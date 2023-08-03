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23inch ワイド液晶モニター JAN:49-89027-002487

仕様

レビュー

サポート

23inch ワイド液晶モニター JAN:49-89027-002487

E2341V-BN

23inch ワイド液晶モニター JAN:49-89027-002487

プリント

全てのスペック

液晶パネル

画面サイズ

23インチ

アスペクト比

16:9

コントラスト比

最大 5,000,000:1(通常1,000:1)

解像度

1920×1080

画素ピッチ

0.265×0.265 (mm)

表示色

約1,677万色

視野角(水平/垂直)

170°/160°

パネル・タイプ

TN

入力端子

D-Sub

1

DVI-D

1 (HDCP対応)

HDMI

Yes

ヘッドホン端子

ステレオミニジャック（ヘッドホン）

Yes

電源

省電力/スリープ・モード

0.3W以下

電源OFF時

0.3W以下

特徴

HDCP

Yes（DVI端子）

オリジナル画面比

Yes

筐体仕様

ブラック（ヘアライン仕上げ）

チルト

○ (前 : -5ﾟ, 後 : 15ﾟ)

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

545.3×407.3×179.2

重量 (KG)

セット（スタンド使用時）

3.4

ディスプレイ部

3.1

アクセサリー

電源コード

1 (1.5m)

D-Sub

Yes

保証書

DVI-Dケーブル

1