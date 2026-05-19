LG ELECTRONICS ĐƯA NỮ DIỄN VIÊN SHIN YE EUN ĐẾN VIỆT NAM, KHỞI ĐỘNG CHIẾN DỊCH “CHỌN K-TECH, SỐNG CHUẨN HÀN”

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2026 – LG Electronics (LG) chính thức khởi động chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” tại Việt Nam với sự xuất hiện của nữ diễn viên Shin Ye Eun tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG. Việt Nam được lựa chọn là điểm khởi đầu của chiến dịch này, trước khi tiếp tục mở rộng triển khai sang Indonesia và Thái Lan vào thời gian tới.

Lấy cảm hứng từ văn hóa tân gia của Hàn Quốc, nơi bạn bè thân thiết và gia đình được mời đến trải nghiệm ngôi nhà mới, chiến dịch “Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn” tái hiện trọn vẹn tinh thần và truyền thống ấy ngay giữa trung tâm TP.HCM.

“Tại Việt Nam, người tiêu dùng và đặc biệt là thế hệ trẻ đang đón nhận văn hóa Hàn Quốc đầy đam mê và hào hứng. Thông qua chiến dịch ‘Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn’, chúng tôi mong muốn mang đến người dùng một không gian trải nghiệm hoàn toàn khác biệt tại Another Saigon by LG. Dù bạn theo đuổi phong cách nào, công nghệ và trí tuệ nhân tạo thấu cảm từ LG vẫn luôn thấu hiểu sâu sắc từng thói quen sinh hoạt thường nhật, giúp cuộc sống trở nên tiện nghi và tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là tinh thần 'Life's Good' mà LG luôn hướng tới”, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam chia sẻ.