Cinépolis estrena canal en LG Channels México para llevar lo mejor del cine mexicano a millones de televisores LG compatibles

El nuevo Cinépolis Channel se une a la plataforma de streaming gratuita LG Channels con una oferta única de películas mexicanas, internacionales e independientes.

Ciudad de México a 15 de octubre de 2025. - LG Electronics, Cinépolis y SOFA DGTL anuncian una alianza estratégica que revolucionará la forma de disfrutar el cine desde casa. A partir de ahora, Cinépolis Channel se integra a LG Channels, la plataforma gratuita de streaming de LG, para ofrecer una experiencia cinematográfica única. La integración de nuevos canales han logrado un aumento interanual del 95% en las horas de visualización de LG Channels México.

Con millones de televisores compatibles, LG Channels México registra el genero de películas como su segundo contenido más visto actualmente solo después de noticias. La incorporación de Cinépolis Channel contribuirá a un crecimiento en horas de visualización a doble digito para el siguiente año.

La nueva plataforma de Cinépolis en LG Channels incluye desde clásicos de los años noventa hasta estrenos de la década de 2020 y para los amantes del cine de primer nivel, destacan películas que han participado en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) como 7:19 – La Hora del Temblor, Mano de Obra y Perfectos Desconocidos, en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) e incluso que llegaron al Festival de Cannes, incluyendo Chicuarotes, Párpados Azules y El Evangelio de las Maravillas.

"Tener el liderazgo en pantallas nos obliga a tener también el liderazgo en el contenido. El mejor sistema operativo, webOS y un contenido único como el de Cinépolis Channel nos asegura que la experiencia de los usuarios será la mejor, cómo nuestra tecnología en televisores. La alianza con Cinépolis y SOFA DGTL es muy relevante para nosotros y para nuestros usuarios pues se convertirá en una gran oportunidad para impulsar la democratización del cine de primer nivel y apoyar al cine independiente de nuestro país”, comentó Daniel Aguilar, director de comunicación de LG Electronics México.

Además de las películas favoritas de muchos mexicanos y películas aclamadas en festivales, el canal dará un espacio destacado al cine independiente, reforzando su compromiso con las nuevas voces del séptimo arte. Y todo ello se disfrutará con la tecnología líder de LG, incluyendo lo mejor de la tecnología OLED, QNED, Mini LED y NanoCell en el mercado mexicano de televisores, que ofrecen la máxima calidad de imagen y sonido para una experiencia verdaderamente cinematográfica en casa.

“En SOFA ya llevamos años acercando lo mejor del cine independiente al público latinoamericano, pero lanzar el Cinépolis Channel tiene un significado muy especial. Es un orgullo unirnos a Cinépolis para ofrecer un canal dedicado al cine mexicano con títulos que celebran su identidad, su historia y su enorme talento”, mencionó Fabio Lima, CEO de SOFA DGTL.

La estrategia de LG Electronics se centra en escuchar al usuario y esta incorporación a la oferta de LG Channels que desde 2015 representa el profundo conocimiento del usuario y el interés por ofrecer un valor personalizado, fortaleciendo el impacto de dos líderes en México, Cinépolis como emblema del cine en México y LG Electronics el líder tecnológico de entretenimiento.

Acerca de SOFA DGTL

Es un agregador de contenido premium cuya misión es conectar historias con las personas, ayudando a los consumidores a encontrar el contenido adecuado para sus gustos personales. A través del servicio de recomendaciones de Filmelier.com, con 3 millones de usuarios únicos mensuales, ha obtenido un amplio conocimiento de la audiencia y es capaz de definir la mejor estrategia para adquirir y monetizar películas. Con 12 años de existencia, la compañía vende lo mejor del cine en más de 30 plataformas en América Latina en las modalidades de alquiler y compra (TVOD), suscripción (SVOD) y publicidad (AVOD), con más de 400 millones de horas vistas en este segmento en 2024. También opera el sello de distribución Synapse Distribution, los canales de suscripción Filmelier+ y Adrenalina Pura+ (en asociación con California Filmes), y los canales gratuitos Filmelier TV y Adrenalina Pura TV.

Acerca de LG Electronics Media Entertainment Solution Company

La LG Media Entertainment Solution Company (MS) es un referente en innovación dentro de los sectores de televisores, audio, pantallas y plataformas de smart TV. La compañía enriquece la experiencia de entretenimiento con sus televisores OLED, reconocidos por ofrecer negros perfectos y colores impecables, así como con sus televisores LCD premium QNED, todos impulsados por la plataforma personalizada webOS.

Además, la MS Company ofrece soluciones en Tecnologías de la Información, que incluyen monitores para gaming y oficina, laptops, proyectores, dispositivos en la nube y pantallas médicas; así como soluciones de señalización digital, que abarcan desde Micro LED, señalización digital, pantallas para hospitalidad hasta software especializado, diseñadas para optimizar la eficiencia en el trabajo y brindar un alto valor a sus clientes.

