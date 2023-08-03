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4ch LEDで高精細映像に相応しい画質を実現した4K対応プロジェクター
* XPR技術はテキサス・インスツルメンツの4K/UHD DLP技術をベースに、4K解像度を830万ピクセルで実現します。
* Digital Micromirror Device
※ Netflix､ YouTube､ Amazon Prime Video､TSUTAYA TV､ユーネクスト、DAZN
仕様
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最大解像度
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3840×2160(4K)
-
明るさ(ANSIルーメン)
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1500
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光源
-
4ch LED(RGBB)
-
コントラスト比
-
150,000:1
-
デジタル台形補正
-
○(垂直)
-
内蔵スピーカー出力
-
3W+3W(ステレオ)
-
Apple Airplay 2 (iOS/Mac 映像のキャスティング、ミラーリング、オーディオストリーミング)
-
○(最大4K@30Hz)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○
-
ズーム
-
1.25×
-
レンズシフト
-
○(垂直：±60% / 水平：±24%)
全てのスペック
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投影方式
-
DLP
-
最大解像度
-
3840×2160(4K)
-
明るさ(ANSIルーメン)
-
1500
-
コントラスト比
-
150,000:1
-
省エネモード(最大)
-
25dB(A)
-
省エネモード(中間)
-
28dB(A)
-
省エネモード(最小時)
-
30dB(A)
-
Uniformity (JBMMA 9 Point)
-
85%
-
フォーカス調整
-
マニュアル(電動フォーカス)
-
ズーム
-
1.25×
-
画面サイズ
-
60インチ～140インチ
-
投影距離
-
60"～140"(160～376cm) ※1.25倍ズーム使用時
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スローレシオ
-
1.2～1.5
-
レンズシフト
-
○(垂直：±60% / 水平：±24%)
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投影オフセット
-
1
-
光源寿命
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約30,000時間
-
光源
-
4ch LED(RGBB)
-
対応アスペクト比
-
16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム
-
クリアボイス
-
○(クリアボイスⅢ)
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Dolby Atmos 互換性
-
○(パススルー)
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内蔵スピーカー出力
-
3W+3W(ステレオ)
-
使用時気温範囲
-
0～40℃
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HDMI
-
最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)
-
オーディオ出力
-
3.5φ ステレオミニプラグ、光デジタル(S/PDIF)
-
HDMI入力
-
2
-
有線LAN(RJ45)
-
1
-
USB Type-A
-
2(USB2.0)
-
バックグラウンドイメージ
-
○
-
Apple Airplay 2 (iOS/Mac 映像のキャスティング、ミラーリング、オーディオストリーミング)
-
○(最大4K@30Hz)
-
AIスピーカー互換性
-
Apple Homekit
-
ブラックレベル調整
-
○
-
Bluetooth AV同期コントロール
-
○
-
Bluetoothサウンド出力
-
○
-
ブライトネスオプティマイザー(アダプティブコントラスト)
-
○(High / Medium / Low / オフ)
-
ブライトネスオプティマイザー(アイリスモード)
-
○(明るい部屋、昼間 / 昼間 / 暗い部屋、夜間 / ユーザー)
-
色域設定
-
○
-
カラーマネジメントシステム
-
○
-
色温度設定
-
○
-
コンテンツシェア(DLNA対応機器)
-
○
-
コンテンツストア·LGスマートワールド(App Store)
-
○
-
おすすめコンテンツ
-
○
-
デジタル台形補正
-
○(垂直)
-
ダイナミックカラー
-
○
-
ダイナミックコントラスト
-
○
-
省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ
-
○
-
省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ
-
○
-
省エネ機能：エナジーセービングモード
-
○
-
省エネ機能：HDD省電力モード
-
○
-
省エネ機能：スリープタイマー
-
○
-
省エネ機能：電源オン/オフタイマー
-
○(オン/オフ)
-
FILMMAKER Mode™
-
○
-
ガンマ補正
-
○
-
HDCP
-
HDCP 2.2
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
○
-
HDMI CEC(Simplink)
-
○
-
HDR
-
HDR10
-
HDR効果
-
○
-
HDRトーンマッピング
-
○(自動、フレーム単位制御)
-
HGiG (HDR Gamming Interest Group)
-
○
-
HID(USB入力機器操作)
-
○
-
ホームダッシュボード
-
○
-
イメージフリップ
-
○(水平/垂直)
-
インターネットブラウザ
-
○
-
LG Sound Sync
-
○
-
ノイズリダクション
-
○
-
プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)
-
webOS 4.5
-
Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)
-
○
-
プレミアムコンテンツ
-
○
-
プロセッサー
-
クアッドコア
-
クイック電源オン/オフ
-
○(オン 約12秒、オフ 約2秒)
-
Real Cinema
-
○(最大4096×2160)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○
-
自己診断機能
-
○
-
設定ガイド
-
○
-
スムーズグラデーション
-
○
-
ストアモード
-
○
-
アップスケーリング
-
○(4K)
-
TruMotion
-
○(最大4096×2160)
-
アップスケーラー
-
○(4K)
-
USBファイル再生(映像、音楽、画像)
-
○
-
ホワイトバランス設定
-
○
-
ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)
-
○
-
筐体色
-
アストロブラック
-
天井取り付け穴（ブラケット用）
-
○
-
ケンジントンロック
-
○
-
Leg-Stand
-
○
-
操作ボタン
-
タクトスイッチ
-
取扱説明書
-
○
-
マジックリモコン
-
○(マジックライティングリモコン)
-
保証書
-
○
-
消費電力(最大)
-
210W
-
電源入力
-
100-240V,50/60Hz、アダプター210W
-
待機消費電力
-
0.5W以下
-
外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]
-
314×210×100
-
重量[kg]
-
3.2
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