*Hình ảnh được tạo ra mang tính chất minh họa giúp bạn hiểu về sản phẩm và có thể khác với sản phẩm thực tế.

1) Công nghệ biến tần

- Hình ảnh chỉ mang tính minh họa và không phản ánh dữ liệu thực tế.

2) Làm mát nhanh

- Hình ảnh hiển thị trên điều khiển từ xa có thể thay đổi mà không cần báo trước.

- Chế độ Làm mát nhanh Jet mode hoạt động ở lưu lượng gió tối đa và công suất máy nén tối đa ở nhiệt độ cài đặt 16℃.

- Chế độ này sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi khách hàng tắt chức năng này.

- Hiệu suất sản phẩm có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện lắp đặt và sử dụng.

- Hoạt động làm mát quá mức có thể làm tăng mức tiêu thụ điện năng.

3) Cảm biến kép

- Khi sử dụng chức năng Cảm biến kép, hãy hướng điều khiển từ xa về phía sản phẩm để thu tín hiệu tốt hơn.

- Chức năng này sẽ tự động tắt sau 2 giờ hoạt động.

- Nhiệt độ môi trường thực tế có thể khác nếu điều khiển từ xa tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc ở gần các vật nóng hoặc lạnh.

- Tùy thuộc vào điều kiện môi trường như khoảng cách và vị trí, trong trường hợp việc kết nối giữa điều khiển từ xa và sản phẩm không ổn định, chức năng Cảm biến kép có thể bị tắt

4) Hẹn giờ bật/tắt 24 giờ

- Hình ảnh hiển thị trên điều khiển từ xa có thể thay đổi mà không cần báo trước.

5) Chế độ vận hành thông minh

- Hình ảnh hiển thị trên điều khiển từ xa có thể thay đổi mà không cần báo trước.

6) Lớp phủ dàn tản nhiệt Gold Fin

- Có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường sử dụng.

- Hình ảnh trên chỉ mang tính minh họa.

- Theo thử nghiệm phun muối nội bộ, diện tích ăn mòn của lớp phủ Gold fin không quá 0,05%. (Chỉ số đánh giá là 9,5 trở lên sau 500 giờ thử nghiệm)

7) Bảo vệ điện áp

- Ngày 2025.12 Buồng thử nghiệm điều hòa không khí LG

- Điều kiện thử nghiệm: Nhiệt độ trong nhà DB 32℃/WB 23℃, Nhiệt độ ngoài trời DB 48℃/29℃, đặt ở chế độ làm mát. Điều kiện này được thử nghiệm bằng cách cấp điện áp cao/điện áp thấp (230V ± 10%) để vận hành sản phẩm.

- Phương pháp thử nghiệm: Dựa trên tiêu chuẩn thử nghiệm của LG (LG(67)-F0-6037), bộ trao đổi nhiệt ngoài trời được che chắn 30% dưới điều kiện nhiệt độ nêu trên, và sản phẩm được thử nghiệm hoạt động liên tục bình thường trong khi thay đổi điện áp và chế độ hoạt động (4 giờ).

- Mẫu thử nghiệm: S3-Q09TZAAB, S3-Q12TZAAB, S3-Q18TZAAB, S3-Q24TZAAB

- Kết quả thử nghiệm: Đã xác nhận rằng tất cả các sản phẩm được thử nghiệm trong điều kiện thử nghiệm đề xuất đều hoạt động bình thường và liên tục. - Kết quả hiệu năng có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện sử dụng thực tế.

- Có thể vận hành liên tục trong phạm vi điện áp đã thử nghiệm, nhưng hiệu năng của sản phẩm có thể bị suy giảm.