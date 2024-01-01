We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Lavadora LG Carga Superior AI DD™ 18 kg + LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Negro
.*Probado por Intertek; se colocaron 3kg de diferentes tipos de ropa (carga IEC 3kg) (como camisas, shorts, etc) en ciclo 'Normal' en la lavadora T13H7EHDSTP. Se colocó la misma ropa en el mismo modelo en ciclo 'AI Wash", al terminar, el daño de la tela se comparó. El daño de la tela en ciclo AI Wash se reduce 24.8% comparado con un ciclo Normal.
Una manera óptima de lavado con 6 Motion DD
*Se comparó cada filtro atrapa pelusa de los modelos T13H7EHDSTP y T1166NEQTP.
xboom Buds
Digital Trends: Lo mejor de la CES 2025
Los mejores productos de audio de la
CES 2025
xboom Buds
Kopfhoere
Casi todo lo que se puede esperar de
unos audífonos intrauditivos con
conectividad inalámbrica.
xboom Buds
Xataka
Superan ampliamente las expectativas.
Son cómodos, compactos y ofrecen un sonido equilibrado
xboom Buds
AVPasión
El sonido es equilibrado y bastante preciso, con un desempeño muy bueno
xboom Buds
20minutos
Ofrecen la mejor calidad de sonido
- Lavadora AI DD™, PetCare Filtro atrapa pelusas, 18kg
- LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco
Especificación clave
CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)
18
DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
632 x 1018 x 670
CARACTERÍSTICAS - ezDispense
No
CARACTERÍSTICAS - Vapor
No
TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)
No
Todas las especificaciones
MATERIAL Y ACABADO
Color exterior
Plata libre medio
Tipo de tapa
Cristal templado
CAPACIDAD
Capacidad máxima de lavado (kg)
18
CONTROL Y PANTALLA
Temporizador de reserva
1-19 horas
Tipo de pantalla
LED + botones
Indicación de bloqueo de puerta
Sí
Indicador de figura
18:88
CARACTERÍSTICAS
6 Motion DD
Sí
TurboWash™
No
AI DD
Sí
Tipo
Lavadora de carga superior
Agitador de 4 vías
No
Señal de fin de ciclo
Sí
ColdWash
No
Añadir artículo
No
ezDispense
No
Reinicio automático
Sí
Inverter DirectDrive
Sí
Sistema de detección de espuma
No
LoadSense
No
Vapor
No
Patas niveladoras
Sí
Tambor de acero inoxidable
No
Tambor interior grabado
Sí
Sensor de vibración
No
Entrada de agua (caliente/fría)
Calor y frío
Sistema antivibración TrueBalance
No
JetSpray
No
Filtro de pelusas
Sí
Golpe + 3
No
Tambor de acero semi-inoxidable
Sí
Caída de agua lateral
No
Motor de Smart Inverter
No
Smart Motion
No
Puerta con cerrado suave
Sí
Filtro de pelusas inoxidable
No
TurboDrum
Sí
TurboWash 3D
No
Nivel de agua
Auto/Manual
WaveForce
No
TECNOLOGÍA SMART
Diagnóstico inteligente
No
Ciclo de descarga
No
Monitoreo de energía
No
Arranque remoto y monitor de ciclo
No
ThinQ (Wi-Fi)
No
Limpiador Tub Clean
No
Smart Pairing
No
DIMENSIONES Y PESOS
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
632 x 1018 x 670
Peso (kg)
44.5
Especificación clave
Solución de sonido - ANC
Sí
Bocina - Tamaño de la unidad (Φ)
10Φ
Conveniencia - Resistente al agua/salpicaduras
IPX4
Todas las especificaciones
BOCINA
Tamaño de la unidad (Φ)
10Φ
Tipo de unidad
Dinámica
ETC
Graphene-coated Diaphragm
SOLUCIÓN DE SONIDO
ANC
Sí
Modo Ambiente
Sí
# de Mic
6
ECUALIZADOR
Ecualizador personalizado
Sí
ecualizador LG
Sí
AUDIO CODEC
AAC
Sí
SBC
Sí
CONECTIVIDAD
BLE
Sí
Servicio de emparejamiento rápido de Google
Sí
Versión Bluetooth
5.4
Auracast
Sí
Microsoft Swift Pair
Sí
DURACIÓN DE LA BATERÍA (HORAS)
Audífonos (ANC desactivado)
10
Total (auriculares + estuche de carga)
30
TIEMPO DE CARGA (HORAS)
Estuche de carga
2.5
Audífonos
1
CONVENIENCIA
Carga rápida
Sí
Emparejamiento múltiple
Sí
Comando de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua/salpicaduras
IPX4
Aplicación complementaria
AOS, iOS, WindowsOS
Multipunto
Sí
Puerto de carga tipo USB-C
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Estuche de carga
63.0 x 32.8 x 31.2 mm
Audífono
25.3 x 20.8 x 23.9 mm
PESO
Peso neto del estuche de carga
36.0 g
ACCESORIO
Gancho para la oreja
Sí
Geles de silicona normales
Sí
Guía de configuración rápida (QSG)
Sí
Información de seguridad y tarjeta de garantía
Sí
