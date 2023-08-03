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23inch 地デジチューナー搭載LEDモニター JAN：49-89027-004719

仕様

レビュー

サポート

23inch 地デジチューナー搭載LEDモニター JAN：49-89027-004719

M2352J-PM

23inch 地デジチューナー搭載LEDモニター JAN：49-89027-004719

プリント

全てのスペック

入力端子

HDMI

Yes(×3)

オーディオイン

Yes

ヘッドホン端子

ステレオミニジャック（ヘッドホン）

Yes

特徴

地デジチューナー

Yes

BSチューナー

Yes

110°CSチューナー

Yes

SmartTV

Yes

寸法 : 幅 × 高さ × 奥行 (MM)

セット（スタンド付き）

544.1×406.2×182.8

セット（スタンドなし）

544.1×334.6×62.9

重量 (KG)

セット(デスクトップスタンド付）

3.9

セット（スタンドなし）

3.4

電源

省電力/スリープ・モード

0.5W

入力

100V

アクセサリー

B-CASカード

Yes

リモコン（標準タイプ）

Yes

乾電池(単4×2)

Yes

電源コード

Yes

パーティションハンガー

Yes

HDMI-DVIケーブル

Yes

アンテナ線

Yes

転倒防止バンド

1

転倒防止バンド取り付けネジ

1

ケーブルフォルダー

Yes

取扱説明書

CD-ROM内に収録

保証書

ご注意・ご案内

保証に関して

ご購入後 1 年間。保証書は大切に保管してください。保証書がない場合は保証を受けられないこともございます。

パネルに関して

液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99％以上の有効画素がありますが、0.01％以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。