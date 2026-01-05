About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Điều hòa LG DUALCOOL™Inverter 1 chiều 1HP IEC09M2

Điều hòa LG DUALCOOL™Inverter 1 chiều 1HP IEC09M2

IEC09M2N
IEC09M1 Mặt trước
Mặt trước
Mặt trước
Side view
Side view
Side view
side view
side view
side view
side view
side view
side view
side view
IEC09M1 Mặt trước
Mặt trước
Mặt trước
Side view
Side view
Side view
side view
side view
side view
side view
side view
side view
side view

Tính năng chính

  • Dual Inverter™
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Làm lạnh nhanh
  • Máy nén biến tần kép
  • Gold Fin™
Thêm
kW Manager

Giải pháp tiết kiệm điện năng chủ động ngay trong tầm tay

Dễ dàng quản lý mức sử dụng điện nhờ khả năng kiểm soát điện năng chủ động và có kế hoạch. Kiểm soát hoàn toàn quá trình làm mát ngôi nhà của bạn và đặt ra giới hạn tiêu thụ điện năng cho thiết bị.

Điều hòa sử dụng mức điện năng trong phạm vi cài đặt định sẵn.

Quản lý điện năng tiêu thụ thông minh với ứng dụng LG ThinQ™
Quyết định thời gian sử dụng và giới hạn mức tiêu thụ điện năng dễ dàng với ứng dụng ThinQ™ . Nếu vượt quá giới hạn sử dụng hàng ngày, ứng dụng sẽ tự động tính toán lại mức điện năng có thể tiêu thụ trong những ngày còn lại để đảm bảo giới hạn bạn đã cài đặt.

Khi bạn đạt đến hạn mức đã cài đặt, thông báo sẽ xuất hiện trong ứng dụng ThinQ.

Màn hình LED dễ theo dõi
Cập nhật thông tin trong nháy mắt nhờ màn hình LED kiểu dáng đẹp và dễ theo dõi thông tin. "EO" được hiển thị rõ trên màn hình khi chức năng thông minh kW Manager đang được sử dụng.

Dấu "EO" hiển thị dấu tích trên bảng điều khiển điều hòa khi chức năng kW Manager đang hoạt động.

*Tính năng này có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và quốc gia.
*Tính năng sẽ giám sát lượng điện tiêu thụ trong khoảng thời gian đã cài đặt và tiến hành giới hạn mức tiêu thụ điện trong khoảng thời gian còn lại.
*Nếu mức sử dụng điện hàng ngày vượt quá hạn mức trong khoảng thời gian bạn đã đặt thì mức sử dụng điện còn lại sẽ tự động được tính toán lại để duy trì mục tiêu.
*Chức năng này chỉ khả dụng thông qua ứng dụng thông minh LG ThinQ™.
*Nếu tổng lượng điện năng tiêu thụ trong khoảng thời gian đã đặt vượt quá mức mục tiêu của bạn, điều hòa sẽ bỏ chọn chức năng kW Manager và trở về chế độ vận hành chung. Bạn sẽ được ứng dụng LG ThinQ™ thông báo về điều này.

Freeze Cleaning

Duy trì vệ sinh bên trong
điều hòa

Dễ dàng làm sạch bên trong dàn lạnh máy điều hòa không khí với chế độ đóng băng làm sạch. Sử dụng nước băng tan để rửa sạch bụi và mùi ô nhiễm, giảm bớt vi khuẩn có hại, mang đến không khí trong lành hơn cho ngôi nhà
Biểu tượng thể hiện quy trình vệ sinh bên trong điều hòa bằng chức năng Freeze Cleaning.

Biểu tượng thể hiện quy trình vệ sinh bên trong điều hòa bằng chức năng Freeze Cleaning.

*Dựa trên kết quả thử nghiệm ở điều kiện được đề xuất, TÜV Rheinland Korea xác nhận chế độ làm sạch lạnh (freeze cleaning) dàn hơi của điều hòa LG có thể làm giảm vi khuẩn. Báo cáo số KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG.
Báo cáo từ một phòng thí nghiệm được quốc tế công nhận về kết quả của thử nghiệm này cho thấy tỷ lệ khuẩn Pseudomonas aeruginosa giảm 99,0%, kết quả này có thể thay đổi tùy theo môi trường thực tế.
*Tổ chức thử nghiệm: TÜV Rheinland.
*Thời gian thử nghiệm: 04~05. 2023 .
*Model thử nghiệm: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK).
*Vi khuẩn thử nghiệm: Xác nhận tỷ lệ vi khuẩn “Pseudomonas aeruginosa” giảm tới 99,0%.
*Chức năng này chỉ có thể được vận hành thông qua ThinQ.
*Tùy thuộc vào môi trường, thời gian hoạt động của chế độ Freeze Cleaning có thể lên tới 65 phút.

Loại bỏ bụi bẩn, đem lại


Màng lọc bụi mịn

Loại bỏ bụi bẩn
Đem lại không khí trong lành

Loại bỏ 90% bụi mịn với màng lọc PM 2.5
Biểu tượng thể hiện quy trình vệ sinh bên trong điều hòa bằng chức năng Freeze Cleaning.

Biểu tượng thể hiện quy trình vệ sinh bên trong điều hòa bằng chức năng Freeze Cleaning.

Hiệu suất làm sạch không khí của điều hòa treo tường được xác minh bằng cách đo mức giảm bụi PM2.5 trong khu vực xác định.
<điều kiện thử nghiệm>
- Khu vực kiểm tra: 30m3 (4 x 3 x 2,5 m)
- Điều kiện cài đặt: 220V, 50Hz, (25±5)℃/ R.H.(50±10)% , Lưu lượng gió cao (F5)
-Điều kiện phân tử: Potassio, Chloride(KCL) 5% , (200 - 220) ㎍/㎥
- Kết quả thử nghiệm: Model(S3NQ18KL2PA) loại bỏ 90% bụi PM2.5 trong vòng 275 phút.

Mát lạnh tức thì với DUAL Inverter1

Mát lạnh tức thì với DUAL Inverter

Mát lạnh dễ chịu với máy nén biến tần kép LG DUAL Inverter Compressor™.
Tiết kiệm hóa đơn tiền điện, Thân thiện với môi trường1

Tiết kiệm hóa đơn tiền điện, Thân thiện với môi trường

Tối ưu hiệu suất làm lạnh giúp tiết kiệm chi phí tiền điện

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Chức năng hiển thị sẽ khác nhau tùy từng model. Vui lòng xem thêm thông số kĩ thuật sản phẩm."

Vận hành êm ái1

Vận hành êm ái

Mang đến không gian yên tĩnh, thoải mái khi sử dụng

*Độ ồn dàn lạnh (cao/ trung bình/ thấp/ siêu thấp) - dB: 39/33/27/21 (model IEC09M1)

Vận hành hiệu quả, êm ái, Làm lạnh nhanh chóng, Độ bền theo năm tháng1
Máy nén biến tần kép Dual Inverter Compressor™

Vận hành hiệu quả, êm ái, Làm lạnh nhanh chóng, Độ bền theo năm tháng

Nhờ công nghệ máy nén biến tần kép DUAL Inverter Compressor™.
Bắt giữ các hạt bụi thô ngay từ bước lọc đầu1
Màng lọc sơ cấp

Bắt giữ các hạt bụi thô ngay từ bước lọc đầu

Tự động làm sạch<br>môi trường<br>bên trong dàn lạnh1
Tự động làm sạch

Tự động làm sạch
môi trường
bên trong dàn lạnh

Tự động làm khô bất kỳ độ ẩm nào bên trong máy điều hòa không khí
để đảm bảo máy luôn sạch.

*Google và Google Home là các nhãn hiệu của Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo và tất cả các logo và nhãn hiệu chuyển động liên quan là nhãn hiệu của Amazon.com, Inc hoặc các công ty liên kết.

*LG SmartThinQ hiện được đổi tên thành LG ThinQ.

*Các tính năng thông minh và sản phẩm trợ lý giọng nói có thể khác nhau tùy theo quốc gia và mẫu máy. Hỏi nhà bán lẻ địa phương hoặc LG để biết tính khả dụng của dịch vụ.

*Không bao gồm thiết bị loa thông minh hỗ trợ giọng nói.

ThinQ

 

LG THINQ Cuộc sống dễ dàng hơn, Thuận tiện hơn

TÌM HIỂU THÊM VỀ THINQ

RAC-Standard-Plus-14-2-2-Remote-Control-D

Gold-plated radiator

Dàn tản nhiệt mạ vàng

Dàn tản nhiệt với lớp phủ đặc biệt màu vàng, giúp bảo vệ bề mặt dàn tản nhiệt, hạn chế quá trình ăn mòn, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
LG-Dual-Cool



RAPID COOLING

LÀM LẠNH NHANH

Điều LG DUALCOOL còn mang đến khả năng làm lạnh nhanh hơn tới 40% so với điều hòa thông thường. Nhờ hiệu suất mạnh mẽ của máy nén "kép" DUAL Inverter được tích hợp đến 2 motor nén đặt lệch pha giúp máy nén có t hể hoạt động ổn định ở tốc độ cao hơn.
Comfortable wind direction

Hướng gió dễ chịu

Chế độ hướng gió dễ chịu giúp bạn tránh khỏi luồng gió thổi trực tiếp vào cơ thể, đem đến cho bạn giấc ngủ thư giãn hơn

4 mức kiểm soát năng lượng chủ động

Chủ động kiểm soát mức tiêu thụ năng lượng với 4 cấp độ dựa trên nhu cầu sử dụng.

Môi chất lạnh thân thiện với môi trường

Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường với chất làm lạnh R32 cải thiện hiệu quả năng lượng.

Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng

Tiết kiệm thời gian và công sức, nhanh chóng tận hưởng bầu không khí mát lạnh

Mang đến giấc ngủ trọn vẹn

Trải nghiệm môi trường ngủ thoải mái nhất với các chức năng tự động điều chỉnh*. *Khi chức năng ngủ thoải mái được kích hoạt.

Câu hỏi thường gặp

Câu Hỏi Thường Gặp.

kW Manager là gì?

Trả lời

kW Manager là tính năng thông minh hỗ trợ khách hàng sử dụng điều hòa theo chỉ tiêu điện năng tiêu thụ đề ra. Tính năng có chế độ tiết kiệm điện năng tương ứng hàng ngày, có thể tự động điều chỉnh để tránh tình trạng vượt quá hạn mức sử dụng điện trong quá trình vận hành. Hoạt động theo lịch kéo dài tối đa một tháng, màn hình LED sẽ hiển thị "EO" khi chức năng đang hoạt động.
*Tính năng này có thể khác nhau tùy theo sản phẩm và quốc gia.

Câu Hỏi Thường Gặp.

Tôi có thể sử dụng kW Manager khi không có kết nối Wi-Fi không?

Trả lời

kW Manager là tính năng thông minh và chỉ có thể sử dụng khi có kết nối Wi-Fi và được kết nối với ứng dụng LG ThinQ™.
*Chỉ áp dụng cho các sản phẩm có tính năng kW Manager.

Câu Hỏi Thường Gặp.

Tôi có thể sử dụng kW Manager khi nào?

Trả lời

kW Manager có thể được sử dụng cùng tất cả các chế độ làm mát, bao gồm Chế độ ngủ và Làm mát nhanh. Bạn có thể thực hiện các thao tác điều khiển cơ bản như chọn nhiệt độ và thay đổi luồng không khí trong khi sử dụng kW Manager. Bạn cũng có thể sử dụng tính năng cùng với các chế độ tiết kiệm năng lượng khác, chẳng hạn như chế độ Kiểm soát năng lượng chủ động. Hệ thống sẽ chọn tùy chọn cài đặt vận hành có giá trị tiêu thụ điện năng thấp nhất giữa hai chế độ khác nhau.
*kW Manager sẽ bị tắt khi sử dụng chế độ Sưởi.

Câu Hỏi Thường Gặp.

Điều gì xảy ra nếu tôi đạt mục tiêu tiêu thụ điện khi đang sử dụng kW manager?

Trả lời

Nếu đạt đến giới hạn sử dụng điện trong khoảng thời gian đã đặt, bạn sẽ nhận được thông báo từ ứng dụng LG ThinQ™ về mức tiêu thụ điện và thời gian sử dụng. Bạn có thể chọn lại chế độ kW Manager và chọn khoảng thời gian cùng mục tiêu sử dụng điện mới.

      Tóm tắt

      In

      KÍCH THƯỚC

      IEC09M1

      Thông số chính

      • THÔNG TIN CHUNG - Loại sản phẩm

        Treo tường

      • THÔNG TIN CHUNG - Công suất làm mát tối đa (W)

        3050

      • THÔNG TIN CHUNG - Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W)

        840 / 200

      • ĐỘ THUẬN TIỆN - ThinQ(Wi-Fi)

      • VỆ SINH - UV Nano

        N/A

      • THANH LỌC KHÔNG KHÍ - Bộ phát ion

        N/A

      Tất cả thông số

      EAN CODE

      • EAN Code

        8851434643811

      LÀM LẠNH

      • 4 chiều

        Lên-Xuống

      • Điều khiển hướng luồng khí (trái & phải)

        Hướng dẫn sử dụng

      • Điều khiển hướng luồng khí (lên & xuống)

        Có (6 bước)

      • Lưu lượng gió

        5 bước + Tự nhiên

      • Power Cooling

      • Làn gió thông minh

        N/A

      • Không khí thoải mái

        N/A

      THANH LỌC KHÔNG KHÍ

      • Bộ phát ion

        N/A

      • Cảm biến PM 1.0

        N/A

      • Màn hình lọc không khí

        N/A

      THÔNG TIN TUÂN THỦ

      • Tháng ra mắt (Năm-Tháng)

        2026-01

      • Nhà sản xuất (Nhà nhập khẩu)

        LG Electronics

      • Mẫu sản phẩm

        S3-Q09JAY1P

      • Danh mục và mã sản phẩm

        C/O (S3-Q09JAY1P)

      ĐỘ THUẬN TIỆN

      • Khởi động lại tự động

      • Chế độ quạt

      • Vận hành công tắc cưỡng bức

      • Độ ồn thấp

        N/A

      • Hẹn giờ (24 tiếng)

      • Bộ điều khiển từ xa

      • Hẹn giờ

      • Chẩn đoán thông minh

      • ThinQ(Wi-Fi)

      • Ngủ sâu

        N/A

      • Hẹn giờ ngủ+

      TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

      • Điều khiển năng lượng chủ động

      • Màn hình năng lượng

        N/A

      • Kiểm soát năng lượng chủ động

      • Tiết kiệm năng lượng (Làm lạnh)

        N/A

      • Quản lý tiêu thụ điện

      THIẾT KẾ

      • Màu (Thân máy)

        Trắng

      • Màu (Ống xả)

        Trắng

      • Màn hình

        Bảng hiển thị LED

      BỘ LỌC

      • Bộ lọc dị ứng

        N/A

      • Màng lọc bụi mịn

      VỆ SINH

      • Tự động làm sạch

      • UV Nano

        N/A

      • Vệ sinh toàn diện

      • Vệ sinh tự động+

      • Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt

      DÀN NÓNG

      • Mã model dàn nóng

        S3UQ09JAY1P

      THÔNG TIN CHUNG

      • Công suất làm mát tối đa (W)

        3050

      • Công suất làm mát định mức/tối thiểu (W)

        2730 / 1000

      • Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W)

        840 / 200

      • Kích thước dàn lạnh_RxCxS (mm)

        837x308x189

      • Khối lượng dàn lạnh (kg)

        7.5

      • Khối lượng dàn lạnh (Ib.)

        16.5

      • Kích thước dàn nóng_RxCxS (mm)

        717x495x230

      • Khối lượng dàn nóng (kg)

        16.5

      • Khối lượng dàn nóng (Ib.)

        36.4

      • Loại sản phẩm

        Treo tường

      • Nguồn điện

        220 ~ 240, 50

      • Loại môi chất làm lạnh

        R32

      • Áp suất âm thanh (Làm mát) Rất cao/Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp (dB(A))

        N/A

      • Áp suất âm thanh (Sưởi ấm) Rất cao/Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp (dB(A))

        N/A

      HÚT ẨM

      • Hút ẩm

      CHỨC NĂNG ĐIỀU HOÀ THƯƠNG MẠI

      • Mô đun PI485

        N/A

      • Tiếp điểm khô

        N/A

      • Điều khiển từ xa có dây

        N/A

      Mọi người đang nói gì

      Lựa chọn dành cho bạn

      Bạn cần trợ giúp?

      Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

      Nhận hỗ trợ

      Liên hệ với chúng tôi

      Ưu đãi trả góp 0% lãi suất
      Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
      Các bước thanh toán trả góp:
      • Bước 1
        Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
      • Bước 2
        Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
      • Bước 3
        Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
      Quy định chung:

      • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

      • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

      • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

      • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

      • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

      • Không giới hạn số lần mua trả góp.

      • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

      • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

       