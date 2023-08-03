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EZスリムマウント (壁掛けブラケット)

仕様

レビュー

サポート

EZスリムマウント (壁掛けブラケット)

LSW350B

EZスリムマウント (壁掛けブラケット)

プリント

全てのスペック

仕様

本体サイズ

幅46×高さ36.8×奥行き2.9cm

本体質量

約4.9kg

最大荷重

50kg

取付時せり出し寸法

約2.9～17.2cm

上下チルト

約±13度

左右スイーベル

約±15度

対応モデル

65SJ8500

60SJ8500

55SJ8500

55SJ8000

49SJ8000

60UJ6500

55UJ6500

65UJ630A

65UH8500

55UH8500

60UH7700

55UH7700

49UH7700

60UH7500

55UH7500

49UH7500

55UH6500

49UH6500

49UH6100

65UF9500

55UF9500

60UF8500

55UF8500

49UF8500

55UF7710

49UF7710

49UF6900

55LF6300

49LF6300