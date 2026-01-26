About Cookies on This Site

LG DUALCOOL Inverter, 1.5 Ton, Frío (Voltaje 220V / 60HZ)

LG DUALCOOL Inverter, 1.5 Ton, Frío (Voltaje 220V / 60HZ)

VM182C10
Front view of LG DUAL Inverter Air Conditioner {VM182C10.SSM3}
Front view of LG DUAL Inverter air conditioner with open lower vane
Front view of LG DUAL Inverter air conditioner with lower vane open
Right perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner showing sleek exterior design with closed lower vane
Right perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with open lower vane
Right perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with lower vane angled downward
Right perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with lower vane partially open
Left perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner showing smooth exterior design
Left perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with open lower vane
Left perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with lower vane angled downward
Left perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with lower vane fully open
Right perspective top view of LG DUAL Inverter air conditioner showing clean filter design
Right-side view of LG DUAL Inverter air conditioner showing sleek exterior design
Front view of LG DUAL Inverter Air Conditioner {VM182C10.SSM3}
Front view of LG DUAL Inverter air conditioner with open lower vane
Front view of LG DUAL Inverter air conditioner with lower vane open
Right perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner showing sleek exterior design with closed lower vane
Right perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with open lower vane
Right perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with lower vane angled downward
Right perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with lower vane partially open
Left perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner showing smooth exterior design
Left perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with open lower vane
Left perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with lower vane angled downward
Left perspective view of LG DUAL Inverter air conditioner with lower vane fully open
Right perspective top view of LG DUAL Inverter air conditioner showing clean filter design
Right-side view of LG DUAL Inverter air conditioner showing sleek exterior design

Características clave

  • Compresor DUAL Inverter™ con 10 años de garantía.
  • Conectividad Wi-Fi (LG ThinQ™ App), funciona con asistentes de voz.
  • KW Manager, gestión energética inteligente
  • Auto Clean+
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 998mm x 345mm x 210mm
  • Voltaje (220V / 60 HZ)
Más

Climatización inteligente, diseñada para ti

Imagen de un compresor dual inverter con insignia de garantía de 10 años

Compresor DUAL Inverter™

Imagen que explica los niveles de consumo energético del aire acondicionado con un control remoto.

Control activo de energía

Imagen que explica el Gestor AI de kW con aire acondicionado e interfaz para smartphone.

kW Manager

Imagen del flujo de aire limpio a través del serpentín de enfriamiento de un aire acondicionado.

Auto Clean+

Imagen que explica el compresor dual inverter con un ahorro energético del 70% y un enfriamiento un 40% más rápido.

Imagen que explica el compresor dual inverter con un ahorro energético del 70% y un enfriamiento un 40% más rápido.

Compresor DUAL Inverter™

Uso eficiente energía,
enfriamiento más rápido

Ofrece un rendimiento confiable con un uso equilibrado, lo que permite ahorrar hasta un 70 % de energía¹ y
enfriar hasta un 40 % más rápido².

Logotipo de la garantía de 10 años para el compresor dual inverter del aire acondicionado LG.

10 años de garantía en el compresor

Con una garantía de 10 años³ en el compresor, mantiene un funcionamiento estable durante muchos años.

Control activo de energía

Personaliza tu consumo y ahorra según tus necesidades

Ahorra energía con el control de 4 niveles, que se ajusta fácilmente con el control remoto. El consumo de energía se muestra claramente en cada nivel, desde el 40% hasta el 10%.⁴⁾

Imagen de un aire acondicionado dual inverter montado en la pared que expulsa aire frío con un gráfico de consumo energético.

Imagen que explica el funcionamiento de kW Manager con una aplicación para teléfonos inteligentes que muestra la gestión de filtros y el monitoreo de energía.

kW Manager

Ahorro proactivo de energía en
tus manos

Establece tu clima ideal y consumo energético con un control proactivo e inteligente, estableciendo límites
alcanzables para el consumo de energía.⁵

Imagen de un intercambiador de calor de aire acondicionado que muestra aletas con condensación y flujo de aire.

Imagen de un intercambiador de calor de aire acondicionado que muestra aletas con condensación y flujo de aire.

Auto Clean+

Siempre fresco con la función
de secado automático

Auto Clean+ ⁶⁾ elimina la humedad hasta 20 minutos después de cada uso, ajustando el volumen
para un secado más rápido o un funcionamiento más silencioso.

Imagen de un filtro de aire acondicionado LG con vista ampliada de las impurezas atrapadas.

Imagen de un filtro de aire acondicionado LG con vista ampliada de las impurezas atrapadas.

Pre-Filtro

Atrapa el polvo grueso para
un enfriamiento más limpio

Filtra las partículas de polvo grandes, proporcionando aire más fresco cada vez que enfría.

Video que explica cómo el aire acondicionado proporciona un enfriamiento silencioso para un sueño confortable.

Sleep Timer+

Enfriamiento personalizado
para un sueño reparador

Ajusta automáticamente la temperatura de enfriamiento a tu rutina, proporcionando el equilibrio
perfecto para noches de descanso profundo.⁷⁾

Imagen que explica el silencioso funcionamiento del aire acondicionado a 29 decibelios en comparación con el susurro de las hojas y los niveles de ruido de una biblioteca.

Imagen que explica el silencioso funcionamiento del aire acondicionado a 29 decibelios en comparación con el susurro de las hojas y los niveles de ruido de una biblioteca.

Menos ruido

Noches tranquilas con
una brisa silenciosa

Gracias a su funcionamiento silencioso, proporciona comodidad para que puedas
dormir profundamente sin molestias.

Gold Fin™

Rendimiento avanzado y duradero

Con tecnología anticorrosión avanzada y aletas mejoradas verificadas por TUV, protege contra daños para un enfriamiento potente y duradero⁸⁾.

Protección de voltaje

Protección contra fluctuaciones de voltaje

Disfruta de un aire acondicionado duradero con la protección de voltaje que puede ayudar a proteger la unidad contra las fluctuaciones de voltaje ⁹⁾.

Climatización inteligente

La vida inteligente comienza con la aplicación LG ThinQ™

Controla tu aire acondicionado y recibe las últimas alertas en la práctica aplicación LG ThinQ™.¹⁰⁾

Control sencillo con el asistente de voz

Dile a tu altavoz con IA lo que necesitas. Solo tienes que decir «Encender/apagar» y tu altavoz con IA te escuchará, y el aire acondicionado responderá.

Conéctate y controla desde cualquier lugar

LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque.

Mantenimiento eficiente del producto

LG ThinQ™ vigila tu aire acondicionado, ayudándote a controlar el consumo de energía y a gestionar el mantenimiento diario sin esfuerzo.

Imagen del funcionamiento del aire acondicionado LG con el asistente de voz del altavoz con IA
Imagen del control de aires acondicionados LG en exteriores con la aplicación ThinQ
La imagen muestra que la aplicación ThinQ siempre tiene datos sobre los aires acondicionados LG, lo que permite una gestión eficiente.
Icono para controlar los aires acondicionados LG con el asistente de voz del altavoz con IA
Icono del control de aires acondicionados LG en exteriores con la aplicación ThinQ
El ícono muestra que la aplicación ThinQ siempre tiene datos sobre los aires acondicionados LG, lo que permite una gestión eficiente.
Icono para controlar los aires acondicionados LG con el asistente de voz del altavoz con IA

Control sencillo con el asistente de voz

Dile a tu altavoz con IA lo que necesitas. Solo tienes que decir «Encender/apagar» y tu altavoz con IA te escuchará, y el aire acondicionado responderá.

Icono del control de aires acondicionados LG en exteriores con la aplicación ThinQ

Conéctate y controla desde cualquier lugar

LG ThinQ™ te permite conectarte con tu aire acondicionado como nunca antes. Enciéndelo fácilmente con solo un toque.

El ícono muestra que la aplicación ThinQ siempre tiene datos sobre los aires acondicionados LG, lo que permite una gestión eficiente.

Mantenimiento eficiente del producto

LG ThinQ™ vigila tu aire acondicionado, ayudándote a controlar el consumo de energía y a gestionar el mantenimiento diario sin esfuerzo.

*Las imágenes y los videos anteriores son recreaciones creadas con fines ilustrativos para facilitar la comprensión. Puede haber variaciones dependiendo del entorno real de instalación del producto.

 

1) Ahorro de energía

- TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) ahorran hasta un 70 % más de energía que los aires acondicionados LG sin inverter (TS-H2465DAO).

- Fecha de la prueba: diciembre de 2016. Tamaño de la sala de pruebas: 4,3 m * 7,0 m * 2,3 m. Condiciones de la prueba: temperatura interior 33 °C, temperatura exterior 35 °C, humedad relativa 60 %, temperatura de ajuste 26 °C, método de prueba: comparación del tiempo de alcance de 26,5 °C, modelo de prueba: TS-H2465DAO (convencional) US-Q242Ky0 (DUAL Inverter).

 

2) Enfriamiento Rápido

- TÜV ha verificado que los aires acondicionados LG Inverter (US-Q242K) enfrían hasta un 40 % más rápido que los aires acondicionados sin inverter (TS-H2465DAO).

- Fecha de la prueba: diciembre de 2016, tamaño de la sala de pruebas: 4,3 m * 7,0 m * 2,3 m, condiciones de la prueba: temperatura interior 33 °C, temperatura exterior 35 °C, humedad relativa 60 %, temperatura de ajuste 26 °C, método de prueba: consumo de energía medido durante 8 horas, modelo de prueba: TS-H2465DAO (TS-12Y2DA) (convencional) US-Q242Ky0, US-Q122Ky0.

 

3) Garantía de 10 años para el compresor.

- La garantía de 10 años para el compresor puede variar según el producto y el país, por lo que se recomienda verificar antes de la compra.

 

4) Control activo de energía.

- Esta función sólo está disponible en el modo de enfriamiento.

- El funcionamiento limita el consumo máximo de energía al 80 %, 60 % y 40 % por etapas, lo que puede reducir el rendimiento de enfriamiento. Para un enfriamiento más potente, utilice el modo de refrigeración normal o el modo Jet.

- Se puede acceder a esta función a través del control remoto o la aplicación ThinQ.

- La imagen de la pantalla del control remoto puede cambiar sin previo aviso.

 

5) kW Manager

- Esta función puede variar según el producto y el país.

- Durante el periodo establecido, se supervisa la electricidad acumulada y se realizan operaciones de limitación del consumo eléctrico durante el periodo restante.

- Si el consumo diario de electricidad supera el objetivo establecido para el periodo, el consumo restante se recalcula automáticamente para mantener la cantidad objetivo.

- Esta función sólo está disponible a través de la aplicación inteligente LG ThinQ™.

- Si el consumo total de electricidad dentro del periodo establecido supera la cantidad objetivo, la función de kW Manager se desactiva y la máquina vuelve al modo de funcionamiento general. La aplicación LG ThinQ™ le notificará este cambio.

 

6) Auto Clean+

- Auto Clean+ inicia automáticamente la función de secado una vez finalizada la operación de enfriamiento, lo que se indica mediante los residuos restantes en el producto.

- Auto Clean+ puede funcionar en modo ventilador durante un máximo de 20 minutos de forma automática, dependiendo del patrón de uso de la operación de enfriamiento anterior, para ayudar a eliminar la humedad del intercambiador de calor.

- Las condiciones de secado interno pueden variar en función de la temperatura y la humedad del aire interior.

- Puede seleccionar la intensidad del flujo de aire a través de LG ThinQ para añadir un flujo de aire adicional durante el tiempo de secado.

- Auto Clean+ se activa al enviar el producto y se puede utilizar sin necesidad de realizar ajustes adicionales.

 

7) Sleep Timer+ (Temporizador de apagado automático)

- Sleep Timer ajusta automáticamente la temperatura analizando sus patrones de uso mientras funciona en modo de suspensión.

- Para utilizar la función Sleep Timer, debe configurarla por primera vez a través de LG ThinQ.

- El temporizador de apagado solo se puede utilizar en modo refrigeración.

- La intensidad del flujo de aire se configura automáticamente mediante el análisis de los patrones de uso y se puede ajustar a través de LG ThinQ.

- El rango de temperatura establecido para el temporizador de apagado es de 22 a 28 °C.

 

8) Gold Fin™

- TUV ha verificado que el área de corrosión de Gold Fin‍ no supera el 0,05 % (por encima de RN 9,5).

- Fecha de la prueba: 06/2019-02/2020

- Norma de prueba: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B 117 Prueba de niebla salina

- Muestra de prueba: Lámina AI Fin (100㎛, 70 X 150㎜) + Recubrimiento orgánico (1,65 g/m²)

- Condiciones de montaje: (35 ± 2) ℃, pH 6,5-7,2, niebla salina de NaCl al (5 ± 1) %, 5000 h

- Resultado de la prueba: proporción de área corroída inferior al 0,05 %. (superior a RN 9,5)

 

9) Protección de voltaje

- Fecha de la prueba: 2025.06~08 Laboratorio de aire acondicionado LG

- Condiciones de la prueba: Interior DB 32 ℃/WB 23 ℃, Exterior DB 48 ℃/WB 29 ℃ Configuración en modo refrigeración. Esta condición se probó aplicando alto voltaje/bajo voltaje (187/276 V) para hacer funcionar el producto.

- Método de prueba: según las normas de prueba de LG (LG(67)-F0-6037), el intercambiador de calor exterior se blindó en un 30 % en las condiciones de temperatura anteriores y se probó el funcionamiento continuo normal del producto mientras se cambiaban el voltaje y los modos de funcionamiento (4 horas).

- Modelo de prueba: S3-Q09AA33Z, S3-Q12JA33Z, S3-Q18KL33Z, S3-Q24K233Z

- Resultado de la prueba: Se confirmó que todos los productos probados en las condiciones de prueba propuestas funcionaban de forma normal y continua.

- El resultado del rendimiento puede variar en función de las condiciones de uso reales.

- Es posible el funcionamiento continuo dentro del rango de voltaje probado, pero el rendimiento del producto puede verse degradado.

 

10) ThinQ

- LG SmartThinQ ahora se llama LG ThinQ.

- Las funciones inteligentes y el asistente de voz pueden variar según el país y el modelo. Consulte con su distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

- No se incluye el dispositivo de altavoz inteligente con función de voz.

Preguntas Frecuentes

Q.

¿Cuántos BTU necesito según el tamaño de mi habitación?

A.

La capacidad necesaria de un aire acondicionado depende de los metros cuadrados de la habitación, el número de personas y los dispositivos electrónicos presentes. Por término medio, se recomienda disponer de entre 600 y 800 BTU por m². Por ejemplo, una habitación de 15 m² suele necesitar alrededor de 9000 BTU, mientras que un espacio de 20 m² con varias personas y dispositivos electrónicos puede requerir entre 12 000 y 18 000 BTU. Para mayor comodidad, la aplicación LG ThinQ para su aire acondicionado LG DUAL Inverter le permite calcular fácilmente la capacidad adecuada y supervisar el rendimiento en tiempo real.

Q.

¿Qué es un aire acondicionado inverter y cómo funciona?

A.

Un aire acondicionado inverter utiliza un compresor de velocidad variable que ajusta su velocidad para adaptarse a las necesidades de enfriamiento. El aire acondicionado LG DUAL Inverter va más allá con la avanzada tecnología de doble rotor, que proporciona una refrigeración eficiente, un rendimiento constante y una mayor durabilidad para un confort duradero. 

Q.

¿Cómo puedo ahorrar electricidad al usar un aire acondicionado?

A.

Puede ahorrar energía ajustando temperaturas adecuadas para enfriar y calentar y evitando encender y apagar el aire acondicionado con frecuencia. El aire acondicionado LG DUAL Inverter cuenta con Active Energy Control, que le permite ajustar la potencia de enfriamiento en cuatro niveles (100 %, 80 %, 60 % o 40 %) para adaptarse al tamaño de la habitación y al número de ocupantes.

En los días más frescos o por la noche, bajar el ajuste reduce el consumo de electricidad sin apagar el aire acondicionado. El aire acondicionado LG DUAL Inverter ayuda a mantener el confort y a reducir los gastos mensuales de electricidad.

Además, con el kW Manager de la aplicación LG ThinQ, puede realizar un seguimiento de su consumo de energía en tiempo real y recibir alertas personalizadas para optimizar el uso.

Q.

¿Qué funciones de mantenimiento ayudan a prolongar la vida útil de un aire acondicionado?

A.

Para un rendimiento óptimo, el aire acondicionado debe limpiarse con regularidad. El aire acondicionado LG DUAL Inverter está diseñado para facilitar el mantenimiento y prolongar su rendimiento. La función Auto Clean+ evita que se formen bacterias y moho en el intercambiador de calor, creando un ambiente interior más agradable y confortable. Para mejorar la durabilidad, el recubrimiento anticorrosión Gold Fin™ del aire acondicionado LG DUAL Inverter hace que la superficie del intercambiador de calor sea más resistente a la corrosión, lo que ayuda a mantener un rendimiento a largo plazo. Para mayor seguridad, LG ofrece una garantía de 10 años para el compresor inverter, lo que proporciona un rendimiento fiable y un valor a largo plazo.

Q.

¿Qué tan silencioso es el aire acondicionado?

A.

En general, los aires acondicionados con inverter funcionan de manera más silenciosa que los modelos sin inverter. El aire acondicionado LG DUAL Inverter mantiene un bajo nivel de ruido operativo gracias a su tecnología DUAL Inverter Compressor™. 

Imprimir

Todas las especificaciones

Lo que dice la gente

Nuestras Elecciones para Ti

Encontrar una tienda cerca de ti

Experimenta este producto en tu entorno.
Ver más opciones
 
 