Máy sấy LG AI DUAL Inverter Heat Pump™ 11kg màu xám RX11VHP5S

*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.

*AI ở đây đề cập đến tính năng sấy cảm biến nhận biết. Được thử nghiệm bởi Intertek, chu trình AI Dry với 3kg đồ giặt hỗn hợp thử nghiệm so với Chu trình Cotton thông thường. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường. Tính năng AI Dry chỉ khả dụng cho các mẻ sấy dưới 5kg với các chất liệu vải có cùng mức độ hấp thụ độ ẩm.

*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.