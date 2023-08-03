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4Kレーザープロジェクター (HU810PBAJL)

特色

ギャラリー

仕様

レビュー

サポート

お取り扱い店舗

4Kレーザープロジェクター (HU810PBAJL)

HU810PB

4Kレーザープロジェクター (HU810PBAJL)

HiVi夏のベストバイ2023 第3位

ジャンル : プロジェクター部門１ （40万円未満［税込44万円未満］）

HiVi冬のベストバイ2022 第3位

ジャンル : プロジェクター部門１（40万円未満［税込44万円未満］）

LG CineBeam

ホームシネマプロジェクター

映像の美しさを極限まで追求

映像本来の美しさを余すところなく。

パフォーマンス

4K(3840×2160)
DCI-P3 97%
デュアルレーザー光源

イメージングテクノロジー

ブライトネスオプティマイザー
(Irisモード+アダプティブコントラスト)
HLG、HGiGに対応

操作性

WebOS
スマホとワイヤレス接続
レンズシフト/1.6×ズーム

4K(3840×2160)

大画面でリアリティあふれる高精細映像を

最大300インチ(幅約6.6m)もの大画面に相応しい美しさを実現する、フルHDの4倍の情報量となる4K(3840×2160)の映像に対応。映画館のような迫力ある大画面で高精細な美しい映像を楽しむことができます。

8.3

メガピクセル

4K UHD

DCI-P3

97%

デュアルレーザー

2000000:1

コントラスト比

  • フル HD
  • UHD 4K 8.3 メガピクセル
周囲の明るさに応じて画質を最適化

周囲の明るさに応じて画質を最適化

(Irisモード + アダプティブコントラスト)

ブライトネス
オプティマイザー

カメラの「絞り」のように、周囲の環境光に応じてIris(虹彩)を開閉して、映像の明るさを調整します。明るい場所では環境光によって、黒が潰れて表示されてしまうため、虹彩を広げて明るさの範囲を広げます。暗い場所では、ビビットなコントラストによって目に負担をかけるおそれがあるため、虹彩を閉じて明るさの範囲を狭めます。

  • しぼり 最大
  • しぼり 最小

暗い部屋

虹彩を閉じて明るさの範囲を狭め、目への負担を軽減します。

明るい部屋

黒が潰れる明るい環境下では虹彩を広げて明るさの範囲を広げます。

適応コントラスト

アダプティブコントラスト

レーザーの出力を映像のフレームごとに合わせて調整(明るさ/コントラスト比)することで、シーンに合わせた明暗差を再現するアダプティブコントラストによって、明るいシーンでは明るく、暗いシーンでは深い黒と陰影のディティールを維持することで映像に深みを与えます。
Filmmaker Mode

FILMMAKER MODE™

マスタリング映像を再現

さまざまなエフェクトを無効化し、D65(CIEによって制定された標準光源)で相関色温度6500Kに設定され、暖色系や冷色系の色の見えすぎを防ぎ、映像ソースをありのままに再現するモードです。
HLG / HGiG

HDR表示に対応

ITU-R BT.2100で制定されるHDR-TVの方式のひとつで、今後はBS衛星放送による4K/8K放送にも採用予定のHLGに対応。ライブや中継などHDR対応放送のコンテンツも美しく表示できます。また、HDR出力に対応したゲームコンテンツの標準化を目的とした業界団体「HGiG」が策定したガイドラインに則った表示に対応。次世代コンソールが描くHDRによる美しいゲーム表現を再現します。

※ 本製品はテレビチューナーは搭載していません。視聴には別途チューナーが必要です

ダイナミック トーンマッピング
【ダイナミックトーンマッピング】
HDR映像ソースのコマごとのメタデータに従い映像を最適化するダイナミックトーンマッピングに対応。映像全体を通して均一な従来のトーンマッピング(Static Tone Mapping)とは異なり、フレームごと変化させることができるため、常に適した明るさ、色彩を表現することができます。さらに鮮やかな200万：1の明暗比によって、まるでその場にいるような映像美を大画面で楽しめます。

HDR10
HDR10 – シーン内の各色に対してトーンを個別に調整できます。
HLG は後方互換性を備えた HDR 規格です。
【HLG】
ITU-R BT.2100で制定されるHDR-TVの方式のひとつで、今後はBS衛星放送による4K/8K放送にも採用予定のHLGに対応。ライブや中継などHDR対応放送のコンテンツも美しく表示できます。

HGiG の使用方法
【HGiG】
HDR出力に対応したゲームコンテンツの標準化を目的とした業界団体「HGiG」が策定したガイドラインに則った表示に対応。次世代コンソールが描くHDRによる美しいゲーム表現を再現します。

ダイナミック トーンマッピング
HDR10
HLG は後方互換性を備えた HDR 規格です。
HGiG の使用方法

* HDR pro は、HDR10、ダイナミックトーンマッピング、HLG、HGiG などの仕様を含むほぼすべての HDR 仕様をカバーします。

webOS 5.0
webOSが実現する

手軽に大画面

Wi-Fi接続(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)に対応。webOSのインターネットブラウザやVODアプリ*を使用して､そのまま映像を楽しむことができます。テレビチューナーや再生機器などの外部デバイスが必要ないので、本機以外のデバイスの設置やケーブル接続が必要がなく、手軽にエンターテインメントを楽しむことができます。
レンズシフト/ズーム

画面の位置やサイズを自在に調整

台形補正(手動)と水平方向24%、垂直方向60%までの位置調整に対応。プロジェクターと投影面がまっすぐであれば、設置後でも調整が可能です。また、最大1.6倍のズームに対応しているので、3m以内の距離で100インチまで投影できます。

レンズシフト水平 ±24%、垂直 ±60%

1.6 倍ズーム

映像世界に入り込んだようなリアリティサウンド

eARC

大容量の音声データを伝送できるeARCに対応。従来のARC *では、活かしきれなかった臨場感を演出するサラウンド効果(ドルビーアトモスやDTS:Xなど)や音質(192KHz/24bit以上)のサウンドデータの伝送が可能です。
* HDMIケーブルの音声データ出力技術

ドルビーアトモス

映像だけでなく、音響面で没入感を高める立体的なサラウンド効果を提供するドルビーアトモスに対応。ドルビーサウンドの明瞭かつ豊かでパワフルな音声を前後左右360ﾟに加え、高さを加えた「まさにその場にいる」ような音響効果を体感できます。
オートキャリブレーション

オートキャリブレーション

微妙な画面のずれや、色の変化、明るさの低下など経年的な変化を補正するキャリブレーションに対応。別売のCalMANでPCから変化を読み取り元の状態に調整します。
12v トリガー

12vトリガー

トリガー信号をサポートする外部デバイスにプロジェクターを接続して、電源操作を一元管理できます。プロジェクターの電源を入れると、同時に電動式スクリーンのような接続されているデバイスの電源も入ります。

スマホとワイヤレス接続

モバイルデバイスと同一のネットワークに接続すれば、専用アプリ「LG TV Plus」で、モバイルに保存されたコンテンツを再生できます。LG TV Plusはスマホで簡易リモコンとして操作が可能です。また、 Miracast *などモバイルの画面共有機能やAirPlay2で、モバイルの画面をキャスト、ミラーリング、ストリーミングで表示/再生させることができるScreen Share機能に対応しています。もちろん有線での接続も可能で、HDMIでの接続はもちろん、SlimportやAVアダプタにも対応しています。

AirPlay Miracast® Bluetooth

* Androidデバイスのメーカーによって呼び方が異なります

端子図
プリント

仕様

最大解像度

3840×2160(4K)

明るさ(ANSIルーメン)

2700

光源

2chレーザー

コントラスト比

2,000,000:1

デジタル台形補正

垂直台形補正

内蔵スピーカー出力

5W+5W(ステレオ)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

○(最大4K@30Hz)

全てのスペック

投影方式

投影方式

DLP

最大解像度

最大解像度

3840×2160(4K)

明るさ(ANSIルーメン)

明るさ(ANSIルーメン)

2700

コントラスト比

コントラスト比

2,000,000:1

騒音レベル

省エネモード(最大)

26dB(A)

省エネモード(中間)

27dB(A)

省エネモード(最小時)

28dB(A)

ユニフォミティ

Uniformity (JBMMA 9 Point)

85%以上

投影レンズ

フォーカス調整

マニュアル

表示

画面サイズ

40インチ～300インチ

投影距離

150"@4.3~6.9m, 100"@2.9~4.6m, 40"@1.1~1.8m

スローレシオ

1.3～2.08

投影オフセット

投影オフセット

0%(±110%)

光源

光源寿命

約20,000時間

光源

2chレーザー

アスペクト比

対応アスペクト比

16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom

サウンド

クリアボイス

○(クリアボイスⅢ)

内蔵スピーカー出力

5W+5W(ステレオ)

使用環境(外気温)

使用時気温範囲

0～40℃

入力信号

HDMI

最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)

入出力端子

オーディオ出力

光デジタル(S/PDIF)

HDMI入力

3

有線LAN(RJ45)

1

USB Type-A

2(USB2.0)

デザイン

本体カラー

アストロブラック

天井取り付け穴（ブラケット用）

ケンジントンロック

レッグスタンド

操作ボタン

ジョイスティック

三脚用穴（三脚、天吊り用）

付属品

取扱説明書

簡易マニュアル

○(簡易マニュアル)

マジックリモコン

○(マジックライティングリモコン)

保証書

外形寸法

外形寸法(幅×奥行×高さ)[mm]

337×410×151

重量

重量[kg]

11

特長

ブラックレベル調整

Bluetooth AV同期コントロール

Bluetoothサウンド出力

色域設定

カラーマネジメントシステム

色温度設定

コンテンツシェア(DLNA対応機器)

コンテンツストア·LGスマートワールド(App Store)

おすすめコンテンツ

デジタル台形補正

垂直台形補正

ダイナミックカラー

ダイナミックコントラスト

省エネ機能：自動スタンバイ、自動電源オフ

省エネ機能：自動電源オフ、自動スリープ

省エネ機能：エナジーセービングモード

省エネ機能：HDD省電力モード

省エネ機能：スリープタイマー

省エネ機能：電源オン/オフタイマー

○(オン/オフ)

ファイルビューワー

ガンマ補正

HDMI ARC(Audio Return Channel)

○(eARC)

HDMI CEC(Simplink)

HID(USB入力機器操作)

イメージフリップ

○(水平/垂直)

インターネットブラウザ

LG Sound Sync

ノイズリダクション

プラットフォーム(OS、ユーザーインターフェース)

webOS 5.0

Plug & Play(RGB/DVI/HDMI 自動入力信号認識)

プレミアムコンテンツ

プロセッサー

クアッドコア

クイック電源オン/オフ

○(オン 約12秒以下、オフ 約2秒)

スクリーンシェア(ワイヤレスミラーリング、Miracast)

○(最大4K@30Hz)

自己診断機能

設定ガイド

ストアモード

アップスケーリング

○(4K)

アップスケーラー

○(4K)

USBファイル再生(映像、音楽、画像)

ホワイトバランス設定

ワイヤレスコンテンツシェア(Android、iOS)

電源

消費電力(最大)

300W

電源入力

100-240V,50/60Hz

待機消費電力

0.5W以下