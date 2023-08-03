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31.5インチ大画面IPSフルHDモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

31.5インチ大画面IPSフルHDモニター

32ML600M-B

31.5インチ大画面IPSフルHDモニター

フルHD IPS液晶パネル
フルHD IPS液晶パネル

自然で鮮やかな色合いで表示

発色が鮮やかで自然な色合いが特長のIPS方式の液晶パネルを採用。また、上下178°、左右178°の広い視野角によって、どの角度から見ても鮮やかに映像を表示します。また、工場出荷時にすべてキャリブレーションを実施してから出荷。個体差の少ない安定した色合いでお届けします。
HDR 10

HDR 10

映像をより鮮明に

HDR対応モニターは従来の液晶モニターと比べ、明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。HDRは、従来のSDR規格では色の識別が困難であったキメの細やかな映像の暗い部分と明るい部分をしっかりと描写することができます。

Windows 10のOS設定によっては、HDRコンテンツが正しく表示されない場合があります。WindowsのHDRのオン/オフ設定を確認してください。WindowsのHDR設定はデフォルトでは「オン」になっており、HDRコンテンツを表示していない場合は「オフ」に設定する必要があります。画像はイメージです。
(ソフトウェアの更新が利用可能になります)

鮮やかでリアルな色再現

鮮やかでリアルな色再現

デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3のカバー率95％を実現。31.5インチの大画面で、映画からドラマなどあらゆるエンターテイメントコンテンツを、よりリアルに再現します。
ゲームが優位になる

ゲームが優位になる
各種ゲーミング機能搭載

DAS
DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターがPCの映像データを画面に出力するまでに行われる、映像処理とフレームバッファ(モニター内部のメモリー)格納というプロセスを省略し、直接画面に出力。画面に出力するまでに発生するラグを最小限に抑え、よりリアルタイムな表示を実現しています。
ブラックスタビライザー
ブラックスタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開できます。
明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。
FPS(First Person Shooting)

ターゲットを正確に捕捉するクロスヘア

FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア( 十字マーク) を表示します｡クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます｡
USB 3.0を搭載、高速充電も可能

OnScreen Control機能で広域な表示領域を有効活用

OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。
また、ソフトウェアごとに最適なピクチャーモードの自動的に適用させるMy Application Preset、画面上に表示されているウィンドウを自動的に分割表示させるScreen Splitなど、快適に画面を使用できる機能を搭載しています。
OnScreen Control機能で広域な表示領域を有効活用 詳しくはこちら

*OnScreen Controlはホームページからダウンロードできます。
*OnScreen Controlは予告なく仕様が変更される場合があります。
※画像はイメージです

ウォールマウント

壁掛けにも対応

100×100のウォールマウントに対応。
それぞれの環境に合わせた設置が可能です。
画像はイメージです

本製品はグリーン購入法の対象製品です。

グリーン購入法について
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

31.5

解像度

1920×1080

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

全てのスペック

情報

製品名

PC Monitor

発売

2019

その他

JANコード

49-89027-014787

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約1,677万色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

DCI-P3 95% (CIE1976)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1,200:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.1212×0.3637

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

75

解像度

1920×1080

応答速度

5ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

31.5

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

色覚調整

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

Super Resolution+

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

出入力端子

D-Sub 15ピンアナログ

×1

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

D-Sub 15ピンアナログ 最大解像度

1920×1080@75Hz

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

取付け用ネジ

2

電源コード

1

クイックセットアップガイド

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

39W

消費電力(待機時)

0.3W以下

消費電力(標準値)

36.7W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

813×516×150

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

729×430×45

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

729×513×209

梱包時重量[kg]

9.2

スタンド非装着時重量[kg]

6.2

スタンド装着時重量[kg]

6.6

公式サイトで購入

32ML600M-B

31.5インチ大画面IPSフルHDモニター

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