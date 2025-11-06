LG no se limita al compresor. Nuestros refrigeradores premium integran un conjunto de características innovadoras diseñadas para mejorar tu experiencia diaria:

• DoorCooling+™: Enfría el refrigerador de manera uniforme y rápida, incluso cerca de la puerta, ayudando a que tus alimentos se mantengan frescos sin importar dónde se guarden.

• Multi-Air Flow™: Múltiples ventilaciones garantizan una temperatura constante en todo el refrigerador, reduciendo las zonas frías o calientes.

• Fresh Zone: Un compartimento dedicado para frutas y verduras, que mantiene la humedad ideal para una frescura más duradera.

• HygieneFresh+™: Sistema avanzado de filtración de aire que elimina hasta el 99.999% de las bacterias, minimizando los olores y manteniendo tus alimentos más seguros.

• NatureFRESH™: Un sistema de refrigeración integral que combina varias tecnologías de LG para una óptima conservación de los alimentos.

• LG ThinQ™: Tecnología inteligente que te permite monitorear y controlar tu refrigerador desde tu teléfono inteligente, para que siempre tengas el control, incluso cuando estás de compras.

Estas características exclusivas garantizan que cada refrigerador LG Inverter no sólo sea eficiente, sino que también se adapte a las necesidades de las familias mexicanas modernas.