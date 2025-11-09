We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ (Inteligencia Artificial) - Capacidad 20kg / 10kg - Color Grafito + LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos
WD20EGNTSOB.SC9S
Todo en uno
Lava y seca sin complicaciones, y ahorra espacio
Coloca tu ropa, configura el ciclo y listo: una solución de lavado todo en uno que simplifica tu rutina. Ahorra espacio con la combinación de lavado y secado en un solo producto con la nueva Lavasecadora LG AI.
*Las imágenes del producto en la imagen son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. EL color del producto depende del modelo.
Descubre las funciones principales de tu nueva lavasecadora
Gran capacidad
Lava cargas grandes con un tamaño exterior compacto
Deep-learning AI DD™
Optimiza el desempeño de lavado según el peso y el tipo de tela
TurboWash™ 360°
Lava rápidamente con un spray multidireccional de agua que no daña las telas.
Funcionamiento suave
Incluye tecnología y un sensor de vibración para brindar tranquilidad a el proceso de lavado.
Sinergia que complementa una experiencia totalmente nueva
La LG Soundbar es perfecta para las LG TV. La mejor sinergia entre televisión y soundbar lleva tu experiencia de entretenimiento a un nivel completamente nuevo. Disfrútalos con tranquilidad.
*Todas las imágenes mostradas son meramente ilustrativas.
**Tiene un soporte exclusivo que es compatible con las LG OLED eco serie C5/C4/C3/C2 de 195 cm/77”, 164 cm/65”, 139 cm/55”.
***La apariencia del producto varía según el uso, los ajustes, la conexión a Internet, las condiciones ambientales y otros factores.
- LG Soundbar | Barra de Sonido LG SC9S| 400W | 3.1.3 canales | Dolby Atmos
- Lavasecadora LG Carga Frontal AI DD™ (Inteligencia Artificial) - Capacidad 20kg / 10kg - Color Grafito
Todas las especificaciones
Especificación clave
Capacidad máxima de lavado (kg)
20
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
650x950x780
ezDispense
No
Vapor
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Grafito
Tipo de puerta
Cubierta de cristal templado en color negro
CAPACIDAD
Capacidad máxima de secado (kg)
10
Capacidad máxima de lavado (kg)
20
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de reserva
3-19 horas
Tipo de pantalla
LED dial + táctil
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
AI DD
Sí
Tipo
Lavadora-secadora de carga frontal
Señal de fin de ciclo
Sí
Centum System
No
Añadir artículo
No
ezDispense
No
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
Sí
LoadSense
Sí
Vapor
Sí
Luz en el tambor
No
Steam+
No
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
Sí
TurboWash360˚
Sí
Tambor interior grabado
Sí
Sensor de vibración
Sí
Elevador de tambor
Elevador delgado de acero inoxidable
Entrada de agua (caliente/fría)
Calor y frío
Nivel de agua
Auto
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
Sí
Ciclo de descarga
Sí
Monitoreo de energía
No
Arranque remoto y monitor de ciclo
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Limpiador Tub Clean
Sí
Smart Pairing
No
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
650x950x780
Peso (kg)
86.0
Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm)
950
Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)
1280
Dimensiones con CAJA (An. x Alt. x Prof. mm)
710x1020x800
OPCIONES/ACCESORIOS
LG TWINWash compatible
No
Lo que dice la gente
