We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Smart Monitor LG MyView de 27 pulgadas Full HD IPS con webOS, beige + LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco
Smart Monitor LG MyView de 27 pulgadas Full HD IPS con webOS, beige + LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco
Trabaja de forma más inteligente, juega mejor
LG MyView Smart Monitor está diseñado para trabajar desde casa y para entretenimiento. Disfruta tu contenido favorito sin tanto esfuerzo con varias aplicaciones de streaming e instala tu estación de trabajo en un ambiente agradable para trabajar con una PC conectada o sin ella.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se incluyen (se compran por separado).
*El control remoto está incluido en el paquete.
*Las imágenes son simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Se requiere conexión a Internet y suscripción a servicios de streaming relacionados. Los servicios de streaming por separado pueden requerir el pago de una suscripción y no se incluyen (se compran por separado).
**Para obtener más información, consulte la función ThinQ Home Dashboard debajo.
xboom Buds
Kopfhoere
Casi todo lo que se puede esperar de
unos audífonos intrauditivos con
conectividad inalámbrica.
xboom Buds
Xataka
Superan ampliamente las expectativas.
Son cómodos, compactos y ofrecen un sonido equilibrado
xboom Buds
AVPasión
El sonido es equilibrado y bastante preciso, con un desempeño muy bueno
xboom Buds
20minutos
Ofrecen la mejor calidad de sonido
- Smart Monitor LG MyView de 27 pulgadas Full HD IPS con webOS, beige
- LG xboom Buds by will.i.am | Audífonos Bluetooth | xboom Signature Sound con driver de grafeno | Color Blanco
Especificación clave
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
27
Pantalla - Resolución
1920 x 1080
Pantalla - Tipo de panel
IPS
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
Tiempo de respuesta
Mecánico - Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
27SR50F-W
Año
2023
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tiempo de respuesta
Tiempo de respuesta
Resolución
1920 x 1080
Paso de píxeles [mm]
0.3114 x 0.3114
Profundidad de color (número de colores)
16.7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Típ.) [cd/m²]
250
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (típ.)
NTSC 72% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (Mín.) [cd/m²]
200
Relación de contraste (mín.)
68.6
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (2ea)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Brillo automático
Sí
Ahorro de energía inteligente
Si
A prueba de parpadeos
Sí
MECÁNICO
Ajustes de posición de la pantalla
Tilt
Montaje en pared [mm]
100 x 100 mm
SONIDO
Altavoz
Sí
Conectividad Bluetooth
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
768 x 126 x 435
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
611.8 x 450.9 x 209.9
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
611.8 x 370.9 x 45.1
Peso en el envío [kg]
7.3kg
Peso con soporte [kg]
5.6kg
Peso sin soporte [kg]
4.4kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
21W
Consumo de energía (modo de reposo)
Menor a 0.5W
Consumo de energía (típ.)
20.1W
Consumo (DC Off)
Menor a 0.5W
Entrada CA
100~240Vac, 50/60Hz
Tipo
External Power(Adapter)
ACCESORIO
HDMI
Sí
Mando a distancia
Sí
Cable de alimentación
Sí
Especificación clave
Solución de sonido - ANC
Sí
Bocina - Tamaño de la unidad (Φ)
10Φ
Conveniencia - Resistente al agua/salpicaduras
IPX4
Todas las especificaciones
BOCINA
Tamaño de la unidad (Φ)
10Φ
Tipo de unidad
Dinámica
ETC
Graphene-coated Diaphragm
SOLUCIÓN DE SONIDO
ANC
Sí
Modo Ambiente
Sí
# de Mic
6
ECUALIZADOR
Ecualizador personalizado
Sí
ecualizador LG
Sí
AUDIO CODEC
AAC
Sí
SBC
Sí
CONECTIVIDAD
BLE
Sí
Servicio de emparejamiento rápido de Google
Sí
Versión Bluetooth
5.4
Auracast
Sí
Microsoft Swift Pair
Sí
DURACIÓN DE LA BATERÍA (HORAS)
Audífonos (ANC desactivado)
10
Total (auriculares + estuche de carga)
30
TIEMPO DE CARGA (HORAS)
Estuche de carga
2.5
Audífonos
1
CONVENIENCIA
Carga rápida
Sí
Emparejamiento múltiple
Sí
Comando de voz (asistente de Google, Siri)
Sí
Resistente al agua/salpicaduras
IPX4
Aplicación complementaria
AOS, iOS, WindowsOS
Multipunto
Sí
Puerto de carga tipo USB-C
Sí
DIMENSIONES (AN. X AL. X PR.)
Estuche de carga
63.0 x 32.8 x 31.2 mm
Audífono
25.3 x 20.8 x 23.9 mm
PESO
Peso neto del estuche de carga
36.0 g
ACCESORIO
Gancho para la oreja
Sí
Geles de silicona normales
Sí
Guía de configuración rápida (QSG)
Sí
Información de seguridad y tarjeta de garantía
Sí
Lo que dice la gente
Nuestras Elecciones para Ti
Manual y Software
Descarga los manuales del producto y el software más reciente para tu producto.
Solución de Problemas
Encuentra videos de ayuda para tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Piezas y Accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registro de Productos
Registrar tu producto te ayudará a obtener asistencia más rápido.
Soporte para Producto
Encuentra el manual, la solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Asistencia para Pedidos
Realiza el seguimiento del pedido y consulta las preguntas más frecuentes.
Solicitud de Reparación
Solicitar el servicio de reparación en línea con toda comodidad.
Contáctanos
Livechat
Chatea con los expertos en productos LG para obtener asistencia en la compra, descuentos y ofertas en tiempo real.
Chatea con el servicio de asistencia de LG a través del servicio de mensajería más popular
Envíanos un Correo Electrónico
Enviar un correo electrónico al servicio de asistencia de LG
Llámanos
Hablar directamente con nuestros representantes de asistencia.