Lavadora LG Carga Superior AI DD™ 18 kg + LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Negro

Lavadora LG Carga Superior AI DD™ 18 kg + LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Negro

Lavadora LG Carga Superior AI DD™ 18 kg + LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Negro

WT18DV6OB.BUDS
front view
LAVADORA_LG_WT18DV6
Vista frontal de la LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco
front view
LAVADORA_LG_WT18DV6
Vista frontal de la LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco

Características clave

  • Tecnología AI DD™ (con Inteligencia Artificial)
  • Sistema 6 Motion DD
  • Dimensiones (An. x Alt. x Prof.) 632 mm x 1018 mm x 670 mm
  • Unidad de Sonido de Grafeno
  • Auracast
  • Cancelación de Ruido Avanzada
Más
Productos en este Combo: 2
Lavadora LG_WT18DV6

WT18DV6

Lavadora AI DD™, PetCare Filtro atrapa pelusas, 18kg
Vista frontal de la LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco

BUDS

LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco
El panel de la lavadora se expande, hace clic en AI Wash, detecta la ropa y ajusta automáticamente el ciclo de lavado.

Cuidado inteligente con 24% más de protección de la tela

Optimiza automáticamente el movimiento en función del peso y el tipo de tejido en cada carga.

.*Probado por Intertek; se colocaron 3kg de diferentes tipos de ropa (carga IEC 3kg) (como camisas, shorts, etc) en ciclo 'Normal' en la lavadora T13H7EHDSTP. Se colocó la misma ropa en el mismo modelo en ciclo 'AI Wash", al terminar, el daño de la tela se comparó. El daño de la tela en ciclo AI Wash se reduce 24.8% comparado con un ciclo Normal.

Una manera óptima de lavado con 6 Motion DD

Los 6 movimientos de lavado impulsados por el Motor Inverter Direct Drive™ crean 6 ciclos optimizados para lavar diferentes tipos de tela.
Imagen del interior del tambor enfocada en el acero inoxidable y el diseño del filtro atrapa pelusa.

Filtro atrapa pelusas más ancho, mantiene la tina y tu ropa más limpia

Gracias a su nuevo diseño, elimina mayor porcentaje de polvo proporcionando más limpieza en el lavado y mayor limpieza de la tina.

*Se comparó cada filtro atrapa pelusa de los modelos T13H7EHDSTP y T1166NEQTP.

Digital Trends: logotipo del premio Lo más destacado en tecnología de la CES 2025

xboom Buds

Digital Trends: Lo mejor de la CES 2025

Los mejores productos de audio de la

CES 2025

Logotipo del premio Kopfhoere con puntuación de 1.8

xboom Buds

Kopfhoere

Casi todo lo que se puede esperar de

unos audífonos intrauditivos con

conectividad inalámbrica.

Logotipo del Premio Xataka

xboom Buds

Xataka

Superan ampliamente las expectativas.

Son cómodos, compactos y ofrecen un sonido equilibrado

Logotipo del premio AVPasión

xboom Buds

AVPasión

El sonido es equilibrado y bastante preciso, con un desempeño muy bueno

Logotipo del premio 20minutos

xboom Buds

20minutos

Ofrecen la mejor calidad de sonido

will.i.am con traje blanco y gafas de sol está mirando hacia el lado derecho apuntando el auricular a su oreja con su dedo índice izquierdo.

LG xboom Buds, rediseñados por will.i.am

Presentamos los nuevos xboom Buds, creados en colaboración con will.i.am. Experimenta un sonido de nivel superior, plasmado en un estilo único.

La base de los xboom buds se coloca completamente abierta con dos auriculares flotando encima.

La base de los xboom buds se coloca completamente abierta con dos auriculares flotando encima.

Imprimir

Especificación clave

CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

18

DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

632 x 1018 x 670

CARACTERÍSTICAS - ezDispense

No

CARACTERÍSTICAS - Vapor

No

TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

No

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

Color exterior

Plata libre medio

Tipo de tapa

Cristal templado

CAPACIDAD

Capacidad máxima de lavado (kg)

18

CONTROL Y PANTALLA

Temporizador de reserva

1-19 horas

Tipo de pantalla

LED + botones

Indicación de bloqueo de puerta

Indicador de figura

18:88

CARACTERÍSTICAS

6 Motion DD

TurboWash™﻿

No

AI DD

Tipo

Lavadora de carga superior

Agitador de 4 vías

No

Señal de fin de ciclo

ColdWash

No

Añadir artículo

No

ezDispense

No

Reinicio automático

Inverter DirectDrive

Sistema de detección de espuma

No

LoadSense

No

Vapor

No

Patas niveladoras

Tambor de acero inoxidable

No

Tambor interior grabado

Sensor de vibración

No

Entrada de agua (caliente/fría)

Calor y frío

Sistema antivibración TrueBalance

No

JetSpray

No

Filtro de pelusas

Golpe + 3

No

Tambor de acero semi-inoxidable

Caída de agua lateral

No

Motor de Smart Inverter

No

Smart Motion

No

Puerta con cerrado suave

Filtro de pelusas inoxidable

No

TurboDrum

TurboWash 3D

No

Nivel de agua

Auto/Manual

WaveForce

No

TECNOLOGÍA SMART

Diagnóstico inteligente

No

Ciclo de descarga

No

Monitoreo de energía

No

Arranque remoto y monitor de ciclo

No

ThinQ (Wi-Fi)

No

Limpiador Tub Clean

No

Smart Pairing

No

DIMENSIONES Y PESOS

Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

632 x 1018 x 670

Peso (kg)

44.5

Imprimir

Especificación clave

Solución de sonido - ANC

Bocina - Tamaño de la unidad (Φ)

10Φ

Conveniencia - Resistente al agua/salpicaduras

IPX4

Todas las especificaciones

BOCINA

Tamaño de la unidad (Φ)

10Φ

Tipo de unidad

Dinámica

ETC

Graphene-coated Diaphragm

SOLUCIÓN DE SONIDO

ANC

Modo Ambiente

# de Mic

6

ECUALIZADOR

Ecualizador personalizado

ecualizador LG

AUDIO CODEC

AAC

SBC

CONECTIVIDAD

BLE

Servicio de emparejamiento rápido de Google

Versión Bluetooth

5.4

Auracast

Microsoft Swift Pair

DURACIÓN DE LA BATERÍA (HORAS)

Audífonos (ANC desactivado)

10

Total (auriculares + estuche de carga)

30

TIEMPO DE CARGA (HORAS)

Estuche de carga

2.5

Audífonos

1

CONVENIENCIA

Carga rápida

Emparejamiento múltiple

Comando de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua/salpicaduras

IPX4

Aplicación complementaria

AOS, iOS, WindowsOS

Multipunto

Puerto de carga tipo USB-C

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Estuche de carga

63.0 x 32.8 x 31.2 mm

Audífono

25.3 x 20.8 x 23.9 mm

PESO

Peso neto del estuche de carga

36.0 g

ACCESORIO

Gancho para la oreja

Geles de silicona normales

Guía de configuración rápida (QSG)

Información de seguridad y tarjeta de garantía

Lo que dice la gente

