LG xboom Mini tinh chỉnh bởi will.i.am | Loa di động và nhỏ gọn đầy phong cách
xboom Mini
Giải iF Design - Chiến thắng
Chiến thắng giải Red Dot 2026 - Chiến thắng
1) Loa bluetooth di động nhỏ gọn LG xboom mini có âm thanh đặc trưng do will.i.am tinh chỉnh 2) Loa LG xboom mini bluetooth có thể treo được với dây đeo thuận tiện giúp dễ dàng treo trong mọi không gian 3) Loa bluetooth LG xboom mini có khả năng chống nước và chống bụi đạt chuẩn IP67 để sử dụng thường ngày 4) LG xboom mini kết nối với điện thoại thông minh, hiển thị giao diện được AI chọn lọc với âm nhạc và tin tức được cá nhân hóa
xboom Signature Sound tinh chỉnh bởi will.i.am, nhỏ gọn
Với thiết kế nhỏ gọn, xboom Mini vẫn mang lại âm thanh rõ ràng, mạnh mẽ, tạo nên trải nghiệm nghe ấn tượng trong kích thước nhỏ hơn, di động hơn.
LG xboom mini, loa bluetooth nhỏ gọn và di động, mang lại âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng
*Hình ảnh mô phỏng mang tính minh họa.
Có khả năng chống nước và chống bụi đạt chuẩn IP67 để sử dụng hàng ngày
Thiết kế kín giúp chống bụi và hạn chế nước xâm nhập, có thể chịu được việc ngâm dưới nước ở độ sâu tối đa 1 mét trong 30 phút. Nhờ đó, loa phù hợp để sử dụng hàng ngày trong những không gian dễ dính nước như phòng tắm, khu vực hồ bơi hay nhà bếp.
Dây đeo thuận tiện giúp treo trong nhiều không gian
Dây đeo cho phép treo dễ dàng ở bất kỳ không gian nào. Chỉ cần đặt hoặc treo lên móc, tay cầm hoặc núm vặn, loa sẽ dễ dàng hòa hợp với không gian nhà bếp, phòng ngủ hoặc bất kỳ căn phòng nào bạn chọn.
Âm thanh hòa hợp với không gian
Thời gian phát nhạc tối đa 10 giờ cho nhịp sống hàng ngày
Hệ thống quản lý năng lượng tối ưu cho phép phát nhạc tối đa 10 giờ chỉ với một lần sạc, giúp âm nhạc luôn đồng hành cùng bạn trong suốt ngày dài.
*Thời gian phát nhạc lên đến 10 giờ dựa trên thử nghiệm nội bộ được thực hiện ở mức âm lượng 50%, bật Bluetooth, bật chế độ Play Time Enhance và tắt đèn. Thời lượng pin và hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy theo kết nối mạng, cách sử dụng ứng dụng và các điều kiện sử dụng khác.
Chế độ Sound Field Enhance tối ưu để nghe ngoài trời
Bằng cách tăng cường tần số trung bình và cao, chế độ này cải thiện độ rõ, giúp âm thanh vẫn sắc nét và dễ nghe ngay cả trong môi trường ngoài trời, nơi âm thanh có thể nhanh chóng bị phân tán.
AI Sound cho âm nhạc và giọng nói rõ ràng
Thuật toán AI phân tích nội dung âm thanh theo thời gian thực để điều chỉnh cấu hình EQ, cân bằng âm trầm khi phát nhạc và tăng độ rõ khi phát podcast hoặc tin tức.
Loa bluetooth LG xboom mini di động được trang bị các chế độ âm thanh AI (tăng cường âm trầm, phân tích AI, tăng cường giọng nói) giúp cải thiện cân bằng âm thanh khi phát nhạc và độ rõ của âm thanh
FYI RAiDiO sử dụng AI tạo sinh để phân tích sở thích của bạn và tạo ra các kênh phát cá nhân hóa, mang lại dòng phát liên tục kết hợp giữa âm nhạc và tin tức cập nhật theo thời gian thực mà không cần tìm kiếm thủ công.
Khám phá Nhân vật AI: Nhiều DJ có cá tính riêng đến từ các nền văn hóa khác nhau
Tận hưởng niềm vui khi chọn được DJ AI phù hợp với tâm trạng, khoảnh khắc hoặc bầu không khí bạn yêu. Từng nhân vật đều có góc nhìn văn hóa độc đáo và cá tính riêng. Họ không chỉ phát nhạc hay đưa tin, mà còn mang lại sự thích thú khi khám phá các nét văn hóa khác nhau thông qua phong cách và cách biểu đạt.
Tin tức chọn lọc & âm nhạc liên tục được phát bằng âm thanh đỉnh cao
Chọn đài phát dựa trên sở thích để thưởng thức tin tức tuyển chọn cùng âm nhạc không giới hạn trong một trải nghiệm tích hợp trơn tru.Nghe trọn vẹn bằng âm thanh xboom đặc trưng, thổi bừng sức sống cho từng nốt nhạc và con chữ.
Tiếp cận tin tức, âm nhạc và DJ AI tức thì
Mở ra thế giới âm thanh chỉ bằng một chạm. Nghe tin tức nóng hổi, bản nhạc thịnh hành nhất và trò chuyện cùng DJ AI thông minh. Không cần miệt mài cuộn nữa, thứ bạn cần đã có ngay đây
*Để sử dụng “My Button”, bạn phải cài đặt cả ứng dụng LG ThinQ và FYI trên điện thoại thông minh.
1) Thiết lập My Button trong ứng dụng LG ThinQ.
2) Hoàn tất kích hoạt trong ứng dụng FYI để bắt đầu sử dụng tính năng.
*Khả dụng khi My Button được cấu hình trong menu “Smart Button” của ứng dụng ThinQ.
Núm vặn vật lý để điều khiển tức thì
Xoay núm vặn theo chiều kim đồng hồ để tăng âm lượng hoặc nhấn một lần để phát và nhấn một lần nữa để tạm dừng. Điều khiển vật lý mang lại trải nghiệm trực quan, phản hồi nhanh giúp điều khiển tại chỗ một cách dễ dàng.
Đặt vững vàng trong mọi không gian hàng ngày
Được thiết kế để đặt chắc chắn trên giá đỡ ba chân hoặc chân đỡ, loa dễ dàng hòa hợp với không gian gia đình như bàn làm việc hoặc bàn đầu giường, kết hợp hài hòa giữa âm thanh và thẩm mỹ mà không gây rối mắt.
*Tính năng này khả dụng khi Party Link được thiết lập trong menu Smart Button của ứng dụng LG ThinQ.
My Button
Truy cập một chạm vào nội dung cài sẵn
Thiết lập tùy chọn trong ứng dụng LG ThinQ và phát nội dung ngay lập tức chỉ bằng một lần nhấn nút. Thưởng thức LG Radio+, nội dung thư giãn được chọn lọc, danh sách phát từ Apple Music hoặc nhạc trong máy — luôn sẵn sàng khi bạn cần.
Màn hình ứng dụng Apple Music hiển thị ở bên trái và màn hình ứng dụng LG ThinQ bên phải, làm nổi bật tính năng phát nhạc chỉ bằng một lần chạm thông qua My Button trên loa LG xboom mini.
Âm thanh không suy hao thông qua kết nối USB-C
Kết nối xboom Mini với máy tính xách tay hoặc máy tính bảng bằng cáp USB-C để sử dụng như loa có dây. Thưởng thức âm thanh rõ ràng, không suy hao khi phát nhạc, đồng thời nghe giọng nói rõ ràng hơn trong các cuộc gọi hội nghị hoặc cuộc họp web với thiết lập cắm và chạy đơn giản.
Tìm chiếc loa xboom phù hợp với bạn
Khám phá các tính năng và thông số kỹ thuật nổi bật trong dòng sản phẩm xboom để chọn ra mẫu loa phù hợp với phong cách nghe và nhu cầu sử dụng hàng ngày của bạn.
|Features
|xboom Mini
|xboom Rock
|Loa xboom Grab
|xboom Bounce
xboom Mini
xboom Rock màu đen và xboom Rock màu đỏ
xboom Grab
xboom Bounce
|null
|5W
|6 W
|30W
|40W
|AI Sound
|O
|O
|O
|O
|Màu sắc
|Màu đen / Màu xám ấm
|Màu đen / Màu đỏ
|Màu đen / Màu xám ấm
|Màu đen
Tất cả thông số
TỔNG QUAN
Số kênh
1ch
Công suất ra
5W
KẾT NỐI
Phiên bản bluetooth
5.4
KHỐ LƯỢNG
Tổng trọng lượng
0.31 kg
Khối lượng tịnh
0.22 kg
ĐỊNH DẠNG ÂM THANH
AAC
Có
SBC
Có
TIỆN ÍCH
Chống nước/giọt bắn
IP67
Ra lệnh bằng giọng nói (trợ lý Google, Siri)
Có
Đa điểm
Có
Ưng dụng Buetooth (Android/IOS)
Có
Liên kết đa bên (Chế độ kép)
Có
Ghép nối nhanh của Google
Có
Liên kết đa bên (Đa Chế độ)
Có
Loa điện thoại
Có
Trình quản lý nâng cấp (FOTA)
Có
Âm thanh USB (USB-C)
Có
Auracast
Có
Chỉ số Pin
Có
PHỤ KIỆN
Thẻ bảo hành
Có
Dây đeo
Có
MÃ EAN
Mã EAN
8806096736821
PIN
Tuổi thọ pin
Max 10h
Thời gian sạc pin (Giờ)
3
KÍCH THƯỚC
Hộp các-tông
113 x 109 x 66 mm
Loa
89.5 x 85.8 x 47.2 mm
EQ
Giọng nói rõ ràng
Có
Tiêu chuẩn
Có
Custom EQ(ứng dụng)
Có
Tăng cường âm trầm
Có
AI Sound
Có
TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG
Chế độ bật nguồn
5W
Chế độ chờ
0.3W↓
NGUỒN CẤP
USB loại C
Có
CHẾ ĐỘ ÂM THANH
Tăng cường thời gian phát
Có
Tăng cường trường âm thanh
Có
LOA
Bộ tản nhiệt thụ động
Có (1)
Loa trầm
1.75 inch x 1
