About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Llena tu Refri con LG y Peñafiel

Llena tu Refri con LG y Peñafiel

Llena tu Refri con LG y Peñafiel

Válido solo en la Ciuidad de México y Área Metropolitana

Modelos participantes

Mecánica promocional

Al comprar un refrigerador participante, el consumidor recibe paquetes de refrescos Peñafiel de acuerdo con la capacidad del modelo.

Términos y Condiciones – “Llena tu Refri con LG y Peñafiel”

1. Vigencia de la promoción
La presente promoción es válida del 18 de marzo al 18 de abril de 2026

2. Modelos participantes
La promoción aplica exclusivamente en la compra de los siguientes refrigeradores Bottom Freezer LG:

  • GB45SPP.APZFMXM
  • GB45SPT.AMCFMXM
  • GB35BVB.ABEFMXM
  • GB37SPP.APZFMXM

3. Mecánica de participación
Por la compra de cualquiera de los modelos participantes dentro del periodo de vigencia, el consumidor recibirá paquetes de refrescos Peñafiel, determinados con base en la capacidad del refrigerador adquirido.

  • Asignación referencial:

    • Modelos GB45SPP.APZFMXM y GB45SPT.AMCFMXM → 17 paquetes

    • Modelos GB35BVB.ABEFMXM y GB37SPP.APZFMXM → 12 paquetes

4. Condiciones de entrega

  • La entrega de los refrescos Peñafiel se realizará únicamente en la Ciudad de México y Área Metropolitana.
  • La promoción aplica exclusivamente para envíos dedicados realizados por LG, quedando excluidos los pedidos enviados mediante paqueterías externas.

  • La entrega se realizara en una exhibición.

5. Disponibilidad del inventario
La cantidad, variedad y sabores de los refrescos Peñafiel están sujetos a disponibilidad de inventario al momento de la entrega. LG podrá sustituir sabores sin previo aviso manteniendo el mismo valor promocional.

6. Limitaciones y restricciones

  • Promoción válida para consumidores finales.
  • No aplica para compras mayoristas, corporativas o con condiciones comerciales especiales.
  • No es canjeable por dinero en efectivo, otros productos ni descuentos adicionales.

  • No acumulable con otras promociones, cupones o beneficios adicionales, salvo que LG lo indique expresamente.

  • Los promocionales NO van dentro del equipo.

  • En caso de rechazo por daño, el promocional NO se entregará si no es junto con el equipo.

7. Evidencia y validación
LG podrá solicitar comprobante de compra, número de pedido, identificación oficial o datos de contacto para coordinar la entrega del beneficio.

8. Responsabilidad
LG no será responsable por retrasos derivados de causas ajenas, como disponibilidad limitada del producto promocionado, incidencias logísticas o restricciones de acceso en el domicilio proporcionado por el consumidor.

Equivalencia:
1 pie cúbico = 1 paquete (Calculo basado en un refrigerador de 20 pies)

Ver más opciones
 
 