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Vista frontal de
Air conditioner front half open image
Air conditioner front 4/3 open image
Air conditioner front open image
Air conditioner right side image
Air conditioner right side half open image
Air conditioner right side open image
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Air conditioner remote control image
Vista frontal de
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Características clave

    Rápido Enfriamiento, Rápido Confort

    Icono de tecnología Inverter

    Tecnología Inverter

    Tecnología de ahorro energético

    Icono de enfriamiento rápido

    Rápido Enfriamiento

    Proporciona un flujo de aire rápido con el modo jet

    Icono de oscilación automática

    Oscilación automática

    Flujo de aire en 4 direcciones para mayor confort

    Icono de Dual Sensing

    Dual Sensing

    Ajuste de temperatura con doble sensor

    Ahorra energía con Inverter

    Los equipos de aire acondicionado Inverter ajustan la velocidad del compresor para utilizar la energía de forma eficiente, ayudando a reducir el costo de la electricidad

    Aire acondicionado en la pared con icono de ahorro de energía y gráfico comparativo de Inverter

    *El gráfico mostrado sólo tiene fines ilustrativos y no representa datos del mundo real. 

    Rápido Enfriamiento

    Un solo clic para una habitación más fría con jet mode

    Consigue un ambiente fresco rápido que necesitas con un solo clic.

    El aire acondicionado funciona en la pared.
    Oscilación automática

    Distribuye uniformemente el aire por toda la habitación por medio de 4 vías

    Oscilación Automática distribuye uniformemente el aire para llevar el confort a todos los rincones de la habitación

    Aire acondicionado que sopla aire fresco en la pared de la sala de estar con una gran ventana.

    Smart Diagnosis

    Smart LED te ayuda a obtener respuestas inteligentes

    Sólo tienes que llamar al servicio de atención al cliente de LG, indicar el código del LED y los ingenieros de servicio te proporcionarán una solución.

    Temporizador de encendido/apagado de 24 horas

    Se pueden programar hasta 24 horas de funcionamiento, para que el equipo de aire acondicionado se encienda y apague siempre que lo desees.

    Operación de reinicio automático

    Si se corta la corriente, la unidad reanuda su funcionamiento anterior poco después de que se restablezca la corriente. 

    *La imagen del control remoto puede ser modificada sin previo aviso. 

    Dual Sensing

    Confort dual alrededor de mí y de mi aire acondicionado, con Dual Sensing

    El sensor Dual puede detectar la temperatura no sólo alrededor de la unidad interior del equipo de aire acondicionado, sino también del control remoto para garantizar el ajuste preciso y óptimo de la temperatura que deseas.

    Aire Acondicionado con Dual Sensing

    Aire Acondicionado sin Dual Sensing

    Smart Operation conoce tus necesidades

    Los modos de enfriamiento, ventilador y deshumidificador se ajustan automáticamente en función de la temperatura real de la habitación con sólo pulsar el botón «SMART» del control remoto.

    Smart Operation conoce tus necesidades

    Los modos de enfriamiento, ventilador y deshumidificador se ajustan automáticamente en función de la temperatura real de la habitación con sólo pulsar el botón «SMART» del control remoto.

    Smart Operation conoce tus necesidades

    Los modos de enfriamiento, ventilador y deshumidificador se ajustan automáticamente en función de la temperatura real de la habitación con sólo pulsar el botón «SMART» del control remoto.

    Icono del modo enfriamiento
    Icono del modo deshumidificador
    Icono del modo ventilador
    Aire acondicionado de pared y mando a distancia en modo de enfriamiento
    Aire acondicionado de pared y mando a distancia en modo deshumidificador
    Aire acondicionado de pared y mando a distancia en modo ventilador
    Aire acondicionado de pared y mando a distancia en modo de enfriamiento

    Smart Operation conoce tus necesidades

    Los modos de enfriamiento, ventilador y deshumidificador se ajustan automáticamente en función de la temperatura real de la habitación con sólo pulsar el botón «SMART» del control remoto.

    Aire acondicionado de pared y mando a distancia en modo deshumidificador

    Smart Operation conoce tus necesidades

    Los modos de enfriamiento, ventilador y deshumidificador se ajustan automáticamente en función de la temperatura real de la habitación con sólo pulsar el botón «SMART» del control remoto.

    Aire acondicionado de pared y mando a distancia en modo ventilador

    Smart Operation conoce tus necesidades

    Los modos de enfriamiento, ventilador y deshumidificador se ajustan automáticamente en función de la temperatura real de la habitación con sólo pulsar el botón «SMART» del control remoto.

    *La imagen del control remoto puede ser modificada sin previo aviso. 

    Protección de voltaje

    Protección contra fluctuaciones de voltaje

    Disfruta de un equipo de aire acondicionado duradero que puede ayudar a proteger la unidad de las fluctuaciones de voltaje

    *Fecha 2024.08~11 LG aire acondicionado cámara de pruebas.

    Condición de prueba: DB interior 32℃/WB 23℃, DB exterior 48℃/29℃ Ajuste en modo enfriamiento, DB interior 16℃/WB 10℃, DB exterior 24℃/18℃ Ajuste en modo calefacción.Cada condición fue probada aplicando alto voltaje/bajo voltaje (230/115V ±10%) para operar el producto.
    * Método de prueba:Basado en los estándares de prueba de LG (LG(67)-F0-6000, el intercambiador de calor exterior fue probado en un 30%.

    *Método de prueba:Basándose en las normas de prueba de LG (LG(67)-F0-6037), el intercambiador de calor exterior se blindó en un 30% bajo las condiciones de temperatura mencionadas anteriormente, y se probó el funcionamiento normal continuo del producto mientras se cambiaba la tensión y los modos de funcionamiento. (4 hours)

    *Modelo de prueba: S3-Q12HZAAB and 7 other models. (Modelos de 12 ~ 24kBtu/h)

    * Resultado de la prueba: Se confirmó que todos los productos probados en las condiciones de prueba propuestas funcionan con normalidad y de forma continua.

    *El resultado de rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones reales de uso.

    *El funcionamiento continuo es posible dentro del rango de tensión probado, pero el rendimiento del producto puede degradarse.

     

    Modo Descanso

    El modo descando te mantiene cómodo

    Disfruta de un entorno confortable para dormir.

    Luz apagada

    Noches tranquilas con la luz apagada

    Disfruta de un sueño profundo sin la molesta luz del aire acondicionado.

    Preguntas Frecuentes

    Q.

    ¿Cuál es la diferencia entre un aire acondicionado inverter y un aire acondicionado sin inverter?

     

     

    A.

    «La diferencia entre los aires acondicionados inverter y los no inverter es el control de la velocidad de funcionamiento del compresor.

    Los aires acondicionados sin inverter tienen compresores que funcionan a la misma velocidad independientemente de la temperatura interior, apagándose cuando se alcanza la temperatura deseada y encendiéndose de nuevo cuando la temperatura sube. Los equipos de aire acondiciondo inverter funcionan ajustando la velocidad del compresor más rápido a temperaturas más altas y más lento a temperaturas más bajas.» 

    Q.

    ¿Cómo puedo limpiar y gestionar el aire acondicionado?

     

    A.

    «Para obtener un aire limpio y un buen rendimiento, es necesario limpiar el filtro cada dos semanas. Lava el filtro con agua tibia o utiliza un detergente neutro para la suciedad más persistente. Después de lavarlo con agua, seca el filtro a la sombra, lejos de la luz solar directa. Para una gestión más cómoda del aire acondicionado, puedes utilizar la función de Limpieza Automática1) que seca automáticamente el interior del aire acondicionado cuando lo apaga2)3).

    1) La configuración inicial de Limpieza Automática requiere el mando a distancia. Consulta el manual incluido con el producto para más detalles.

    2) Si apagas la unidad, el ventilador continúa funcionando durante 30 minutos.

    La función está desactivada cuando sale de fábrica.

    La función puede cambiar sin previo aviso. Consulte el manual incluido con el producto para obtener más detalles.

    3) Dependiendo del país/modelo, puede que no haya función de limpieza automática.» 

    Q.

     

    ¿Cómo puedo ahorrar energía al utilizar el aire acondicionado?

     

    A.

    « Puedes ahorrar energía seleccionando temperaturas adecuadas al enfriar y calentar y limpiando regularmente los filtros para reducir el gasto innecesario de energía.
    Se recomienda ajustar el aire acondicionado a 25℃ para refrigeración y 21℃ para calefacción.» 

    Q.

    ¿Cómo se instala el aire acondicionado?

     

    A.

    Hay dos tipos principales de aires acondicionados: Aire Acondicionado Split, aire acondicionado sin conductos. Los Aires Acondicionados split requieren instalación profesional y los Aires Acondicionados sin conductos (Aire Acondicionado de ventana, Aire Acondicionado portátil, etc.) no requieren instalación de conductos ya que son unidades exteriores incorporadas. Los Aires Acondicionados tipo Split deben ser instalados por un ingeniero profesional, ya que el proceso de instalación requiere perforar las paredes para conectar las unidades exterior e interior, así como trabajos de cableado eléctrico. 

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