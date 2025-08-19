Skip to contentSkip to accessibility help
Máy giặt sấy lồng ngang LG AI DD™ Inverter 10kg màu trắng FX1410N5W

Máy giặt sấy lồng ngang LG AI DD™ Inverter 10kg màu trắng FX1410N5W

Máy giặt sấy lồng ngang LG AI DD™ Inverter 10kg màu trắng FX1410N5W

FX1410N5W
FX1410N5G.AEGPEVN
Góc nhìn mở phía trước của máy giặt cửa trước LG
Máy giặt cửa trước LG phân loại áo trong phòng giặt
Hình ảnh phun nước lên áo với 4 tia phun
Hình ảnh chi tiết vải phóng to và làm mềm bằng hơi nước
Hình ảnh cho thấy giảm phát thải vi nhựa lên đến 60% với nền hình sóng biển
Hình ảnh kích thước và lắp đặt của máy giặt cửa trước LG
Ảnh nội thất có máy giặt cửa trước LG
Cận cảnh khay chứa bột giặt/nước giặt
Cận cảnh lồng giặt inox
Cận cảnh núm vặn và màn hình hiển thị
Góc nhìn nghiêng phải của máy giặt sấy LG
Góc nhìn nghiêng trái của máy giặt sấy LG
Left perspective view of of LG washer dryer combo
Tính năng chính

  • Giặt Thông minh
  • ThinQ™
  • Steam™
  • Giảm thiểu vi nhựa
Thêm
Video hiển thị cận cảnh chi tiết của máy giặt LG, như bên trong lồng giặt và bảng điều khiển hiển thị.

Giặt giũ thông minh và tiên tiến

Hình ảnh cảm biến phát hiện loại vải để giặt chính xác

Giặt thông minh

Chu trình phù hợp với trọng lượng và loại vải

Hình ảnh dòng nước mạnh mẽ để làm sạch sâu

Giặt nhanh

Giặt nhanh và mạnh mẽ chỉ trong 39 phút ²⁾

Hình ảnh phóng to chi tiết vải được làm mềm bằng hơi nước

Giặt sâu

Chăm sóc dị ứng bằng sức mạnh của hơi nước ³⁾

Hình ảnh cho thấy giảm phát thải vi nhựa lên đến 60%

Chăm sóc vi nhựa

Chuyển động nhẹ nhàng giúp giảm ma sát trong quá trình giặt

AI Wash 2.0

Giặt tối ưu cho vải mềm được cải tiến bởi AI DD™

AI Wash 2.0 tối ưu hóa chuyển động giặt dựa trên loại đồ giặt và tùy chỉnh giặt/xả theo mức độ bẩn của quần áo. Giúp cải thiện việc chăm sóc vải và tiết kiệm năng lượng cho các loại vải mềm.

Video hiển thị máy giặt LG với chu trình AI Wash, cảm nhận khối lượng giặt và nhận diện loại vải.

*Hình ảnh sản phẩm trong hình và video chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

Steam™

Làm sạch sâu bằng sức mạnh của hơi nước

Hãy mặc quần áo với sự tự tin, vì bạn biết rằng các tác nhân gây dị ứng đã được giảm nhờ LG Steam™. 3).

*Hình ảnh sản phẩm trong hình và video chỉ mang tính minh họa và có thể khác với sản phẩm thực tế.

Dung tích lớn hơn

Giặt nhiều đồ hơn trong một lần, thêm thời gian nghỉ ngơi

Giữ nguyên kích thước máy giặt trong khi mở rộng dung tích lồng giặt để giặt nhiều quần áo hơn trong một lần.

Video hướng dẫn cách cho thêm nhiều quần áo khi lồng giặt bên trong máy giặt được mở rộng dung tích.

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Trải nghiệm những gì một lồng giặt rộng rãi có thể mang lại

Chu trình chăm sóc vi nhựa

Giảm phát thải vi nhựa lên đến 60%

Chuyển động Lắc và Xoay giúp giảm ma sát trong quá trình giặt, nhờ đó giảm phát thải vi nhựa đến 60%6.

Hình ảnh thể hiện việc giảm phát thải vi nhựa lên đến 60% trên nền hình minh họa những con sóng.

Hình ảnh thể hiện việc giảm phát thải vi nhựa lên đến 60% trên nền hình minh họa những con sóng.

Hình ảnh mang tính chất minh hoạ

Smart Pairing™

Phối hợp như một đội để giặt sạch quần áo

Ghép thông minh™ sử dụng thông tin từ máy giặt được kết nối để tự động khởi động chu trình sấy thông minh.

"*Việc sử dụng chức năng này yêu cầu máy giặt và máy sấy phải được kết nối với mạng Wi-Fi gia đình và được đăng ký trong ứng dụng thông minh LG ThinQ™.

*Máy giặt này có thể ghép đôi với máy sấy LG có Wi-Fi.

*Hình ảnh sản phẩm trong hình và video chỉ mang tính minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế."

ThinQ™

Điều khiển giản đơn cho cuộc sống thêm dễ dàng

Điều khiển việc giặt giũ mọi lúc, mọi nơi

Ứng dụng ThinQ™ cho phép bạn kết nối với máy giặt và khởi động mẻ giặt chỉ với một lần chạm.

Dễ dàng bảo trì và giám sát

Dù là bảo trì định kỳ hay tác vụ lớn, bạn đều có thể giám sát mức tiêu thụ năng lượng của máy giặt qua ứng dụng ThinQ™.

Giặt giũ rảnh tay với Trợ lý giọng nói

Chỉ cần nói với loa thông minh hoặc Trợ lý AI điều bạn muốn, máy giặt sẽ tự động xử lý phần còn lại.

Hỗ trợ cho các thiết bị nhà thông minh tương thích có thể khác nhau tùy theo quốc gia và cách thiết lập nhà thông minh của bạn.

Hình ảnh sản phẩm trong hình chỉ mang tính minh họa và có thể khác so với sản phẩm thực tế.

Máy giặt cửa trước đặt trong không gian giặt hiện đại

Thiết kế phẳng & tối giản

Cửa kính cường lực của máy giặt

Cửa kính cường lực

Cận cảnh lồng giặt khi cửa mở

Thanh nâng bền chắc & hợp vệ sinh

Núm xoay và bảng điều khiển máy giặt

Màn hình hiển thị rõ hơn

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Giặt êm ái, loại bỏ các tiếng ồn

Âm thanh quay

Video khởi động chu trình giặt, với âm thanh quay êm nhẹ ở nền, trong khi ngồi thư giãn cùng một chú chó.

Máy giặt LG với biểu tượng LG AI DD

AI đỉnh cao, giặt giũ dễ dàng

AI Wash, được hỗ trợ bởi AI DD™, mang đến chu trình giặt tối ưu dựa trên loại quần áo, giúp cải thiện chăm sóc vải và giảm tiêu thụ năng lượng cho vải mềm. Động cơ Inverter Direct Drive vận hành máy giặt của chúng tôi đáng tin cậy và êm ái. Ngoài ra, máy còn được thiết kế để đạt hiệu quả năng lượng vượt trội. Với hiệu suất bền bỉ, máy được bảo hành tiêu chuẩn 10 năm cho động cơ.

Video hướng dẫn lắp đặt máy giặt LG.

Q.

Kích thước máy giặt tiêu chuẩn cho một hộ gia đình trung bình là bao nhiêu?

A.

"Tất cả máy giặt LG đều có chiều cao và chiều rộng tiêu chuẩn. Chiều sâu có thể thay đổi tùy theo kích thước/lượng chứa của lồng giặt. Kích thước tiêu chuẩn: rộng 600 mm x cao 850 mm x sâu 565–675 mm."

Q.

Máy giặt bao nhiêu kg là phù hợp nhất?

A.

LG khuyến nghị máy giặt có dung tích lồng giặt 8–9 kg cho hộ gia đình trung bình. Với gia đình đông người hoặc có khối lượng giặt lớn, nên chọn loại 11–13 kg. Các mẫu lớn có thể giặt được chăn cỡ king. Với công nghệ sáng tạo của LG, máy vẫn giữ kích thước nhưng dung tích chứa được nâng cao.

Q.

Làm sao chọn máy giặt tiết kiệm năng lượng?

A.

"Hãy kiểm tra nhãn năng lượng trên máy giặt, xếp hạng từ A (tốt nhất) đến G (kém nhất). AI trong máy LG còn giúp tối ưu chuyển động giặt cho từng mẻ đồ, nhờ đó giảm mức tiêu thụ năng lượng xuống mức tối thiểu.

 

Thử nghiệm nội bộ LG dựa trên EN 60456:2016/A11:2020 với model F6V7RWP1WE. Kết quả có thể thay đổi tùy môi trường sử dụng. Thử nghiệm bởi Intertek tháng 11/2023. So với chu trình Cotton, chu trình AI Wash cải thiện chăm sóc vải và giảm tiêu thụ năng lượng với mẻ giặt 3kg vải mềm hỗn hợp (áo sơ mi, áo blouse, áo thun thể thao, váy chiffon, quần short poly, v.v.). Kết quả có thể khác tùy loại quần áo và môi trường."

Q.

Làm sao chọn đúng chu trình giặt?

A.

Thông thường, bạn nên tham khảo nhãn hướng dẫn trên quần áo và chọn chu trình giặt tương ứng trên máy. Máy giặt LG có chức năng AI DD sẽ tự động cân quần áo và nhận biết độ mềm để đưa ra mô hình giặt phù hợp, đồng thời điều chỉnh chuyển động trong quá trình giặt. Nếu bạn kết nối máy giặt và máy sấy LG, chúng sẽ tự động phối hợp để chọn chu trình phù hợp mà bạn không cần lo điều chỉnh thủ công.

Q.

Công nghệ Deep-learning AI DD™ mang lại lợi ích gì cho việc giặt giũ?

A.

Máy giặt Deep-learning AI DD™ của LG sử dụng công nghệ thông minh để phân tích riêng biệt trọng lượng và loại vải của đồ giặt. Kết quả: máy sẽ tự động tối ưu hóa chuyển động giặt, giúp bảo vệ sợi vải tốt hơn, giữ quần áo của bạn luôn đẹp. Động cơ DirectDrive™ với công nghệ 6 chuyển động mang lại hiệu quả giặt sạch cao với ít bộ phận chuyển động hơn, giúp máy hoạt động bền bỉ và tiết kiệm năng lượng hơn.

Q.

Máy giặt thông minh có thể làm gì?

A.

"Máy giặt LG sử dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu chuyển động giặt cho từng mẻ đồ. Nhờ học sâu từ dữ liệu lớn của hàng ngàn lần giặt, máy có thể tự động nhận biết đặc điểm vải như trọng lượng và độ mềm. Kết quả: bảo vệ vải tốt hơn 10%*, giúp quần áo bền đẹp hơn.

 

Máy giặt thông minh hỗ trợ WiFi của LG cũng có thể điều khiển bằng giọng nói hoặc ứng dụng LG ThinQ™ trên điện thoại, cho phép bạn quản lý máy giặt ở bất kỳ đâu. Bạn có thể khởi động từ xa, nhận thông báo khi giặt xong, sử dụng chẩn đoán thông minh Smart Diagnosis và tải thêm các chu trình giặt riêng thông qua ứng dụng.

 

Được kiểm nghiệm bởi Intertek vào tháng 11/2023. So với chu trình Cotton, chu trình AI Wash cải thiện chăm sóc vải và giảm tiêu thụ năng lượng với mẻ giặt 3kg vải mềm hỗn hợp (áo sơ mi, áo blouse, áo thun thể thao, váy chiffon, quần short poly, v.v.) (model F4X7VYP15). Kết quả có thể thay đổi tùy loại vải, khối lượng đồ giặt và các yếu tố khác. Chức năng AI sensing chỉ hoạt động với khối lượng dưới 3kg. Không kích hoạt khi chọn tùy chọn Steam. AI Wash chỉ nên dùng cho các loại vải tương tự và chất giặt tẩy phù hợp."

Q.

Chức năng Quick Wash của LG là gì?

A.

Công nghệ TurboWash™ 360˚ hiện đại của LG cho phép giặt sạch quần áo trong vòng 39 phút mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm sạch và chăm sóc sợi vải. Hệ thống phun đa chiều 3D Multi Spray phun tia nước từ nhiều hướng, kết hợp cùng bơm thông minh Inverter Pump điều chỉnh lực phun. Sự kết hợp này tối ưu hóa giữa sức phun, chất giặt tẩy và chuyển động giặt, giúp tiết kiệm thời gian quý báu của bạn mà vẫn đảm bảo hiệu quả giặt giũ.

Q.

Chức năng giặt hơi nước của máy giặt LG là gì?

A.

Công nghệ Steam™ độc quyền của LG (có trên một số mẫu) giúp loại bỏ hiệu quả các tác nhân gây dị ứng. Chức năng Allergy Care sẽ phun hơi nước vào quần áo ngay từ đầu chu trình giặt để làm mềm sợi vải và loại bỏ dị ứng như phấn hoa và mạt bụi.

Q.

Chức năng Tự động phân bổ (Auto-dosing) hoạt động như thế nào?

A.

Hệ thống phân bổ tự động Automatic dispenser của LG cho phép bạn đổ sẵn nước giặt vào ngăn chứa và để máy tự động thực hiện phần còn lại. Công nghệ cảm biến bên trong sẽ xác định khối lượng quần áo và tự động thêm đúng lượng nước giặt cần thiết cho mỗi lần giặt. Điều này giúp loại bỏ rủi ro dùng quá nhiều, tiết kiệm thời gian và kéo dài tuổi thọ quần áo. Việc phân bổ đúng lượng chất giặt tẩy cũng giúp duy trì tình trạng hoạt động tốt cho máy giặt cửa trước. Chỉ cần đóng cửa và nhấn nút khởi động!

Q.

Làm sao tôi có thể đăng ký sản phẩm trên ThinQ?

A.

"Hãy đảm bảo cả sản phẩm và bộ định tuyến internet của bạn đều được bật.

 

ể yếu và mất nhiều thời gian để đăng ký sản phẩm.Đặt sản phẩm gần bộ định tuyến internet. Nếu khoảng cách quá xa, tín hiệu có thể yếu và mất nhiều thời gian để đăng ký sản phẩm.

 

Cài đặt ứng dụng ThinQ. Vui lòng tham khảo trang web tương ứng tại quốc gia của bạn để biết hướng dẫn chi tiết về việc cài đặt ứng dụng ThinQ và đăng ký sản phẩm."

Q.

  

A.

[Nếu sản phẩm bao gồm tính năng AI Wash 2.0, hãy nhập lưu ý sau]

AI Wash 2.0

Chăm sóc vải và tiết kiệm năng lượng: Được kiểm nghiệm bởi Intertek vào tháng 11/2023. So với chu trình Cotton, chu trình AI Wash cho thấy cải thiện trong chăm sóc vải và giảm tiêu thụ năng lượng với mẻ giặt 3kg vải mềm hỗn hợp (áo sơ mi, áo blouse, áo thun thể thao, váy chiffon, quần short poly, v.v.) (F4X7VYP15). Kết quả có thể khác nhau tùy theo khối lượng, loại vải và các yếu tố khác.

Chức năng AI sensing được kích hoạt khi khối lượng đồ giặt dưới 3kg. Không kích hoạt khi chọn tùy chọn Steam. AI Wash chỉ nên dùng với các loại vải tương tự [không phải tất cả vải đều được nhận diện] và với chất giặt tẩy phù hợp.

 

TurboWash™ 360

Được kiểm nghiệm bởi Intertek vào tháng 3/2019, dựa trên tiêu chuẩn IEC 60456: phiên bản 5.0. Chu trình TurboWash39 với 5kg đồ giặt tiêu chuẩn IEC so sánh với chu trình Cotton thông thường có TurboWash (F4V9RWP2W so với FC1450S2W). Kết quả có thể khác nhau tùy môi trường.

Thời gian giặt có thể kéo dài và kết quả thay đổi tùy loại quần áo, khối lượng giặt và môi trường.

 

Steam™

Chu trình Allergy Care, được BAF chứng nhận cho máy giặt LG Steam cỡ 24 inch, giúp giảm các dị ứng do mạt bụi trong nhà.

 

Ngăn phân bổ tự động (Automatic dispenser)

Có thể giặt tới 31 mẻ khi đổ đầy cả hai ngăn chứa chất giặt.

Lượng chất giặt mặc định là 45mL.

Kết quả có thể khác nhau tùy môi trường.

 

Dung tích lớn hơn

Cảm biến rung chỉ có trong model độ sâu 615/565 (không bao gồm loại Slim).

Số lượng giảm chấn ma sát & bộ cân bằng trọng lượng có thể khác nhau tùy model.

Dung tích tăng thêm: +3kg ở độ sâu 615mm, +2kg ở độ sâu 565mm/475mm.

 

Chu trình chăm sóc vi nhựa (Microplastic care cycle)

Được kiểm nghiệm bởi Intertek vào tháng 7/2023. Chu trình Microplastic Care với 3kg đồ giặt (áo khoác tập luyện polyester 100%) so với chu trình Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Được so sánh bằng cách đo lượng vi nhựa lọc qua màng lọc 20㎛.

Kết quả có thể khác nhau tùy loại quần áo và môi trường.

 

AI ở lõi (AI to the core)

Được kiểm nghiệm bởi Intertek vào tháng 11/2023. So với chu trình Cotton, chu trình AI Wash cho thấy cải thiện trong chăm sóc vải và giảm tiêu thụ năng lượng với mẻ giặt 3kg vải mềm hỗn hợp (áo sơ mi, áo blouse, áo thun thể thao, váy chiffon, quần short poly, v.v.) (model đại diện AI Wash: F4X7VYP15). Kết quả có thể khác nhau tùy loại quần áo và môi trường.

Chức năng AI sensing được kích hoạt khi khối lượng đồ giặt dưới 3kg. Không kích hoạt khi chọn tùy chọn Steam. AI Wash chỉ nên dùng với các loại vải tương tự [không phải tất cả vải đều được nhận diện] và với chất giặt tẩy phù hợp.

Bảo hành 10 năm chỉ áp dụng cho động cơ Direct Drive. Thời hạn/chính sách bảo hành có thể khác nhau tùy quốc gia hoặc khu vực.

Mức ồn: 71dB (Mức công suất âm), dựa trên Quy định EU 2019/2014 (F4X7EBPY6).

Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chính sách bảo hành 10 năm."

 

 

 

 

 

 

 

 

Để truy cập thêm tài liệu kỹ thuật và tài nguyên, vui lòng ghé thăm Cổng thông tin đối tác B2B của LG.

