Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ (Inteligencia Artificial) - Capacidad 20kg / 10kg - Color Grafito + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos

Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ (Inteligencia Artificial) - Capacidad 20kg / 10kg - Color Grafito + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos

Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ (Inteligencia Artificial) - Capacidad 20kg / 10kg - Color Grafito + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos

WD20EGNTSOB.SC9S
Bundle Image
side image lavadoras
side image soundbars
Bundle Image
side image lavadoras
side image soundbars

Características clave

  • Cuidado inteligente con tecnología AI DD™ (Inteligencia artificial)
  • Nuevo diseño exterior con gran capacidad interior + Panel LED
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 650 mm x 950 mm x 780 mm
  • Soporte WOW para televisión LG OLED serie C
  • WOW Orchestra
  • WOW Interface
Más
Productos en este Combo: 2
LAVASECADORA_LG_WD20EGNTS6P

WD20EGNTS6P

Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ (Inteligencia Artificial) - Capacidad 20kg / 10kg - Color Grafito
Front view

SC9S

LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos
Deep Learning

Todo en uno

Lava y seca sin complicaciones, y ahorra espacio

Coloca tu ropa, configura el ciclo y listo: una solución de lavado todo en uno que simplifica tu rutina. Ahorra espacio con la combinación de lavado y secado en un solo producto con la nueva Lavasecadora LG AI.

Una secadora que se transforma en una combinación de lavadora y secadora para ahorrar espacio.

Una secadora que se transforma en una combinación de lavadora y secadora para ahorrar espacio.

*Las imágenes del producto en la imagen son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. EL color del producto depende del modelo.

Descubre las funciones principales de tu nueva lavasecadora

Muesta el tamaño interior más amplio

Gran capacidad

Lava cargas grandes con un tamaño exterior compacto

Hay tres tipos de tela y el ícono central

Deep-learning AI DD™

Optimiza el desempeño de lavado según el peso y el tipo de tela

Hay un cachorro en el suelo de la sala de estar y hay un icono y un producto de lavadora en la parte superior.

TurboWash™ 360°

Lava rápidamente con un spray multidireccional de agua que no daña las telas.

Hay una lavadora en la sala y una mujer está sentada en una silla leyendo un libro.

Funcionamiento suave

Incluye tecnología y un sensor de vibración para brindar tranquilidad a el proceso de lavado.

Vista diagonal de la televisión LG OLED Serie C y la barra de sonido SC9S. Se muestran resaltes en la barra de sonido para destacar el soporte WOW de la barra de sonido SC9S. En la parte inferior izquierda, se amplían las imágenes del Soporte WOW.


WOW Bracket combina perfectamente con tu LG OLED evo serie C y tu soundbar

Disfruta de tu LG OLED evo serie C en la pared o en un soporte con WOW Bracket.

Un cortometraje de diseño de la barra de sonido LG SC9S. Reproduce el video.

Sinergia que complementa una experiencia totalmente nueva

La LG Soundbar es perfecta para las LG TV. La mejor sinergia entre televisión y soundbar lleva tu experiencia de entretenimiento a un nivel completamente nuevo. Disfrútalos con tranquilidad.

*Todas las imágenes mostradas son meramente ilustrativas.

**Tiene un soporte exclusivo que es compatible con las LG OLED eco serie C5/C4/C3/C2 de 195 cm/77”, 164 cm/65”, 139 cm/55”.

***La apariencia del producto varía según el uso, los ajustes, la conexión a Internet, las condiciones ambientales y otros factores.

Imprimir

Todas las especificaciones

Imprimir

Especificación clave

Capacidad máxima de lavado (kg)

20

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

650x950x780

ezDispense

No

Vapor

ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

Color exterior

Grafito

Tipo de puerta

Cubierta de cristal templado en color negro

CAPACIDAD

Capacidad máxima de secado (kg)

10

Capacidad máxima de lavado (kg)

20

CONTROL Y PANTALLA

Temporizador de reserva

3-19 horas

Tipo de pantalla

LED dial + táctil

Indicación de bloqueo de puerta

CARACTERÍSTICAS

6 Motion DD

AI DD

Tipo

Lavadora-secadora de carga frontal

Señal de fin de ciclo

Centum System

No

Añadir artículo

No

ezDispense

No

Reinicio automático

Inverter DirectDrive

Sistema de detección de espuma

LoadSense

Vapor

Luz en el tambor

No

Steam+

No

Patas niveladoras

Tambor de acero inoxidable

TurboWash360˚

Tambor interior grabado

Sensor de vibración

Elevador de tambor

Elevador delgado de acero inoxidable

Entrada de agua (caliente/fría)

Calor y frío

Nivel de agua

Auto

TECNOLOGÍA SMART

Diagnóstico inteligente

Ciclo de descarga

Monitoreo de energía

No

Arranque remoto y monitor de ciclo

ThinQ (Wi-Fi)

Limpiador Tub Clean

Smart Pairing

No

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

650x950x780

Peso (kg)

86.0

Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm)

950

Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)

1280

Dimensiones con CAJA (An. x Alt. x Prof. mm)

710x1020x800

OPCIONES/ACCESORIOS

LG TWINWash compatible

No

Lo que dice la gente

Nuestras Elecciones para Ti

Encontrar una tienda cerca de ti

Experimenta este producto en tu entorno.
Ver más opciones
 
 