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4Kレーザープロジェクター (HU810PBAJL)
パフォーマンス
4K(3840×2160)
DCI-P3 97%
デュアルレーザー光源
イメージングテクノロジー
ブライトネスオプティマイザー
(Irisモード+アダプティブコントラスト)
HLG、HGiGに対応
操作性
WebOS
スマホとワイヤレス接続
レンズシフト/1.6×ズーム
4K(3840×2160)
大画面でリアリティあふれる高精細映像を
最大300インチ(幅約6.6m)もの大画面に相応しい美しさを実現する、フルHDの4倍の情報量となる4K(3840×2160)の映像に対応。映画館のような迫力ある大画面で高精細な美しい映像を楽しむことができます。
ブライトネス
オプティマイザー
カメラの「絞り」のように、周囲の環境光に応じてIris(虹彩)を開閉して、映像の明るさを調整します。明るい場所では環境光によって、黒が潰れて表示されてしまうため、虹彩を広げて明るさの範囲を広げます。暗い場所では、ビビットなコントラストによって目に負担をかけるおそれがあるため、虹彩を閉じて明るさの範囲を狭めます。
暗い部屋
虹彩を閉じて明るさの範囲を狭め、目への負担を軽減します。
明るい部屋
黒が潰れる明るい環境下では虹彩を広げて明るさの範囲を広げます。
HDR表示に対応
※ 本製品はテレビチューナーは搭載していません。視聴には別途チューナーが必要です
HDR映像ソースのコマごとのメタデータに従い映像を最適化するダイナミックトーンマッピングに対応。映像全体を通して均一な従来のトーンマッピング(Static Tone Mapping)とは異なり、フレームごと変化させることができるため、常に適した明るさ、色彩を表現することができます。さらに鮮やかな200万：1の明暗比によって、まるでその場にいるような映像美を大画面で楽しめます。
ITU-R BT.2100で制定されるHDR-TVの方式のひとつで、今後はBS衛星放送による4K/8K放送にも採用予定のHLGに対応。ライブや中継などHDR対応放送のコンテンツも美しく表示できます。
HDR出力に対応したゲームコンテンツの標準化を目的とした業界団体「HGiG」が策定したガイドラインに則った表示に対応。次世代コンソールが描くHDRによる美しいゲーム表現を再現します。
* HDR pro は、HDR10、ダイナミックトーンマッピング、HLG、HGiG などの仕様を含むほぼすべての HDR 仕様をカバーします。
画面の位置やサイズを自在に調整
映像世界に入り込んだようなリアリティサウンド
スマホとワイヤレス接続
AirPlay Miracast® Bluetooth
* Androidデバイスのメーカーによって呼び方が異なります
仕様
-
最大解像度
-
3840×2160(4K)
-
明るさ(ANSIルーメン)
-
2700
-
光源
-
2chレーザー
-
コントラスト比
-
2,000,000:1
-
デジタル台形補正
-
垂直台形補正
-
内蔵スピーカー出力
-
5W+5W(ステレオ)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○(最大4K@30Hz)
全てのスペック
-
投影方式
-
DLP
-
最大解像度
-
3840×2160(4K)
-
明るさ(ANSIルーメン)
-
2700
-
コントラスト比
-
2,000,000:1
-
省エネモード(最大)
-
26dB(A)
-
省エネモード(中間)
-
27dB(A)
-
省エネモード(最小時)
-
28dB(A)
-
Uniformity (JBMMA 9 Point)
-
85%以上
-
フォーカス調整
-
マニュアル
-
画面サイズ
-
40インチ～300インチ
-
投影距離
-
150"@4.3~6.9m, 100"@2.9~4.6m, 40"@1.1~1.8m
-
スローレシオ
-
1.3～2.08
-
投影オフセット
-
0%(±110%)
-
光源寿命
-
約20,000時間
-
光源
-
2chレーザー
-
対応アスペクト比
-
16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom
-
クリアボイス
-
○(クリアボイスⅢ)
-
内蔵スピーカー出力
-
5W+5W(ステレオ)
-
使用時気温範囲
-
0～40℃
-
HDMI
-
最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)
-
オーディオ出力
-
光デジタル(S/PDIF)
-
HDMI入力
-
3
-
有線LAN(RJ45)
-
1
-
USB Type-A
-
2(USB2.0)
-
本体カラー
-
アストロブラック
-
天井取り付け穴（ブラケット用）
-
○
-
ケンジントンロック
-
○
-
レッグスタンド
-
○
-
操作ボタン
-
ジョイスティック
-
三脚用穴（三脚、天吊り用）
-
○
-
取扱説明書
-
簡易マニュアル
-
○(簡易マニュアル)
-
○
-
マジックリモコン
-
○(マジックライティングリモコン)
-
保証書
-
○
-
外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]
-
337×410×151
-
重量[kg]
-
11
-
ブラックレベル調整
-
○
-
Bluetooth AV同期コントロール
-
○
-
Bluetoothサウンド出力
-
○
-
色域設定
-
○
-
カラーマネジメントシステム
-
○
-
色温度設定
-
○
-
コンテンツシェア(DLNA対応機器)
-
○
-
コンテンツストア·LGスマートワールド(App Store)
-
○
-
おすすめコンテンツ
-
○
-
デジタル台形補正
-
垂直台形補正
-
ダイナミックカラー
-
○
-
ダイナミックコントラスト
-
○
-
省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ
-
○
-
省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ
-
○
-
省エネ機能：エナジーセービングモード
-
○
-
省エネ機能：HDD省電力モード
-
○
-
省エネ機能：スリープタイマー
-
○
-
省エネ機能：電源オン/オフタイマー
-
○(オン/オフ)
-
ファイルビューワー
-
○
-
ガンマ補正
-
○
-
HDMI ARC(Audio Return Channel)
-
○(eARC)
-
HDMI CEC(Simplink)
-
○
-
HID(USB入力機器操作)
-
○
-
イメージフリップ
-
○(水平/垂直)
-
インターネットブラウザ
-
○
-
LG Sound Sync
-
○
-
ノイズリダクション
-
○
-
プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)
-
webOS 5.0
-
Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)
-
○
-
プレミアムコンテンツ
-
○
-
プロセッサー
-
クアッドコア
-
クイック電源オン/オフ
-
○(オン 約12秒以下、オフ 約2秒)
-
スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)
-
○(最大4K@30Hz)
-
自己診断機能
-
○
-
設定ガイド
-
○
-
ストアモード
-
○
-
アップスケーリング
-
○(4K)
-
アップスケーラー
-
○(4K)
-
USBファイル再生(映像、音楽、画像)
-
○
-
ホワイトバランス設定
-
○
-
ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)
-
○
-
消費電力(最大)
-
300W
-
電源入力
-
100-240V,50/60Hz
-
待機消費電力
-
0.5W以下
-
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