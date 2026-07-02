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Trải nghiệm dịch vụ bảo dưỡng theo chuẩn mới
Không chỉ sửa máy móc, chúng tôi chăm chút cho sự an tâm trong tổ ấm của bạn.
Hãy cùng xem cách kỹ thuật viên LG tận tâm trong từng chi tiết.
Dịch vụ chăm sóc dành cho thiết bị LG
- Tủ lạnh
- Máy rửa bát
- Máy giặt
- Máy sấy
- Tháp giặt sấy
- Styler
- Máy lọc không khí
- Điều hòa không khí
- Máy hút ẩm
Dịch vụ chăm sóc Tủ lạnh
Giữ cho không gian lưu trữ thực phẩm luôn sạch khuẩn và an toàn. Dịch vụ của chúng tôi tập trung vào việc làm sạch sâu bên trong các khoang chứa, kết hợp kiểm tra hiệu suất máy định kỳ. Quy trình này giúp loại bỏ triệt để mùi hôi, đồng thời duy trì tủ lạnh luôn ở trạng thái làm lạnh tối ưu, bền bỉ và êm ái.
Dịch vụ chăm sóc Máy rửa bát
Bảo vệ sức khỏe gia đình từ những bữa ăn với bát đĩa sạch bong, không tì vết! Dịch vụ sẽ làm sạch sâu, loại bỏ triệt để vi khuẩn, mùi hôi và cặn bẩn tích tụ trong máy rửa bát, mang lại hiệu quả vận hành bền bỉ và an toàn cho mỗi bữa ăn.
Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Lõi lọc rác và Bộ lọc khử mùi.
Dịch vụ chăm sóc Máy giặt
Quần áo giặt xong vẫn bám cặn hay có mùi ngái? Đó là lúc lồng giặt cần được làm sạch sâu. Chuyên gia từ LG sẽ tháo lắp, vệ sinh toàn diện từng chi tiết và diệt khuẩn triệt để. Quy trình này giúp quần áo luôn thơm mát, an toàn cho da, đồng thời duy trì máy vận hành êm ái, kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Bộ lọc xơ vải
Dịch vụ chăm sóc Máy sấy
Đừng để bụi bẩn hay xơ vải tích tụ làm giảm hiệu suất sấy và tiêu tốn điện năng. Dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp sẽ làm sạch toàn diện, giúp máy sấy vận hành ổn định và an toàn. Đảm bảo quần áo của gia đình bạn luôn được sấy khô ráo, thơm tho và mềm mại sau mỗi lần sử dụng.
Dịch vụ chăm sóc Tháp giặt sấy
Để trải nghiệm giặt sấy cao cấp luôn hoàn hảo, đừng để cặn bẩn hay xơ vải tích tụ làm giảm hiệu năng thiết bị. Với dịch vụ chuẩn chính hãng, chuyên gia LG sẽ "thanh lọc" toàn diện cả lồng giặt và lồng sấy. Cam kết mang lại những mẻ quần áo sạch thơm, khô ráo, đồng thời duy trì thiết bị vận hành êm ái, bền bỉ.
Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Bộ lọc xơ vải.
Dịch vụ chăm sóc Styler
Styler là "chuyên gia" nâng niu trang phục đắt tiền, và chúng tôi là người chăm sóc "chuyên gia" ấy. Dịch vụ bảo trì chuẩn chính hãng sẽ làm sạch toàn diện từ trong ra ngoài, vệ sinh kỹ lưỡng và thay thế bộ lọc định kỳ. Giúp thiết bị luôn duy trì phong độ đỉnh cao, giữ cho trang phục của bạn chuẩn form, sạch khuẩn và thơm mới mỗi ngày.
Phụ kiện thay mới định kỳ 3 năm/lần: Bình chứa nước.
Dịch vụ chăm sóc Máy lọc không khí
Đừng để "lá phổi" của ngôi nhà biến thành nơi tích tụ vi khuẩn! Bụi mịn và nấm mốc thường âm thầm ẩn nấp ở những khe hẹp khó lau chùi. Dịch vụ chăm sóc toàn diện sẽ vệ sinh triệt để mọi ngóc ngách và thay thế bộ lọc chuẩn xác. Trả lại 100% công suất lọc, duy trì luồng không khí tinh khiết để bảo vệ hệ hô hấp cho cả gia đình.
Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Màng lọc thô, và màng lọc HEPA.
Dịch vụ chăm sóc Điều hòa không khí
Điều hòa bật mãi không mát hay ngốn nhiều điện là dấu hiệu rõ ràng thiết bị cần được vệ sinh. Thay vì chỉ xịt rửa thông thường, LG ứng dụng công nghệ khử trùng bằng tia UV và hơi nước nóng. Phương pháp này làm sạch sâu cặn bẩn, tiêu diệt nấm mốc dàn lạnh, mang lại luồng gió mát sâu, không khí trong lành và tiết kiệm điện năng tối ưu.
Dịch vụ chăm sóc Máy hút ẩm
Xử lý dứt điểm tình trạng máy có mùi hôi và hút ẩm yếu. Dịch vụ của chúng tôi tháo lắp, làm sạch kỹ cặn bẩn bên trong và khay chứa nước, kết hợp công nghệ UV và hơi nước nóng để khử trùng. Quy trình này giúp khử mùi triệt để, phục hồi 100% công suất hút ẩm, trả lại không gian khô thoáng cho gia đình
Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Màng lọc HEPA.