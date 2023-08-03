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4ch LEDで高精細映像に相応しい画質を実現した4K対応プロジェクター

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

4ch LEDで高精細映像に相応しい画質を実現した4K対応プロジェクター

HU70LSB

4ch LEDで高精細映像に相応しい画質を実現した4K対応プロジェクター

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まるで映画館のように1

まるで映画館のように

高精細な映像を140インチの大画面で。4K映像に相応しい画質を追求したLEDプロジェクター。自宅がまるで映画館になったように、美しく、迫力ある映像を楽しめます。
本物にせまる迫力の4Kの画質1

本物にせまる迫力の4Kの画質

XPR*技術による、フルHDの4倍となる830万ピクセルの4K(3840×2160)高精細映像を実現。大画面でも高精細な映像を実現します。

* XPR技術はテキサス・インスツルメンツの4K/UHD DLP技術をベースに、4K解像度を830万ピクセルで実現します。

映像を美しく再現1
4ch LED

映像を美しく再現

4つのLEDと、高いコントラスト表現が特長のDMD(*)を採用。従来のカラーホイール方式と比較し、鮮明かつ豊かな原色再現と、レインボーノイズを抑え、ピュアなRGBカラーを再現します。

* Digital Micromirror Device

独自の4ch LED採用1

独自の4ch LED採用

光源にRGBそれぞれ3つのLEDと明るさと色調を調整するダイナミックグリーンの計4つのLEDを使用。鮮明で豊かな色合いを実現します。
ピントやサイズをより手軽に調整1
1.25倍ズーム & リモートフォーカス

ピントやサイズをより手軽に調整

最大140インチの大画面を可能にする1.25倍ズームに対応。さらに、本来本体のレバーやスイッチで調整するフォーカスや拡大率を､リモコンのショートカットキーで設定が可能。天井など手に届きづらい場所への設置でも容易に調整が可能です。
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PJT-HU70LS-05-3-Zoom-Remote-Focus-D
ダイナミックトーンマッピング対応HDR10
ダイナミックトーンマッピング対応HDR10

リアルな映像再現

ダイナミックトーンマッピングに対応したHDR10に対応。映像ソースのメタデータに従い、フレームごとに最適化された明るさを再現。暗いシーン、明るいシーンなどその場にあった明るさで表現します。
映像をさらになめらかに1

映像をさらになめらかに

高精細な4K映像でも1秒間に60フレームの再生に対応します。また、映像のフレーム間に新たにフレームを挿入する「TruMotion」によって、フレームレートの低い映像でもなめらかな映像で楽しめます。
映像機器との接続なしでも1
webOS 4.5

映像機器との接続なしでも

webOSのインターネットブラウザやVODアプリ*を使用すればプレーヤーなどに接続しないでも映像を楽しめます。

※ Netflix､ YouTube､ Amazon Prime Video､TSUTAYA TV､ユーネクスト、DAZN

幅広く接続 1

幅広く接続

Wi-Fi*をスマホなどのモバイルデバイスと同じネットワークに接続したり、Screen Share(Miracastなど)で接続すればモバイルデバイスの画面を直接投影することが出来ます。また、HDMIやSlimport、AVアダプターなどの有線接続にも対応。汎用性の高い接続性を実現しています。
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プリント

仕様

最大解像度

3840×2160(4K)

明るさ(ANSIルーメン)

1500

光源

4ch LED(RGBB)

コントラスト比

150,000:1

デジタル台形補正

○(垂直)

内蔵スピーカー出力

3W+3W(ステレオ)

Apple Airplay 2 (iOS/Mac 映像のキャスティング、ミラーリング、オーディオストリーミング)

○(最大4K@30Hz)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

ズーム

1.25×

レンズシフト

○(垂直：±60% / 水平：±24%)

全てのスペック

投影方式

投影方式

DLP

最大解像度

最大解像度

3840×2160(4K)

明るさ(ANSIルーメン)

明るさ(ANSIルーメン)

1500

コントラスト比

コントラスト比

150,000:1

騒音レベル

省エネモード(最大)

25dB(A)

省エネモード(中間)

28dB(A)

省エネモード(最小時)

30dB(A)

ユニフォミティ

Uniformity (JBMMA 9 Point)

85%

投影レンズ

フォーカス調整

マニュアル(電動フォーカス)

ズーム

1.25×

表示

画面サイズ

60インチ～140インチ

投影距離

60"～140"(160～376cm) ※1.25倍ズーム使用時

スローレシオ

1.2～1.5

レンズシフト

レンズシフト

○(垂直：±60% / 水平：±24%)

投影オフセット

投影オフセット

1

光源

光源寿命

約30,000時間

光源

4ch LED(RGBB)

アスペクト比

対応アスペクト比

16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム

サウンド

クリアボイス

○(クリアボイスⅢ)

Dolby Atmos 互換性

○(パススルー)

内蔵スピーカー出力

3W+3W(ステレオ)

使用環境(外気温)

使用時気温範囲

0～40℃

入力信号

HDMI

最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)

入出力端子

オーディオ出力

3.5φ ステレオミニプラグ、光デジタル(S/PDIF)

HDMI入力

2

有線LAN(RJ45)

1

USB Type-A

2(USB2.0)

特長

バックグラウンドイメージ

Apple Airplay 2 (iOS/Mac 映像のキャスティング、ミラーリング、オーディオストリーミング)

○(最大4K@30Hz)

AIスピーカー互換性

Apple Homekit

ブラックレベル調整

Bluetooth AV同期コントロール

Bluetoothサウンド出力

ブライトネスオプティマイザー(アダプティブコントラスト)

○(High / Medium / Low / オフ)

ブライトネスオプティマイザー(アイリスモード)

○(明るい部屋、昼間 / 昼間 / 暗い部屋、夜間 / ユーザー)

色域設定

カラーマネジメントシステム

色温度設定

コンテンツシェア(DLNA対応機器)

コンテンツストア·LGスマートワールド(App Store)

おすすめコンテンツ

デジタル台形補正

○(垂直)

ダイナミックカラー

ダイナミックコントラスト

省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ

省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ

省エネ機能：エナジーセービングモード

省エネ機能：HDD省電力モード

省エネ機能：スリープタイマー

省エネ機能：電源オン/オフタイマー

○(オン/オフ)

FILMMAKER Mode™

ガンマ補正

HDCP

HDCP 2.2

HDMI ARC(Audio Return Channel)

HDMI CEC(Simplink)

HDR

HDR10

HDR効果

HDRトーンマッピング

○(自動、フレーム単位制御)

HGiG (HDR Gamming Interest Group)

HID(USB入力機器操作)

ホームダッシュボード

イメージフリップ

○(水平/垂直)

インターネットブラウザ

LG Sound Sync

ノイズリダクション

プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)

webOS 4.5

Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)

プレミアムコンテンツ

プロセッサー

クアッドコア

クイック電源オン/オフ

○(オン 約12秒、オフ 約2秒)

Real Cinema

○(最大4096×2160)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

自己診断機能

設定ガイド

スムーズグラデーション

ストアモード

アップスケーリング

○(4K)

TruMotion

○(最大4096×2160)

アップスケーラー

○(4K)

USBファイル再生(映像、音楽、画像)

ホワイトバランス設定

ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)

デザイン

筐体色

アストロブラック

天井取り付け穴（ブラケット用）

ケンジントンロック

Leg-Stand

操作ボタン

タクトスイッチ

付属品

取扱説明書

マジックリモコン

○(マジックライティングリモコン)

保証書

電源

消費電力(最大)

210W

電源入力

100-240V,50/60Hz、アダプター210W

待機消費電力

0.5W以下

外形寸法

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]

314×210×100

重量

重量[kg]

3.2

公式サイトで購入

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