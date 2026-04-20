LG RA MẮT MÀN HÌNH 6K ĐẦU TIÊN TÍCH HỢP THUNDERBOLT™ 5 TẠI VIỆT NAM

Với độ phân giải 6K, 32U990A mang đến số lượng điểm ảnh gấp 2,56 lần so với màn hình UHD 4K (3.840 x 2.160). Khi thiết lập chế độ màn hình kép, người dùng sẽ sở hữu một không gian làm việc rộng lớn, gấp gần 5 lần so với một màn hình 4K thông thường. Thông qua chuẩn Thunderbolt™, màn hình hỗ trợ kết nối nối tiếp (daisy chain) nhiều màn hình 6K chỉ với một sợi cáp duy nhất, giúp tối ưu hóa luồng công việc.

UltraFine evo 6K còn có thể đóng vai trò như một trung tâm chuyển đổi với KVM switch tích hợp, cho phép người dùng chuyển đổi mượt mà giữa thiết bị Mac và Windows. Đáng chú ý, Thunderbolt™ 5 biến màn hình trở thành một trạm kết nối đa năng tốc độ cao cho ổ cứng SSD, eGPU và các thiết bị ngoại vi khác. Với tốc độ truyền tải dữ liệu một chiều lên đến 120Gbps – nhanh gấp 3 lần Thunderbolt 4, thiết bị hỗ trợ xuất video 4K theo thời gian thực và truyền tải tệp video 8K RAW nhanh chóng. Đây là lợi thế lớn cho các tác vụ dựng phim và nâng cấp hình ảnh (upscaling) bằng các công cụ AI.