Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
27インチ UltraGear™ FHD IPS 1ms (GTG) ゲーミングモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

27インチ UltraGear™ FHD IPS 1ms (GTG) ゲーミングモニター

27GN65R-B

27インチ UltraGear™ FHD IPS 1ms (GTG) ゲーミングモニター

(2)
front view
UltraGear™ Gaming Monitor
mnt-27gn650-01-2-lg-ultragear-intro-d
「LG UltraGear™」はIPSパネルで1ms(GTG)の応答速度を実現し、美しさと速さを両立した「勝つためのゲーミングモニター」です。あらゆるゲームジャンルを美しく、リアルに表現することで、臨場感あふれるゲーミング体験をご提供いたします。

※画像はイメージです。

速度

IPS 1ms (GTG)

リフレッシュレート 144Hz

色彩

HDR10

sRGB 99% (標準値)

テクノロジー

NVIDIA G-SYNC™ Compatible

AMD FreeSync™ Premium テクノロジー

高さ調整、チルト、ピボット対応

※G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。

IPS 1ms (GTG)

美しさと速さを両立

広視野角かつ発色が鮮やかで自然な色再現が特長のIPSパネル。そのIPSパネルの応答速度がGTGで1msに対応。自然で美しい映像表現に加え、高速な動きの映像も残像感が少なく、くっきりと再現します。

※画像はイメージです。

リフレッシュレート 144Hz

毎秒144コマの表示に対応

通常のモニター(60Hz)の倍以上となる毎秒144コマ(144Hz)の表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつクリアな映像表示が高い視認性を実現します。

※画像はイメージです。

よりリアルな映像体験
HDR10 / sRGB99%(標準値)

よりリアルな映像体験

PCゲームやコンソールゲーム機、ブルーレイやVODサービスなどの映像で増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

※HDRに対応したコンテンツが必要です。※画像はイメージです。

AMD FreeSync
Premiumテクノロジー

高リフレッシュレート、低フレームレート補正(LFC)、低遅延が条件となる、AMD FreeSync™ Premiumテクノロジーに対応。 グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

※画像はイメージです。

NVIDIA G-SYNC
Compatible対応

NVIDIA G-SYNC Compatible認証済み。NVIDIA® GeForce®シリーズと接続してもティアリングやスタッタリングを抑えることができます。

※G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。※画像はイメージです。

ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡

※画像はイメージです。

DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）

※画像はイメージです。

エルゴノミックスタンド

快適な姿勢で

組み立てはとても簡単。背面にスタンドをカチっとはめるだけ。110mmの高さ調整、前：-5ﾟ～後：15ﾟのチルト(縦角度調整)、ピボットにも対応し、姿勢や使用環境に合わせた画面の配置ができます。

快適な姿勢で1

※画像はイメージです。

端子図
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

1920×1080

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

300

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

144

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

全てのスペック

その他

JANコード

49-89027-023536

情報

製品名

LG UltraGear™

発売

2022

安全規格

RoHS

CE

UL (cUL)

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

輝度(標準値) [cd/m²]

300

表示色

約1,677万色

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.3108×0.3108

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

144

解像度

1920×1080

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

FPSカウンター

HDR10

HDR10効果

モーションブラーリダクション

NVIDIA G-SYNC™

G-SYNC Compatible

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

ユーザー定義キー

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

アクセサリー

HDMIケーブル

1 (1.5m)

AC-DC アダプター

1

その他付属品

マウスホルダー

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

保証書

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

34W

消費電力(待機時)

0.5W以下

消費電力(標準値)

32W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整(前 : -5ﾟ~後 : 15ﾟ) / 高さ調整(110mm) / ピボット(右90º)

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

727×205×487

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×365×52

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×466～576×291

梱包時重量[kg]

9.6

スタンド非装着時重量[kg]

5.1

スタンド装着時重量[kg]

7.2

出入力端子

DisplayPort

1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

1

ヘッドホン出力

3極