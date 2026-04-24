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Pantalla 100 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED85BS 4K SMART TV webOS 2026

Pantalla 100 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED85BS 4K SMART TV webOS 2026

100QNED85BS
Vista frontal de Pantalla 100 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED85BS 4K SMART TV webOS 2026 100QNED85BS
The front view of the LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, released in 2026, displays vivid, fluid bursts of dense clouds of color on screen, featuring Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, an α8 AI Processor 4K Gen3, webOS, and a 100-inch display.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374/1338 mm height with stand, a 49.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 100-inch Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV design is wall-mounted in a bright living space, displaying a giraffe in a natural landscape with vivid detail that emphasizes immersive scale and presence for a child seated nearby.
Vista frontal de Pantalla 100 pulgadas LG QNED evo AI Mini LED QNED85BS 4K SMART TV webOS 2026 100QNED85BS
The front view of the LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, released in 2026, displays vivid, fluid bursts of dense clouds of color on screen, featuring Dynamic QNED Color Pro, Mini LED, an α8 AI Processor 4K Gen3, webOS, and a 100-inch display.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED shown in front and side views highlights a 100-inch display with a 2230 mm-wide screen, 1277 mm screen height, 1374/1338 mm height with stand, a 49.9 mm profile depth, and a stand footprint measuring 1725 by 415 mm.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED 100-inch Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family cheers together.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with AI Picture Pro and Dynamic Tone Mapping Pro shows an underwater scene of a sea turtle swimming above coral and fish, as AI recognizes and upscales each frame to 4K resolution.
LG Shield, applied to LG QNED evo AI QNED85 Mini LED, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
The 2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category recognizes Multi-AI search with Google Gemini and Microsoft Copilot.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV design is wall-mounted in a bright living space, displaying a giraffe in a natural landscape with vivid detail that emphasizes immersive scale and presence for a child seated nearby.

Características clave

  • Una experiencia visual inmersiva en un televisor Ultra Grande de 115 pulgadas
  • La exclusiva tecnología de amplia gama de colores de LG ofrece una paleta de colores increíblemente rica gracias a Dynamic QNED Color Pro.
  • Mini LED con Precision Dimming Pro garantiza la imagen más nítida y revela hasta los detalles más finos.
  • El galardonado webOS ofrece experiencias de AI avanzadas, impulsadas por Google Gemini y Microsoft Copilot.
  • El botón AI desbloquea AI Hub para una experiencia inteligente y personalizada, ahora protegido por LG Shiel.
Más

¿Por qué LG QNED evo | Mini LED?

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED Ultra Big TV is wall-mounted in a living room, displaying a sports victory celebration with vivid colors and refined picture quality across the wide screen as a family seated on sofas cheers together.

Deportes dinámicos en un televisor Ultra Grande

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, showcasing enhanced color vibrancy certified for 100% Color Volume.

Dynamic QNED Color Pro

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.

Mini LED con Atenuación de Precisión

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Award-winning Multi AI webOS is presented on a dark background featuring Microsoft Copilot and Google Gemini logos, indicating support for AI-related services accessible through the TV interface.

Premio Multi AI webOS

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI symbol above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

AI Hub para personalización

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity.

Asegurado por LG Shield

¿Cómo logra el LG QNED evo Mini LED aportar gran tamaño y color a cada escena?

Dynamic QNED Color Pro de LG QNED evo certificado con un 100% de Volumen de Color y la tecnología Mini LED, con las avanzadas zonas de atenuación de Precision Dimming Pro, se combinan para ofrecer un color y un nivel de detalle ultra vívidos. Disfruta de una experiencia visual inmersiva desde deportes hasta películas y mucho más en una pantalla de tamaño ultra grande.

Pantalla Ultra Grande

Descubre una inmersión de otro nivel con una Pantalla Ultra Grande

Disfruta de la acción deportiva, de cada película y de cada videojuego en un amplio televisor LG QNED evo Ultra Grande. Gracias a sus colores vívidos y a su refinada calidad de imagen, la acción se despliega con una escala y una claridad impresionantes.1)

Dynamic QNED Color Pro

La tecnología de gama de colores basada en Nano de LG ofrece un 100% de Volumen de Color en tu pantalla

Disfruta de colores más dinámicos y vibrantes en movimiento gracias a la tecnología de gama de colores más amplia basada en Nano de LG, que sustituye a Quantum Dot, la cual mejora la reproducción cromática de tu pantalla para expresar una gran variedad de atmósferas con Dynamic QNED Color Pro2)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, with fluid transitions and a wide color range exceeding that of typical quantum dot displays.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Dynamic QNED Color Pro fills the screen with vivid, fluid bursts of multicolored, paint-like motion, with fluid transitions and a wide color range exceeding that of typical quantum dot displays.

Ve la certificación de Volumen de Color del 100% del LG QNED evo.3)

Mini LED con Precision Dimming Pro

La tecnología Mini LED se combina con Precision Dimming Pro para ajustar la luz y lograr un contraste y un nivel de detalle óptimos.

Los Mini LED y las zonas de atenuación avanzadas trabajan en conjunto para controlar la luz con precisión, ofreciendo un contraste más nítido, una claridad mejorada y un mayor nivel de detalle en la imagen.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED highlights Mini LED with Precision Dimming Pro through a split aurora-lit glacier mountain scene, comparing conventional LED with deeper blacks and refined contrast to achieve greater precision and clarity.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Mini LED and Precision Dimming Pro shows a bird taking nectar from a flower, comparing it with conventional LED, showing deeper blacks, clearer contrast detail, and improved clarity.

*Las especificaciones de Mini LED y zonas de atenuación pueden variar según las pulgadas, el modelo y la región.

*Las imágenes mostradas son simuladas con fines ilustrativos.

Procesador alpha 8 AI 4K Gen3

Motor de AI avanzado con un rendimiento de NPU 5 veces más rápido

Nuestro procesador de próxima generación potencia las capacidades de su televisor, permitiendo que la AI ofrezca una experiencia visual adaptada a sus preferencias, con detalles 4K más nítidos, un sonido más rico y colores vívidos.4)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU x5.0 Faster Neural Processing, GPU 10% More Powerful Graphics, and 20% Memory Enhanced Throughput.

¿Por qué LG AI TV?

LG AI TV optimiza la imagen y el sonido, y hace que cada día sea más inteligente con un centro de AI personalizado.

Remasterización HDR con AI

Eleva cada fotograma a calidad HDR

La AI optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, elevando la calidad de imagen SDR a niveles HDR para ofrecer imágenes más ricas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados de AI Hub.

Búsqueda Multi AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente diga lo que está buscando y, a continuación, seleccione el modelo de AI que mejor se adapte a sus necesidades. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.8)

Reciba recomendaciones de contenido e información personalizadas

AI Concierge sugiere contenido y actualizaciones adaptados a sus intereses. «In This Scene» ofrece recomendaciones e información pertinentes basadas en lo que está viendo, mientras que AI generativa permite buscar y crear imágenes.9)

LG AI TV reconoce tu voz y te dirige a Mi página, diseñada exclusivamente para ti

Al acceder a Mi página, puede ver todo de un vistazo: desde el clima, el calendario y los widgets, hasta los resultados de sus deportes favoritos.10)

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

The CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is shown on a dark background. Multi-AI Architecture is recognized in the Artificial Intelligence category.

Galardonado Multi AI webOS

WebOS galardonado ahora asegurado por LG Shield

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

The AVForums Editor’s Choice badge is shown on a dark background for LG webOS 25, named Best Smart TV System 2025/2026.

8 años como el mejor sistema de Smart TV

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield emblem is shown on a dark background with security icons, highlighting webOS protection for privacy, data security, and system integrity. A CES Innovation Awards 2026 Honoree badge is also shown.

LG Shield

Seguridad en la que puede confiar

Las 7 tecnologías fundamentales de LG Shield garantizan la seguridad de sus datos mediante el almacenamiento y la gestión seguros de la información, algoritmos criptográficos seguros, la integridad garantizada del software, la autenticación de usuarios y el control de acceso, la transmisión segura de datos, la detección y respuesta ante eventos de seguridad, y la gestión segura de actualizaciones.

Seguridad en la que puede confiar Descubre más sobre LG Shield.

Programa webOS Re:New

Actualiza tu televisor hasta por 5 años de forma gratuita12)

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons on a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection

Su televisor LG está diseñado para perdurar gracias a LG Quad Protection.

Desde el hardware hasta el software, su televisor LG está protegido. Los condensadores integrados ofrecen protección contra las altas tensiones incluyendo los rayos, mientras que los semiconductores han sido diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores resguardan los chipsets de la humedad; además, sus datos permanecen seguros y protegidos gracias a LG Shield.

AI Magic Remote

Navegue con facilidad y apunte como si fuera un ratón aéreo para disfrutar de AI Hub.

Controle su televisor fácilmente con el AI Magic Remote. Gracias a su sensor de movimiento y a su rueda de desplazamiento, podrá hacer clic, arrastrar y soltar para utilizarlo como un ratón aéreo, o simplemente hablar para dar comandos de voz.13)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features AI Hub for personalization, with an AI icon above a remote control surrounded by labels for Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard, and AI Sound Wizard.

Sumérgete en cada partido deportivo

LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with TruMotion highlights motion smoothing in a split-screen soccer scene, contrasting blurred action with TruMotion Off and sharp, clear movement with TruMotion On to emphasize clarity in fast-paced sports.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a drama scene of a person riding in a car, then a Sports Alert for a live soccer match pops up with real-time scores and, when tapped, switches straight to the live game.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 Sports Forecast by AI Concierge displays a live soccer match with an on-screen AI panel presenting predictions, player insights, and league data, suggesting how AI analyzes gameplay to forecast match outcomes.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 with TruMotion highlights motion smoothing in a split-screen soccer scene, contrasting blurred action with TruMotion Off and sharp, clear movement with TruMotion On to emphasize clarity in fast-paced sports.
LG Micro RGB evo AI MRGB95 shows a drama scene of a person riding in a car, then a Sports Alert for a live soccer match pops up with real-time scores and, when tapped, switches straight to the live game.

Recibe predicciones de partidos con AI

AI analiza las estadísticas y el rendimiento de tu equipo para ofrecerte predicciones. Anima con más fuerza y ​​disfruta apoyando a tu equipo con esta información generada por AI.

Suavizado de movimiento que se adapta a todos los géneros.

La selección de género con IA identifica el género del contenido y TruMotion ajusta los niveles de vibración para aplicar el suavizado adecuado para una experiencia de visualización natural en películas, deportes y más. 

Configura alertas y no te pierdas ni un momento.

Captura cada momento de la acción. Configura tus alertas y recibe notificaciones sobre los horarios, resultados y más de tu equipo.

Adéntrate en un mundo diseñado para ganar.

Experimente al juego a otro nivel

Juega para ganar con frecuencias de actualización potenciadas de hasta 288Hz.

Disfruta de una experiencia de juego ultrarrápida con 144 Hz, AMD FreeSync Premium y VRR. Gracias a Motion Booster que eleva la frecuencia de actualización para reducir el desenfoque de movimiento y al primer mando del mundo con certificación BT ULL, disfrutarás de un rendimiento de alto nivel, ideal para el juego competitivo.15)

LG QNED evo AI QNED80 Mini LED foLG QNED evo AI QNED85 Mini LED for Ultimate Gameplay shows a vibrant, high-speed racing scene with a blurred comparison inset highlighting Motion Booster 288, while supporting 144Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.r Ultimate Gameplay shows a high-speed racing scene with a comparison inset highlighting smoother motion through Motion Booster 120, while supporting 60Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG, and GeForce NOW.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Bluetooth Ultra Low Latency shows a wireless game controller labeled “Razer Wolverine V3 Bluetooth” on screen, indicating optimized Bluetooth controller support for responsive gameplay.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED features the LG Gaming Portal with a gaming hub layout, combining featured content and game tiles in a unified interface that expands to provide access to GeForce NOW and webOS game apps.
LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with Game Dashboard and Optimizer shows side-by-side game screens and an on-screen menu for adjusting gameplay settings such as refresh rate, latency, and visual modes in real time.
Bluetooth de latencia ultrabaja

El primer televisor del mundo compatible con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja

Experimenta juegos en la nube de alto rendimiento y latencia ultrabaja gracias a la compatibilidad con mandos Bluetooth de latencia ultrabaja, que reduce el retardo de entrada a menos de 3.0 ms. Disfruta de un control fluido y con gran capacidad de respuesta que se siente igual que una conexión por cable, incluso al jugar en la nube.16)

LG Gaming Portal

Tu centro integral de videojuegos: sin necesidad de consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos compatibles con el control remoto o con mandos de juego, e incluso compite contra otros jugadores a través del Modo Desafío.17)

Game Dashboard y Optimizer

Ajusta fácilmente la configuración de tus juegos para adaptarla a tu estilo de juego.

Personaliza tu experiencia de juego con facilidad utilizando Game Dashboard para un control rápido y en tiempo real, y Game Optimizer para ajustar con precisión tus configuraciones preferidas. Modifica la frecuencia de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego sin esfuerzo.

Cine auténtico, preservado con exacto detalle.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED is shown in a studio as a director works at a control panel while editing a movie displayed on screen. The Dolby Vision and FILMMAKER MODE logos appear at the bottom left.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED is shown in a studio as a director works at a control panel while editing a movie displayed on screen. The Dolby Vision and FILMMAKER MODE logos appear at the bottom left.

Dolby Vision y FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental

Vea las películas tal como las concibió el director

Disfrute del cine tal como lo concibió el director gracias a Dolby Vision y al FILMMAKER MODE con compensación de luz ambiental, que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más fieles posible a su forma original.18)

Diseño, creado para realzar tu espacio.

Diseño estilizado

Una silueta esbelta que se integra en tu decoración interior

Elaborado con líneas minimalistas y detalles refinados, el elegante perfil de tu televisor añade un toque sofisticado a tu hogar sin resultar una distracción.

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with a Slim Design is wall-mounted in a bright, open living space, featuring a sleek profile that blends seamlessly into the interior while displaying a bold, colorful abstract artwork.

Descubre obras maestras ilimitadas con LG Gallery+

LG Gallery+

Dale estilo a tu espacio con una variedad de contenido para elegir.

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otros contenidos visuales para realzar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido seleccionado que refleja tu estilo.29)

La Galería LG+ con música de fondo y sala de música del LG OLED evo AI G6 muestra la escena del lago en el bosque "Atardecer en el bosque" en pantalla, con un panel de interfaz de usuario visible para la sala de música con música ambiental, reproducción Bluetooth y controles.

BGM con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea la atmósfera perfecta con música que se adapte a tu estilo visual. Usa la música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias pistas.

LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción de álbum Viaje familiar activada.

LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos con instantáneas familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con la opción de álbum Viaje familiar activada.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Fotos y muestra tus recuerdos.

Conecta fácilmente tu cuenta de Google Fotos a tu televisor con solo usar tu teléfono. Personaliza tu espacio fácilmente con el contenido de tu biblioteca de fotos.32)

LG OLED evo AI G6 está montado en una pared verde sobre una consola roja y muestra un panel de información que incluye el clima, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED evo AI G6 está montado en una pared verde sobre una consola roja y muestra un panel de información que incluye el clima, resultados deportivos, programador de TV y Home Hub.

Panel de información

Manténgase al día con un panel personalizado todo en uno

Consulte la información importante de un vistazo. Reciba actualizaciones del tiempo, alertas deportivas, consulte su Calendario de Google e incluso configure notificaciones para Home Hub, sus reservas de visualización y mucho más.

Modo Galería

Cambia del televisor a tus obras de arte sin problemas

Con el Modo Galería activado, tu televisor puede seguir ahorrando energía incluso mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.

Control automático de brillo

Brillo óptimo con cualquier luz

El control de brillo ajusta automáticamente la salida de la pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización nítida y cómoda en cualquier entorno.33)

Sensor de movimiento

Responde a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu televisor responda de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.34)

LG Channels

Entretenimiento ilimitado gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo lugar, lo que facilita más que nunca encontrar el contenido que te encanta.35)

LG OLED evo AI G6 con conectividad inteligente muestra la interfaz Home Hub en pantalla, mostrando conexiones a Google Home y LG ThinQ, con paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un único diseño de control.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma inteligente todo en uno para el hogar

Home Hub integra todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa fácilmente con tus dispositivos IoT domésticos a través de Google Home y más.36)

LG Sound Suite realza cada escena con un sonido envolvente más pleno.

Sound Suite with Dolby Atmos Flex Connect

Audio inmersivo adaptado a tus preferencias

Audio inmersivo adaptado a tus preferencias

El sistema DAFC (Dolby Atmos Flex Connect) de los televisores LG optimiza el audio en función de la ubicación de los altavoces, ofreciendo una experiencia de sonido envolvente personalizada y profundamente inmersiva, independientemente de dónde se coloquen los altavoces.28)

La barra de sonido LG realza cada escena con un sonido envolvente más pleno.

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo con TV y barra de sonido LG sincronizadas

Al sincronizar el televisor y la barra de sonido para que funcionen como una sola unidad, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad, ofreciendo una experiencia de sonido envolvente más completa.29)

LG QNED evo AI QNED85 Mini LED with WOW Orchestra shows musicians performing on screen, as layered sound waves from the TV and soundbar below fill the living room to create a synchronized surround sound experience.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

A family with children and their grandparents sits together on a sofa in a bright living room, holding a remote while watching TV.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen que la experiencia visual sea más inclusiva.

Los televisores LG están diseñados pensando en la accesibilidad, e incorporan funciones como el filtro de ajuste de color, una guía de lenguaje de señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

*Las imágenes mostradas arriba en esta página de detalles del producto tienen fines meramente ilustrativos. Consulte las imágenes de la galería para obtener una representación más precisa.

*Las especificaciones y características varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad de los servicios varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar en función de las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones pertinentes para acceder a los servicios y funciones inteligentes basados ​​en la red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin una cuenta LG, solo estarán disponibles las conexiones de dispositivos externos (p. ej., a través de HDMI) y la televisión terrestre/por aire (solo para televisores con sintonizador). La creación de una cuenta LG es gratuita.

*El contenido mostrado en esta página puede diferir del contenido disponible en el servicio real de Gallery+.

1)*El tamaño máximo de la pantalla puede variar según el modelo y la región.

 

2)*QNED evo presenta una gama de colores más amplia en comparación con QNED.

 

3)*El volumen de la gama de colores (CGV) de la pantalla es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, tal como ha sido verificado de forma independiente por Intertek.

 

4)*En comparación con el procesador alpha 8 AI 4K Gen2 de 2025, basado en una comparación de especificaciones internas.

 

5)*Imagen AI Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se escalan hasta alcanzar una calidad similar a la resolución 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de la fuente.

 

6)*Debe activarse a través del menú de Modo de sonido. Además, el sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

7)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

8)*La Búsqueda con AI (Copilot) está disponible en los modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD compatibles con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere una conexión a Internet; asimismo, los servicios de IA de terceros pueden estar sujetos a cambios o requerir una suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en los países donde no se ofrece soporte para LLM.

 

9)*Es posible que algunas de estas funciones no sean compatibles en determinadas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar en el momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la EPG (Guía electrónica de programas).

*La tarjeta «En emisión ahora» no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta «IA generativa» está disponible en determinadas regiones o modelos.

 

10)*Es posible que se muestre contenido reducido o limitado dependiendo de la región y de la conectividad de red.

*La compatibilidad con Voz ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los televisores OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en los televisores MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con las aplicaciones que admiten la cuenta de Voz ID.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por una persona con una voz similar; asimismo, si la voz cambia debido a motivos de salud u otros factores, es posible que el reconocimiento no funcione de manera eficaz.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o a su discontinuación sin previo aviso.

*«My Page» se aplica a los televisores OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

 

11)*Se requiere conexión a Internet.

*Es posible vincular el chatbot de IA con el servicio de atención al cliente.

*En los países donde no se admite el procesamiento del lenguaje natural (NLP), es posible que el acceso y el uso de la aplicación mediante voz no estén disponibles.

 

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible únicamente en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

13)*Ofrece acceso rápido a las funciones de IA del televisor, pero no cuenta con procesamiento de AI integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del control remoto AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir una conexión a Internet.

*El reconocimiento de voz por AI solo está disponible en los países que admiten el procesamiento del lenguaje natural (NLP) en su idioma nativo.

 

14)* La tarjeta «En esta escena» está disponible en los países que admiten la EPG.

* El alcance de la compatibilidad puede variar según el país.

* La información proporcionada por Concierge AI tiene únicamente fines informativos generales y podría no ser precisa. LG no asume responsabilidad ni obligación alguna por las acciones o decisiones tomadas basándose en dicha información.

 

15)*La validación AMD FreeSync Premium se basa en un bajo retardo de entrada, la reducción de la fragmentación de imagen y un rendimiento sin parpadeos.

*La frecuencia de 144Hz solo funciona con juegos o entradas de PC que admitan dicha frecuencia.

*La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

*En el modo Motion Booster, la resolución puede disminuir para garantizar un rendimiento óptimo.

*Motion Booster 288 ofrece una frecuencia de actualización de hasta 288Hz con una resolución Full HD optimizada para una experiencia de juego ultrasuave.

 

16)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda una conexión Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

 

17)*La compatibilidad con servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir una suscripción y un mando.

*El mando se vende por separado.

 

18)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca comercial de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

19)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*El servicio está disponible mediante una suscripción de pago. Se ofrece una prueba gratuita de un mes al iniciar sesión y registrar un método de pago. La suscripción se renueva automáticamente a un plan de pago, a menos que se cancele antes de que finalice la prueba. La suscripción puede cancelarse en cualquier momento durante el periodo de prueba.

 

20)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completos.

 

21)*Se ofrecen 16 perfiles diferentes, con recomendaciones de contenido generadas mediante la vinculación de datos con cada tipo de perfil.

 

22)*La función de AI generativa solo está disponible en determinadas regiones o modelos.

*La suscripción incluye 20 créditos al mes. Un crédito permite generar una imagen.

*La velocidad de transferencia de archivos de LG Link puede variar en función del rendimiento del dispositivo, el tamaño de los archivos y la velocidad de la red.

*Es posible que LG Link no admita algunas extensiones de archivo, dependiendo de las especificaciones de su dispositivo.

*LG Link puede utilizar un dispositivo de almacenamiento externo siempre que se utilice de conformidad con las especificaciones de memoria del dispositivo.

 

23)*Esta función funciona cuando has iniciado sesión en tu cuenta de Google Fotos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

24)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

25)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

26)El soporte para ciertos canales de LG varía según la región.

 

27)*LG es compatible con los dispositivos Wi-Fi «Matter». Los servicios y funciones compatibles con «Matter» pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

28)*El modelo de Sound Suite compatible puede variar según el país, la región y el modelo de TV.

*La barra de sonido se puede adquirir por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Al conectarse a una barra de sonido, se admiten hasta 13.1.7 canales. Las configuraciones de canales admitidas pueden variar según el modelo de la barra de sonido.

*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del TV LG se limita únicamente a ciertas funciones.

 

29)*La barra de sonido se puede adquirir por separado.

*El control del modo de sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Se requiere una conexión de red para las actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG se limita únicamente a ciertas funciones.

 

30)*El ahorro de energía solo se aplica cuando tanto el Modo Galería como Always Ready están activados. Si Always Ready está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.

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