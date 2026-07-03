LG RA MẮT THẾ HỆ LAPTOP LG GRAM AI 2026: MỎNG NHẸ TINH TẾ, BỨT PHÁ HIỆU NĂNG VỚI DUAL AI VÀ CHẤT LIỆU AEROMINUM HOÀN TOÀN MỚI

Trong kỷ nguyên làm việc linh hoạt và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), người dùng đòi hỏi một thiết bị không chỉ sở hữu tính di động tối ưu mà còn phải đáp ứng năng lực xử lý mạnh mẽ cho các tác vụ phức tạp. Trên thực tế, các dòng laptop siêu nhẹ trên thị trường thường phải đối mặt với bài toán thỏa hiệp giữa độ bền và giới hạn hiệu năng, tạo ra rào cản khi vận hành các ứng dụng AI chuyên sâu. Thế hệ LG gram AI 2026 mang đến một giải pháp toàn diện: tiên phong ứng dụng vật liệu đột phá Aerominum giúp tối ưu hóa trọng lượng cùng độ bền bỉ, đồng thời khai phóng hiệu suất làm việc vượt trội thông qua công nghệ Dual AI tiên tiến trên nền tảng hệ sinh thái thông minh.

Điểm nhấn đột phá trong thiết kế của LG gram AI 2026 đến từ việc ứng dụng hợp kim Aerominum hoàn toàn mới. Vật liệu tiên tiến này không chỉ giúp thiết bị giảm 40g trọng lượng so với thế hệ tiền nhiệm, mà còn gia tăng đến 135% khả năng chống trầy xước. Sự kết hợp giữa độ mỏng ấn tượng chỉ 12.4mm, trọng lượng siêu nhẹ 1.199g cùng ngôn ngữ thiết kế Aeroplate giúp sản phẩm xuất sắc vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt, đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H. Bước tiến chiến lược về vật liệu này không chỉ kế thừa DNA mỏng nhẹ đặc trưng của dòng LG gram, mà còn tôn vinh tính thẩm mỹ sang trọng, đảm bảo sự linh hoạt và bền bỉ tối đa trên mọi hành trình dịch chuyển.

Bên cạnh thiết kế thời thượng, sức mạnh cốt lõi của LG gram AI 2026 được định hình bởi nền tảng Dual AI, sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ gram AI xử lý trực tiếp trên thiết bị (On-Device AI) và sức mạnh điện toán đám mây từ Copilot+ PC. Sự cộng hưởng này mang đến trải nghiệm làm việc linh hoạt, hỗ trợ người dùng giải quyết nhanh chóng các tác vụ tìm kiếm, tóm tắt thông tin và bứt phá năng suất sáng tạo ngay cả khi ngoại tuyến. Hơn thế nữa, cơ chế xử lý dữ liệu trực tiếp trên phần cứng còn thiết lập một "lá chắn" bảo mật vững chắc, bảo vệ an toàn các thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng.

Nhằm kiến tạo dòng chảy làm việc xuyên suốt, hệ sinh thái kết nối thông minh LG gram Link cho phép người dùng chia sẻ tài liệu và mở rộng không gian hiển thị đa thiết bị một cách liền mạch trên các nền tảng: iOS, Android, Windows và webOS. Cùng với đó, việc tích hợp sâu ứng dụng ThinQ cung cấp lớp bảo vệ tối ưu thông qua tính năng khóa thiết bị và xóa dữ liệu từ xa. Giải pháp quản lý toàn diện này mang lại sự an tâm tuyệt đối, giúp người dùng tự do tận hưởng sự thảnh thơi trong môi trường làm việc số hiện đại.