LG arrasa en los Premios IFA Innovation Awards 2025 y se corona como el “Best of IFA”

El primer televisor transparente obtiene el prestigioso reconocimiento «Best of IFA» y gana en múltiples categorías.

Ciudad de México, septiembre 9, 2025 — LG Electronics hizo historia en la primera edición de los IFA Innovation Awards 2025, al conquistar 17 reconocimientos, incluido el prestigioso título “Best of IFA”. Los premios, creados para celebrar los productos que marcan un antes y un después en innovación, diseño, tecnología e impacto en el mercado, evaluaron más de 1,800 propuestas de compañías líderes a nivel mundial. Los ganadores fueron seleccionados en 16 categorías que abarcan desde Movilidad, Electrodomésticos, Entretenimiento en el Hogar, Diseño y Hogar Inteligente, hasta distinciones especiales como Best Tech Innovation y Best Brand.

La gran estrella de la noche fue el LG SIGNATURE OLED T, el primer televisor transparente e inalámbrico del mundo, que se llevó el máximo galardón “Best of IFA” y, además, fue reconocido como “Best in Home Entertainment”, consolidando el liderazgo de LG en tecnología de pantallas avanzadas.

LG también ganó cinco premios “Category Best” en áreas como Movilidad, Accesibilidad, Electrodomésticos y Entretenimiento en el Hogar, junto con 11 menciones honoríficas en Diseño, Hogar Inteligente y otras categorías clave.

Uno de los desarrollos más comentados fue el LG Spielraum, ganador del “Best in Mobility”. Esta solución de movilidad impulsada por IA combina bienestar personal con experiencias multisensoriales dentro de una cabina compacta que integra electrodomésticos inteligentes, entretenimiento y la plataforma LG ThinQ ON, redefiniendo la manera en que entendemos la movilidad y conectándola con el concepto LG AI Home.

En materia de Accesibilidad, el LG Comfort Kit obtuvo el premio “Best in Accessibility Focused Product”, demostrando el compromiso de la marca con el diseño inclusivo y la mejora de la experiencia de usuarios de todas las edades y capacidades.

Por su parte, en la categoría de Electrodomésticos, LG fue doblemente reconocido gracias al AI Sense Clean Dishwasher y el innovador Microplastic Filter. Mientras el lavavajillas inteligente optimiza automáticamente los ciclos y tiempos de lavado según la carga y el nivel de suciedad, el filtro elimina microplásticos generados durante el ciclo de lavado, uniendo conveniencia y sostenibilidad en una misma propuesta.

Además de conquistar múltiples premios en la categoría “Category Best”, LG también recibió distinciones honoríficas en un amplio abanico de áreas, desde Electrodomésticos hasta Hogar Inteligente, reafirmando su competitividad en el mercado global. En la categoría “Best of Home Appliances”, LG obtuvo cuatro menciones honoríficas por sus soluciones de lavandería y limpieza de última generación, diseñadas para ofrecer un alto rendimiento combinado con diseño inteligente.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la LG WashTower, que simplifica la experiencia de lavado gracias a sus controles intuitivos y funciones impulsadas por IA. Asimismo, la Lavadora y Secadora con Bomba de Calor optimiza la eficiencia energética al reducir significativamente el consumo de energía. Para el cuidado de pisos, el LG Robot Vacuum con estación integrada incorpora una puerta automática que oculta el dispositivo cuando no está en uso, ofreciendo un diseño elegante y funcional. Por su parte, la LG Wet & Dry Stick Vacuum Cleaner integra la innovadora tecnología AI Roller Control, que detecta la dirección del movimiento y ayuda a reducir la tensión en la muñeca, mejorando la ergonomía durante la limpieza.

La compañía también recibió cuatro menciones honoríficas en la categoría “Best in Design” por productos que combinan estilo y funcionalidad de forma excepcional. La pareja de Lavadora y Secadora y el Lavavajillas TrueSteam™ destacan por sus diseños refinados que se integran a la perfección en cocinas modernas. Por su parte, el Next LG Massage Recliner eleva la estética de las áreas de descanso con un diseño elegante y contemporáneo, mientras que el LG Styler Mini ofrece una solución compacta y premium que maximiza la funcionalidad en espacios reducidos.

En la categoría “Best in Smart Home”, el LG Robot Vacuum con Objet Station fue reconocido por su diseño inteligente y conectividad avanzada. Gracias a su estación de acoplamiento automática, programación inteligente y compatibilidad con LG ThinQ, este dispositivo demuestra la experiencia de la marca en el desarrollo de soluciones de hogar cohesiva, impulsada por inteligencia artificial.

Además, LG también obtuvo menciones honoríficas en la categoría de Entretenimiento en el Hogar por dos de sus productos estrella: el LG Wireless OLED TV (M5) y el LG StanbyME 2, reafirmando así su liderazgo global en el desarrollo de experiencias audiovisuales de próxima generación.

# # #

