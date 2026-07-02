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Điều hòa LG DUALCOOL™ Inverter 1 chiều 1.5 HP IFC12M1

Điều hòa LG DUALCOOL™ Inverter 1 chiều 1.5 HP IFC12M1

IFC12M1
Hình ảnh mặt trước của Điều hòa LG DUALCOOL™ Inverter 1 chiều 1.5 HP IFC12M1 IFC12M1
Hình ảnh nhìn từ phía trước, góc trên của một máy điều hòa không khí với cánh gió đang mở.
Hình ảnh nhìn từ phía trước, góc thấp của một máy điều hòa không khí với cánh gió đang mở.
Hình ảnh nhìn từ bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh gió đóng.
Hình ảnh nhìn từ bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh gió đang mở.
Hình ảnh nhìn từ góc thấp bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh gió đóng.
Hình ảnh nhìn từ góc thấp bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh quạt đang mở
Hình ảnh nhìn từ bên phải của một máy điều hòa không khí với cánh gió đang đóng.
Hình ảnh nhìn từ bên phải của một máy điều hòa không khí với cánh gió đang mở.
Hình ảnh nhìn từ góc thấp bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh quạt đang đóng
Hình ảnh nhìn từ góc thấp bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh quạt đang mở
Hình ảnh nhìn từ góc trên bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh quạt đang mở.
Hình ảnh nhìn từ góc trên bên phải của một máy điều hòa không khí với cánh quạt đang mở.
Hình ảnh mặt trước của điều khiển từ xa máy điều hòa không khí.
Hình ảnh mặt trước của Điều hòa LG DUALCOOL™ Inverter 1 chiều 1.5 HP IFC12M1 IFC12M1
Hình ảnh nhìn từ phía trước, góc trên của một máy điều hòa không khí với cánh gió đang mở.
Hình ảnh nhìn từ phía trước, góc thấp của một máy điều hòa không khí với cánh gió đang mở.
Hình ảnh nhìn từ bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh gió đóng.
Hình ảnh nhìn từ bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh gió đang mở.
Hình ảnh nhìn từ góc thấp bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh gió đóng.
Hình ảnh nhìn từ góc thấp bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh quạt đang mở
Hình ảnh nhìn từ bên phải của một máy điều hòa không khí với cánh gió đang đóng.
Hình ảnh nhìn từ bên phải của một máy điều hòa không khí với cánh gió đang mở.
Hình ảnh nhìn từ góc thấp bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh quạt đang đóng
Hình ảnh nhìn từ góc thấp bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh quạt đang mở
Hình ảnh nhìn từ góc trên bên trái của một máy điều hòa không khí với cánh quạt đang mở.
Hình ảnh nhìn từ góc trên bên phải của một máy điều hòa không khí với cánh quạt đang mở.
Hình ảnh mặt trước của điều khiển từ xa máy điều hòa không khí.

Tính năng chính

  • Công nghệ Inverter
  • Làm lạnh nhanh
  • Đảo gió 4 chiều
  • Cảm biến kép
Thêm

Làm mát nhanh, thoải mái tức thì.

Máy điều hòa treo tường cung cấp khả năng làm mát mạnh mẽ nhờ chế độ Jet Mode trên điều khiển từ xa.

Công nghệ Inverter

Tiết kiệm năng lượng với công nghệ biến tần Inverter

Hình ảnh minh họa tính năng tự động bật điều hòa khi bạn đến gần nhà.

Làm mát nhanh

Làm mát không gian nhanh chóng chỉ với một chạm

Bộ trao đổi nhiệt với lớp phủ chống ăn mòn màu vàng.

Đảo gió 4 chiều

Làn gió tỏa ra 4 hướng đem lại cảm giác dễ chịu

Hình ảnh minh họa công nghệ làm sạch toàn diện trong máy điều hòa không khí, thể hiện quá trình tự làm sạch với luồng khí màu xanh lam.

Cảm biến kép

Luôn cảm thấy mát mẻ cho dù bạn ở đâu

Công nghệ Inverter

Tiết kiệm năng lượng với công nghệ Inverter

Máy điều hòa Inverter điều chỉnh tốc độ máy nén để sử dụng năng lượng hiệu quả, giúp giảm hóa đơn tiền điện.1)

Phòng khách hiện đại với máy điều hòa không khí kèm biểu đồ so sánh mức tiêu thụ năng lượng giữa máy điều hòa inverter và non-inverter.

Phòng khách hiện đại với máy điều hòa không khí kèm biểu đồ so sánh mức tiêu thụ năng lượng giữa máy điều hòa inverter và non-inverter.

Làm mát nhanh

Làm mát phòng của bạn chỉ với một chạm.

Làm mát nhanh chóng, giúp hạ nhiệt độ nhanh trong những ngày hè nóng nực.2)

Máy điều hòa treo tường thổi ra luồng khí mát trong khi tay kia điều khiển từ xa với tính năng Chế độ Phản lực (Jet Mode).

Máy điều hòa treo tường thổi ra luồng khí mát trong khi tay kia điều khiển từ xa với tính năng Chế độ Phản lực (Jet Mode).

Đảo gió 4 chiều

Đưa gió mát đến mọi ngóc ngách

Phân phối luồng khí mát đều khắp phòng với cả làn gió theo hướng dọc và ngang. Tận hưởng sự thoải mái liên tục dù bạn ở bất cứ đâu.

Máy điều hòa treo tường với luồng gió cân bằng 4 chiều và chức năng đảo gió.

Máy điều hòa treo tường với luồng gió cân bằng 4 chiều và chức năng đảo gió.

Cảm biến kép

Tận hưởng nhiệt độ được tối ưu hóa phù hợp với vị trí của bạn.

Luôn mát mẻ và thoải mái ngay tại chỗ. Công nghệ cảm biến kép phát hiện nhiệt độ gần vị trí dàn lạnh và điều khiển từ xa để duy trì nhiệt độ tối ưu cho toàn bộ căn phòng.3)

So sánh hoạt động của máy điều hòa không khí có và không có công nghệ Cảm biến kép.

So sánh hoạt động của máy điều hòa không khí có và không có công nghệ Cảm biến kép.

Hình ảnh một máy điều hòa LG hiển thị mã lỗi LED “E4” cùng với thông báo chẩn đoán thông minh.

Hình ảnh một máy điều hòa LG hiển thị mã lỗi LED “E4” cùng với thông báo chẩn đoán thông minh.

Chẩn đoán thông minh

Đèn LED thông minh giúp bạn nhận được câu trả lời thông minh.

Bạn chỉ cần gọi cho tổng đài chăm sóc khách hàng của LG, cung cấp mã đèn LED và các tư vấn viên sẽ đưa ra giải pháp.

Tự động khôi phục cài đặt

Trong trường hợp mất điện, thiết bị của bạn sẽ tự động khôi phục lại cài đặt sẵn có ngay sau khi có điện trở lại.

Hẹn giờ bật/tắt 24 giờ

Bạn có thể cài đặt thời gian hoạt động lên đến 24 giờ, để máy điều hòa tự bật và tắt bất cứ khi nào bạn muốn.4)

Hệ thống vận hành thông minh hiểu rõ nhu cầu của bạn.

Chế độ làm mát, quạt và hút ẩm được tự động thiết lập dựa trên nhiệt độ phòng thực tế chỉ bằng cách nhấn nút 'Mode' trên điều khiển từ xa.5)

Hệ thống vận hành thông minh hiểu rõ nhu cầu của bạn.

Chế độ làm mát, quạt và hút ẩm được tự động thiết lập dựa trên nhiệt độ phòng thực tế chỉ bằng cách nhấn nút 'Mode' trên điều khiển từ xa.5)

Hệ thống vận hành thông minh hiểu rõ nhu cầu của bạn.

Chế độ làm mát, quạt và hút ẩm được tự động thiết lập dựa trên nhiệt độ phòng thực tế chỉ bằng cách nhấn nút 'Mode' trên điều khiển từ xa.5)

Biểu tượng chế độ làm mát
Biểu tượng chế độ hút ẩm
Biểu tượng chế độ quạt
Máy điều hòa LG hoạt động làm mát dựa trên nhiệt độ phòng thông qua nút chọn chế độ.
Máy điều hòa LG hoạt động ở chế độ hút ẩm dựa trên nhiệt độ phòng thông qua nút chọn chế độ.
Quạt của máy điều hòa LG hoạt động dựa trên nhiệt độ phòng thông qua nút chọn chế độ.
Máy điều hòa LG hoạt động làm mát dựa trên nhiệt độ phòng thông qua nút chọn chế độ.

Hệ thống vận hành thông minh hiểu rõ nhu cầu của bạn.

Chế độ làm mát, quạt và hút ẩm được tự động thiết lập dựa trên nhiệt độ phòng thực tế chỉ bằng cách nhấn nút 'Mode' trên điều khiển từ xa.5)

Máy điều hòa LG hoạt động ở chế độ hút ẩm dựa trên nhiệt độ phòng thông qua nút chọn chế độ.

Hệ thống vận hành thông minh hiểu rõ nhu cầu của bạn.

Chế độ làm mát, quạt và hút ẩm được tự động thiết lập dựa trên nhiệt độ phòng thực tế chỉ bằng cách nhấn nút 'Mode' trên điều khiển từ xa.5)

Quạt của máy điều hòa LG hoạt động dựa trên nhiệt độ phòng thông qua nút chọn chế độ.

Hệ thống vận hành thông minh hiểu rõ nhu cầu của bạn.

Chế độ làm mát, quạt và hút ẩm được tự động thiết lập dựa trên nhiệt độ phòng thực tế chỉ bằng cách nhấn nút 'Mode' trên điều khiển từ xa.5)

Bộ trao đổi nhiệt với lớp phủ chống ăn mòn màu vàng.

Lớp phủ dàn tản nhiệt Gold Fin

Hiệu suất cao và bền bỉ

Với công nghệ chống ăn mòn tiên tiến, lớp phủ Gold fin sản phẩm bảo vệ khỏi hư hỏng, mang lại khả năng làm mát mạnh mẽ và lâu dài.6)

Bảo vệ trước biến động điện áp

Bảo vệ chống lại sự dao động điện áp

Tận hưởng máy điều hòa không khí bền bỉ, giúp bảo vệ thiết bị khỏi sự dao động điện áp.7)

Chế độ ngủ

Chế độ ngủ giúp bạn thoải mái

Tận hưởng giấc ngủ ngon lên đến 10 tiếng với khả năng điều chỉnh nhiệt độ để đem lại cảm giác thoải mái lâu dài.

Tắt đèn

Đêm thư giãn với ánh đèn tắt

Tận hưởng giấc ngủ sâu giấc mà không bị ánh sáng điều hòa làm phiền.

*Hình ảnh được tạo ra mang tính chất minh họa giúp bạn hiểu về sản phẩm và có thể khác với sản phẩm thực tế.

 

1) Công nghệ biến tần

- Hình ảnh chỉ mang tính minh họa và không phản ánh dữ liệu thực tế.

 

2) Làm mát nhanh

- Hình ảnh hiển thị trên điều khiển từ xa có thể thay đổi mà không cần báo trước.

- Chế độ Làm mát nhanh Jet mode hoạt động ở lưu lượng gió tối đa và công suất máy nén tối đa ở nhiệt độ cài đặt 16℃.

- Chế độ này sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi khách hàng tắt chức năng này.

- Hiệu suất sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện lắp đặt và sử dụng.

- Hoạt động làm mát quá mức có thể làm tăng mức tiêu thụ điện năng. 

 

3) Cảm biến kép

- Khi sử dụng chức năng Cảm biến kép, hãy hướng điều khiển từ xa về phía sản phẩm để thu tín hiệu tốt hơn.

- Chức năng này sẽ tự động tắt sau 2 giờ hoạt động.

- Nhiệt độ môi trường thực tế có thể khác nếu điều khiển từ xa tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc ở gần các vật nóng hoặc lạnh.

- Tùy thuộc vào điều kiện môi trường như khoảng cách và vị trí, trong trường hợp việc kết nối giữa điều khiển từ xa và sản phẩm không ổn định, chức năng Cảm biến kép có thể bị tắt

 

4) Hẹn giờ bật/tắt 24 giờ

- Hình ảnh hiển thị trên điều khiển từ xa có thể thay đổi mà không cần báo trước.

 

5) Chế độ vận hành thông minh

- Hình ảnh hiển thị trên điều khiển từ xa có thể thay đổi mà không cần báo trước.

 

6) Lớp phủ dàn tản nhiệt Gold Fin

- Có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng.

- Hình ảnh trên chỉ mang tính minh họa.

- Theo thử nghiệm phun muối nội bộ, diện tích ăn mòn của lớp phủ Gold fin không quá 0,05%. (Chỉ số đánh giá là 9,5 trở lên sau 500 giờ thử nghiệm)

 

7) Bảo vệ điện áp

- Ngày 2025.12 Buồng thử nghiệm điều hòa không khí LG

- Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ trong nhà DB 32℃/WB 23℃, Nhiệt độ ngoài trời DB 48℃/29℃, đặt ở chế độ làm mát. Điều kiện này được thử nghiệm bằng cách cấp điện áp cao/điện áp thấp (230V ± 10%) để vận hành sản phẩm.

- Phương pháp thử nghiệm: Dựa trên tiêu chuẩn thử nghiệm của LG (LG(67)-F0-6037), bộ trao đổi nhiệt ngoài trời được che chắn 30% dưới điều kiện nhiệt độ nêu trên, và sản phẩm được thử nghiệm hoạt động liên tục bình thường trong khi thay đổi điện áp và chế độ hoạt động (4 giờ).

- Mẫu thử nghiệm: S3-Q09TZAAB, S3-Q12TZAAB, S3-Q18TZAAB, S3-Q24TZAAB

- Kết quả thử nghiệm: Đã xác nhận rằng tất cả các sản phẩm được thử nghiệm trong điều kiện thử nghiệm đề xuất đều hoạt động bình thường và liên tục. - Kết quả hiệu năng có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.

- Có thể vận hành liên tục trong phạm vi điện áp đã thử nghiệm, nhưng hiệu năng của sản phẩm có thể bị suy giảm.

Câu hỏi thường gặp

Máy điều hòa Inverter và máy điều hòa Non-Inverter khác nhau ở điểm nào?

Sự khác biệt cơ bản nằm ở cách thức hoạt động của máy nén để điều khiển nhiệt độ. Máy điều hòa không khí không biến tần có máy nén chạy ở tốc độ không đổi bất kể nhiệt độ trong nhà, tự tắt khi đạt đến nhiệt độ mong muốn và khởi động lại khi nhiệt độ tăng lên. Ngược lại, máy điều hòa không khí biến tần hoạt động bằng cách điều chỉnh tốc độ máy nén một cách linh hoạt – chạy nhanh hơn khi nhiệt độ phòng cao và chậm lại khi nhiệt độ giảm xuống để duy trì nhiệt độ ổn định.

Tôi có thể tiết kiệm năng lượng khi sử dụng máy điều hòa như thế nào?

Bạn có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách chọn nhiệt độ phù hợp khi làm mát và sưởi ấm, đồng thời thường xuyên vệ sinh bộ lọc để giảm lãng phí năng lượng không cần thiết. Nên đặt nhiệt độ điều hòa ở mức 25℃ khi làm mát và 21℃ khi sưởi ấm.

Tôi có thể vệ sinh và bảo dưỡng máy điều hòa không khí như thế nào?

Để đảm bảo không khí trong lành và hiệu suất hoạt động tốt, nên vệ sinh bộ lọc thường xuyên, lý tưởng nhất là hai tuần một lần. Rửa bộ lọc bằng nước ấm hoặc sử dụng chất tẩy rửa trung tính cho những vết bẩn cứng đầu hơn. Sau khi rửa bằng nước, phơi khô bộ lọc trong bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp. Bạn có thể sử dụng chức năng Tự động làm sạch8) để quản lý điều hòa thuận tiện hơn, chức năng này sẽ tự động làm khô bên trong điều hòa khi bạn tắt máy.9)

 

8) Tùy thuộc vào quốc gia/mẫu máy, chức năng Tự động làm sạch có thể không khả dụng.

9) Nếu bạn tắt máy, quạt sẽ tiếp tục chạy trong 30 phút. Chức năng này được cài đặt sẵn khi xuất xưởng. Chức năng này có thể được thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng kèm theo sản phẩm để biết thêm chi tiết.

Tôi cần lắp đặt máy điều hòa như thế nào?

Máy điều hòa không khí mini-split cần được lắp đặt bởi chuyên gia, trong khi máy điều hòa không khí gắn cửa sổ hoặc di động không cần hệ thống ống dẫn khí. Chúng phải được lắp đặt bởi kỹ sư hoặc kỹ thuật viên chuyên nghiệp, vì quá trình lắp đặt bao gồm khoan xuyên tường để kết nối dàn lạnh và dàn nóng, cũng như đi dây điện.

In

Thông số chính

  • THÔNG TIN CHUNG - Loại sản phẩm

    Treo tường

  • THÔNG TIN CHUNG - Loại điều hòa

    Chỉ làm mát

  • THÔNG TIN CHUNG - Công suất làm mát tối đa (W)

    3869

  • THÔNG TIN CHUNG - Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W)

    1303 / 220

  • Tiết kiệm năng lượng - Hiệu suất năng lượng

    3 sao

  • ĐỘ THUẬN TIỆN - ThinQ(Wi-Fi)

    N/A

  • VỆ SINH - UV Nano

    N/A

  • THANH LỌC KHÔNG KHÍ - Bộ phát ion

    N/A

Tất cả thông số

THÔNG TIN CHUNG

  • Áp suất âm thanh (Làm mát) Rất cao/Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp (dB(A))

    39 / 36 / 32

  • Loại điều hòa

    Chỉ làm mát

  • Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W)

    1303 / 220

  • Công suất làm mát định mức/tối thiểu (W)

    3517 / 800

  • Công suất làm mát tối đa (W)

    3869

  • Kích thước dàn lạnh_RxCxS (mm)

    777x250x201

  • Khối lượng dàn lạnh (kg)

    7.5

  • Kích thước dàn nóng_RxCxS (mm)

    722x459x276

  • Khối lượng dàn nóng (kg)

    18.5

  • Loại sản phẩm

    Treo tường

  • Loại sản phẩm II

    Inverter

  • Nguồn điện

    220 ~ 240, 50

  • Loại môi chất làm lạnh

    R32

THANH LỌC KHÔNG KHÍ

  • Bộ phát ion

    N/A

  • Cảm biến PM 1.0

    N/A

  • Màn hình lọc không khí

    N/A

VỆ SINH

  • Tự động làm sạch

  • Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt

    N/A

  • UV Nano

    N/A

HÚT ẨM

  • Hút ẩm

    N/A

THIẾT KẾ

  • Màn hình

    Bảng hiển thị LED

  • Màu (Ống xả)

    Trắng

  • Màu (Thân máy)

    Trắng

DÀN NÓNG

  • Mã model dàn nóng

    S3UQ09TZAAB

THÔNG TIN TUÂN THỦ

  • Nhà sản xuất (Nhà nhập khẩu)

    TCL (LG Electronics Inc.)

  • Danh mục và mã sản phẩm

    C/O (S3-Q12TZAAB)

  • Tháng ra mắt (Năm-Tháng)

    2026-02

  • Mẫu sản phẩm

    S3-Q12TZAAB

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096780596

ĐỘ THUẬN TIỆN

  • Vận hành công tắc cưỡng bức

  • Khởi động lại tự động

  • ThinQ(Wi-Fi)

    N/A

  • Ngủ sâu

    N/A

  • Chế độ quạt

  • Độ ồn thấp

  • Hẹn giờ (24 tiếng)

  • Bộ điều khiển từ xa

  • Hẹn giờ

  • Hẹn giờ ngủ+

  • Chẩn đoán thông minh

    N/A

BỘ LỌC

  • Màng lọc bụi mịn

    N/A

  • Màng lọc bụi siêu mịn

    N/A

LÀM LẠNH

  • Điều khiển hướng luồng khí (lên & xuống)

  • Làn gió thông minh

    N/A

  • 4 chiều

    Lên-Xuống/Trái-Phải

  • Power Cooling

  • Lưu lượng gió

    5 bước

  • Không khí thoải mái

    N/A

  • Điều khiển hướng luồng khí (trái & phải)

CHỨC NĂNG ĐIỀU HOÀ THƯƠNG MẠI

  • Mô đun PI485

    N/A

  • Điều khiển từ xa có dây

    N/A

  • Tiếp điểm khô

    N/A

LẮP ĐẶT

  • Dây nguồn

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

  • Màn hình năng lượng

    N/A

  • Hiệu suất năng lượng

    3 sao

  • Tiết kiệm năng lượng (Làm lạnh)

    N/A

  • Quản lý tiêu thụ điện

    N/A

  • Ra đa cảm biến

    N/A

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  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 