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【2023年度モデル対応】マジックリモコン

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【2023年度モデル対応】マジックリモコン

MR23JP

【2023年度モデル対応】マジックリモコン

※4Kボタンは対応機種のみお使いいただけます。※全てのボタンの互換性を保証するものではありません。

 

プリント

全てのスペック

対応モデル [JP]

43QNED75JRA

43UR8000PJB

50QNED80JRA

50UR7500PJC

50UR8000PJB

55QNED80JRA

55UR7500PJC

55UR8000PJB

65QNED80JRA

65UR7500PJC

65UR8000PJB

75QNED80JRA

75QNED85JRA

75UR7500PJC

75UR8000PJB

86QNED80JRA

86QNED85JRA

OLED42C3PJA

OLED48A3PJA

OLED48C3PJA

OLED55A3PJA

OLED55B3PJA

OLED55C3PJA

OLED55G3PJA

OLED65A3PJA

OLED65B3PJA

OLED65C3PJA

OLED65G3PJA

OLED77B3PJA

OLED77G3PJA

OLED83C3PJA

公式サイトで購入

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