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Máy sấy LG AI DUAL Inverter Heat Pump™ 11kg màu xám RX11VHP5S
Máy sấy LG AI DUAL Inverter Heat Pump™ 11kg màu xám RX11VHP5S
RX11VHP5S
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*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.
Sấy thông minh hiệu quả cho từng mẻ sấy.
Động cơ máy nén Inverter
Hiệu suất đạt chứng nhận năng lượng 8 sao
Công nghệ sấy AI Dry™
Giúp tối đa hóa hiệu quả sấy khô*
Sấy nhanh
Sấy khô quần áo trong 81 phút**
Allergy Care™
Sấy chăm sóc dịu nhẹ***
Máy sấy bơm nhiệt AI
Trí tuệ nhân tạo từ cốt lõi
Máy sấy Bơm nhiệt AI tiết kiệm năng lượng có độ ồn thấp, và đi kèm với chế độ bảo hành 10 năm cho Động cơ máy nén biến tần.**
Image of an LG dryer placed in a green-themed interior with a visual highlight of the Inverter Compressor Motor.
Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.
****2 năm cho linh kiện và công nghệ + 8 năm cho máy nén / động cơ inverter (chỉ áp dụng cho linh kiện).
AI Dry™
Sấy tăng cường bằng AI
AI Dry giúp tối ưu hóa việc sấy khô bằng cách điều chỉnh thời gian sấy trong suốt chu trình dựa trên trọng lượng của mẻ giặt và độ ẩm, giúp tiết kiệm năng lượng và thời gian để đạt được kết quả hiệu quả.*
*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.
*AI ở đây đề cập đến tính năng sấy cảm biến nhận biết. Được thử nghiệm bởi Intertek, chu trình AI Dry với 3kg đồ giặt hỗn hợp thử nghiệm so với Chu trình Cotton thông thường. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường. Tính năng AI Dry chỉ khả dụng cho các mẻ sấy dưới 5kg với các chất liệu vải có cùng mức độ hấp thụ độ ẩm.
*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.
Sấy nhanh TurboDry
Sấy khô hoàn tất chỉ trong 81 phút
Tận hưởng khả năng sấy khô trong 81 phút, được vận hành bởi Máy nén biến tần (Inverter Compressor).**
**Được thử nghiệm bởi Intertek, chu trình Turbo Dry hoàn thành mẻ sấy 5kg đồ hỗn hợp trong vòng 81 phút. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường.
Allergy Care™
Sấy khô an tâm với Chu trình Allergy Care™
Việc tiếp xúc với Mạt bụi nhà, một trong những tác nhân gây dị ứng phổ biến nhất trong gia đình, có thể được giảm thiểu nhờ chu trình sấy này.***
Image of a blanket and teddy bear inside an LG dryer
Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.
Vui lòng tuân theo các hướng dẫn chăm sóc sản phẩm và tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của LG để biết các lưu ý an toàn trước khi sấy đồ.
***Được chứng nhận bởi BAF (Hiệp hội dị ứng Anh Quốc) về việc giảm thiểu tiếp xúc với Mạt bụi nhà sống. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường.
Ghép nối thông minh (Smart Pairing)
Phối hợp nhịp nhàng cho quần áo sạch tinh tươm
Tính năng ghép nối thông minh qua ứng dụng LG ThinQ® sử dụng thông tin từ máy giặt được kết nối để tự động thiết lập chu trình sấy.^
*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.
^Ứng dụng LG ThinQ® khả dụng trên điện thoại thông minh Android hoặc iOS tương thích. Yêu cầu kết nối dữ liệu mạng Wi-Fi gia đình và đăng ký sản phẩm trên LG ThinQ®. Truy cập lg.com/au/lg-thinq để biết thêm về các tính năng, khả năng tương thích hệ thống và tính sẵn có của dịch vụ (có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia và dòng máy).
Bộ lọc xơ vải kép
Giữ xơ vải đúng vị trí
*Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài, vui lòng tham khảo thư viện ảnh để xem dòng máy tại địa phương.
Bình ngưng tự động làm sạch
Bình ngưng với tính năng vệ sinh tiện lợi
Tự động làm sạch: Bình ngưng sẽ tự động rửa sạch chính nó**, giúp bạn có thêm thời gian cho các công việc khác.
LG ThinQ®
Điều khiển thông minh, cuộc sống thông minh
Giám sát từ xa
Khởi động máy giặt qua điện thoại thông minh của bạn bằng ứng dụng LG ThinQ®.^
Giám sát từ xa
Kiểm tra tình trạng máy giặt, tải về các chu trình mới hoặc theo dõi lượng điện năng tiêu thụ bằng LG ThinQ®.^
Rảnh tay với trợ lý giọng nói
Kết nối với loa thông minh để điều khiển bằng giọng nói.
Chỉ cần hỏi 'máy giặt còn lại bao nhiêu thời gian' và AI thông minh sẽ phản hồi bạn mà không cần chạm
Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và chỉ là mô phỏng của ứng dụng LG ThinQ®. Hình ảnh thực tế có thể khác biệt so với sản phẩm và ứng dụng LG ThinQ® thực tế.
^Ứng dụng LG ThinQ® khả dụng trên điện thoại thông minh Android hoặc iOS tương thích. Yêu cầu kết nối dữ liệu mạng Wi-Fi gia đình và đăng ký sản phẩm trên LG ThinQ®. Truy cập lg.com/au/lg-thinq để biết thêm về các tính năng, khả năng tương thích hệ thống và tính sẵn có của dịch vụ (có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia và dòng máy). Google và Google Home là thương hiệu của Google LLC. Thiết bị loa thông minh hỗ trợ giọng nói không đi kèm sản phẩm.
Thiết kế thời thượng
*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.
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