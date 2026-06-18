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Máy sấy LG AI DUAL Inverter Heat Pump™ 11kg màu trắng RX11VHP5W

Máy sấy LG AI DUAL Inverter Heat Pump™ 11kg màu trắng RX11VHP5W

RX11VHP5W
Hình ảnh mặt trước của Máy sấy LG AI DUAL Inverter Heat Pump™ 11kg màu trắng RX11VHP5W RX11VHP5W
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chính diện với cửa mở
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp cao từ phía trước
Chi tiết núm xoay điều khiển và màn hình của máy sấy LG 11 kg
Chi tiết ngăn chứa của máy sấy LG 11 kg
Chi tiết lồng sấy của máy sấy LG 11 kg
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White với ngăn phía trên được mở
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp bên trái
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp cao từ bên trái
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp bên phải
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp cao từ bên phải
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp thấp từ bên trái
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp ngang từ bên hông
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp phía sau
Chi tiết lồng sấy của máy sấy LG 11 kg – hình 1
Hình ảnh mặt trước của Máy sấy LG AI DUAL Inverter Heat Pump™ 11kg màu trắng RX11VHP5W RX11VHP5W
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chính diện với cửa mở
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp cao từ phía trước
Chi tiết núm xoay điều khiển và màn hình của máy sấy LG 11 kg
Chi tiết ngăn chứa của máy sấy LG 11 kg
Chi tiết lồng sấy của máy sấy LG 11 kg
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White với ngăn phía trên được mở
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp bên trái
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp cao từ bên trái
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp bên phải
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp cao từ bên phải
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp thấp từ bên trái
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp ngang từ bên hông
Máy sấy LG 11 kg màu trắng Essence White, góc chụp phía sau
Chi tiết lồng sấy của máy sấy LG 11 kg – hình 1

Tính năng chính

  • Hiệu suất đạt chứng nhận năng lượng 8 sao
  • Tối ưu hóa hiệu quả sấy khô với công nghệ AI Dry™
  • Sấy an tâm với chu trình chống dị ứng Allergy Care™
  • Lắp đặt đơn giản, không cần ống dẫn phụ.
  • Bảo hành 10 năm cho linh kiện động cơ máy nén Inverter của LG
Thêm
A video showing close-up details of the LG dryer drum interior and display panel

A video showing close-up details of the LG dryer drum interior and display panel

*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.

Sấy thông minh hiệu quả cho từng mẻ sấy.

Image of the Inverter Compresssor Motor

Động cơ máy nén Inverter

Hiệu suất đạt chứng nhận năng lượng 8 sao

Image showing a sensor detecting a pile of blankets for AI-optimised drying

Công nghệ sấy AI Dry™

Giúp tối đa hóa hiệu quả sấy khô*

Image of a shirt with a timeline arrow showing TurboDry completion in 81 minutes

Sấy nhanh

Sấy khô quần áo trong 81 phút**

Image of a blanket and teddy bear inside a LG dryer

Allergy Care™

Sấy chăm sóc dịu nhẹ***

Máy sấy bơm nhiệt AI

Trí tuệ nhân tạo từ cốt lõi

Máy sấy Bơm nhiệt AI tiết kiệm năng lượng có độ ồn thấp, và đi kèm với chế độ bảo hành 10 năm cho Động cơ máy nén biến tần.**

Image of an LG dryer placed in a green-themed interior with a visual highlight of the Inverter Compressor Motor.

Image of a pictogram combining an electric bolt and downward arrow, symbolizing energy saving

Hiệu suất đạt chứng nhận năng lượng 8 sao

Image of a badge-shaped pictogram representing a 10-year parts warranty

Bảo hành linh kiện 10 năm****

Low noise

Giảm thiểu tiếng ồn

Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.

****2 năm cho linh kiện và công nghệ + 8 năm cho máy nén / động cơ inverter (chỉ áp dụng cho linh kiện).

AI Dry™

Sấy tăng cường bằng AI

AI Dry giúp tối ưu hóa việc sấy khô bằng cách điều chỉnh thời gian sấy trong suốt chu trình dựa trên trọng lượng của mẻ giặt và độ ẩm, giúp tiết kiệm năng lượng và thời gian để đạt được kết quả hiệu quả.*

Bước 1: Chọn chu trình AI Dry™

Bước 2: Tận hưởng mẻ giặt được sấy khô

*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.

*AI ở đây đề cập đến tính năng sấy cảm biến nhận biết. Được thử nghiệm bởi Intertek, chu trình AI Dry với 3kg đồ giặt hỗn hợp thử nghiệm so với Chu trình Cotton thông thường. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường. Tính năng AI Dry chỉ khả dụng cho các mẻ sấy dưới 5kg với các chất liệu vải có cùng mức độ hấp thụ độ ẩm.

*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.

Sấy nhanh TurboDry

Sấy khô hoàn tất chỉ trong 81 phút

Tận hưởng khả năng sấy khô trong 81 phút, được vận hành bởi Máy nén biến tần (Inverter Compressor).**

**Được thử nghiệm bởi Intertek, chu trình Turbo Dry hoàn thành mẻ sấy 5kg đồ hỗn hợp trong vòng 81 phút. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường.

Allergy Care™

Sấy khô an tâm với Chu trình Allergy Care™

Việc tiếp xúc với Mạt bụi nhà, một trong những tác nhân gây dị ứng phổ biến nhất trong gia đình, có thể được giảm thiểu nhờ chu trình sấy này.***

Image of a blanket and teddy bear inside an LG dryer

Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.

Vui lòng tuân theo các hướng dẫn chăm sóc sản phẩm và tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của LG để biết các lưu ý an toàn trước khi sấy đồ.

***Được chứng nhận bởi BAF (Hiệp hội dị ứng Anh Quốc) về việc giảm thiểu tiếp xúc với Mạt bụi nhà sống. Kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường.

R290 icon with dark green background

R290 icon with dark green background

Lựa chọn thân thiện môi trường

Với chỉ số làm nóng toàn cầu thấp ở mức 3, dung môi làm lạnh R290 là một lựa chọn thông minh hơn cho ngôi nhà của bạn và môi trường so với các dòng Máy sấy LG sử dụng môi chất lạnh R134a.

Ghép nối thông minh (Smart Pairing)

Phối hợp nhịp nhàng cho quần áo sạch tinh tươm

Tính năng ghép nối thông minh qua ứng dụng LG ThinQ® sử dụng thông tin từ máy giặt được kết nối để tự động thiết lập chu trình sấy.^

*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.

^Ứng dụng LG ThinQ® khả dụng trên điện thoại thông minh Android hoặc iOS tương thích. Yêu cầu kết nối dữ liệu mạng Wi-Fi gia đình và đăng ký sản phẩm trên LG ThinQ®. Truy cập lg.com/au/lg-thinq để biết thêm về các tính năng, khả năng tương thích hệ thống và tính sẵn có của dịch vụ (có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia và dòng máy).

Bộ lọc xơ vải kép

Giữ xơ vải đúng vị trí

A video showing how to clean and reinstall the filter of the LG Dryer in three easy steps
BƯỚC 1

Cẩn thận tháo bộ lọc ra và loại bỏ xơ vải

A video demonstrating step-by-step filter maintenance for the LG Dryer, from lint removal to reinstallation
BƯỚC 2

Tách rời cả hai bộ lọc và nhẹ nhàng rửa sạch dưới vòi nước.

A video guide on proper filter cleaning and care for the LG Dryer
BƯỚC 3

Đảm bảo bộ lọc đã khô hoàn toàn và cẩn thận lắp lại vào máy.

*Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài, vui lòng tham khảo thư viện ảnh để xem dòng máy tại địa phương.

Bình ngưng tự động làm sạch

Bình ngưng với tính năng vệ sinh tiện lợi

Tự động làm sạch: Bình ngưng sẽ tự động rửa sạch chính nó**, giúp bạn có thêm thời gian cho các công việc khác.

LG ThinQ®

Điều khiển thông minh, cuộc sống thông minh

Giám sát từ xa

Khởi động máy giặt qua điện thoại thông minh của bạn bằng ứng dụng LG ThinQ®.^

Giám sát từ xa

Kiểm tra tình trạng máy giặt, tải về các chu trình mới hoặc theo dõi lượng điện năng tiêu thụ bằng LG ThinQ®.^

Rảnh tay với trợ lý giọng nói

Kết nối với loa thông minh để điều khiển bằng giọng nói. 

 

Chỉ cần hỏi 'máy giặt còn lại bao nhiêu thời gian' và AI thông minh sẽ phản hồi bạn mà không cần chạm

Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và chỉ là mô phỏng của ứng dụng LG ThinQ®. Hình ảnh thực tế có thể khác biệt so với sản phẩm và ứng dụng LG ThinQ® thực tế.

^Ứng dụng LG ThinQ® khả dụng trên điện thoại thông minh Android hoặc iOS tương thích. Yêu cầu kết nối dữ liệu mạng Wi-Fi gia đình và đăng ký sản phẩm trên LG ThinQ®. Truy cập lg.com/au/lg-thinq để biết thêm về các tính năng, khả năng tương thích hệ thống và tính sẵn có của dịch vụ (có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia và dòng máy). Google và Google Home là thương hiệu của Google LLC. Thiết bị loa thông minh hỗ trợ giọng nói không đi kèm sản phẩm.

Thiết kế thời thượng

Image showing the front view of the LG Dryer in a premium interior setting

Đường nét mượt mà

Image of the LG Dryer from a partial side angle

Cửa kính cường lực

Image showing the front view of the LG Dryer in a premium wood-toned interior

Thiết kế thời thượng, phong cách

Image of the LG Dryer’s partial side view positioned on the right side

Phù hợp mọi không gian sống 

Close-up image of the LG Dryer’s display panel

Màn hình trực quan, điều khiển dễ dàng

*Hình ảnh sản phẩm là ảnh dựng kỹ thuật số và có thể khác biệt so với sản phẩm thực tế. Hình ảnh hiển thị là dòng máy nước ngoài.

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Trải nghiệm mua sắm trả góp 0% lãi suất
Các bước thanh toán trả góp:
  • Bước 1
    Chọn sản phẩm muốn mua cho vào giỏ hàng sau đó lựa chọn hình thức thanh toán trả góp.
  • Bước 2
    Quý khách lựa chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp. Số tiền cố định phải trả hàng tháng sẽ được hiển thị. Sau đó quý khách sẽ được điều hướng sang cổng thanh toán để nhập thông tin thẻ và sang trang của Ngân hàng phát hành thẻ để nhập OTP. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được trừ số tiền tương ứng với giá trị sản phẩm mua trả góp.
  • Bước 3
    Sau khi thanh toán thành công hệ thống sẽ gửi email xác nhận về địa chỉ email của quý khách.
Quy định chung:

  • Thời gian trả góp: 3, 6, 9 và 12 tháng.

  • Danh sách ngân hàng áp dụng hình thức trả góp: Sacombank, VPBank, Shinhan Bank, Techcombank, Eximbank, VIB, Citibank, Seabank, HSBC, TPbank, SCB, Standard Chartered, Maritime Bank, Nam A, Kien Long Bank, OCB, SHB, VCB, Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcapital Bank, ACB, Homecredit, PVCombank, HDBank, Lienvietpostbank.

  • Hiệu lực còn lại của thẻ phải lớn hơn kì hạn trả góp.

  • Đảm bảo hạn mức thẻ tín dụng của quý khách lớn hơn hoặc bằng số tiền trả góp.

  • Ngân hàng tự chuyển đổi thành giao dịch trả góp, trong quá trình chuyển đổi ngân hàng có thể liên hệ chủ thẻ để xác nhận thêm thông tin, do đó chủ thẻ vui lòng nghe máy để ngân hàng có thể hoàn thành thủ tục chuyển đổi trả góp. Sau khi giao dịch chuyển đổi trả góp thành công, khoản tiền phải trả hàng tháng sẽ được lên sao kê. Quý khách cần thanh toán số tiền này cho Ngân hàng phát hành thẻ.

  • Không giới hạn số lần mua trả góp.

  • Về việc hủy đơn hàng đã giao dịch thanh toán trả góp: Quý khách sẽ không mất phí khi hủy đơn hàng trong vòng 2 ngày (48 tiếng) kể từ khi giao dịch mua hàng thành công. Sau thời gian này nếu hủy đơn hàng quý khách sẽ phải chịu phí chuyển đổi trả góp là 3% trên giá trị đơn hàng trả góp.

  • Nếu có bất kỳ vấn đề gì thắc mắc liên quan dịch vụ trả góp, vui lòng liên hệ hotline OBS LG số 18001590

 