    Inspiracion

    11 años de liderazgo OLED: más de una década en la cima¹

      

    Una línea de varios televisores OLED de LG, incluidos los modelos LG SIGNATURE OLED 8K, LG OLED evo y LG OLED que muestran diseños abstractos vibrantes y coloridos en sus pantallas, sobre un fondo oscuro.

    LG celebra 11 años de su revolucionaria tecnología y televisores OLED

    ●     11 años de televisores LG OLED

    ●     La historia de los TV LG OLED

    ●     Las pantallas OLED más innovadores de LG

    ●     El futuro de la gama OLED y OLED G4 de LG

    ●     Preguntas frecuentes

     

    La tecnología y los televisores LG OLED  cumplen 11 años, un hito que cambió por completo el mundo de las TVs.

     

    Los televisores LG OLED se presentaron en el año 2013 y demostraron ser un acierto. En un momento donde la competencia se centraba en utilizar tecnologías alternativas, LG se atrevió a adentrarse en un territorio todavía por explorar en el contexto de las TV para dar lugar a una gama de productos ambiciosa y de la mayor calidad.

    Desde entonces, los televisores LG OLED se han convertido en toda una referencia dentro del segmento Premium. Sus tonos negros perfectos, los colores vivos y, especialmente, su flexibilidad y perfil fino, las hacen completamente únicas.

    La historia de los televisores LG OLED

     