LG xboom Mini tinh chỉnh bởi will.i.am | Loa di động và nhỏ gọn đầy phong cách

xboom Mini
Hình ảnh mặt trước của LG xboom Mini tinh chỉnh bởi will.i.am | Loa di động và nhỏ gọn đầy phong cách xboom Mini
hình chụp mặt sau
hình chụp từ phía trên
hình ảnh mặt đáy
hình ảnh cận cảnh dây đeo
hình ảnh phối cảnh bên phải
hình ảnh phối cảnh bên trái
hình ảnh mặt bên
hình ảnh cận cảnh núm vặn
dây đeo đơn
dây đeo đơn: hình ảnh phối cảnh bên trái
Thẻ USP: xboom Signature Sound tinh chỉnh bởi will.i.am, thiết kế nhỏ gọn
Thẻ USP: Có khả năng chống nước và chống bụi đạt chuẩn IP67
Thẻ USP: Dây đeo thuận tiện
Thẻ USP: Âm nhạc và tin tức được AI chọn lọc
Tính năng chính

  • xboom Signature Sound tinh chỉnh bởi will.i.am
  • IP67
  • Dây đeo thuận tiện
  • Thời gian phát nhạc tối đa 10 giờ
  • AI Sound
  • FYI RAiDiO
Thêm
Logo Giải iF Design

xboom Mini

Giải iF Design - Chiến thắng

Logo Giải Red Dot

xboom Mini

Chiến thắng giải Red Dot 2026 - Chiến thắng

LG xboom mini tinh chỉnh bởi will.i.am, loa bluetooth di động nhỏ gọn có thiết kế phù hợp với lối sống, mang lại âm thanh mạnh mẽ, lan tỏa khắp không gian

xboom Signature Sound tinh chỉnh bởi will.i.am, nhỏ gọn

1) Loa bluetooth di động nhỏ gọn LG xboom mini có âm thanh đặc trưng do will.i.am tinh chỉnh 2) Loa LG xboom mini bluetooth có thể treo được với dây đeo thuận tiện giúp dễ dàng treo trong mọi không gian 3) Loa bluetooth LG xboom mini có khả năng chống nước và chống bụi đạt chuẩn IP67 để sử dụng thường ngày 4) LG xboom mini kết nối với điện thoại thông minh, hiển thị giao diện được AI chọn lọc với âm nhạc và tin tức được cá nhân hóa

xboom Signature Sound tinh chỉnh bởi will.i.am, nhỏ gọn

Với thiết kế nhỏ gọn, xboom Mini vẫn mang lại âm thanh rõ ràng, mạnh mẽ, tạo nên trải nghiệm nghe ấn tượng trong kích thước nhỏ hơn, di động hơn.

LG xboom mini, loa bluetooth nhỏ gọn và di động, mang lại âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng

*Hình ảnh mô phỏng mang tính minh họa.

Có khả năng chống nước và chống bụi đạt chuẩn IP67 để sử dụng hàng ngày

Thiết kế kín giúp chống bụi và hạn chế nước xâm nhập, có thể chịu được việc ngâm dưới nước ở độ sâu tối đa 1 mét trong 30 phút. Nhờ đó, loa phù hợp để sử dụng hàng ngày trong những không gian dễ dính nước như phòng tắm, khu vực hồ bơi hay nhà bếp.

*Hình ảnh mô phỏng mang tính minh họa.

Dây đeo thuận tiện giúp treo trong nhiều không gian

Dây đeo cho phép treo dễ dàng ở bất kỳ không gian nào. Chỉ cần đặt hoặc treo lên móc, tay cầm hoặc núm vặn, loa sẽ dễ dàng hòa hợp với không gian nhà bếp, phòng ngủ hoặc bất kỳ căn phòng nào bạn chọn.

1) LG xboom mini màu đen, loa bluetooth di động có dây treo chắc chắn trên thanh treo nhà bếp 2) LG xboom mini màu be, loa bluetooth mini có thiết kế dạng khối vuông với dây đeo trên giá treo quần áo 3) LG xboom mini màu đen, loa bluetooth di động nhỏ gọn treo trên thanh treo trong phòng tắm

*Các cảnh được mô phỏng cho mục đích minh họa. Trải nghiệm thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng.

Âm thanh hòa hợp với không gian

1) LG xboom mini màu xám, đặt trên bàn bên cạnh máy tính xách tay, thể hiện loa bluetooth nhỏ gọn với thiết kế phù hợp với không gian sống trong nhà 2) LG xboom mini màu xám trên bàn cà phê, loa bluetooth nhỏ gọn với âm thanh lan tỏa khắp không gian để sử dụng cả trong nhà và ngoài trời 3) LG xboom mini màu đen được đặt giữa sách và các đồ vật, loa bluetooth nhỏ gọn được thiết kế để sử dụng thuận tiện hàng ngày

*Các cảnh được mô phỏng cho mục đích minh họa. Trải nghiệm thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng.

Thời gian phát nhạc tối đa 10 giờ cho nhịp sống hàng ngày

Hệ thống quản lý năng lượng tối ưu cho phép phát nhạc tối đa 10 giờ chỉ với một lần sạc, giúp âm nhạc luôn đồng hành cùng bạn trong suốt ngày dài.

*Thời gian phát nhạc lên đến 10 giờ dựa trên thử nghiệm nội bộ được thực hiện ở mức âm lượng 50%, bật Bluetooth, bật chế độ Play Time Enhance và tắt đèn. Thời lượng pin và hiệu suất thực tế có thể thay đổi tùy theo kết nối mạng, cách sử dụng ứng dụng và các điều kiện sử dụng khác.

Chế độ Sound Field Enhance tối ưu để nghe ngoài trời

Bằng cách tăng cường tần số trung bình và cao, chế độ này cải thiện độ rõ, giúp âm thanh vẫn sắc nét và dễ nghe ngay cả trong môi trường ngoài trời, nơi âm thanh có thể nhanh chóng bị phân tán.

AI Sound cho âm nhạc và giọng nói rõ ràng

Thuật toán AI phân tích nội dung âm thanh theo thời gian thực để điều chỉnh cấu hình EQ, cân bằng âm trầm khi phát nhạc và tăng độ rõ khi phát podcast hoặc tin tức.

Loa bluetooth LG xboom mini di động được trang bị các chế độ âm thanh AI (tăng cường âm trầm, phân tích AI, tăng cường giọng nói) giúp cải thiện cân bằng âm thanh khi phát nhạc và độ rõ của âm thanh

*Hình ảnh mô phỏng mang tính minh họa.

Hình ảnh tiêu đề về phát trực tuyến tin tức và âm nhạc được AI chọn lọc với will.i.am, nhấn mạnh các kênh phát cá nhân hóa do AI tạo sinh vận hành.

FYI RAiDiO sử dụng AI tạo sinh để phân tích sở thích của bạn và tạo ra các kênh phát cá nhân hóa, mang lại dòng phát liên tục kết hợp giữa âm nhạc và tin tức cập nhật theo thời gian thực mà không cần tìm kiếm thủ công.

Khám phá Nhân vật AI: Nhiều DJ có cá tính riêng đến từ các nền văn hóa khác nhau

Tận hưởng niềm vui khi chọn được DJ AI phù hợp với tâm trạng, khoảnh khắc hoặc bầu không khí bạn yêu. Từng nhân vật đều có góc nhìn văn hóa độc đáo và cá tính riêng. Họ không chỉ phát nhạc hay đưa tin, mà còn mang lại sự thích thú khi khám phá các nét văn hóa khác nhau thông qua phong cách và cách biểu đạt.

Tin tức chọn lọc & âm nhạc liên tục được phát bằng âm thanh đỉnh cao

Chọn đài phát dựa trên sở thích để thưởng thức tin tức tuyển chọn cùng âm nhạc không giới hạn trong một trải nghiệm tích hợp trơn tru.Nghe trọn vẹn bằng âm thanh xboom đặc trưng, thổi bừng sức sống cho từng nốt nhạc và con chữ.

*Màn hình được mô phỏng chỉ mang tính chất minh họa và có thể khác khi sử dụng thực tế.

Tiếp cận tin tức, âm nhạc và DJ AI tức thì

Mở ra thế giới âm thanh chỉ bằng một chạm. Nghe tin tức nóng hổi, bản nhạc thịnh hành nhất và trò chuyện cùng DJ AI thông minh. Không cần miệt mài cuộn nữa, thứ bạn cần đã có ngay đây

*Để sử dụng “My Button”, bạn phải cài đặt cả ứng dụng LG ThinQ và FYI trên điện thoại thông minh. 

1) Thiết lập My Button trong ứng dụng LG ThinQ.

2) Hoàn tất kích hoạt trong ứng dụng FYI để bắt đầu sử dụng tính năng.

*Khả dụng khi My Button được cấu hình trong menu “Smart Button” của ứng dụng ThinQ.

Núm vặn vật lý để điều khiển tức thì

Xoay núm vặn theo chiều kim đồng hồ để tăng âm lượng hoặc nhấn một lần để phát và nhấn một lần nữa để tạm dừng. Điều khiển vật lý mang lại trải nghiệm trực quan, phản hồi nhanh giúp điều khiển tại chỗ một cách dễ dàng.

Đặt vững vàng trong mọi không gian hàng ngày

Được thiết kế để đặt chắc chắn trên giá đỡ ba chân hoặc chân đỡ, loa dễ dàng hòa hợp với không gian gia đình như bàn làm việc hoặc bàn đầu giường, kết hợp hài hòa giữa âm thanh và thẩm mỹ mà không gây rối mắt.

Loa LG xboom mini minh họa khả năng kết nối âm thanh giữa nhiều loa thông qua Party Link với Auracast trong không gian gia đình

Auracast™ phát âm thanh cho kết nối nhiều loa

Sử dụng Bluetooth LE Audio, Auracast™ Broadcast phát âm thanh đến nhiều loa cùng một lúc, mở rộng phạm vi âm thanh và tạo nên không gian nghe đồng nhất cho các buổi tụ họp.

*Tính năng này khả dụng khi Party Link được thiết lập trong menu Smart Button của ứng dụng LG ThinQ.

My Button

Truy cập một chạm vào nội dung cài sẵn

Thiết lập tùy chọn trong ứng dụng LG ThinQ và phát nội dung ngay lập tức chỉ bằng một lần nhấn nút. Thưởng thức LG Radio+, nội dung thư giãn được chọn lọc, danh sách phát từ Apple Music hoặc nhạc trong máy — luôn sẵn sàng khi bạn cần.

Màn hình ứng dụng Apple Music hiển thị ở bên trái và màn hình ứng dụng LG ThinQ bên phải, làm nổi bật tính năng phát nhạc chỉ bằng một lần chạm thông qua My Button trên loa LG xboom mini.

Âm thanh không suy hao thông qua kết nối USB-C

Kết nối xboom Mini với máy tính xách tay hoặc máy tính bảng bằng cáp USB-C để sử dụng như loa có dây. Thưởng thức âm thanh rõ ràng, không suy hao khi phát nhạc, đồng thời nghe giọng nói rõ ràng hơn trong các cuộc gọi hội nghị hoặc cuộc họp web với thiết lập cắm và chạy đơn giản.

*Các cảnh được mô phỏng cho mục đích minh họa. Trải nghiệm thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng.

Tìm chiếc loa xboom phù hợp với bạn

Khám phá các tính năng và thông số kỹ thuật nổi bật trong dòng sản phẩm xboom để chọn ra mẫu loa phù hợp với phong cách nghe và nhu cầu sử dụng hàng ngày của bạn.

Table Caption
Featuresxboom Minixboom RockLoa xboom Grabxboom Bounce
xboom Mini màu đen và xboom Mini màu xám ấm
xboom Mini
xboom Rock màu đen và xboom Rock màu đỏ
'xboom Grab màu đen và xboom Grab màu xám ấm
xboom Grab
xboom Bounce
null5W6 W30W40W
AI SoundO OOO
Màu sắcMàu đen / Màu xám ấmMàu đen / Màu đỏMàu đen / Màu xám ấmMàu đen
In

Tất cả thông số

TỔNG QUAN

  • Số kênh

    1ch

  • Công suất ra

    5W

KẾT NỐI

  • Phiên bản bluetooth

    5.4

KHỐ LƯỢNG

  • Tổng trọng lượng

    0.31 kg

  • Khối lượng tịnh

    0.22 kg

ĐỊNH DẠNG ÂM THANH

  • AAC

  • SBC

TIỆN ÍCH

  • Chống nước/giọt bắn

    IP67

  • Ra lệnh bằng giọng nói (trợ lý Google, Siri)

  • Đa điểm

  • Ưng dụng Buetooth (Android/IOS)

  • Liên kết đa bên (Chế độ kép)

  • Ghép nối nhanh của Google

  • Liên kết đa bên (Đa Chế độ)

  • Loa điện thoại

  • Trình quản lý nâng cấp (FOTA)

  • Âm thanh USB (USB-C)

  • Auracast

  • Chỉ số Pin

PHỤ KIỆN

  • Thẻ bảo hành

  • Dây đeo

MÃ EAN

  • Mã EAN

    8806096736821

PIN

  • Tuổi thọ pin

    Max 10h

  • Thời gian sạc pin (Giờ)

    3

KÍCH THƯỚC

  • Hộp các-tông

    113 x 109 x 66 mm

  • Loa

    89.5 x 85.8 x 47.2 mm

EQ

  • Giọng nói rõ ràng

  • Tiêu chuẩn

  • Custom EQ(ứng dụng)

  • Tăng cường âm trầm

  • AI Sound

TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG

  • Chế độ bật nguồn

    5W

  • Chế độ chờ

    0.3W↓

NGUỒN CẤP

  • USB loại C

CHẾ ĐỘ ÂM THANH

  • Tăng cường thời gian phát

  • Tăng cường trường âm thanh

LOA

  • Bộ tản nhiệt thụ động

    Có (1)

  • Loa trầm

    1.75 inch x 1

Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 