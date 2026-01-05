Điều hòa LG DUALCOOL™Inverter 1 chiều 1HP IEC09M2

*Google và Google Home là các nhãn hiệu của Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo và tất cả các logo và nhãn hiệu chuyển động liên quan là nhãn hiệu của Amazon.com, Inc hoặc các công ty liên kết.

*LG SmartThinQ hiện được đổi tên thành LG ThinQ.

*Các tính năng thông minh và sản phẩm trợ lý giọng nói có thể khác nhau tùy theo quốc gia và mẫu máy. Hỏi nhà bán lẻ địa phương hoặc LG để biết tính khả dụng của dịch vụ.

*Không bao gồm thiết bị loa thông minh hỗ trợ giọng nói.