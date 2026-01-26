About Cookies on This Site

Smart Monitor LG MyView de 27 pulgadas Full HD IPS con webOS, beige + LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco

Smart Monitor LG MyView de 27 pulgadas Full HD IPS con webOS, beige + LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco

27U511S.BUDS
front view
monitore front view
BUDS front view
front view
monitore front view
BUDS front view

Características clave

  • Pantalla IPS de 27 pulgadas Full HD (1920 x 1080)
  • Soporte de estilo delgado y plano
  • Monitor inteligente webOS
  • Unidad de Sonido de Grafeno
  • Auracast
  • Cancelación de Ruido Avanzada
Más
Productos en este Combo: 2
front view with remote control

27U511SA-W

Smart Monitor LG MyView de 27 pulgadas Full HD IPS con webOS, beige
Vista frontal de la LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco

BUDS

LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco
Monitor inteligente LG MyView: una pantalla. Infinitas posibilidades.

Monitor inteligente LG MyView: una pantalla. Infinitas posibilidades.

Una pantalla. Infinitas posibilidades.

Monitor inteligente LG MyView: en tu propio espacio, con tu propia pantalla.

Monitor inteligente LG MyView: en tu propio espacio, con tu propia pantalla.

En tu propio espacio,
con tu propia pantalla

Experimenta la perfecta inmersión con una pantalla personal instalada en tu propio espacio. Agranda lo pequeño, acerca lo lejano: conéctate y navega sin esfuerzo.

Trabaja de forma más inteligente, juega mejor

LG MyView Smart Monitor está diseñado para trabajar desde casa y para entretenimiento. Disfruta tu contenido favorito sin tanto esfuerzo con varias aplicaciones de streaming e instala tu estación de trabajo en un ambiente agradable para trabajar con una PC conectada o sin ella.

LG MyView Smart Monitor.

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se incluyen (se compran por separado).

*El control remoto está incluido en el paquete.

Elige tu gusto con webOS 23.

Elige tu gusto con webOS 23

Trabaja sin PC.

Trabaja sin PC

Tu contenido en tus dispositivos

Tu contenido en tus dispositivos

Pantalla IPS Full HD.

Pantalla IPS Full HD

Controla con ThinQ.

Controla con ThinQ**

*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se incluyen (se compran por separado).

**Para obtener más información, consulte la función ThinQ Home Dashboard debajo.

Logotipo del premio Kopfhoere con puntuación de 1.8

xboom Buds

Kopfhoere

Casi todo lo que se puede esperar de

unos audífonos intrauditivos con

conectividad inalámbrica.

Logotipo del Premio Xataka

xboom Buds

Xataka

Superan ampliamente las expectativas.

Son cómodos, compactos y ofrecen un sonido equilibrado

Logotipo del premio AVPasión

xboom Buds

AVPasión

El sonido es equilibrado y bastante preciso, con un desempeño muy bueno

Logotipo del premio 20minutos

xboom Buds

20minutos

Ofrecen la mejor calidad de sonido

will.i.am con traje blanco y gafas de sol está mirando hacia el lado derecho apuntando el auricular a su oreja con su dedo índice izquierdo.

LG xboom Buds, rediseñados por will.i.am

Presentamos los nuevos xboom Buds, creados en colaboración con will.i.am. Experimenta un sonido de nivel superior, plasmado en un estilo único.

La base de los xboom buds se coloca completamente abierta con dos auriculares flotando encima.

La base de los xboom buds se coloca completamente abierta con dos auriculares flotando encima.

Imprimir

Especificación clave

Pantalla - Tamaño [pulgadas]

27

Pantalla - Resolución

1920 x 1080

Pantalla - Tipo de panel

IPS

Pantalla - Relación de aspecto

16:9

Pantalla - Gama de colores (típ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]

250

Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Pantalla - Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla

Tilt

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto

27SR50F-W

Año

2023

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]

27

Relación de aspecto

16:9

Tipo de panel

IPS

Tiempo de respuesta

Tiempo de respuesta

Resolución

1920 x 1080

Paso de píxeles [mm]

0.3114 x 0.3114

Profundidad de color (número de colores)

16.7M

Ángulo de visión (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

Brillo (Típ.) [cd/m²]

250

Relación de contraste (típ.)

1000:1

Gama de colores (típ.)

NTSC 72% (CIE1931)

Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

60

Brillo (Mín.) [cd/m²]

200

Relación de contraste (mín.)

68.6

CONECTIVIDAD

HDMI

Sí (2ea)

CARACTERÍSTICAS

HDR 10

Brillo automático

Ahorro de energía inteligente

Si

A prueba de parpadeos

MECÁNICO

Ajustes de posición de la pantalla

Tilt

Montaje en pared [mm]

100 x 100 mm

SONIDO

Altavoz

Conectividad Bluetooth

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]

768 x 126 x 435

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

611.8 x 450.9 x 209.9

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

611.8 x 370.9 x 45.1

Peso en el envío [kg]

7.3kg

Peso con soporte [kg]

5.6kg

Peso sin soporte [kg]

4.4kg

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (máx.)

21W

Consumo de energía (modo de reposo)

Menor a 0.5W

Consumo de energía (típ.)

20.1W

Consumo (DC Off)

Menor a 0.5W

Entrada CA

100~240Vac, 50/60Hz

Tipo

External Power(Adapter)

ACCESORIO

HDMI

Mando a distancia

Cable de alimentación

Imprimir

Especificación clave

Solución de sonido - ANC

Bocina - Tamaño de la unidad (Φ)

10Φ

Conveniencia - Resistente al agua/salpicaduras

IPX4

Todas las especificaciones

BOCINA

Tamaño de la unidad (Φ)

10Φ

Tipo de unidad

Dinámica

ETC

Graphene-coated Diaphragm

SOLUCIÓN DE SONIDO

ANC

Modo Ambiente

# de Mic

6

ECUALIZADOR

Ecualizador personalizado

ecualizador LG

AUDIO CODEC

AAC

SBC

CONECTIVIDAD

BLE

Servicio de emparejamiento rápido de Google

Versión Bluetooth

5.4

Auracast

Microsoft Swift Pair

DURACIÓN DE LA BATERÍA (HORAS)

Audífonos (ANC desactivado)

10

Total (auriculares + estuche de carga)

30

TIEMPO DE CARGA (HORAS)

Estuche de carga

2.5

Audífonos

1

CONVENIENCIA

Carga rápida

Emparejamiento múltiple

Comando de voz (asistente de Google, Siri)

Resistente al agua/salpicaduras

IPX4

Aplicación complementaria

AOS, iOS, WindowsOS

Multipunto

Puerto de carga tipo USB-C

DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)

Estuche de carga

63.0 x 32.8 x 31.2 mm

Audífono

25.3 x 20.8 x 23.9 mm

PESO

Peso neto del estuche de carga

36.0 g

ACCESORIO

Gancho para la oreja

Geles de silicona normales

Guía de configuración rápida (QSG)

Información de seguridad y tarjeta de garantía

