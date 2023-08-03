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没入感を高める3辺フレームレスデザイン27インチフルHDモニター

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仕様

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お取り扱い店舗

没入感を高める3辺フレームレスデザイン27インチフルHDモニター

27BP450Y-B

没入感を高める3辺フレームレスデザイン27インチフルHDモニター

(2)
front view
フルHD IPS液晶パネル

自然で鮮やかな色合いで表示

発色が鮮やかで自然な色合いが特長のIPS方式の液晶パネルを採用。また、上下178°、左右178°の広い視野角によって、どの角度から見ても鮮やかに映像を表示します。

full HD IPS display providing with wide viewing angle

Care for Eyes
フリッカーセーフ

ちらつきを抑えて目の負担を軽減

画面の明るさを調整することで発生したフリッカー(ちらつき)を抑え、目や脳への負担を軽減します。

※画像はイメージです

Improved Visual Comfort
ブルーライト低減モード

目にやさしい色合いで表示

非常に強いエネルギーを持ち、眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。

※画像はイメージです

3辺フレームレス

没入感を高めるデザイン

超薄型ベゼルデザインを採用。
画面を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え高い没入感を実現します。

This display has slim bezel on three sides and optimized work environment

人間工学に基づいたデザイン

簡単で快適に

高さ調整、チルト、スイベル、ピボット機能に対応。使用環境に合わせて快適で見やすい画面の配置が可能です。

The monitor offering pivot adjustment

ピポット

(右90°)
The monitor offering height adjustable stand

高さ調整

130mm
The monitor offering tilt adjustable

チルト

-5°～35°
The monitor offering swivel adjustment

スイベル

355ﾟ(±5ﾟ)

Ergonomic design with features of convenient height, tilt, pivot and swivel.

OnScreen Control offering Easier User Interface.
OnScreen Control

機能で広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。

*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです

端子図

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

1920×1080

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

250

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 35ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整( 355° ) / ピボット(右90º)

全てのスペック

その他

JANコード

49-89027-021945

情報

製品名

PC Monitor

発売

2021

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

安全規格

RoHS

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

250

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

NTSC 72% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.3114×0.3114

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

1920×1080

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

色覚調整

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

出入力端子

D-Sub 15ピンアナログ

1

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.2

D-Sub 15ピンアナログ 最大解像度

1920×1080@60Hz

HDMI

1

ヘッドホン出力

3極

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.8m)

AC-DC アダプター

1

ケーブルホルダー

1

その他付属品

取付用ネジ×4、ケーブルホルダー

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

保証書

1

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

26W

消費電力(待機時)

0.3W以下

消費電力(標準値)

22W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 35ﾟ) / 高さ調整(130mm) / スイベル調整( 355° ) / ピボット(右90º)

マウント規格

75×75

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

678×182×450

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

612×363×56

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

612×526×250

梱包時重量[kg]

6.8

スタンド非装着時重量[kg]

3.1

スタンド装着時重量[kg]

5.1

公式サイトで購入

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没入感を高める3辺フレームレスデザイン27インチフルHDモニター

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