BẾP TRƯỞNG HAI NHÀ HÀNG ĐẠT SAO MICHELIN ĐỊNH CHUẨN GIAN BẾP GIA ĐÌNH TẠI ANOTHER SAIGON BY LG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2026 – LG Electronics Việt Nam vừa đồng hành cùng Bếp trưởng Son Jong Won, một trong những tên tuổi nổi bật của nền ẩm thực hiện đại toàn cầu, mang phong vị Hàn Quốc đến với Another Saigon by LG. Trong không gian bếp được trang bị hệ sinh thái thiết bị gia dụng mới nhất từ LG, Chef Son đã chia sẻ về văn hóa ẩm thực xứ Kim Chi thông qua màn trình diễn mỹ vị đầy cảm hứng.

Đây là hoạt động nổi bật trong khuôn khổ chiến dịch "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn" được LG Electronics triển khai tại khu vực Đông Nam Á, nhằm lan tỏa lối sống Hàn Quốc hiện đại đến với người tiêu dùng bản địa. Tại sự kiện, LG cũng giới thiệu những mảnh ghép mới nhất trong bộ sưu tập gia dụng bếp âm tường sắp ra mắt: Tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView thế hệ mới và Lò nướng LG InstaView tích hợp công nghệ chiên không dầu và hấp.

Ông In Ji Soo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng Bếp, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: "Những tiêu chuẩn như độ tươi ngon của thực phẩm hay sự chuẩn xác về nhiệt độ là nền tảng quan trọng cho những bữa ăn ngon tại nhà. Các thiết bị gia dụng bếp mới nhất từ LG được phát triển để đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu khắt khe đó, mang lại trải nghiệm nấu nướng tại gia chuẩn mực như trong gian bếp của Bếp trưởng Son Jong Won."