピッチ

0.2652mm

表示色

約1,677万色

視野角(水平/垂直)

178°/178°

輝度

250cd/㎡(標準値)

コントラスト比

最大5,000,000:1（通常1,000:1）

走査周波数

水平走査周波数

30kHz-83kHz

垂直走査周波数

56Hz-75Hz

入力端子

HDMI

Yes(×3)

オーディオイン

Yes

機能

スピーカー

5W+5W

筐体仕様

チルト

Yes（前 : -5ﾟ, 後 : 20）

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

544.0×437.0×188.0

セット（スタンドなし）

544×335×66

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

約3.7

セット（スタンドなし）

約3.4

電源

消費電力(EPA6.0基準)

36W

省電力/スリープ・モード

0.4W

入力

AC100-240V、50/60Hz

アクセサリー

電源コード

Yes

パーティションハンガー

Yes

保証書

B-CASカード

Yes

リモコン（標準タイプ）

Yes

取扱説明書

CD-ROM内に収録

乾電池(単4×2)

Yes

HDMI-DVIケーブル

Yes

アンテナ線

Yes

転倒防止バンド

1

転倒防止バンド取り付けネジ

1

ケーブルフォルダー

Yes

ご注意・ご案内

保証に関して

ご購入後 1 年間。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

ヘッドホン端子

ステレオミニジャック（ヘッドホン）

Yes

特徴

地デジチューナー

Yes

BSチューナー

Yes

110°CSチューナー

Yes

SmartTV

Yes