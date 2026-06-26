Điều hòa LG ARTCOOL™ Inverter AI Air 1 chiều 1 HP IAC18B1

*Các hình ảnh và video trên được dàn dựng và tạo ra nhằm mục đích minh họa để giúp người xem dễ hiểu hơn. Có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào môi trường lắp đặt sản phẩm thực tế

1) Chế độ AI Air

- Chế độ AI Air có thể được điều khiển từ xa hoặc thông qua LG ThinQ.

- Khi sử dụng AI Air, tốc độ quạt và hướng gió sẽ tự động điều chỉnh theo tình huống, và sẽ tắt khi hướng gió thay đổi.

- Trước khi sử dụng AI Air, nên chụp ảnh không gian bằng LG ThinQ hoặc xác định vị trí đặt máy điều hòa và người trong phòng.

- Khi kích hoạt AI Air, cảm biến nhận diện người sẽ phát hiện vị trí của người trong phòng và tự động kích hoạt chế độ gió trực tiếp/gián tiếp.

- Khoảng cách cảm biến của cảm biến nhận diện người lên đến 5m, và có thể có sự khác biệt về khoảng cách cảm biến tùy thuộc vào môi trường lắp đặt và sử dụng sản phẩm

2) Cảm biến phát hiện ngườ sử dụngi

- Chức năng này có thể được bật/tắt thông qua điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.

- Phạm vi hoạt động của cảm biến phát hiện người lên đến 5m. Tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, phạm vi phát hiện của cảm biến có thể bị thu hẹp.

- Thời gian chờ khi phát hiện không có người có thể được thiết lập từ 20 đến 120 phút thông qua LG ThinQ (mặc định là 20 phút).

3) Chế độ Làn gió Êm ái

- Khi hoạt động trong chế độ Làn gió Êm ái, cửa gió phía dưới được đóng lại và cửa gió phía trước cung cấp làn gió gián tiếp.

- Tính năng này chỉ áp dụng trong chế độ Làm mát/Quạt/AI Air.

- Khi hoạt động ở chế độ AI Air, chức năng Làn gió Êm ái sẽ tự động được kích hoạt dựa trên môi trường phòng.

- Để sử dụng riêng chức năng Làn gió Êm ái, bạn có thể kích hoạt thủ công bằng điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.

- Nhiệt độ không khí chỉ có thể được cài đặt trên LG ThinQ khi sử dụng chế độ Làn gió Êm ái, không thể cài đặt trong chế độ AI Air.

- Khi chỉ sử dụng chế độ Làn gió Êm ái, nhiệt độ phòng thấp nhất có thể cài đặt là 24°C.

4) Cửa gió Kép

-Ngày thử nghiệm: 2023.10

-Điều kiện thử nghiệm: Buồng thử nghiệm máy lạnh môi trường gia đình LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Chế độ gió mạnh, Nhiệt độ trong nhà (33±0,3)℃/ Độ ẩm tương đối (60±5)%, Nhiệt độ ngoài trời (35±0,3)℃/ Độ ẩm tương đối (50±5)%, cài đặt 18℃ ở chế độ làm mát.

-Phương pháp thử nghiệm: Đo thời gian cần thiết để giảm 5℃ so với nhiệt độ trung bình ban đầu của phòng.

-Mẫu thử nghiệm: S3-M12KL2MB (mẫu sản phảm LG cũ - cửa gió đơn), S3-M121L1C0 (mẫu sản phảm LG mới - cửa gió kép)

-Kết quả thử nghiệm: mẫu sản phảm LG mới (Cửa gió Kép) nhanh hơn tới 23% ở chế độ làm mát

-Kết quả hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.

5) Luồng gió xa hơn 22%

-Ngày thử nghiệm: 2024.12, Kết quả đo tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển điều hòa không khí LG,

-Điều kiện thử nghiệm: Chiều cao lắp đặt sản phẩm 2.0m, Chế độ gió quạt, góc cánh quạt P1.

-Phương pháp thử nghiệm: Sử dụng đầu dò đo lưu lượng gió, các phép đo được thực hiện ở khoảng cách 0.2m từ độ cao 0.1m đến 1.7m. Khoảng cách đạt lưu lượng gió tối đa được xác định bằng cách đo tốc độ gió trong 180 giây tại mỗi điểm, coi lưu lượng gió đạt được nếu tốc độ vượt quá 0.25m/s trong hơn 50% thời gian.

-Mẫu thử nghiệm: S3-Q24121D0 (Sản phẩm mới của LG - Cửa gió kép)

-Kết quả thử nghiệm: Trong điều kiện thử nghiệm đề xuất, khoảng cách đạt lưu lượng gió tối đa được xác nhận là trên 22m.

-Khoảng cách đạt lưu lượng gió của sản phẩm trước đây của LG - cửa gió đơn (S3-W18KL33A) là lên đến 18m.

-Kết quả hiệu năng có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.

6) Tính năng Cân bằng Độ ẩm Thông minh

- Lưu lượng gió tự động thay đổi dựa trên môi trường hoạt động.

- Chức năng này có thể được sử dụng thông qua điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.

- Chức năng này chỉ có thể cài đặt nhiệt độ mong muốn (độ ẩm được điều khiển tự động).

7) Sleep Timer+

- Sleep Timer+ tự động điều chỉnh nhiệt độ bằng cách phân tích thói quen sử dụng của bạn khi điều hòa vận hành ở chế độ ngủ.

- Để sử dụng tính năng Sleep Timer+, người sử dụng cần thiết lập lần đầu tiên thông qua LG ThinQ.

- Sleep Timer+ chỉ có thể được sử dụng ở chế độ làm mát.

- Cường độ luồng khí được thiết lập tự động thông qua phân tích thói quen sử dụng và có thể được điều chỉnh thông qua LG ThinQ.

- Phạm vi nhiệt độ cài đặt của Sleep Timer+ là 22~28°C.

8) kW Manager

- Chức năng "kW Manager" khả dụng trong tất cả các chế độ hoạt động, bao gồm làm mát, hút ẩm, chế độ ngủ và thậm chí cả chế độ quạt gió.

- Trong khoảng thời gian đã thiết lập, lượng điện tích lũy được theo dõi và chế độ giới hạn hiệu suất (mức tiêu thụ điện) được thực hiện trong khoảng thời gian còn lại.

- Nếu lượng điện tích lũy tăng lên do sử dụng quá thời gian quy định trong ngày, lượng điện còn lại sẽ được tính toán lại cho mỗi ngày để vận hành sản phẩm.

- Chức năng này chỉ có thể sử dụng thông qua LG ThinQ.

- Nếu lượng điện tích lũy trong khoảng thời gian đã thiết lập vượt quá mức mục tiêu, chức năng sẽ bị hủy bỏ và chuyển sang chế độ hoạt động thông thường kèm theo thông báo từ LG ThinQ.

9) Phát hiện cửa sổ mở

- Chức năng này hoạt động dựa trên cảm biến nhiệt độ bằng cách phát hiện sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ phòng trong một khoảng thời gian ngắn (khi phát hiện tăng 1,5℃ hoặc giảm 2,5℃ trong vòng 5 phút).

- Chức năng này được tắt khi sản phẩm được xuất xưởng. Chức năng này chỉ có thể được thiết lập thông qua LG ThinQ.

- Chức năng “Phát hiện cửa sổ mở” chỉ khả dụng ở chế độ Làm mát và Sưởi ấm.

- Thời gian hoạt động mặc định của chế độ tiết kiệm năng lượng là 10 phút và có thể được thiết lập lên đến 60 phút thông qua LG ThinQ.

10) Chức năng Làm Sạch Toàn Diện

- Chức năng Làm Sạch Toàn Diện chỉ hoạt động thông qua LG ThinQ.

- Chức năng Làm Sạch Toàn Diện hoạt động tuần tự qua các bước Tạo nước ngưng tụ, Làm Sạch bằng phương pháp đóng băng và Tự động Làm Sạch+ để làm sạch bên trong bộ trao đổi nhiệt.

- Các mẫu máy có chức năng UV sẽ kích hoạt đèn LED UV trong quá trình hoạt động của chức năng Làm Sạch Toàn Diện.

- Chức năng này có thể được tắt bằng cách dừng hoạt động hoặc thay đổi chế độ/cài đặt bằng điều khiển từ xa.

- Thời gian hoạt động của chức năng Làm Sạch Toàn Diện có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường và cách sử dụng.

11) Chức năng Tự động Làm sạch+

- Chức năng Tự động Làm sạch+ tự động khởi động chức năng sấy khô sau khi quá trình làm mát kết thúc, điều này được thể hiện bằng lượng cặn còn lại trên sản phẩm.

- Chức năng Tự động Làm sạch+ có thể hoạt động ở chế độ quạt tự động trong tối đa 20 phút, tùy thuộc vào kiểu sử dụng chức năng làm mát trước đó, để giúp loại bỏ hơi ẩm khỏi bộ trao đổi nhiệt.

- Điều kiện sấy khô bên trong có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của không khí trong nhà.

- Bạn có thể chọn cường độ luồng khí thông qua LG ThinQ để điều chỉnh luồng khí và thời gian sấy khô.

- Chức năng Tự động Làm sạch+ được kích hoạt khi sản phẩm được xuất xưởng và có thể sử dụng mà không cần cài đặt thêm.

12) Đóng băng làm sạch

- Tổ chức kiểm định chất lượng TÜV Rheinland Korea xác nhận rằng chế độ Đóng băng làm sạch dàn bay hơi của điều hòa LG có hiệu quả giảm vi khuẩn dựa trên kết quả thử nghiệm trong điều kiện thử nghiệm đề xuất. Số báo cáo: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.

- Kết quả thử nghiệm này thu được từ báo cáo thử nghiệm về tỷ lệ giảm 99,0% vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa từ một phòng thí nghiệm được quốc tế công nhận, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường thực tế. -Tổ chức kiểm định: TÜV Rheinland

-Thời gian kiểm định: Tháng 4-5 năm 2023

-Mẫu sản phẩm thử nghiệm: SQ07EDETHN (Thụy Điển), SQ06BDAWAJ (Nam Phi), SQ07SDJBAN (San Diego), SQ09MDKWAN (Hàn Quốc)

-Vi khuẩn thử nghiệm: Tỷ lệ giảm đến 99,0% đối với vi khuẩn "Pseudomonas aeruginosa" đã được xác nhận

-Chức năng này chỉ có thể được vận hành thông qua ThinQ.

-Tùy thuộc vào môi trường, thời gian hoạt động của chế độ Làm sạch bằng đông lạnh có thể lên đến 65 phút.

13) Chế độ Plasmaster™ Ionizer++

- Tổ chức TÜV Rheinland đã xác nhận rằng Plasmaster™ Ionizer++ loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn bám dính (Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa) trong phòng thử nghiệm 30㎥. Mẫu máy được thử nghiệm là SW09BAJWAN. Thử nghiệm không đo lường hiệu quả loại bỏ vi khuẩn bên trong máy điều hòa không khí, và hiệu quả loại bỏ vi khuẩn có thể khác với điều kiện sử dụng thực tế.

- Intertek đã xác nhận rằng Plasmaster™ Ionizer++ loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn bám dính (Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa) trong phòng thử nghiệm 30㎥. Mẫu máy được thử nghiệm là SW09BAJWAN. Thử nghiệm không đo lường hiệu quả loại bỏ vi khuẩn trong máy điều hòa không khí, và hiệu quả loại bỏ vi khuẩn có thể khác với điều kiện sử dụng thực tế.

14) Màng lọc bụi mịn PM 2.5

- Được TUV kiểm định, sản phẩm này bao gồm màng lọc bụi mịn có khả năng loại bỏ 90% bụi PM 2.5 trong vòng 275 phút.

- Hiệu suất làm sạch không khí của máy điều hòa treo tường được kiểm chứng bằng cách đo lường mức độ giảm bụi PM2.5 trong một khu vực nhất định.

-Ngày: 09/2022

-Mẫu thử nghiệm: S3NQ18KL2PA

-Diện tích thử nghiệm: Buồng thử nghiệm máy lạnh LG môi trường gia đình, 30m³ (4 x 3 x 2,5 m)

-Điều kiện thử nghiệm: 220V, 50Hz, (25±5)℃/ Độ ẩm tương đối (50±10)%, Lưu lượng gió cao (F5)

-Điều kiện phân tử: Kali Clorua (KCL) 5%, (200 - 220) m³/m³

-Kết quả thử nghiệm: S3NQ18KL2PA loại bỏ 90% bụi PM2.5 trong vòng 275 phút.

15) LG ThinQ

-LG SmartThinQ nay được đổi tên thành LG ThinQ.

-Các tính năng thông minh và trợ lý giọng nói có thể khác nhau tùy theo quốc gia và kiểu máy. Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương hoặc LG để biết thông tin về dịch vụ.