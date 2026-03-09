Al comprar un refrigerador participante, el consumidor recibe paquetes de refrescos Peñafiel de acuerdo con la capacidad del modelo.

Términos y Condiciones – “Llena tu Refri con LG y Peñafiel”

1. Vigencia de la promoción

La presente promoción es válida del 18 de marzo al 18 de abril de 2026

2. Modelos participantes

La promoción aplica exclusivamente en la compra de los siguientes refrigeradores Bottom Freezer LG:

GB45SPP.APZFMXM

GB45SPT.AMCFMXM

GB35BVB.ABEFMXM

GB37SPP.APZFMXM

3. Mecánica de participación

Por la compra de cualquiera de los modelos participantes dentro del periodo de vigencia, el consumidor recibirá paquetes de refrescos Peñafiel, determinados con base en la capacidad del refrigerador adquirido.

Asignación referencial: Modelos GB45SPP.APZFMXM y GB45SPT.AMCFMXM → 17 paquetes Modelos GB35BVB.ABEFMXM y GB37SPP.APZFMXM → 12 paquetes



4. Condiciones de entrega

La entrega de los refrescos Peñafiel se realizará únicamente en la Ciudad de México y Área Metropolitana.

La promoción aplica exclusivamente para envíos dedicados realizados por LG, quedando excluidos los pedidos enviados mediante paqueterías externas.

La entrega se realizara en una exhibición.

5. Disponibilidad del inventario

La cantidad, variedad y sabores de los refrescos Peñafiel están sujetos a disponibilidad de inventario al momento de la entrega. LG podrá sustituir sabores sin previo aviso manteniendo el mismo valor promocional.

6. Limitaciones y restricciones

Promoción válida para consumidores finales.

No aplica para compras mayoristas, corporativas o con condiciones comerciales especiales.

No es canjeable por dinero en efectivo, otros productos ni descuentos adicionales.

No acumulable con otras promociones, cupones o beneficios adicionales, salvo que LG lo indique expresamente.

Los promocionales NO van dentro del equipo.

En caso de rechazo por daño, el promocional NO se entregará si no es junto con el equipo.

7. Evidencia y validación

LG podrá solicitar comprobante de compra, número de pedido, identificación oficial o datos de contacto para coordinar la entrega del beneficio.

8. Responsabilidad

LG no será responsable por retrasos derivados de causas ajenas, como disponibilidad limitada del producto promocionado, incidencias logísticas o restricciones de acceso en el domicilio proporcionado por el consumidor.

Equivalencia:

1 pie cúbico = 1 paquete (Calculo basado en un refrigerador de 20 pies)