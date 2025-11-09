We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Inspiracion
11 años de liderazgo OLED: más de una década en la cima¹
LG celebra 11 años de su revolucionaria tecnología y televisores OLED
● 11 años de televisores LG OLED
● La historia de los TV LG OLED
● Las pantallas OLED más innovadores de LG
● El futuro de la gama OLED y OLED G4 de LG
● Preguntas frecuentes
La tecnología y los televisores LG OLED cumplen 11 años, un hito que cambió por completo el mundo de las TVs.
Los televisores LG OLED se presentaron en el año 2013 y demostraron ser un acierto. En un momento donde la competencia se centraba en utilizar tecnologías alternativas, LG se atrevió a adentrarse en un territorio todavía por explorar en el contexto de las TV para dar lugar a una gama de productos ambiciosa y de la mayor calidad.
Desde entonces, los televisores LG OLED se han convertido en toda una referencia dentro del segmento Premium. Sus tonos negros perfectos, los colores vivos y, especialmente, su flexibilidad y perfil fino, las hacen completamente únicas.
La historia de los televisores LG OLED