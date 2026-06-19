LG xboom Stage501 tinh chỉnh bởi will.i.am | Loa tiệc di động với âm thanh mạnh mẽ & AI Karaoke Master

*Thời gian phát nhạc tối đa 25 giờ dựa trên thử nghiệm nội bộ ở chế độ Play Time Enhance, mức âm lượng 50%, không bật đèn. Hiệu suất pin thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng và cài đặt.

*Pin thay thế không đi kèm. Sản phẩm bán riêng.