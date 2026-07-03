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LG RA MẮT THẾ HỆ LAPTOP LG GRAM AI 2026: MỎNG NHẸ TINH TẾ, BỨT PHÁ HIỆU NĂNG VỚI DUAL AI VÀ CHẤT LIỆU AEROMINUM HOÀN TOÀN MỚI
TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2026 — LG Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu dải sản phẩm laptop LG gram AI 2026 với ba dòng sản phẩm: LG gram Pro AI, LG gram AI và LG gram Book AI với thiết kế gọn nhẹ đặc trưng và hiệu năng AI toàn diện.
Các đối tác tham gia chiến dịch LG Streaming Week tại Việt Nam
Ông Lee Woo Ho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Tin học, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: “Thế hệ LG gram 2026 đánh dấu cột mốc mới trong chiến lược không ngừng hoàn thiện tính di động tối ưu của LG suốt một thập kỷ qua. Với vật liệu Aerominum hoàn toàn mới, chúng tôi đã phá vỡ rào cản giữa bài toán trọng lượng và độ bền, kiến tạo nên một thiết kế kim loại đẳng cấp, mỏng nhẹ tối đa nhưng vẫn đảm bảo độ bền bỉ xuất sắc, mang đến trải nghiệm làm việc, sáng tạo và kết nối không giới hạn cho người dùng.”
Giải pháp toàn diện tối đa hiệu năng trong kỷ nguyên làm việc di động
Trong kỷ nguyên làm việc linh hoạt và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), người dùng đòi hỏi một thiết bị không chỉ sở hữu tính di động tối ưu mà còn phải đáp ứng năng lực xử lý mạnh mẽ cho các tác vụ phức tạp. Trên thực tế, các dòng laptop siêu nhẹ trên thị trường thường phải đối mặt với bài toán thỏa hiệp giữa độ bền và giới hạn hiệu năng, tạo ra rào cản khi vận hành các ứng dụng AI chuyên sâu. Thế hệ LG gram AI 2026 mang đến một giải pháp toàn diện: tiên phong ứng dụng vật liệu đột phá Aerominum giúp tối ưu hóa trọng lượng cùng độ bền bỉ, đồng thời khai phóng hiệu suất làm việc vượt trội thông qua công nghệ Dual AI tiên tiến trên nền tảng hệ sinh thái thông minh.
Điểm nhấn đột phá trong thiết kế của LG gram AI 2026 đến từ việc ứng dụng hợp kim Aerominum hoàn toàn mới. Vật liệu tiên tiến này không chỉ giúp thiết bị giảm 40g trọng lượng so với thế hệ tiền nhiệm, mà còn gia tăng đến 135% khả năng chống trầy xước. Sự kết hợp giữa độ mỏng ấn tượng chỉ 12.4mm, trọng lượng siêu nhẹ 1.199g cùng ngôn ngữ thiết kế Aeroplate giúp sản phẩm xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt, đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H. Bước tiến chiến lược về vật liệu này không chỉ kế thừa DNA mỏng nhẹ đặc trưng của dòng LG gram, mà còn tôn vinh tính thẩm mỹ sang trọng, đảm bảo sự linh hoạt và bền bỉ tối đa trên mọi hành trình dịch chuyển.
Bên cạnh thiết kế thời thượng, sức mạnh cốt lõi của LG gram AI 2026 được định hình bởi nền tảng Dual AI, sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ gram AI xử lý trực tiếp trên thiết bị (On-Device AI) và sức mạnh điện toán đám mây từ Copilot+ PC. Sự cộng hưởng này mang đến trải nghiệm làm việc linh hoạt, hỗ trợ người dùng giải quyết nhanh chóng các tác vụ tìm kiếm, tóm tắt thông tin và bứt phá năng suất sáng tạo ngay cả khi ngoại tuyến. Hơn thế nữa, cơ chế xử lý dữ liệu trực tiếp trên phần cứng còn thiết lập một "lá chắn" bảo mật vững chắc, bảo vệ an toàn các thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng.
Nhằm kiến tạo dòng chảy làm việc xuyên suốt, hệ sinh thái kết nối thông minh LG gram Link cho phép người dùng chia sẻ tài liệu và mở rộng không gian hiển thị đa thiết bị một cách liền mạch trên các nền tảng: iOS, Android, Windows và webOS. Cùng với đó, việc tích hợp sâu ứng dụng ThinQ cung cấp lớp bảo vệ tối ưu thông qua tính năng khóa thiết bị và xóa dữ liệu từ xa. Giải pháp quản lý toàn diện này mang lại sự an tâm tuyệt đối, giúp người dùng tự do tận hưởng sự thảnh thơi trong môi trường làm việc số hiện đại.
LG gram Pro AI: Hiệu năng bứt phá dành cho giới tinh hoa
Thách thức lớn nhất đối với các nhà lãnh đạo và doanh nhân hiện đại không chỉ là hiệu năng, mà là việc tối ưu hóa quỹ thời gian eo hẹp trong guồng quay dịch chuyển liên tục. LG gram Pro AI được kiến tạo để giải quyết triệt để bài toán này.
Năm nay, LG lần đầu tiên mang đến tùy chọn vi xử lý AMD Ryzen™ 7 thế hệ mới trên gram Pro AI bên cạnh Intel® Core™ U5, mở rộng sự linh hoạt cho người dùng tùy theo đặc thù công việc. Kết hợp cùng bộ xử lý (NPU) mạnh mẽ đạt mức 50 TOPS, thiết bị biến mọi "thời gian chết" thành lợi thế. Kết hợp cùng bộ nhớ RAM lên đến 32GB LPDDR5X giúp tăng tốc độ truyền dữ liệu gấp 1.25 lần, LG gram Pro AI dễ dàng chinh phục các tệp dữ liệu khổng lồ và tối đa hóa năng suất cùng trợ lý AI chuyên sâu.
Ẩn sau thân hình mỏng nhẹ là sức mạnh từ vi xử lý Intel® Core™ U7 và viên pin dung lượng lớn 72Wh. Nhờ đó, người dùng có thể duy trì 100% hiệu suất công việc suốt cả ngày dài, từ phòng chờ sân bay đến các buổi hội thảo chuyên sâu, mà không phải bận tâm về thời lượng pin hay gánh nặng hành lý, cho phép họ trọn vẹn cống hiến cho những giá trị chuyên môn cốt lõi.
LG gram AI: Trợ thủ đắc lực, kết nối linh hoạt mọi lúc mọi nơi
Dòng LG gram AI là minh chứng hoàn hảo cho sự giao thoa giữa tính cơ động linh hoạt và hiệu năng bền bỉ. Đây là thiết bị được "đo ni đóng giày" cho các nhân sự thường xuyên dịch chuyển, làm việc tự do và người dùng đòi hỏi tốc độ xử lý nhanh chóng. Phiên bản 14 inch thiết lập chuẩn mực về trọng lượng khi chỉ vỏn vẹn 1.120g – mức nhẹ nhất trong dải sản phẩm hiện tại – nhưng vẫn xuất sắc vượt qua các tiêu chuẩn độ bền quân đội khắt khe.
Ẩn sau thân hình mỏng nhẹ là sức mạnh từ vi xử lý Intel® Core™ U7 và viên pin dung lượng lớn 72Wh. Nhờ đó, người dùng có thể duy trì 100% hiệu suất công việc suốt cả ngày dài, từ phòng chờ sân bay đến các buổi hội thảo chuyên sâu, mà không phải bận tâm về thời lượng pin hay gánh nặng hành lý, cho phép họ trọn vẹn cống hiến cho những giá trị chuyên môn cốt lõi.
LG gram Book AI: Giải pháp thông minh, nâng tầm trải nghiệm
Là giải pháp đưa trí tuệ nhân tạo từ LG đến gần hơn với đại chúng, LG gram Book AI sở hữu hàm lượng công nghệ vượt xa kỳ vọng trong phân khúc. Thiết bị mở ra không gian hiển thị rộng lớn với màn hình 15 inch, kết hợp cùng thiết kế kim loại Titan Black cứng cáp và sang trọng.
Điểm nhấn nổi bật trên dòng máy này là kiến trúc mở rộng hiệu năng linh hoạt (Expandable Performance) với 2 khe cắm ổ cứng SSD độc lập, vận hành ổn định trên nền tảng vi xử lý Intel® Core™ U5. Cấu hình linh hoạt này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu trữ lớn cho việc học tập, các dự án nghiên cứu và không gian giải trí đa phương tiện. Được tích hợp toàn diện hệ sinh thái độc quyền gồm gram AI, LG gram Link và ThinQ, LG gram Book AI chính là điểm khởi đầu hoàn hảo trên hành trình làm chủ công nghệ của người dùng.
Dải sản phẩm LG gram AI 2026 một lần nữa khẳng định năng lực R&D vững vàng và tầm nhìn tiên phong của LG trong việc phá vỡ mọi giới hạn công nghệ truyền thống. Không dừng lại ở việc kiến tạo nên những thiết bị có phần cứng xuất chúng, LG kỳ vọng thế hệ máy tính cá nhân mới này sẽ trở thành "đầu tàu" dẫn dắt người dùng tiếp cận, làm chủ và khai phóng sức mạnh của AI. Từ đó, trao quyền cho mỗi cá nhân bứt phá mọi giới hạn của bản thân thông qua hiệu suất làm việc vượt trội.
Dải sản phẩm laptop LG gram AI 2026 đã chính thức có mặt trên thị trường. Thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình khuyến mãi, vui lòng truy cập: https://www.lg.com/vn/laptop-lg-gram/.
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