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LG xboom Stage501 tinh chỉnh bởi will.i.am | Loa tiệc di động với âm thanh mạnh mẽ & AI Karaoke Master

LG xboom Stage501 tinh chỉnh bởi will.i.am | Loa tiệc di động với âm thanh mạnh mẽ & AI Karaoke Master

STAGE501
Hình ảnh mặt trước của LG xboom Stage501 tinh chỉnh bởi will.i.am | Loa tiệc di động với âm thanh mạnh mẽ & AI Karaoke Master STAGE501
mặt trước khi tắt đèn led
góc nghiêng bên trái khi bật đèn led
góc nghiêng bên phải khi bật đèn led
mặt sau
nhìn từ trên khi bật đèn
nhìn từ trên phía sau khi tắt đèn
mặt trước dạng nằm ngang
mặt trước dạng nằm ngang khi bật đèn
cận cảnh cổng kết nối
cận cảnh cổng cắm cáp
USP: Âm thanh xboom đặc trưng bởi will.i.am từ Peerless
USP: Biến mọi bài hát thành karaoke với AI
USP: Bố trí linh hoạt mọi nơi
USP: Thời gian phát tối đa 25h
Hình ảnh mặt trước của LG xboom Stage501 tinh chỉnh bởi will.i.am | Loa tiệc di động với âm thanh mạnh mẽ & AI Karaoke Master STAGE501
mặt trước khi tắt đèn led
góc nghiêng bên trái khi bật đèn led
góc nghiêng bên phải khi bật đèn led
mặt sau
nhìn từ trên khi bật đèn
nhìn từ trên phía sau khi tắt đèn
mặt trước dạng nằm ngang
mặt trước dạng nằm ngang khi bật đèn
cận cảnh cổng kết nối
cận cảnh cổng cắm cáp
USP: Âm thanh xboom đặc trưng bởi will.i.am từ Peerless
USP: Biến mọi bài hát thành karaoke với AI
USP: Bố trí linh hoạt mọi nơi
USP: Thời gian phát tối đa 25h

Tính năng chính

  • xboom Signature Sound by will.i.am
  • AI Karaoke Master
  • Peerless unit
  • Thời lượng tối đa 25h
  • AI Sound
  • 4 kiểu đặt đa dạng
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Loa LG xboom Stage 501, loa tiệc di động tích hợp đèn LED, kết hợp cùng chất âm xboom đặc trưng do chính tay will.i.am tinh chỉnh

Âm thanh xboom đặc trưng được tinh chỉnh bởi will.i.am, dành cho những bữa tiệc bùng nổ

1) LG xboom Stage 501, loa tiệc công suất mạnh mẽ với âm thanh đặc trưng đến từ Peerless cùng hệ thống đèn tích hợp 2) LG xboom Stage 501, điều chỉnh trực tiếp trên loa để biến bất kỳ ca khúc nào thành bản karaoke với công nghệ AI. 3) LG xboom Stage 501, loa tiệc được thiết kế với 4 kiểu sắp đặt linh hoạt cho mọi không gian tiệc 4) LG xboom Stage 501, thời lượng pin lên đến 25 giờ, đồng hành cùng cuộc vui từ ban ngày đến đêm khuya và hơn thế nữa.

Âm thanh xboom đặc trưng được tinh chỉnh bởi will.i.am

Kết hợp giữa chuyên môn về âm nhạc và công nghệ, will.i.am đã trực tiếp tinh chỉnh chất âm của xboom để đạt được sự cân bằng tốt hơn và sắc âm ấm áp hơn. Nhờ quá trình tinh chỉnh tỉ mỉ, xboom Stage 501 mang đến âm thanh mạnh mẽ, bùng nổ nhưng vẫn giữ được độ rõ nét và ổn định — nâng tầm mọi bữa tiệc và biến từng khoảnh khắc trở nên đậm chất riêng của bạn.

Loa LG xboom Stage 501 phát sáng với will.i.am đứng đằng sau, kèm dòng chữ "xboom by will.i.am"

Chế tác dựa trên di sản Peerless cho âm thanh cân bằng và đầy nội lực

Âm thanh đặc trưng của xboom tinh chỉnh bởi will.i.am - được tái hiện qua hệ thống loa cao cấp phát triển bởi Peerless, thương hiệu Đan Mạch với kinh nghiệm hơn một thế kỷ trong lĩnh vực âm học cao cấp. Hai loa woofer 5.25" mang đến dải trầm uy lực, trong khi bộ đôi loa 2.5" duy trì độ rõ nét của âm thanh. Tất cả phối hợp hài hòa để lấp đầy không gian tiệc với chất âm mạnh mẽ và cân bằng.

Video giới thiệu các loa Peerless của xboom Stage 501

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Biến mọi bài hát thành bản Karaoke với công nghệ AI

Trải nghiệm hát Karaoke tức thì mà không cần cài đặt ứng dụng phức tạp. Công nghệ tách giọng nói bằng AI loại bỏ chính xác giọng hát, biến bản nhạc yêu thích của bạn thành nhạc đệm karaoke chất lượng cao ngay lập tức. Với tính năng Chỉnh tông AI (Key Changer), bạn có thể dễ dàng điều chỉnh cao độ của bài hát theo quãng giọng của mình trực tiếp trên loa, linh hoạt chuyển đổi giữa giọng hát gốc và chế độ nhạc nền không lời. Chỉ cần nhấn và hát. 

LG xboom Stage 501 sở hữu các tính năng AI Karaoke Master, với bộ điều khiển Chỉnh tông AI chế độ Xóa giọng hát giúp biến mọi bài hát thành bản karaoke.

*Microphone không đi kèm và được bán riêng.

Làm chủ mọi cuộc vui theo cách riêng của bạn

xboom Stage 501 cho phép bạn bài trí không gian với 4 chế độ lắp đặt: đặt thẳng, đặt nghiêng, đặt đứng hoặc đặt trên giá. Mỗi chế độ được thiết kế để mang đến âm thanh rõ nét và độ phủ âm tối ưu, đảm bảo âm nhạc luôn đồng điệu với không khí bữa tiệc. Logo trung tâm có thể xoay linh hoạt theo chiều ngang hoặc dọc, giữ cho thiết kế luôn hài hoà và đẹp mắt dù bạn đặt loa ở bất kỳ vị trí nào.

1) Loa tiệc LG xboom Stage 501 với đèn LED được đặt theo chiều dọc, tạo nên không gian tiệc tưng bừng 2) Loa tiệc LG xboom Stage 501 với đèn LED được đặt nằm nghiêng, có người nhảy bên cạnh tạo nên không khí tiệc sôi động 3) Loa tiệc LG xboom Stage 501 với đèn LED được đặt nằm ngang cho độ phủ âm thành và ánh sáng rộng hơn 4) Loa tiệc LG xboom Stage 501 với đèn LED được gắn trên giá giúp tối ưu hiệu ứng ánh sáng và khuếch tán âm thanh lên cao.

Thời gian phát nhạc tối đa 25 giờ, bền bỉ xuyên suốt ngày dài

Được thiết kế cho những cuộc vui kéo dài, xboom Stage 501 duy trì năng lượng xuyên suốt quá trình sử dụng. Viên pin dung lượng cực đại 99Wh có thể tháo rời giúp thay thế nhanh chóng khi cần để bữa tiệc không bị gián đoạn.

Loa bluetooth không dây LG xboom Stage 501, pin 25 giờ cho mọi bữa tiệc

*Thời gian phát nhạc tối đa 25 giờ dựa trên thử nghiệm nội bộ ở chế độ Play Time Enhance, mức âm lượng 50%, không bật đèn. Hiệu suất pin thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và cài đặt.

*Pin thay thế không đi kèm. Sản phẩm bán riêng.

Dễ dàng xách bằng một tay, mang sân khấu đi bất cứ đâu

Di chuyển linh hoạt hơn với tay cầm dễ nắm, cho phép xách theo cả chiều ngang và chiều dọc. Nhờ thiếu kế tối ưu, xboom Stage 501 có thể mang theo dễ dàng và thiết lập nhanh chóng, mang đến âm thanh bùng nổ, sẵn sàng khuấy động bữa tiệc ở bất cứ nơi đâu.

Loa LG xboom Stage 501 được xách bằng một tay theo cả chiều dọc và chiều ngang, làm nổi bật khả năng di động và di chuyển dễ dàng mọi lúc mọi nơi.

Âm thanh chuẩn riêng cho không gian của bạn với Space Calibration Pro

Hệ thống tự động cân chỉnh EQ thông qua cảm biến con quay hồi chuyển tích hợp giúp đảm bảo âm thanh tối ưu trong mọi môi trường. Dù đặt trong nhà hay ngoài trời, xboom Stage 501 luôn thích ứng với không gian xung quanh để duy trì chất âm rõ nét và sống động ở mọi nơi.

*Nội dung bao gồm tư liệu được tạo bởi AI

AI tinh chỉnh âm thanh tuyệt hảo cho mọi thể loại

Thuật toán AI phân tích nội dung âm thanh theo thời gian thực để tự động điều chỉnh cấu hình EQ, cân bằng dải trầm khi nghe nhạc và tăng độ rõ nét cho podcast hoặc tin tức.

Loa tiệc LG xboom Stage 501 với hệ thống đèn LED, minh họa tính năng AI Sound tự động điều chỉnh EQ để tăng cường dải trầm và phát giọng nói rõ hơn.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

AI Lighting nhảy theo cùng giai điệu

Hệ thống đèn được thiết kế để hòa nhịp cùng giai điệu. AI phân tích các thể loại nhạc và điều chỉnh ánh sáng phù hợp với danh sách phát của người dùng. Đèn thanh kép mang đến sắc màu rực rỡ làm sôi động không khí các bữa tiệc

*Video chỉ mang tính chất minh họa

Chống nước đạt chuẩn IPX4

Tự tin mang theo đến những buổi tụ họp ngoài trời và hay bên hồ bơi mà không lo bị ướt. Với thiết kế chống nước bắn và chịu được môi trường với độ ẩm nhẹ, xboom Stage 501 giúp bạn trọn vẹn tận hưởng bữa tiệc mà không cần lo nghĩ.

Loa Bluetooth LG xboom Stage 501 với khả năng chống nước chuẩn IPX4 giúp bạn tận hưởng âm nhạc ngoài trời mà không lo về nước bắn

*Chuẩn IPX4 bảo vệ thiết bị khỏi nước bắn từ mọi hướng trong tối thiểu 10 phút

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Loa xboom Stage 501 minh họa khả năng kết nối giữa nhiều loa trong không gian gia đình thông qua tính năng Party Link với Auracast™

Loa xboom Stage 501 minh họa khả năng kết nối giữa nhiều loa trong không gian gia đình thông qua tính năng Party Link với Auracast™

Kết nối nhiều loa, khuếch đại bữa tiệc âm nhạc với Auracast™

Với công nghệ Bluetooth LE Audio, tính năng Auracast™ cho phép phát âm thanh đồng thời đến nhiều loa, mở rộng độ phủ âm và tạo nên không gian nghe đồng nhất cho những buổi tụ họp.

*Tính năng này khả dụng khi sử dụng Party Link được thiết lập trong menu Smart Button trên ứng dụng LG ThinQ

In

Tất cả thông số

PIN

  • Thời gian sạc pin (Giờ)

    3

  • Pin có thể tháo rời

  • Tuổi thọ pin

    Max 25h

TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG

  • Chế độ bật nguồn

    85W

  • Chế độ chờ

    0.3W↓

KHỐ LƯỢNG

  • Tổng trọng lượng

    13.17 kg

  • Khối lượng tịnh

    11.7 kg

ĐỊNH DẠNG ÂM THANH

  • AAC

  • SBC

  • MP3

MÃ EAN

  • Mã EAN

    8806096929056

KARAOKE

  • Hồi âm

  • Hiệu ứng DJ

  • Bộ thay đổi tone nhạc

  • Chế độ Karaoke - Khử giọng hát

CHẾ ĐỘ ÂM THANH

  • Tăng cường thời gian phát

  • Tăng cường trường âm thanh

PHỤ KIỆN

  • Thẻ bảo hành

KẾT NỐI

  • Đầu vào phụ (3,5Φ)

  • USB-A

  • Mic vào (jack 6.3Φ)

    Có (2)

  • Phiên bản bluetooth

    5.4

TIỆN ÍCH

  • Hiệu chuẩn không gian Pro

  • Chống nước/giọt bắn

    IPX4

  • Âm thanh USB (USB-C)

  • Trình quản lý nâng cấp (FOTA)

  • Loa điện thoại

  • Hiệu chuẩn không gian

  • Khóa bảo mật

  • Liên kết đa bên (Đa Chế độ)

  • Liên kết đa bên (Chế độ kép)

  • Auracast

  • Chỉ số Pin

  • Ưng dụng Buetooth (Android/IOS)

  • Ghép nối nhanh của Google

  • Thắp sáng

  • Đa điểm

KÍCH THƯỚC

  • Hộp các-tông

    655 x 369 x 351 mm

  • Loa

    298.0 x 593.8 x 293.6 mm

EQ

  • Tiêu chuẩn

  • Custom EQ(ứng dụng)

  • Giọng nói rõ ràng

  • Tăng cường âm trầm

  • AI Sound

TỔNG QUAN

  • Công suất ra

    220W (AC Mode)160W (Battery Mode)

  • Số kênh

    2.2ch

NGUỒN CẤP

  • Đầu ra DC (Loại USB C)

LOA

  • đơn vị tầm trung

    2.5 inch x 2

  • Loa trầm

    5.25 inch x 2

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Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 