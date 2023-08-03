【ダイナミックトーンマッピング】

HDR映像ソースのコマごとのメタデータに従い映像を最適化するダイナミックトーンマッピングに対応。映像全体を通して均一な従来のトーンマッピング(Static Tone Mapping)とは異なり、フレームごと変化させることができるため、常に適した明るさ、色彩を表現することができます。さらに鮮やかな200万：1の明暗比によって、まるでその場にいるような映像美を大画面で楽しめます。



