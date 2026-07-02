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Cham-dieu-ruc-ro-cung-lg-vn

Cham-dieu-ruc-ro-cung-lg-vn

Trải nghiệm dịch vụ bảo dưỡng theo chuẩn mới

Không chỉ sửa máy móc, chúng tôi chăm chút cho sự an tâm trong tổ ấm của bạn.

Hãy cùng xem cách kỹ thuật viên LG tận tâm trong từng chi tiết. 

LG Vietnam chạm điều rực rỡ

Dịch vụ chăm sóc dành cho thiết bị LG

Dịch vụ chăm sóc Tủ lạnh

Giữ cho không gian lưu trữ thực phẩm luôn sạch khuẩn và an toàn. Dịch vụ của chúng tôi tập trung vào việc làm sạch sâu bên trong các khoang chứa, kết hợp kiểm tra hiệu suất máy định kỳ. Quy trình này giúp loại bỏ triệt để mùi hôi, đồng thời duy trì tủ lạnh luôn ở trạng thái làm lạnh tối ưu, bền bỉ và êm ái.

1. Kiểm tra chức năng trước khi bảo dưỡng

2. Vệ sinh bên trong các khay giá tủ (làm sạch khay và khử khuẩn bằng máy tạo hơi nước nóng, đèn UV

3. Vệ sinh gioăng tủ 

4. Vệ sinh khoang máy nén (bằng chổi và súng xịt nước)

5. Khử khuẩn khoang máy nén, khay giá bên trong bằng đèn máy tạo hơi nước và đèn UV

Dịch vụ chăm sóc Máy rửa bát

Bảo vệ sức khỏe gia đình từ những bữa ăn với bát đĩa sạch bong, không tì vết! Dịch vụ sẽ làm sạch sâu, loại bỏ triệt để vi khuẩn, mùi hôi và cặn bẩn tích tụ trong máy rửa bát, mang lại hiệu quả vận hành bền bỉ và an toàn cho mỗi bữa ăn. 

Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Lõi lọc rác và Bộ lọc khử mùi.

1. Kiểm tra chức năng sản phẩm trước khi bảo dưỡng

2. Vệ sinh hộp đựng chất tẩy rửa, gioăng

3. Vệ sinh/thay thế bộ lọc rác, đầu vòi phun nước

4. Tháo rời và vệ sinh kệ và giá đỡ

5. Khử khuẩn bên trong bằng máy tạo hơi nước, đèn UV

6. Làm sạch bên ngoài và kiểm tra hoạt động

Dịch vụ chăm sóc Máy giặt

Quần áo giặt xong vẫn bám cặn hay có mùi ngái? Đó là lúc lồng giặt cần được làm sạch sâu. Chuyên gia từ LG sẽ tháo lắp, vệ sinh toàn diện từng chi tiết và diệt khuẩn triệt để. Quy trình này giúp quần áo luôn thơm mát, an toàn cho da, đồng thời duy trì máy vận hành êm ái, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Bộ lọc xơ vải

1. Vệ sinh lưới lọc van cấp, bơm xả

2. Vệ sinh hộp đựng chất tẩy rửa, bộ lọc xơ vải

3. Vệ sinh gioăng cửa

4. Tháo lồng giặt và làm sạch lồng bằng bơm áp lực cao

5. Khử khuẩn lồng giặt (trong và ngoài) bằng hơi nước nóng

6. Khử khuẩn lồng giặt bằng đèn UV

Dịch vụ chăm sóc Máy sấy

Đừng để bụi bẩn hay xơ vải tích tụ làm giảm hiệu suất sấy và tiêu tốn điện năng. Dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp sẽ làm sạch toàn diện, giúp máy sấy vận hành ổn định và an toàn. Đảm bảo quần áo của gia đình bạn luôn được sấy khô ráo, thơm tho và mềm mại sau mỗi lần sử dụng.

1. Kiểm tra vận hành

2. Vệ sinh phin lọc xơ vải

3. Tháo lồng và vệ sinh dàn ngưng bằng bơm áp lực

4. Vệ sinh cảm biến độ ẩm 

5. Khử khuẩn lồng bằng ánh sáng UV

Dịch vụ chăm sóc Tháp giặt sấy

Để trải nghiệm giặt sấy cao cấp luôn hoàn hảo, đừng để cặn bẩn hay xơ vải tích tụ làm giảm hiệu năng thiết bị. Với dịch vụ chuẩn chính hãng, chuyên gia LG sẽ "thanh lọc" toàn diện cả lồng giặt và lồng sấy. Cam kết mang lại những mẻ quần áo sạch thơm, khô ráo, đồng thời duy trì thiết bị vận hành êm ái, bền bỉ.

Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Bộ lọc xơ vải.

1. Vệ sinh lưới lọc

2. Làm sạch hộp đựng chất tẩy rửa/bộ lọc xơ vải

3. Vệ sinh gioăng cửa

4. Tháo lồng giặt và làm sạch bằng bơm áp lực cao

5. Vệ sinh phin lọc xơ vải

6. Tháo lồng và vệ sinh dàn ngưng bằng bơm áp lực

7. Vệ sinh cảm biến độ ẩm

8. Khử khuẩn Lồng (trong và ngoài) bằng hơi nước nóng, đèn UV

9. Vệ sinh bên ngoài và kiểm tra vận hành

Dịch vụ chăm sóc Styler

Styler là "chuyên gia" nâng niu trang phục đắt tiền, và chúng tôi là người chăm sóc "chuyên gia" ấy. Dịch vụ bảo trì chuẩn chính hãng sẽ làm sạch toàn diện từ trong ra ngoài, vệ sinh kỹ lưỡng và thay thế bộ lọc định kỳ. Giúp thiết bị luôn duy trì phong độ đỉnh cao, giữ cho trang phục của bạn chuẩn form, sạch khuẩn và thơm mới mỗi ngày.

Phụ kiện thay mới định kỳ 3 năm/lần: Bình chứa nước.

1. Vệ sinh lưới lọc

2. Vệ sinh bình nước

3. Vệ sinh gioăng cửa

4. Nắp lưới lọc bụi và màng lọc

5. Khử khuẩn lại toàn bộ bên trong tủ bằng đèn UV

6. Kiểm tra vận hành

Dịch vụ chăm sóc Máy lọc không khí

Đừng để "lá phổi" của ngôi nhà biến thành nơi tích tụ vi khuẩn! Bụi mịn và nấm mốc thường âm thầm ẩn nấp ở những khe hẹp khó lau chùi. Dịch vụ chăm sóc toàn diện sẽ vệ sinh triệt để mọi ngóc ngách và thay thế bộ lọc chuẩn xác. Trả lại 100% công suất lọc, duy trì luồng không khí tinh khiết để bảo vệ hệ hô hấp cho cả gia đình.

Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Màng lọc thô, và màng lọc HEPA.

1. Kiểm tra sản phẩm trước khi bảo dưỡng

2. Vệ sinh bộ lọc (bằng máy hút bụi hoặc chổi)

3. Khử khuẩn khung vỏ máy bằng máy tạo hơi nước

4. Khử khuẩn bộ lọc, khung vỏ máy bằng đèn UV

5. Kiểm tra hoạt động máy sau vệ sinh

Dịch vụ chăm sóc Điều hòa không khí

Điều hòa bật mãi không mát hay ngốn nhiều điện là dấu hiệu rõ ràng thiết bị cần được vệ sinh. Thay vì chỉ xịt rửa thông thường, LG ứng dụng công nghệ khử trùng bằng tia UV và hơi nước nóng. Phương pháp này làm sạch sâu cặn bẩn, tiêu diệt nấm mốc dàn lạnh, mang lại luồng gió mát sâu, không khí trong lành và tiết kiệm điện năng tối ưu.

1. Làm sạch lưới lọc bụi

2. Làm sạch dàn nóng, dàn lạnh bằng máy bơm áp lực cao

3. Khử khuẩn dàn lạnh bằng máy tạo hơi nước nóng

4. Khử khuẩn dàn lạnh bằng đèn UV

5. Kiểm tra hoạt động

Dịch vụ chăm sóc Máy hút ẩm

Xử lý dứt điểm tình trạng máy có mùi hôi và hút ẩm yếu. Dịch vụ của chúng tôi tháo lắp, làm sạch kỹ cặn bẩn bên trong và khay chứa nước, kết hợp công nghệ UV và hơi nước nóng để khử trùng. Quy trình này giúp khử mùi triệt để, phục hồi 100% công suất hút ẩm, trả lại không gian khô thoáng cho gia đình

Phụ kiện thay mới định kỳ 12 tháng/lần: Màng lọc HEPA.

1. Kiểm tra chức năng sản phẩm trước khi bảo dưỡng

2. Vệ sinh lưới lọc

3. Khử khuẩn khung vỏ máy bằng máy tạo hơi nước nóng

4. Khử khuẩn khung vỏ máy, dàn ngưng bằng máy tạo hơi nước, đèn UV

5. Làm sạch bên ngoài và kiểm tra hoạt động sau bảo dưỡng

Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 