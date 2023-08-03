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27インチHDR対応 WQHD IPSモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

27インチHDR対応 WQHD IPSモニター

27QN600-BAJP

27インチHDR対応 WQHD IPSモニター

27 インチ QHD IPS モニター

自然で鮮やかな色合いで表示

発色が鮮やかで自然な色合いが特長のIPS方式の液晶パネルを採用。さらに、sRGB99に対応。色の再現性を徹底的に追求しています。また、上下178°、左右178°の広い視野角によって、どの角度から見ても鮮やかに映像を表示します。

HDR 10:きめ細かいコントラスト
HDR 10

映像をより鮮明に

HDR対応モニターは従来の液晶ディスプレイと比べて明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。

* 画像はイメージです。

色補正あり:本当の色を見る
工場出荷時キャリブレーション済

個体差の少ない色合いで

工場出荷時に1台1台すべてキャリブレーションを実施。色合いの個体差が少ない安定した色合いでお届けします。
リーダーモード - ブルーライト低減で見やすさを向上
ブルーライト低減モード

目にやさしく

ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑えます。
フリッカーセーフ - 目の疲れを軽減
フリッカー セーフ

ちらつきを抑えて目の負担を軽減

従来のLEDバックライトモニターは画面の明るさを暗く設定すると「フリッカー(ちらつき)」が発生していました。このモニターは目や脳の疲労につながるとされているフリッカーを調光方式を変更することで抑えました。
画面のずれや表示の遅延を軽減

AMD FreeSync™テクノロジー

AMD社のFreeSync™テクノロジーをサポートしたAPUまたはGPU搭載グラフィックスカードと液晶モニター間でコンテンツのフレームレートとモニターのリフレッシュレートを同期させて、映像のちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を制御することができます。

ダイナミックアクション同期 (DAS):対戦相手に対してより速く反応
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターがPCの映像データを画面に出力するまでに行われる、映像処理とフレームバッファ(モニター内部のメモリー)格納というプロセスを省略し、直接画面に出力。画面に出力するまでに発生するラグを最小限に抑え、よりリアルタイムな表示を実現しています。
ブラック スタビライザー:暗闇で先手を打て
ブラックスタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
エッジ アークライン スタンド:多才なエレガンス
エッジアークラインスタンド

シンプルで美しいデザイン

スリムでエレガントな弧を描く「エッジアークラインスタンド」を採用。
前面だけでなく、背面にも徹底的にこだわり、インテリアにさりげなく調和するシンプルで美しいデザインを実現。マットな質感も高級感を演出します。

端子図
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

2560×1440

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

350

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

全てのスペック

情報

製品名

PC Monitor

発売

2020

その他

JANコード

49-89027-020528

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

Dual Controller

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

350

表示色

約1,677万色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2331×0.2331

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

2560×1440

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ テクノロジー

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

CD-ROM

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

40W

消費電力(待機時)

0.5W

消費電力(標準値)

38W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

701×481×197

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×364×45

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×484×209

梱包時重量[kg]

8.4

スタンド非装着時重量[kg]

4.75

スタンド装着時重量[kg]

5.72

出入力端子

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極