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LG xboom Stage501 tinh chỉnh bởi will.i.am | Loa tiệc di động với âm thanh mạnh mẽ & AI Karaoke Master
Âm thanh xboom đặc trưng được tinh chỉnh bởi will.i.am
Kết hợp giữa chuyên môn về âm nhạc và công nghệ, will.i.am đã trực tiếp tinh chỉnh chất âm của xboom để đạt được sự cân bằng tốt hơn và sắc âm ấm áp hơn. Nhờ quá trình tinh chỉnh tỉ mỉ, xboom Stage 501 mang đến âm thanh mạnh mẽ, bùng nổ nhưng vẫn giữ được độ rõ nét và ổn định — nâng tầm mọi bữa tiệc và biến từng khoảnh khắc trở nên đậm chất riêng của bạn.
Loa LG xboom Stage 501 phát sáng với will.i.am đứng đằng sau, kèm dòng chữ "xboom by will.i.am"
Chế tác dựa trên di sản Peerless cho âm thanh cân bằng và đầy nội lực
Âm thanh đặc trưng của xboom tinh chỉnh bởi will.i.am - được tái hiện qua hệ thống loa cao cấp phát triển bởi Peerless, thương hiệu Đan Mạch với kinh nghiệm hơn một thế kỷ trong lĩnh vực âm học cao cấp. Hai loa woofer 5.25" mang đến dải trầm uy lực, trong khi bộ đôi loa 2.5" duy trì độ rõ nét của âm thanh. Tất cả phối hợp hài hòa để lấp đầy không gian tiệc với chất âm mạnh mẽ và cân bằng.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Biến mọi bài hát thành bản Karaoke với công nghệ AI
Trải nghiệm hát Karaoke tức thì mà không cần cài đặt ứng dụng phức tạp. Công nghệ tách giọng nói bằng AI loại bỏ chính xác giọng hát, biến bản nhạc yêu thích của bạn thành nhạc đệm karaoke chất lượng cao ngay lập tức. Với tính năng Chỉnh tông AI (Key Changer), bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cao độ của bài hát theo quãng giọng của mình trực tiếp trên loa, linh hoạt chuyển đổi giữa giọng hát gốc và chế độ nhạc nền không lời. Chỉ cần nhấn và hát.
LG xboom Stage 501 sở hữu các tính năng AI Karaoke Master, với bộ điều khiển Chỉnh tông AI chế độ Xóa giọng hát giúp biến mọi bài hát thành bản karaoke.
*Microphone không đi kèm và được bán riêng.
Làm chủ mọi cuộc vui theo cách riêng của bạn
xboom Stage 501 cho phép bạn bài trí không gian với 4 chế độ lắp đặt: đặt thẳng, đặt nghiêng, đặt đứng hoặc đặt trên giá. Mỗi chế độ được thiết kế để mang đến âm thanh rõ nét và độ phủ âm tối ưu, đảm bảo âm nhạc luôn đồng điệu với không khí bữa tiệc. Logo trung tâm có thể xoay linh hoạt theo chiều ngang hoặc dọc, giữ cho thiết kế luôn hài hoà và đẹp mắt dù bạn đặt loa ở bất kỳ vị trí nào.
1) Loa tiệc LG xboom Stage 501 với đèn LED được đặt theo chiều dọc, tạo nên không gian tiệc tưng bừng 2) Loa tiệc LG xboom Stage 501 với đèn LED được đặt nằm nghiêng, có người nhảy bên cạnh tạo nên không khí tiệc sôi động 3) Loa tiệc LG xboom Stage 501 với đèn LED được đặt nằm ngang cho độ phủ âm thành và ánh sáng rộng hơn 4) Loa tiệc LG xboom Stage 501 với đèn LED được gắn trên giá giúp tối ưu hiệu ứng ánh sáng và khuếch tán âm thanh lên cao.
Thời gian phát nhạc tối đa 25 giờ, bền bỉ xuyên suốt ngày dài
Được thiết kế cho những cuộc vui kéo dài, xboom Stage 501 duy trì năng lượng xuyên suốt quá trình sử dụng. Viên pin dung lượng cực đại 99Wh có thể tháo rời giúp thay thế nhanh chóng khi cần để bữa tiệc không bị gián đoạn.
Loa bluetooth không dây LG xboom Stage 501, pin 25 giờ cho mọi bữa tiệc
*Thời gian phát nhạc tối đa 25 giờ dựa trên thử nghiệm nội bộ ở chế độ Play Time Enhance, mức âm lượng 50%, không bật đèn. Hiệu suất pin thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và cài đặt.
*Pin thay thế không đi kèm. Sản phẩm bán riêng.
Dễ dàng xách bằng một tay, mang sân khấu đi bất cứ đâu
Di chuyển linh hoạt hơn với tay cầm dễ nắm, cho phép xách theo cả chiều ngang và chiều dọc. Nhờ thiếu kế tối ưu, xboom Stage 501 có thể mang theo dễ dàng và thiết lập nhanh chóng, mang đến âm thanh bùng nổ, sẵn sàng khuấy động bữa tiệc ở bất cứ nơi đâu.
Loa LG xboom Stage 501 được xách bằng một tay theo cả chiều dọc và chiều ngang, làm nổi bật khả năng di động và di chuyển dễ dàng mọi lúc mọi nơi.
Âm thanh chuẩn riêng cho không gian của bạn với Space Calibration Pro
Hệ thống tự động cân chỉnh EQ thông qua cảm biến con quay hồi chuyển tích hợp giúp đảm bảo âm thanh tối ưu trong mọi môi trường. Dù đặt trong nhà hay ngoài trời, xboom Stage 501 luôn thích ứng với không gian xung quanh để duy trì chất âm rõ nét và sống động ở mọi nơi.
*Nội dung bao gồm tư liệu được tạo bởi AI
AI tinh chỉnh âm thanh tuyệt hảo cho mọi thể loại
Thuật toán AI phân tích nội dung âm thanh theo thời gian thực để tự động điều chỉnh cấu hình EQ, cân bằng dải trầm khi nghe nhạc và tăng độ rõ nét cho podcast hoặc tin tức.
Loa tiệc LG xboom Stage 501 với hệ thống đèn LED, minh họa tính năng AI Sound tự động điều chỉnh EQ để tăng cường dải trầm và phát giọng nói rõ hơn.
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
AI Lighting nhảy theo cùng giai điệu
Hệ thống đèn được thiết kế để hòa nhịp cùng giai điệu. AI phân tích các thể loại nhạc và điều chỉnh ánh sáng phù hợp với danh sách phát của người dùng. Đèn thanh kép mang đến sắc màu rực rỡ làm sôi động không khí các bữa tiệc
*Video chỉ mang tính chất minh họa
Chống nước đạt chuẩn IPX4
Tự tin mang theo đến những buổi tụ họp ngoài trời và hay bên hồ bơi mà không lo bị ướt. Với thiết kế chống nước bắn và chịu được môi trường với độ ẩm nhẹ, xboom Stage 501 giúp bạn trọn vẹn tận hưởng bữa tiệc mà không cần lo nghĩ.
Loa Bluetooth LG xboom Stage 501 với khả năng chống nước chuẩn IPX4 giúp bạn tận hưởng âm nhạc ngoài trời mà không lo về nước bắn
*Chuẩn IPX4 bảo vệ thiết bị khỏi nước bắn từ mọi hướng trong tối thiểu 10 phút
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
*Tính năng này khả dụng khi sử dụng Party Link được thiết lập trong menu Smart Button trên ứng dụng LG ThinQ
Tất cả thông số
PIN
Thời gian sạc pin (Giờ)
3
Pin có thể tháo rời
Có
Tuổi thọ pin
Max 25h
TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG
Chế độ bật nguồn
85W
Chế độ chờ
0.3W↓
KHỐ LƯỢNG
Tổng trọng lượng
13.17 kg
Khối lượng tịnh
11.7 kg
ĐỊNH DẠNG ÂM THANH
AAC
Có
SBC
Có
MP3
Có
MÃ EAN
Mã EAN
8806096929056
KARAOKE
Hồi âm
Có
Hiệu ứng DJ
Có
Bộ thay đổi tone nhạc
Có
Chế độ Karaoke - Khử giọng hát
Có
CHẾ ĐỘ ÂM THANH
Tăng cường thời gian phát
Có
Tăng cường trường âm thanh
Có
PHỤ KIỆN
Thẻ bảo hành
Có
KẾT NỐI
Đầu vào phụ (3,5Φ)
Có
USB-A
Có
Mic vào (jack 6.3Φ)
Có (2)
Phiên bản bluetooth
5.4
TIỆN ÍCH
Hiệu chuẩn không gian Pro
Có
Chống nước/giọt bắn
IPX4
Âm thanh USB (USB-C)
Có
Trình quản lý nâng cấp (FOTA)
Có
Loa điện thoại
Có
Hiệu chuẩn không gian
Có
Khóa bảo mật
Có
Liên kết đa bên (Đa Chế độ)
Có
Liên kết đa bên (Chế độ kép)
Có
Auracast
Có
Chỉ số Pin
Có
Ưng dụng Buetooth (Android/IOS)
Có
Ghép nối nhanh của Google
Có
Thắp sáng
Có
Đa điểm
Có
KÍCH THƯỚC
Hộp các-tông
655 x 369 x 351 mm
Loa
298.0 x 593.8 x 293.6 mm
EQ
Tiêu chuẩn
Có
Custom EQ(ứng dụng)
Có
Giọng nói rõ ràng
Có
Tăng cường âm trầm
Có
AI Sound
Có
TỔNG QUAN
Công suất ra
220W (AC Mode)160W (Battery Mode)
Số kênh
2.2ch
NGUỒN CẤP
Đầu ra DC (Loại USB C)
Có
LOA
đơn vị tầm trung
2.5 inch x 2
Loa trầm
5.25 inch x 2
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