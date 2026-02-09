SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE PROMOCIÓN IMPLICA SU ADHESIÓN Y ACEPTACIÓN SIN RESERVA DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS, CONDICIONES, RESTRICCIONES Y AVISO DE PRIVACIDAD. LE RECOMENDAMOS LEER CUIDADOSAMENTE ESTOS DOCUMENTOS ANTES DE PARTICIPAR, PARA ANALIZARLOS Y PARTICIPAR O ABSTENERSE CONSCIENTEMENTE.

El sitio web www.lg.com/mx (en adelante el “ Sitio Web ”) es operado por LG Electronics México, S.A. de C.V. (en adelante “ LG ”).

BASES DE LA PROMOCIÓN.

Responsable de la Promoción.

La presente promoción es organizada y operada por LG Electronics México, S.A. de C.V., con domicilio en Sor Juana Inés de la Cruz 555, Colonia San Lorenzo, Tlalnepantla de Baz, Estado de México (en lo sucesivo el “ Organizador ”).

VIGENCIA Y COBERTURA.

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN.

La promoción será válida del 1 de marzo al 31 de mayo de 2026.

COBERTURA.

La promoción es válida únicamente dentro del territorio de la República Mexicana, para compras realizadas en la tienda conocida como “LG.com” dentro del territorio nacional.

El Organizador es el único responsable de la Promoción, por lo que cualquier asunto que se relacione con ésta, será atendido, revisado y resuelto por él.

REQUISITOS PARA SER PARTICIPANTE.

Para participar en la presente promoción, los interesados deberán cumplir con todos los siguientes requisitos generales, adicional a lo que se establece más adelante en el presente documento:

a. Ser persona física mayor de 18 (dieciocho) años al momento de su registro.

b. Contar con residencia legal en la República Mexicana.

c. Haber adquirido, dentro del periodo de vigencia de la promoción, al menos un (1) producto LG participante, conforme a lo señalado en el “Anexo 1” de los presentes Términos y Condiciones, en la tienda www.lg.com/mx

d. Contar con un comprobante de compra válido, legible y vigente (ticket y/o factura), que cumpla con las características establecidas en los presentes Términos y Condiciones.

e. Realizar compras y acumular el mayor monto en moneda nacional durante el periodo establecido.

f. Aceptar expresamente los presentes Términos y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad aplicable. Al registrar su comprobante de compra, se entienden aceptados los presentes Términos y Condiciones y el Aviso de Privacidad, por lo que si no estás de acuerdo con los mismos, recomendamos no participar en la Promoción.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos anteriores dará lugar a la cancelación de la participación, sin responsabilidad alguna para el Organizador.

MECÁNICA (COMPRA Y REGISTRO).

COMPRA.

Al adquirir en www.lg.com/mx, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2026 cualquier producto de la marca LG participante (en adelante “ Productos Participantes ”), los cuales puedes consultar en el “Anexo 1. Productos Participantes”, adjunto a los presentes términos y condiciones, tendrás derecho a participar en la Promoción.

La participación en la presente promoción no implica costo adicional alguno para el consumidor distinto al precio regular de los Productos Participantes. La participación es voluntaria y se encuentra sujeta al cumplimiento total de los presentes Términos y Condiciones.

Mecánica de participación

Todas las compras realizadas en LG.com durante cada mes calendario serán consideradas para el cálculo del monto total acumulado por participante. Al cierre de cada mes (marzo, abril y mayo), se identificará al top 3 compradores que hayan acumulado el mayor monto de compra en dicho periodo. Los tres mayores compradores cuyo monto sea el mayor acumulado será declarado ganador mensual y recibirá el premio.

Los participantes podrán consultar en LG.com un tablero informativo tipo Top 10, actualizado de forma continua, que mostrará a los diez (10) compradores con mayor monto acumulado durante el mes en curso, con fines informativos y de transparencia.

PREMIOS Y SU ENTREGA.

PREMIO.

Vivir la experiencia para estar en vivo con la Selección Nacional de México este año.

Se otorgarán 9 experiencias, 1 (una) experiencia doble por cada ganador.

a. El ganador mensual será publicado en LG.com dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles posteriores al cierre del mes correspondiente.

b. El premio será entregado 3 días antes de vivir la experiencia en vivo con la Selección Nacional de México, cuyos detalles (fecha, sede y horario) serán confirmados y comunicados posteriormente por el Organizador.

c. Si se detectan devoluciones totales o parciales que modifiquen el monto que otorgó la ventaja al participante seleccionado, el premio quedará automáticamente anulado, sin obligación de reposición o compensación alguna por parte de LG.

Consideraciones generales

a. Un mismo participante solo podrá resultar ganador una (1) vez durante la vigencia de la dinámica, aun cuando aparezca en el Top 10 o acumule montos elevados en meses subsecuentes.

b. LG podrá realizar ajustes operativos, correctivos o de validación en caso de detectar fraude, abuso, manipulación o cualquier conducta que altere el desarrollo legítimo de la dinámica.

c. Cualquier situación no prevista en el presente documento será resuelta conforme al criterio del organizador, en apego a la normativa aplicable.

El premio incluye la experiencia de apoyar a la Selección Nacional, sin incluir traslados desde el domicilio del ganador o en la ciudad, ni hospedajes, ni consumo de alimentos, bebidas o regalos promocionales.

El premio es personal, intransferible, no intercambiable y no canjeable por dinero en efectivo ni por cualquier otro bien o servicio distinto al expresamente señalado.

El acceso a la experiencia se encuentra sujeto a las políticas, reglas y condiciones del organizador y del recinto correspondiente, sin responsabilidad alguna por parte del Organizador.

NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS.

Los ganadores serán notificados vía correo electrónico por parte del departamento de Servicio al Cliente de LG a partir del 1º de junio de 2026, utilizando los datos de contacto proporcionados para su registro.

Los números de folio de los ganadores también serán publicados en la página www.lg.com/mx

Adicional, el Centro de Servicio al Cliente de LG contactará vía telefónica al ganador para hacer una doble validación de su participación.

En caso de que el ganador no sea localizado después de dos (2) intentos de contacto dentro de un plazo de veinte (20) días hábiles, o no proporcione la documentación requerida dentro del plazo que le sea indicado, el Organizador podrá reasignar el premio o disponer de él conforme a sus intereses, sin responsabilidad alguna.

La entrega del premio quedará sujeta a la validación final de la identidad del ganador y de la autenticidad del comprobante de compra.

Se considerará un comprobante de compra real y válido, el que cuente con las siguientes características:

a. Comprobante o ticket de compra entregado por la tienda participante o factura.

b. El comprobante de compra o factura debe contener claramente la información de venta el producto, modelo del producto, fecha de compra, monto y tienda donde se compró.

c. No será válido un comprobante de compra o factura con enmendaduras, borrones, alteraciones, cortes, quemaduras, anotaciones, dobleces u otros daños que comprometan la visibilidad de la información que se solicita.

d. Se investigará con las tiendas la veracidad del ticket.

CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN.

Será motivo de descalificación automática:

a. Proporcionar información falsa, incompleta o ilegible.

b. Registrar comprobantes de compra alterados, duplicados o inválidos.

c. Intentar manipular o alterar la mecánica de la promoción.

d. Devolver o cambiar el producto participante adquirido, salvo que el cambio sea por aplicación de la póliza de garantía del mismo.

e. Incumplir cualquiera de los presentes Términos y Condiciones.

Las decisiones del Organizador serán definitivas e inapelables.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

El Organizador no será responsable por fallas técnicas, interrupciones en sistemas, errores en plataformas digitales, problemas de conectividad, ni por causas ajenas a su control que puedan afectar el registro o participación.

Asimismo, el Organizador no será responsable por la cancelación, modificación o reprogramación del evento por causas atribuibles a terceros, autoridades o por caso fortuito o de fuerza mayor.

MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN.

El Organizador se reserva el derecho de modificar, suspender o cancelar la presente promoción por causas justificadas, dando aviso oportuno a los consumidores a través del mismo medio de publicación, respetando en todo momento los derechos adquiridos conforme a la legislación aplicable.

Recomendamos acceder al sitio web señalado en este documento, para ver las actualizaciones y/o modificaciones de estos Términos y Condiciones.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR.

Para cualquier aclaración relacionada con esta promoción, el participante podrá comunicarse al correo electrónico atenciontiendalg@lge.com, mismo que será atendido en días y horas hábiles, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Cualquier incumplimiento de estas reglas o cualquier otra de estas bases, no será válida su participación en esta promoción y se le notificará al cliente vía correo electrónico.

AVISO DE PRIVACIDAD

Los datos personales que se recaben mediante la presente promoción serán tratados de conformidad con el aviso de privacidad que se localiza en https://www.lg.com/mx/privacy/#tabs-privacy-policy-

“Anexo 1. Productos Participantes.”

Participan todos los productos que se localizan en www.lg.com/mx