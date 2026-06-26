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Điều hòa LG ARTCOOL™ Inverter AI Air 1 chiều 1 HP IAC18B1
Hệ thống làm mát thông minh, được chế tác tinh xảo.
Thiết kế cao cấp và nghệ thuật
AI Air
Cửa gió Kép
Làm sạch Toàn diện
AI Air
Thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật hiện đại
Với bề mặt gương kính đen tuyệt đẹp, điều hòa LG đóng vai trò là điểm nhấn thiết kế, mang đến sự tinh tế và phong cách cho không gian của bạn
Mặt gương kính đen bóng
Một tác phẩm hiện đại giúp tô điểm thêm cho không gian của bạn.
Bề mặt kính đen bóng mang đến vẻ sang trọng hiện đại và tinh tế cho bất kỳ không gian nào
AI Air
Trải nghiệm khả năng làm mát thông minh với trí tuệ nhân tạo (AI)
AI Air1) theo dõi vị trí, kiểm tra nhiệt độ và điều chỉnh luồng không khí để đảm bảo môi trường thoải mái cho người sử dụng
Làn gió Êm ái
Làn gió êm dịu được điều chỉnh theo nhu cầu của bạn
Chế độ Làn gió Êm ái3) chuyển sang luồng khí gián tiếp khi đạt đến nhiệt độ lý tưởng, đem lại cảm giác thoải mái mà không quá lạnh.
Cửa gió Kép
Hướng luồng không khí lý tưởng, thoải mái ở mọi nhiệt độ.
Cánh kép phân bổ luồng không khí lên hoặc xuống, xa hơn và nhanh hơn4), mang lại sự thoải mái lý tưởng trong mọi mùa.
Kiểm soát độ ẩm cân bằng
Tận hưởng sự ấm cúng với độ ẩm cân bằng
Không quá ẩm, không quá khô — không khí cân bằng và dễ chịu. Chức năng Kiểm soát Độ ẩm Cân bằng6) giúp duy trì độ ẩm thoải mái tương ứng với nhiệt độ mà người dùng mong muốn
Làm sạch Toàn diện
AI Air mang đến cho bạn sự an tâm tuyệt đối với khả năng tự làm sạch hoàn toàn
Việc bảo trì trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết với LG ThinQ10), ngay cả với những khu vực khó tiếp cận
Tự động làm sạch+
Tự động làm khô bộ trao đổi nhiệt sau khi sử dụng
Chức năng Auto Clean+11) được kích hoạt sau khi vận hành để loại bỏ hơi ẩm. Chức năng này hoạt động tối đa 20 phút, có thể điều chỉnh mức độ để làm khô nhanh hơn hoặc hoạt động êm hơn.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
*This feature is available on webOS only and is supported on models running webOS26 or later. It is not supported on previous LG Smart Monitor models.
**Magic Remote availability may vary by country. From 2026, inclusion as a standard accessory may vary by region.
**The functions and features in Magic Remote may vary by region and language.
*Feature availability, functions, and the timing of application may vary by country, region, and language.
*An LG Account and acceptance of the relevant Terms and Conditions are required to access network-based smart services and features, including streaming apps and webOS features. Without an LG Account, only external device connections (e.g. via USB-C or HDMI) are available. There is no fee to create an LG Account.
AI Concierge
Get personalised content recommendations and information
Generative AI delivers recommendations based on context such as content type, time of day, and preferences. AI Concierge provides personalised content suggestions and information, while Generative AI supports image and music generation, allowing you to search, discover, and create directly on the Smart Monitor with the AI Magic Remote.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
*This feature is available on webOS only and is supported on models running webOS26 or later. It is not supported on previous LG Smart Monitor models.
**Magic Remote availability may vary by country. From 2026, inclusion as a standard accessory may vary by region.
*Feature availability, functions, and the timing of application may vary by country, region, and language.
*An LG Account and acceptance of the relevant Terms and Conditions are required to access network-based smart services and features, including streaming apps and webOS features. Without an LG Account, only external device connections (e.g. via USB-C or HDMI) are available. There is no fee to create an LG Account.
Đóng băng làm sạch
Giữ vệ sinh cho những khu vực khó tiếp cận
Chế độ Đóng băng làm sạch12) giúp việc vệ sinh bên trong điều hòa trở nên đơn giản. Đá tan chảy giúp giảm vi khuẩn có hại, mang lại không gian sống trong lành hơn.
Chăm sóc không khí thông minh
Cuộc sống thông minh bắt đầu với LG ThinQ™
Điều khiểnđiều hòa không khí và nhận các thông báo mới nhất trên ứng dụng LG ThinQ™ tiện lợi 15).
Kết nối và điều khiển từ bất cứ đâu
LG ThinQ™ cho phép bạn kết nối với điều hòa không khí dễ dàng hơn bao giờ hết. Khởi động máy chỉ với một lần chạm.
Bảo trì sản phẩm hiệu quả
LG ThinQ™ giám sát điều hòa không khí, giúp bạn theo dõi mức điện tiêu thụ và quản lý bảo trì hàng ngày một cách dễ dàng.
*Các hình ảnh và video trên được dàn dựng và tạo ra nhằm mục đích minh họa để giúp người xem dễ hiểu hơn. Có thể có sự khác biệt tùy thuộc vào môi trường lắp đặt sản phẩm thực tế
1) Chế độ AI Air
- Chế độ AI Air có thể được điều khiển từ xa hoặc thông qua LG ThinQ.
- Khi sử dụng AI Air, tốc độ quạt và hướng gió sẽ tự động điều chỉnh theo tình huống, và sẽ tắt khi hướng gió thay đổi.
- Trước khi sử dụng AI Air, nên chụp ảnh không gian bằng LG ThinQ hoặc xác định vị trí đặt máy điều hòa và người trong phòng.
- Khi kích hoạt AI Air, cảm biến nhận diện người sẽ phát hiện vị trí của người trong phòng và tự động kích hoạt chế độ gió trực tiếp/gián tiếp.
- Khoảng cách cảm biến của cảm biến nhận diện người lên đến 5m, và có thể có sự khác biệt về khoảng cách cảm biến tùy thuộc vào môi trường lắp đặt và sử dụng sản phẩm
2) Cảm biến phát hiện ngườ sử dụngi
- Chức năng này có thể được bật/tắt thông qua điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.
- Phạm vi hoạt động của cảm biến phát hiện người lên đến 5m. Tùy thuộc vào điều kiện sử dụng, phạm vi phát hiện của cảm biến có thể bị thu hẹp.
- Thời gian chờ khi phát hiện không có người có thể được thiết lập từ 20 đến 120 phút thông qua LG ThinQ (mặc định là 20 phút).
3) Chế độ Làn gió Êm ái
- Khi hoạt động trong chế độ Làn gió Êm ái, cửa gió phía dưới được đóng lại và cửa gió phía trước cung cấp làn gió gián tiếp.
- Tính năng này chỉ áp dụng trong chế độ Làm mát/Quạt/AI Air.
- Khi hoạt động ở chế độ AI Air, chức năng Làn gió Êm ái sẽ tự động được kích hoạt dựa trên môi trường phòng.
- Để sử dụng riêng chức năng Làn gió Êm ái, bạn có thể kích hoạt thủ công bằng điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.
- Nhiệt độ không khí chỉ có thể được cài đặt trên LG ThinQ khi sử dụng chế độ Làn gió Êm ái, không thể cài đặt trong chế độ AI Air.
- Khi chỉ sử dụng chế độ Làn gió Êm ái, nhiệt độ phòng thấp nhất có thể cài đặt là 24°C.
4) Cửa gió Kép
-Ngày thử nghiệm: 2023.10
-Điều kiện thử nghiệm: Buồng thử nghiệm máy lạnh môi trường gia đình LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Chế độ gió mạnh, Nhiệt độ trong nhà (33±0,3)℃/ Độ ẩm tương đối (60±5)%, Nhiệt độ ngoài trời (35±0,3)℃/ Độ ẩm tương đối (50±5)%, cài đặt 18℃ ở chế độ làm mát.
-Phương pháp thử nghiệm: Đo thời gian cần thiết để giảm 5℃ so với nhiệt độ trung bình ban đầu của phòng.
-Mẫu thử nghiệm: S3-M12KL2MB (mẫu sản phảm LG cũ - cửa gió đơn), S3-M121L1C0 (mẫu sản phảm LG mới - cửa gió kép)
-Kết quả thử nghiệm: mẫu sản phảm LG mới (Cửa gió Kép) nhanh hơn tới 23% ở chế độ làm mát
-Kết quả hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.
5) Luồng gió xa hơn 22%
-Ngày thử nghiệm: 2024.12, Kết quả đo tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển điều hòa không khí LG,
-Điều kiện thử nghiệm: Chiều cao lắp đặt sản phẩm 2.0m, Chế độ gió quạt, góc cánh quạt P1.
-Phương pháp thử nghiệm: Sử dụng đầu dò đo lưu lượng gió, các phép đo được thực hiện ở khoảng cách 0.2m từ độ cao 0.1m đến 1.7m. Khoảng cách đạt lưu lượng gió tối đa được xác định bằng cách đo tốc độ gió trong 180 giây tại mỗi điểm, coi lưu lượng gió đạt được nếu tốc độ vượt quá 0.25m/s trong hơn 50% thời gian.
-Mẫu thử nghiệm: S3-Q24121D0 (Sản phẩm mới của LG - Cửa gió kép)
-Kết quả thử nghiệm: Trong điều kiện thử nghiệm đề xuất, khoảng cách đạt lưu lượng gió tối đa được xác nhận là trên 22m.
-Khoảng cách đạt lưu lượng gió của sản phẩm trước đây của LG - cửa gió đơn (S3-W18KL33A) là lên đến 18m.
-Kết quả hiệu năng có thể khác nhau tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.
6) Tính năng Cân bằng Độ ẩm Thông minh
- Lưu lượng gió tự động thay đổi dựa trên môi trường hoạt động.
- Chức năng này có thể được sử dụng thông qua điều khiển từ xa hoặc LG ThinQ.
- Chức năng này chỉ có thể cài đặt nhiệt độ mong muốn (độ ẩm được điều khiển tự động).
7) Sleep Timer+
- Sleep Timer+ tự động điều chỉnh nhiệt độ bằng cách phân tích thói quen sử dụng của bạn khi điều hòa vận hành ở chế độ ngủ.
- Để sử dụng tính năng Sleep Timer+, người sử dụng cần thiết lập lần đầu tiên thông qua LG ThinQ.
- Sleep Timer+ chỉ có thể được sử dụng ở chế độ làm mát.
- Cường độ luồng khí được thiết lập tự động thông qua phân tích thói quen sử dụng và có thể được điều chỉnh thông qua LG ThinQ.
- Phạm vi nhiệt độ cài đặt của Sleep Timer+ là 22~28°C.
8) kW Manager
- Chức năng "kW Manager" khả dụng trong tất cả các chế độ hoạt động, bao gồm làm mát, hút ẩm, chế độ ngủ và thậm chí cả chế độ quạt gió.
- Trong khoảng thời gian đã thiết lập, lượng điện tích lũy được theo dõi và chế độ giới hạn hiệu suất (mức tiêu thụ điện) được thực hiện trong khoảng thời gian còn lại.
- Nếu lượng điện tích lũy tăng lên do sử dụng quá thời gian quy định trong ngày, lượng điện còn lại sẽ được tính toán lại cho mỗi ngày để vận hành sản phẩm.
- Chức năng này chỉ có thể sử dụng thông qua LG ThinQ.
- Nếu lượng điện tích lũy trong khoảng thời gian đã thiết lập vượt quá mức mục tiêu, chức năng sẽ bị hủy bỏ và chuyển sang chế độ hoạt động thông thường kèm theo thông báo từ LG ThinQ.
9) Phát hiện cửa sổ mở
- Chức năng này hoạt động dựa trên cảm biến nhiệt độ bằng cách phát hiện sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ phòng trong một khoảng thời gian ngắn (khi phát hiện tăng 1,5℃ hoặc giảm 2,5℃ trong vòng 5 phút).
- Chức năng này được tắt khi sản phẩm được xuất xưởng. Chức năng này chỉ có thể được thiết lập thông qua LG ThinQ.
- Chức năng “Phát hiện cửa sổ mở” chỉ khả dụng ở chế độ Làm mát và Sưởi ấm.
- Thời gian hoạt động mặc định của chế độ tiết kiệm năng lượng là 10 phút và có thể được thiết lập lên đến 60 phút thông qua LG ThinQ.
10) Chức năng Làm Sạch Toàn Diện
- Chức năng Làm Sạch Toàn Diện chỉ hoạt động thông qua LG ThinQ.
- Chức năng Làm Sạch Toàn Diện hoạt động tuần tự qua các bước Tạo nước ngưng tụ, Làm Sạch bằng phương pháp đóng băng và Tự động Làm Sạch+ để làm sạch bên trong bộ trao đổi nhiệt.
- Các mẫu máy có chức năng UV sẽ kích hoạt đèn LED UV trong quá trình hoạt động của chức năng Làm Sạch Toàn Diện.
- Chức năng này có thể được tắt bằng cách dừng hoạt động hoặc thay đổi chế độ/cài đặt bằng điều khiển từ xa.
- Thời gian hoạt động của chức năng Làm Sạch Toàn Diện có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường và cách sử dụng.
11) Chức năng Tự động Làm sạch+
- Chức năng Tự động Làm sạch+ tự động khởi động chức năng sấy khô sau khi quá trình làm mát kết thúc, điều này được thể hiện bằng lượng cặn còn lại trên sản phẩm.
- Chức năng Tự động Làm sạch+ có thể hoạt động ở chế độ quạt tự động trong tối đa 20 phút, tùy thuộc vào kiểu sử dụng chức năng làm mát trước đó, để giúp loại bỏ hơi ẩm khỏi bộ trao đổi nhiệt.
- Điều kiện sấy khô bên trong có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm của không khí trong nhà.
- Bạn có thể chọn cường độ luồng khí thông qua LG ThinQ để điều chỉnh luồng khí và thời gian sấy khô.
- Chức năng Tự động Làm sạch+ được kích hoạt khi sản phẩm được xuất xưởng và có thể sử dụng mà không cần cài đặt thêm.
12) Đóng băng làm sạch
- Tổ chức kiểm định chất lượng TÜV Rheinland Korea xác nhận rằng chế độ Đóng băng làm sạch dàn bay hơi của điều hòa LG có hiệu quả giảm vi khuẩn dựa trên kết quả thử nghiệm trong điều kiện thử nghiệm đề xuất. Số báo cáo: KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG.
- Kết quả thử nghiệm này thu được từ báo cáo thử nghiệm về tỷ lệ giảm 99,0% vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa từ một phòng thí nghiệm được quốc tế công nhận, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường thực tế. -Tổ chức kiểm định: TÜV Rheinland
-Thời gian kiểm định: Tháng 4-5 năm 2023
-Mẫu sản phẩm thử nghiệm: SQ07EDETHN (Thụy Điển), SQ06BDAWAJ (Nam Phi), SQ07SDJBAN (San Diego), SQ09MDKWAN (Hàn Quốc)
-Vi khuẩn thử nghiệm: Tỷ lệ giảm đến 99,0% đối với vi khuẩn "Pseudomonas aeruginosa" đã được xác nhận
-Chức năng này chỉ có thể được vận hành thông qua ThinQ.
-Tùy thuộc vào môi trường, thời gian hoạt động của chế độ Làm sạch bằng đông lạnh có thể lên đến 65 phút.
13) Chế độ Plasmaster™ Ionizer++
- Tổ chức TÜV Rheinland đã xác nhận rằng Plasmaster™ Ionizer++ loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn bám dính (Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa) trong phòng thử nghiệm 30㎥. Mẫu máy được thử nghiệm là SW09BAJWAN. Thử nghiệm không đo lường hiệu quả loại bỏ vi khuẩn bên trong máy điều hòa không khí, và hiệu quả loại bỏ vi khuẩn có thể khác với điều kiện sử dụng thực tế.
- Intertek đã xác nhận rằng Plasmaster™ Ionizer++ loại bỏ tới 99,9% vi khuẩn bám dính (Staphylococcus aureus, Escherichia coli và Pseudomonas aeruginosa) trong phòng thử nghiệm 30㎥. Mẫu máy được thử nghiệm là SW09BAJWAN. Thử nghiệm không đo lường hiệu quả loại bỏ vi khuẩn trong máy điều hòa không khí, và hiệu quả loại bỏ vi khuẩn có thể khác với điều kiện sử dụng thực tế.
14) Màng lọc bụi mịn PM 2.5
- Được TUV kiểm định, sản phẩm này bao gồm màng lọc bụi mịn có khả năng loại bỏ 90% bụi PM 2.5 trong vòng 275 phút.
- Hiệu suất làm sạch không khí của máy điều hòa treo tường được kiểm chứng bằng cách đo lường mức độ giảm bụi PM2.5 trong một khu vực nhất định.
-Ngày: 09/2022
-Mẫu thử nghiệm: S3NQ18KL2PA
-Diện tích thử nghiệm: Buồng thử nghiệm máy lạnh LG môi trường gia đình, 30m³ (4 x 3 x 2,5 m)
-Điều kiện thử nghiệm: 220V, 50Hz, (25±5)℃/ Độ ẩm tương đối (50±10)%, Lưu lượng gió cao (F5)
-Điều kiện phân tử: Kali Clorua (KCL) 5%, (200 - 220) m³/m³
-Kết quả thử nghiệm: S3NQ18KL2PA loại bỏ 90% bụi PM2.5 trong vòng 275 phút.
15) LG ThinQ
-LG SmartThinQ nay được đổi tên thành LG ThinQ.
-Các tính năng thông minh và trợ lý giọng nói có thể khác nhau tùy theo quốc gia và kiểu máy. Vui lòng liên hệ với nhà bán lẻ địa phương hoặc LG để biết thông tin về dịch vụ.
Câu hỏi thường gặp
Nhiệt độ phù hợp cho máy điều hòa là bao nhiêu?
Khi bật điều hòa lần đầu tiên, hãy đặt nhiệt độ thấp và sử dụng chế độ gió mạnh để nhanh chóng giảm nhiệt độ trong phòng. Khi phòng đã đủ mát, 25℃ là nhiệt độ tối ưu để duy trì không gian mát mẻ và tiết kiệm năng lượng.
Công nghệ máy nén biến tần kép DUAL Inverter Compressor™ cho phép làm mát nhanh hơn 40%1) và tiết kiệm năng lượng hơn tới 70%2) so với các mẫu không biến tần.
1) Được chứng nhận bởi TÜV: Điều hòa biến tần LG (US-Q242K*) làm mát nhanh hơn tới 40% so với điều hòa không biến tần LG (TS-H2465DAO).
*Nhiệt độ ban đầu (Ngoài trời 35℃, Trong nhà 33℃), Nhiệt độ cài đặt (26℃).
2) Được chứng nhận bởi TÜV: Điều hòa không khí biến tần LG (US-Q242K*) tiết kiệm năng lượng hơn tới 70% so với điều hòa không khí không biến tần LG (TS-H2465DAO).
*Nhiệt độ ban đầu (Ngoài trời 35℃, Trong nhà 33℃), Nhiệt độ cài đặt (26℃), Thời gian thử nghiệm (8 giờ).
Sự khác biệt giữa máy điều hòa không khí inverter và máy điều hòa không khí thông thường là gì?
Máy điều hòa Inverter hoạt động hiệu quả hơn máy điều hòa không Inverter.
Máy điều hòa không Inverter có máy nén hoạt động ở cùng tốc độ bất kể nhiệt độ trong nhà, tắt khi đạt đến nhiệt độ mong muốn và bật lại khi nhiệt độ tăng lên.
Máy điều hòa Inverter hoạt động bằng cách điều chỉnh tốc độ máy nén nhanh hơn ở nhiệt độ cao hơn và chậm hơn ở nhiệt độ thấp hơn, điều này có nghĩa là chúng tiết kiệm năng lượng hơn máy điều hòa không Inverter và cho phép làm mát nhanh hơn và hoạt động êm hơn.
Tôi có thể vệ sinh và bảo dưỡng máy điều hòa không khí như thế nào?
Để đảm bảo gió sạch và hiệu suất mạnh mẽ, bộ lọc cần được vệ sinh hai tuần một lần. Rửa bộ lọc sơ cấp bằng nước ấm hoặc sử dụng chất tẩy rửa trung tính cho các vết bẩn cứng đầu hơn. Sau khi rửa bằng nước, phơi khô bộ lọc sơ cấp trong bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp. Vệ sinh bộ lọc tùy chọn (bộ lọc bụi siêu mịn, bộ lọc bụi mịn, bộ lọc dị ứng, v.v.) bằng máy hút bụi hoặc bàn chải mềm, nhưng không được rửa bằng nước. Bạn có thể sử dụng chức năng Auto Clean+1) để quản lý điều hòa không khí thuận tiện hơn, tự động làm khô bên trong máy điều hòa khi bạn tắt máy2).
1) Thiết lập ban đầu chức năng Auto Clean+ yêu cầu ứng dụng ThinQ hoặc điều khiển từ xa. Kiểm tra hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm để biết chi tiết.
2) Khi sản phẩm tắt, nó sẽ tự động thiết lập thời gian sấy khô phù hợp dựa trên điều kiện hoạt động. Thời gian sấy khô có thể lên đến 30 phút và có thể thay đổi tùy thuộc vào sản phẩm. Chức năng này được cài đặt tắt khi xuất xưởng.
Chức năng có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm để biết thêm chi tiết.
Làm thế nào để giảm hóa đơn tiền điện khi sử dụng máy điều hòa?
Bạn có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách chọn nhiệt độ phù hợp khi làm mát và sưởi ấm, cũng như thường xuyên vệ sinh bộ lọc để giảm thiểu lãng phí năng lượng không cần thiết. Nên cài đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 25℃ khi làm mát và 21℃ khi sưởi ấm. Ngoài ra, tính năng kW Manager của điều hòa LG giúp bạn đặt được mức giới hạn tiêu thụ điện năng mong muốn. Để sử dụng tính năng kW Manager, cần kết nối với ThinQ, và tính năng này chỉ có trên các model hỗ trợ. Vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm để biết thêm chi tiết.
Tôi cần lắp đặt máy điều hòa như thế nào?
Trong số các loại điều hòa không khí khác nhau, việc lắp đặt điều hòa không khí kiểu tách rời (Split type) phải do kỹ sư chuyên nghiệp thực hiện vì quá trình lắp đặt đòi hỏi phải khoan xuyên tường để kết nối dàn nóng và dàn lạnh, cũng như thực hiện các công việc đấu dây điện.
Máy điều hòa này hoạt động êm ái đến mức nào?
Nhờ công nghệ DUAL Inverter Compressor™ của LG, điều hòa inverter thường hoạt động êm ái. Các mẫu máy được trang bị công nghệ DUAL Inverter Compressor™ của LG tối ưu hóa độ ồn khi hoạt động để duy trì môi trường yên tĩnh. Mức độ tiếng ồn có thể khác nhau tùy thuộc vào từng model, vì vậy nên kiểm tra thông số kỹ thuật về tiếng ồn của từng model trước khi mua. Nhìn chung, điều hòa inverter hoạt động êm hơn điều hòa không inverter.
Những lợi ích của cửa gió kép là gì?
Mang đến sự thoải mái lý tưởng trong mọi mùa, hệ thống cánh quạt kép phân tán luồng không khí cả lên trên và xuống dưới, giúp luồng khí đi xa hơn và nhanh hơn. Với công nghệ mô phỏng sinh học, hệ thống cánh quạt kép có thể điều chỉnh góc 6 cấp độ cho phép bạn kiểm soát luồng không khí theo ý muốn.
Luồng khí mạnh có thể được điều hướng từ cả cánh quạt phía trước và phía dưới. Hệ thống cánh quạt kép có thể đẩy không khí mát lên trên giúp làm mát nhanh hơn tới 23% mà không gây cảm giác gió lùa và đẩy không khí ấm xuống dưới giúp sưởi ấm nhanh hơn tới 6%, tránh luồng khí nóng trực tiếp.
*Ngày 2023.10.
*Điều kiện thử nghiệm: Buồng thử nghiệm môi trường gia đình máy lạnh LG, 20,9㎡/ 50,1㎥, Chế độ gió mạnh (Jet Mode), Nhiệt độ trong nhà (33±0,3)℃/ Độ ẩm tương đối (60±5)%, Nhiệt độ ngoài trời (35±0,3)℃/ Độ ẩm tương đối (50±5)%, cài đặt 18℃ ở chế độ làm mát; Nhiệt độ trong nhà (12±0,3)℃/ Độ ẩm tương đối (60±5)%, Nhiệt độ ngoài trời (7±0,3)℃/ Độ ẩm tương đối (87±5)%, cài đặt 30℃ ở chế độ sưởi ấm.
*Phương pháp thử nghiệm: Đo thời gian cần thiết để giảm 5℃ (đối với chế độ làm mát)/ tăng 5℃ (đối với chế độ sưởi ấm) so với nhiệt độ trung bình ban đầu của phòng. *Mẫu thử nghiệm: S3-M12KL2MB (nền tảng LG cũ - cánh quạt đơn), S3-M121L1C0 (nền tảng LG mới - cánh quạt kép)
*Kết quả thử nghiệm: Nền tảng LG mới (cánh quạt kép) làm mát nhanh hơn tới 23% và sưởi ấm nhanh hơn 6% so với nền tảng LG cũ (cánh quạt đơn) dựa trên điều kiện thử nghiệm.
*Kết quả hiệu suất có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.
Tóm tắt
KÍCH THƯỚC
Thông số chính
THÔNG TIN CHUNG - Loại sản phẩm
Treo tường
THÔNG TIN CHUNG - Loại điều hòa
Chỉ làm mát
THÔNG TIN CHUNG - Công suất làm mát tối đa (W)
6010
THÔNG TIN CHUNG - Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W)
1760 / 250
Tiết kiệm năng lượng - Hiệu suất năng lượng
5 sao
ĐỘ THUẬN TIỆN - ThinQ(Wi-Fi)
Có
VỆ SINH - UV Nano
N/A
THANH LỌC KHÔNG KHÍ - Bộ phát ion
Có (4G)
Tất cả thông số
EAN CODE
EAN Code
8851434646171
THÔNG TIN TUÂN THỦ
Tháng ra mắt (Năm-Tháng)
2026-04
Nhà sản xuất (Nhà nhập khẩu)
LG Electronics
Mẫu sản phẩm
S3-Q181LRDA
Danh mục và mã sản phẩm
C/O (S3-Q181LRDA)
ĐỘ THUẬN TIỆN
Khởi động lại tự động
Có
Chế độ quạt
Có
Vận hành công tắc cưỡng bức
Có
Độ ồn thấp
N/A
Hẹn giờ (24 tiếng)
Có
Bộ điều khiển từ xa
Có
Hẹn giờ
Có
Chẩn đoán thông minh
Có
ThinQ(Wi-Fi)
Có
Ngủ sâu
N/A
Cánh vẫy kép
Có
Hẹn giờ ngủ+
Có
LÀM LẠNH
4 chiều
Lên-Xuống/Trái-Phải
Điều khiển hướng luồng khí (trái & phải)
Có (5 bước)
Điều khiển hướng luồng khí (lên & xuống)
Có (6 bước)
Lưu lượng gió
5 bước + Tự nhiên
Power Cooling
Có
Làn gió thông minh
Có
Không khí thoải mái
N/A
Làn gió êm dịu
Có
HÚT ẨM
Hút ẩm
Có
Cảm biến độ ẩm
Có
Điều chỉnh độ ẩm dễ chịu
Có
THIẾT KẾ
Màu (Thân máy)
Đen
Màu (Ống xả)
Đen
Màn hình
Bảng hiển thị LED
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
Điều khiển năng lượng chủ động
Có
Màn hình năng lượng
N/A
Kiểm soát năng lượng chủ động
Có
Tiết kiệm năng lượng (Làm lạnh)
N/A
Hiệu suất năng lượng
5 sao
Phát hiện cửa sổ mở
Có (chỉ có trên ThinQ)
Ra đa cảm biến
N/A
Quản lý tiêu thụ điện
Có
BỘ LỌC
Bộ lọc dị ứng
N/A
Màng lọc bụi mịn
Có
Màng lọc bụi siêu mịn
N/A
THÔNG TIN CHUNG
Công suất làm mát tối đa (W)
6010
Công suất làm mát định mức/tối thiểu (W)
5305 / 938
Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W)
1760 / 250
Loại điều hòa
Chỉ làm mát
Kích thước dàn lạnh_RxCxS (mm)
935x307x235
Khối lượng dàn lạnh (kg)
12.3
Khối lượng dàn lạnh (Ib.)
27.1
Kích thước dàn nóng_RxCxS (mm)
770x545x288
Khối lượng dàn nóng (kg)
30.3
Khối lượng dàn nóng (Ib.)
66.8
Loại sản phẩm
Treo tường
Loại sản phẩm II
Inverter
Nguồn điện
220 ~ 240, 50
Loại môi chất làm lạnh
R32
Áp suất âm thanh (Làm mát) Rất cao/Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp (dB(A))
47 / 42 / 34
VỆ SINH
Tự động làm sạch
Có
UV Nano
N/A
Vệ sinh toàn diện
Có
Vệ sinh tự động+
Có
Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt
Có
DÀN NÓNG
Mã model dàn nóng
S3UQ181LRDA
THANH LỌC KHÔNG KHÍ
Bộ phát ion
Có (4G)
Cảm biến PM 1.0
N/A
Màn hình lọc không khí
N/A
CHỨC NĂNG ĐIỀU HOÀ THƯƠNG MẠI
Mô đun PI485
N/A
Tiếp điểm khô
N/A
Điều khiển từ xa có dây
N/A
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