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最高レベルの高画質・高音質エンターテイメントLX9500(55inch)

仕様

レビュー

サポート

最高レベルの高画質・高音質エンターテイメントLX9500(55inch)

LX9500 series 55inch

最高レベルの高画質・高音質エンターテイメントLX9500(55inch)

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プリント

全てのスペック

画面サイズ

55V

液晶パネル

方式

IPS方式

画素数（水平×垂直）

1920×1080

バックライト

フルLEDバックライト

LED部分制御

240箇所

ダイナミックコントラスト

1000万:1

視野角

±178°

消費電力

消費電力〔待機時〕

1W以下

年間消費電力量

223kwh/年

録画機能

USBハードディスク録画

チューナー

BSデジタルテレビ放送/110度CSデジタル放送

2

画質機能

倍速機能

TruMotion 480

画質エンジン

XDエンジン

エキスパート画質調整

リアルシネマ24p

デジタルノイズリダクション

サウンド機能

サラウンド回路

Infiniteサラウンド

音声多重

クリアボイス

自動音量調節

実用最大出力(JEITA):W

10W+10W+5W

スピーカー

フルレンジ2個＋ウーファー1個

便利機能

ブラウザ機能（アクトビラ対応）

●(アクトビラ ビデオ、フル対応)

番組表

地上デジタル、BS･110度CSデジタル

インテリジェントセンサー

省電力対応

●(インテリジェントセンサー、省エネ設定)

時計/タイマー

首振りスイーベル機能

●(±20°)

インジケーターコントロール

入出力端子

HDMI入力端子*

4(側面1、背面:3):3D対応

D端子

D5:1

S2ビデオ入力端子

ビデオ入力端子

2(側面:1、背面1)

デジタル放送/ビデオ出力端子

ヘッドホン出力端子

1(側面)

PC入力端子

D-sub15ピン(音声:ステレオミニ）

光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3)

1(背面)

USB端子

2(背面)

電話回線(モデム内蔵)

LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)

1(背面)

アクセサリー

壁掛けユニット

LSW400BG

筐体仕様

水平角度調整(スイーベル)

±10ﾟ

本体質量:KG

テレビスタンド含む

32.7

テレビスタンド含まず

28.1

外形寸法:CM

テレビスタンド含まず

125.6×75×3.2

テレビスタンド含む

125.6×80.5×25.5

付属品

取扱説明書

テーブルスタンド(組立式)

ACコード

ワイヤレスリモコン

リモコン用乾電池

B-CASカード

ビデオ変換ケーブル

転倒防止用部品