Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
わずかな距離で表示できる超短焦点レーザープロジェクター (HF85LSAJL)

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

わずかな距離で表示できる超短焦点レーザープロジェクター (HF85LSAJL)

HF85LS

わずかな距離で表示できる超短焦点レーザープロジェクター (HF85LSAJL)

わずか20センチの距離で120インチ<br>1

わずか20センチの距離で120インチ

壁からわずか20cmの距離で120インチ、8cmの距離で90インチの大画面表示を実現する超短焦点プロジェクター。わずかなスペースで迫力ある大画面映像を楽しめます。
手軽な設置 1

手軽な設置

従来のプロジェクターは3メートル以上の距離が必要。多くのケーブル配線が必要です。LGの超短焦点モデルなら投影面の近くに置いて電源ケーブルを差すだけでも動画を楽しめます。

スクリーンに影が映りこまない

一般のプロジェクターは大画面を投影するときに距離が必要です。わずか20cmで投影できる超短焦点なら、障害物や人が通りかかることで映りこむ影の心配がありません。
最大120インチまで投影可能1

最大120インチまで投影可能

最大120インチの投影まで対応。60インチ4台分相当の大画面によって自宅に居ながら映画館で見ているような迫力あるシネマ体験を提供します。
輝度1,500ルーメン

輝度1,500ルーメン

1,500ルーメンでより明るい、鮮明なビューをお楽しみください。

高度な新しい光学エンジン

鮮明な映像表現 1

鮮明な映像表現

高光束1500ルーメンの明るさと、DLP®方式の鮮やかな映像表現が、大画面かつ鮮明で美しい表示を実現します。
映像をさらに美しく 1

映像をさらに美しく

新しく採用された高画質エンジンによって、従来モデルよりもさらに画質が向上。より深度の高い映像を楽しむことができます。
スムーズな映像表現<br>1
TruMotion

スムーズな映像表現

フレームレート(1秒間に表示できるコマ数)の低い映像でも、コマとコマの間に自動的にコマを生成する｢TruMotion｣で、なめらかな映像を実現します。
長寿命で鮮やかな映像表現1

長寿命で鮮やかな映像表現

自然で鮮やかな色合いに加え、耐久性に優れる光源を採用。最大2万時間(当社比)の長寿命なので、ランプが劣化、切れたときのコストや手間を気にせずお使いいただけます。

* ランプの寿命を保証するものではありません。

WebOSでよりスマートに1

WebOSでよりスマートに

シンプルな操作感で、コンテンツを自由自在に行き来できるwebOSを搭載。さらに快適な操作感を実現するマジックリモコンを採用し、画面に向かってリモコンを動かす、ボタンを押すだけでさまざまな操作ができます。
スマホやノートPC、スピーカーをワイヤレスで接続<br>1

スマホやノートPC、スピーカーをワイヤレスで接続

LG Screen Share機能でモバイル機器、パソコンの画面をワイヤレスで表示できます。また、Bluetoothでスピーカーやイヤホンに接続することで、迫力ある音声も楽しめます。

* LGスクリーンシェアは、CineBeamとMiracast (Android)/WIDI (Intel) 機器の接続のみに対応します。

4コーナー台形補正 1

4コーナー台形補正

コーナー台形補正によって、より正確なスクリーンの補正が可能です。プロジェクターを投影面と平行に設置できない場合でもゆがみのない正確な映像をお楽しみいただけます。
各種ドキュメントファイルの再生に対応1

各種ドキュメントファイルの再生に対応

USBストレージに保存されたファイルを差すだけで再生することができます。動画や画像、音声ファイルはもちろん、ドキュメントファイル(xls / xlsx / doc / docx / ppt / pptx / txt / pdfなど)の簡易再生も可能です。

* ファイル再生は表示を目的としており、PCでの動作とは異なります

マルチタスクに最適。 ワークスペースを自分用にカスタマイズ

※ 画像はイメージです。

プリント

仕様

最大解像度

1920×1080(フルHD)

明るさ(ANSIルーメン)

1500

光源

レーザー

コントラスト比

150,000:1

デジタル台形補正

4コーナー台形補正

内蔵スピーカー出力

3W+3W(ステレオ)

Apple Airplay 2 (iOS/Mac 映像のキャスティング、ミラーリング、オーディオストリーミング)

○(最大4K@30Hz)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

ズーム

-

全てのスペック

投影方式

投影方式

DLP

最大解像度

最大解像度

1920×1080(フルHD)

明るさ(ANSIルーメン)

明るさ(ANSIルーメン)

1500

コントラスト比

コントラスト比

150,000:1

騒音レベル

省エネモード(最大)

26dB(A)

省エネモード(中間)

28dB(A)

省エネモード(最小時)

30dB(A)

ユニフォミティ

Uniformity (JBMMA 9 Point)

85%以上

投影レンズ

フォーカス調整

マニュアル

ズーム

-

表示

画面サイズ

90インチ～120インチ

投影距離

Set to wall: 100"@12cm, Standard: 80"@33.6cm

スローレシオ

0.19

投影オフセット

投影オフセット

1.25

光源

光源寿命

約20,000時間

光源

レーザー

アスペクト比

対応アスペクト比

16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 4方向ズーム

サウンド

クリアボイス

○(クリアボイスⅢ)

Dolby Atmos 互換性

○(パススルー)

内蔵スピーカー出力

3W+3W(ステレオ)

使用環境(外気温)

使用時気温範囲

0～40℃

入力信号

HDMI

最大1080p@60Hz、24Hz

入出力端子

オーディオ出力

3.5φ ステレオミニプラグ、光デジタル(S/PDIF)

HDMI入力

2

有線LAN(RJ45)

1

USB Type-A

2(USB2.0)

特長

バックグラウンドイメージ

Apple Airplay 2 (iOS/Mac 映像のキャスティング、ミラーリング、オーディオストリーミング)

○(最大4K@30Hz)

AIスピーカー互換性

Apple Homekit

自動台形補正

○(垂直)

ブラックレベル調整

Bluetooth AV同期コントロール

Bluetoothサウンド出力

色域設定

カラーマネジメントシステム

色温度設定

コンテンツシェア(DLNA対応機器)

おすすめコンテンツ

デジタル台形補正

4コーナー台形補正

ダイナミックカラー

ダイナミックコントラスト

省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ

省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ

省エネ機能：エナジーセービングモード

省エネ機能：スリープタイマー

省エネ機能：電源オン/オフタイマー

○(オン/オフ)

ガンマ補正

HDCP

HDCP 2.2

HDMI ARC(Audio Return Channel)

HDMI CEC(Simplink)

HDR

HDR

HDRトーンマッピング

HID(USB入力機器操作)

ホームダッシュボード

イメージフリップ

○(水平/垂直)

インターネットブラウザ

LG Sound Sync

ノイズリダクション

プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)

webOS 4.0

Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)

プロセッサー

クアッドコア

クイック電源オン/オフ

○(オン 約10秒、オフ 約2秒)

Real Cinema

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

自己診断機能

設定ガイド

スムーズグラデーション

ストアモード

アップスケーリング

○(フルHD)

アップスケーラー

○(フルHD)

USBファイル再生(映像、音楽、画像)

ホワイトバランス設定

ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)

デザイン

筐体色

ホワイト

レッグスタンド

操作ボタン

ジョイスティック

三脚用穴（三脚、天吊り用）

付属品

取扱説明書

○(簡易マニュアル)

リモコン

保証書

外形寸法

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]

118×353×193

重量

重量[kg]

3

電源

消費電力(最大)

140W

電源入力

100-240V,50/60Hz

待機消費電力

0.5W以下

公式サイトで購入

HF85LS

わずかな距離で表示できる超短焦点レーザープロジェクター (HF85LSAJL)