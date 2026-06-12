MINHO (SHINee) CÙNG LG ELECTRONICS VIỆT NAM ĐƯA NHỊP SỐNG SEOUL NĂNG ĐỘNG VỀ GIỮA LÒNG SÀI GÒN

Không gian sống của MINHO tại Another Saigon được thiết kế dành riêng cho lối sống với nhịp vận động liên tục, song hành cùng các giải pháp công nghệ thông minh giúp phục hồi năng lượng nhanh chóng.

Mang đặc trưng của một người hướng ngoại, phòng khách kết hợp gian bếp mở là tâm điểm kết nối của ngôi nhà, nơi MINHO chào đón bạn bè và những người thân yêu. Trải nghiệm giải trí tại đây phải đáp ứng đa dạng nhu cầu theo tâm trạng. Bộ đôi TV LG OLED evo AI G6 và loa di động LG xboom Stage 501 biến không gian này trở thành một sân khấu karaoke bùng nổ hay một khán đài thể thao cuồng nhiệt.

Bên cạnh giải trí, gian bếp còn là một "trạm sạc" năng lượng của MINHO. Trung tâm của khu vực này là tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView với tính năng Ice Solution cung cấp ba loại đá: đá viên, đá bào và đá tròn giúp MINHO giải nhiệt tức thì và hỗ trợ phục hồi thể lực nhanh chóng.

Trang phục của MINHO cũng cần được chăm sóc kỹ càng. Tháp giặt sấy LG WashTower với công nghệ AI DD™ tự động nhận diện chất liệu, trọng lượng và mức độ bẩn để đề xuất chu trình phù hợp, giữ cho áo quần luôn sạch thơm mà không ảnh hưởng đến sợi vải.

Tại phòng thay đồ, tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler giữ cho mọi trang phục luôn ở tình trạng hoàn hảo nhất. Thiết bị đồng thời hoạt động như một máy hút ẩm, duy trì bầu không khí khô ráo và thoáng mát cho toàn bộ căn phòng.

Góc làm việc của nam nghệ sĩ được thiết kế như một ốc đảo bí mật, nơi MINHO có thể thư giãn với các tựa game tốc độ cao trên màn hình LG UltraGear OLED 5K2K kích thước 45 inch hoặc thỏa sức sáng tạo với đam mê âm nhạc cùng loa LG xboom.

Trái ngược với sự sôi động bên ngoài, phòng ngủ là không gian tĩnh lặng, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào của phố thị. Điều hòa LG DUALCOOL AI và máy lọc không khí LG PuriCare 360 Alpha PET tự động tinh chỉnh nhiệt độ và độ ẩm hoàn hảo cho giấc ngủ, thời điểm vàng để cơ thể phục hồi sau vận động. Màn hình thông minh LG Swing kích thước lên đến 31.5 inch với độ phân giải 4K có thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc và giải trí của nam nghệ sĩ. Chân đế di động giúp thiết bị di chuyển linh hoạt cùng MINHO khắp mọi nơi.

Dù là phòng khách sôi động, phòng làm việc sáng tạo hay phòng ngủ tĩnh lặng, nhịp sống của MINHO chưa bao giờ thực sự dừng lại.