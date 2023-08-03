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NVIDIA® G-SYNC® Compatible対応 27インチ UltraGear™ WQHD IPSゲーミングモニター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

NVIDIA® G-SYNC® Compatible対応 27インチ UltraGear™ WQHD IPSゲーミングモニター

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NVIDIA® G-SYNC® Compatible対応 27インチ UltraGear™ WQHD IPSゲーミングモニター

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「LG UltraGear™」はLGエレクトロニクスのゲーミングモニターの中でもハイエンドモデルのみに与えられるブランド。あらゆるジャンルのゲームを快適に、より高画質で楽しむための機能を網羅した、世界のゲームファンが待望する、“勝つ”ためのゲーミングモニターです。
すべては勝利のために。「LG UltraGear™」が没入感あふれるゲーミング体験を演出します。

速度

IPS 1ms (GTG)
リフレッシュレート 144Hz

美しさ

27" WQHD (2560 x 1440)
HDR10 & sRGB 99%(標準値)

テクノロジー

NVIDIA G-SYNC™ Compatible
AMD FreeSync™ Premium テクノロジー

*G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。

IPS 1ms (GtG)

美しさと速さを両立

広視野角かつ発色が鮮やかで自然な色再現が特長のIPSパネル。そのIPSパネルの応答速度がGTGで1msに対応。自然で美しい映像表現に加え、高速な動きの映像も残像感少なくくっきりと再現します。

*画像はイメージです。

リフレッシュレート 144Hz

滑らかなゲーム動作

リフレッシュレート144Hzが、高速かつ美しい映像表示を実現します。

リフレッシュレート144Hz

*画像はイメージです。
*リフレッシュレート60Hz(左画像)と144Hzの比較。

よりリアルな映像体験1
HDR10 / sRGB99%(標準値)

よりリアルな映像体験

PCゲームやコンソールゲーム機、ブルーレイやVODサービスなどの映像で増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。

※HDRに対応したコンテンツが必要です。
※画像はイメージです。

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

高リフレッシュレート、低フレームレート補正(LFC)、低遅延が条件となる、AMD FreeSync™ Premiumテクノロジーに対応。 グラフィックカードとモニター間でゲームのフレームレートと同期させて、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示を実現します。

NVIDIA G-SYNC™ Compatible対応

NVIDIA G-SYNC™ Compatible認証済み。NVIDIA® GeForce®シリーズ*と接続してもティアリングやスタッタリングを抑えることができます。

*G-SYNC CompatibleはDisplayPortのみ対応します。*画像はイメージです。

DAS(Dynamic Action Sync)モード

映像をよりリアルタイムに表示

本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。｢DASモード｣は､フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。（DASモードは自動設定）
ブラック スタビライザー

暗いシーンの視認性を向上

映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは､ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です｡
クロスヘア

ターゲットを正確に捕捉するクロスヘア

FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。

*画像はイメージです。
*上記の左側の画像は、この機能がサポートされていない従来のモードを示しています。

端子図
プリント

仕様

画面サイズ [インチ]

27

解像度

2560×1440

パネルタイプ

IPS

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

輝度(標準値) [cd/m²]

350

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

144

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

全てのスペック

その他

JANコード

49-89027-017672

情報

製品名

LG UltraGear™

発売

2020

安全規格

RoHS

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

ディスプレイ

アスペクト比(水平:垂直)

16:9

画面サイズ [cm]

-

画面サイズ [インチ]

27

視野角(CR≧10)

178ﾟ(水平)/178ﾟ(垂直)

輝度 (最小) [cd/m²]

-

輝度(標準値) [cd/m²]

350

表示色

約10.7億色

色域 (最小)

-

色域(標準値)

sRGB 99% (CIE1931)

コントラスト比 (最小)

-

コントラスト比(標準値)

1000:1

パネルタイプ

IPS

画素ピッチ[mm]

0.2331×0.2331

最大リフレッシュレート(垂直走査周波数) [Hz]

144

解像度

2560×1440

応答速度

1ms (GTG Faster設定時)

機能

フリッカーセーフ

AMD FreeSync™ テクノロジー

AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー

自動入力切換

ブラックスタビライザー

工場出荷時キャリブレーション

クロスヘア

DAS(Dynamic Action Sync)モード

HDR10

HDR10効果

モーションブラーリダクション

NVIDIA G-SYNC™

G-SYNC Compatible

ブルーライト低減モード

Smart Energy Saving

アプリケーションソフトウェア

OnScreen Control (LG Screen Manager)

電源

AC入力

100~240V (50/60Hz)

消費電力(電源オフ時)

0.3W以下

消費電力(最大値)

48W

消費電力(待機時)

0.3W以下

消費電力(標準値)

45W

タイプ

外部電源アダプター

筐体仕様

ディスプレイ位置調整

チルト角調整

マウント規格

100×100

外形寸法 / 重量

梱包時外形寸法[mm]

703×154×449

スタンド非装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×365×52

スタンド装着時外形寸法(幅×高さ×奥行)[mm]

614×454×225

梱包時重量[kg]

7.7

スタンド非装着時重量[kg]

5.3

スタンド装着時重量[kg]

6

出入力端子

DisplayPort

×1

DisplayPortバージョン

1.4

HDMI

×2

ヘッドホン出力

3極

アクセサリー

AC-DC アダプター

1

DisplayPortケーブル

1 (1.5m)

マウスホルダー

1

その他付属品

マウスホルダー、トップカバー

電源コード

1 (1.5m)

クイックセットアップガイド

公式サイトで購入

27GN800-B

NVIDIA® G-SYNC® Compatible対応 27インチ UltraGear™ WQHD IPSゲーミングモニター

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