Thêm mặt hàng vào danh sách yêu thích để bạn có thể dễ dàng tìm thấy mặt hàng này khi quay lại LG.com. Đây là một cách dễ dàng để theo dõi mặt hàng đặc biệt mà bạn đã để mắt đến hoặc để lưu ý tưởng quà tặng cho bạn bè và gia đình.